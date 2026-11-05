Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски подготвя тристранна среща с Русия и САЩ
  Тема: Украйна

Зеленски подготвя тристранна среща с Русия и САЩ

5 Ноември, 2026 11:43 1 653 92

  • володимир зеленски-
  • стивън уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • преговори-
  • украйна

Украинският президент е разговарял със Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър. Преговорите са планирани за 10 и 11 ноември в Абу Даби

Зеленски подготвя тристранна среща с Русия и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е разговарял със специалните представители на Белия дом Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър за подготовката на тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия.

„Подготвяме се за тристранна среща на ниво ръководства между Украйна, Съединените щати и Русия – вече след по-малко от седмица“, заяви Зеленски. Той не съобщи допълнителни подробности за участниците и дневния ред на разговорите.

Преговорите са планирани за 10 и 11 ноември

По-рано Стивън Уиткоф е съобщил, че преговорите за уреждане на конфликта в Украйна ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков е потвърдил тази информация.

Това е следващата заявена дата за среща в тристранен формат. От съобщението на Зеленски не става ясно дали става дума за лична среща на лидерите или за разговори с участието на техни представители, тъй като президентът използва формулировката „ниво ръководства“.

В Брюксел обсъдиха възстановяването и гаранциите за сигурност

Зеленски съобщи още, че в Брюксел се е състояла среща по въпросите на следвоенното възстановяване на Украйна. В нея са участвали представители на Украйна, САЩ, Европейския съюз, Франция, Великобритания, Германия и НАТО, както и на Световната банка и бизнеса.

В Брюксел е планирана и отделна среща, посветена на гаранциите за сигурността на Украйна. Тя е част от дипломатическите обсъждания около бъдещото уреждане на конфликта и условията за възстановяване на страната.

Очаква се разговорите в Абу Даби да покажат дали дипломатическият процес между Киев, Вашингтон и Москва ще премине към нов етап. Засега е потвърдено единствено, че срещата се подготвя и че посочените дати са 10 и 11 ноември.

Източници: focus-news.net


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 4 Отговор
    Тристранната среща ще е в Китай на 18 ти.Ама той не е канен.

    Коментиран от #80

    11:45 05.11.2026

  • 2 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА

    52 2 Отговор
    Са все по очевидни.
    Как точно Зеленски ще подготви среща с Путин и Тръмп?!?!?

    11:45 05.11.2026

  • 3 ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН

    45 3 Отговор
    Никой не го взема на сериозно.

    Коментиран от #17

    11:46 05.11.2026

  • 4 пешо

    50 1 Отговор
    спрете да пишете глупости наркомана не може да подготвя нищо защото е господин никой

    11:46 05.11.2026

  • 5 Трол

    36 1 Отговор
    Лично г-н Зеленски ще ръководи срещата.

    11:46 05.11.2026

  • 6 Ма голем

    36 1 Отговор
    смех пада

    11:46 05.11.2026

  • 7 СЛЕД ВЧЕРАШНИЯ ШОК ОТ ИЗБОРИТЕ

    0 35 Отговор
    Путин да не е умрел?

    Коментиран от #11

    11:48 05.11.2026

  • 8 Зеленски освободителя

    1 32 Отговор
    Преклонете се

    Коментиран от #22

    11:49 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знаещ

    35 0 Отговор
    Анатолий,не пиши групости!
    Този нищо не подготвя,него го подготвят за неизбежното!

    11:50 05.11.2026

  • 11 Герго

    22 2 Отговор

    До коментар #7 от "СЛЕД ВЧЕРАШНИЯ ШОК ОТ ИЗБОРИТЕ":

    Като гюрокандев ли

    11:50 05.11.2026

  • 12 Маринов

    32 0 Отговор
    Наркоманът се опитва да вземе инициативата. Разбира се, целта е да се обсъждат и приемат неговите условия. По точно на Англия и на коалицията за войната. Така я наричам, защото както в Истанбул през 2022 г, така и сега нямат никакви намерения да прекратят войната, ако Русия не се оттегли, не плати репарации, не се бърка какви войски ще има на украинска територия и оръжия срещу Русия, как ще се третира руското население там и още други. Като че ли военният изход ще даде окончателен отговор. А той е ясен. Просто се отлага абсолютно ненужно.

    11:51 05.11.2026

  • 13 Емил

    30 0 Отговор
    Зеленски нищо неможе да подготвя подготвят я големите той само ще се опита да запази златните кранчета !

    11:51 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    34 0 Отговор
    САМО ФАКТИ ВЯРВА НА ТОЯ КЛОУН НАРКОМАНА

    11:52 05.11.2026

  • 16 Русия агонизира

    3 26 Отговор
    Последен шанс да хванат спасителния пояс

    Коментиран от #39, #87

    11:52 05.11.2026

  • 17 Хи хи хи волoдiмiр

    29 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН":

    клоун му е основната "професия" НО работи ибпо съвместительству като марионетка срещу изключително добро заплащане.......което едва ли ще може да използва

    11:53 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 не може да бъде

    24 1 Отговор
    Може ли по -точно да се каже в какво се състои подготовката -в мерене на наколенки и репетиране на вопли и стонове -пощадете ни!?

    11:54 05.11.2026

  • 21 това може

    29 1 Отговор
    Зеленски може да подготви само среща между Урсула, Кая и Гюров, където да ни задължат да подкрепяме наркомана. Друго не може. Това вече го видяхме на практика.

    11:55 05.11.2026

  • 22 освободи

    24 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зеленски освободителя":

    УКРАЙНА от НАСЕЛЕНИЕ

    11:56 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 КАААК?

    18 1 Отговор
    С БРИТАНСКИ ШВАБСКИ ПУДЕЛ И ДРОГИРАН? НОВИЯ ВАН ДЕР ЛЮБЕ ?

    11:58 05.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТОЯ КРУИЗАДЖИЯ ОБИКОЛИ

    17 0 Отговор
    Света за последните пет дни. ОДИ ТИ САМ НА СРЕЩАТА. НЕ САМО ДА ПРОСИШ И КОРУПЦИЯ ДА ПРАВИШ ОТ ПРОСИЯТА СИ. ИЗЛИЗАТ НЕКВИ КОРУПЦИОННИ СХЕМИ ПРИ ТЕБЕ И ТО КОГА ИМАШ ЦЯЛАТА ВЛАСТ. ИЗБОРИ И ТОГАВА ЩЕ СЕ ВИДИ ЧУЕ ЩО СИ.

    12:01 05.11.2026

  • 27 Факт

    21 0 Отговор
    Освен да си подготвя опелото друго няма как!

    12:02 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 не може да бъде

    2 19 Отговор
    Путин би ли останал насаме със Зеленски.
    И какво ще събират после от Путин?

    Коментиран от #46

    12:05 05.11.2026

  • 33 Джамбаза

    19 1 Отговор
    Вчера в Киив е имало ток един час.
    Един час комунизъм!
    Кога ше се декомувизират напълно?

    Коментиран от #43

    12:05 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай Дончо държеше русия на повърхността

    1 19 Отговор

    До коментар #16 от "Русия агонизира":

    До вчера.Русия се наигра.

    Коментиран от #50, #64

    12:06 05.11.2026

  • 40 гошо

    10 0 Отговор
    къс шмъркандел.

    12:08 05.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор

    До коментар #33 от "Джамбаза":

    Когато спирането на тока доведе до спирането на водата.

    12:10 05.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Какво планира

    13 0 Отговор
    тоя? Когато и където му наредят и ще изпрати когото му кажат. Разговорите в Брюксел са били напълно излишни, само поредния разход на скъпо самолетно гориво. ЕС няма глас в тая история

    12:10 05.11.2026

  • 46 555

    12 1 Отговор

    До коментар #32 от "не може да бъде":

    Да не би освен ролята на "Слуга на народа" да се е снимал и в главната роля в някой карате-екшън?

    12:10 05.11.2026

  • 47 кукузел

    11 0 Отговор
    "Подготви" я, украинците умират без ток, вода и канализация.

    12:13 05.11.2026

  • 48 Читател

    15 1 Отговор
    Ето това е нивото на нашите мисирки:

    "Зеленски подготвя тристранна среща с Русия и САЩ"

    Защо ми се струва че в името на пропагандата се мъчат да ни представят невярна информация - зеления клоун нищо не е подготвил - извикан е там да му съобщят решенията си.

    12:17 05.11.2026

  • 49 Ами среща формално

    12 0 Отговор
    Ще има просто защото Америка е посредник. Защо не пробваш мощния ЕС те да организират подобна среща....Ами защото Русия най много да изпрати като представляващ чистачката на кабинета на Путин . Я мерц,кая и Урсула се мислят за незаобиколим фактор

    12:17 05.11.2026

  • 50 Учуден

    13 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Дончо държеше русия на повърхността":

    Хайде бе ами нали преди Дончо беше бай Дън на власт - защо не победихте Русия тогава.

    Коментиран от #51, #55

    12:19 05.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Зеленски

    1 8 Отговор
    Пак успя да свали Тръмп. А оня се чуди от къде му е дошло

    Коментиран от #56

    12:22 05.11.2026

  • 53 Учуден

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Мдаа":

    Защо не се сърдиш на генерал Мили че ви излъга.

    12:22 05.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Запознат

    1 10 Отговор

    До коментар #50 от "Учуден":

    Защо на петата година от тридневната СВЕ-о путин избяга от бункера в Сочи в този във Валдай?

    Коментиран от #59, #60

    12:23 05.11.2026

  • 56 Учуден

    9 0 Отговор

    До коментар #52 от "Зеленски":

    Да разбирам ли че зеления е успял и бай Дън да свали.

    12:24 05.11.2026

  • 57 Олесия 🇺🇦

    11 1 Отговор
    Зеленски унищожи Украйна

    12:25 05.11.2026

  • 58 Хахахахаха

    11 0 Отговор
    депутатът Артьом Дмитрук директно заяви, че това е система:

    „Това е напълно системно и широко разпространено явление в цялата страна. Зеленски е извършил масов геноцид срещу украинци и това е факт!“

    Как не чух, един руснак да се оплаква, смятай положението в Украйна е трагично, щом самите украински депутати говорят за геноцид над украинския народ

    12:25 05.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Учуден

    10 0 Отговор

    До коментар #55 от "Запознат":

    Путин ли ти се обади да те информира че е избягал от бункера или такива са опорките - иначе от къде ще знаеш Путин в кой бункер е.

    Коментиран от #61, #68

    12:26 05.11.2026

  • 61 Зевзек

    0 6 Отговор

    До коментар #60 от "Учуден":

    2026 година сме.Всичко се знае.

    Коментиран от #65

    12:27 05.11.2026

  • 62 гру гайтанджиева

    1 9 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахахаха":

    Руски фейкове не коментирам колега.

    Коментиран от #67, #71

    12:28 05.11.2026

  • 63 Мишо

    11 1 Отговор
    той е от страната на булката няма как да поставя условия урсулите изпраха парата сега ще му пожелаят късмет и да се ....

    12:29 05.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Това къде го прочете?

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахахаха":

    Да го прочетем и ние

    Коментиран от #72

    12:30 05.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 !!!

    7 0 Отговор
    Среща със Зеленский?
    Загуба на время!Нищо няма да излезе!

    12:34 05.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Това къде го прочете?":

    Напиши името на политика в телеграм и ще ти и скочат достатъчно връзки с неговото изказване и цитирани от медията

    Коментиран от #75

    12:36 05.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Кремълските измишльотини

    0 4 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахахаха":

    Не ни касаят.

    Коментиран от #81, #84

    12:41 05.11.2026

  • 76 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Могъщичък е Зеленски, що срещи на високо ниво договори вече - по една среща на всеки 10 000 украински жертви в тази пожелана война, а това си е световен рекорд в дисциплината, както и да го погледнеш!

    Коментиран от #77

    12:42 05.11.2026

  • 77 Кремълските измишльотини

    0 3 Отговор

    До коментар #76 от "Тити на Кака":

    Не ни касаят.

    12:44 05.11.2026

  • 78 Джок Съдбата

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Читател":

    Що се праиш на Читател ,бре Трррр.Каччо ,Видов ден идва за всички ,без значение вярваш или не вярваш .Но ако все пак вярваш ще ти бъде по лесно ,все пак си бил подготвен 👈.А и да не забравя ,номера като и аз челяд храня и кредит изплащам ,Не Минават вече !

    Коментиран от #83, #92

    12:45 05.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Юбреее

    2 0 Отговор
    Подготвял...той подготвял...А другите знаят ли?:)))

    12:49 05.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Зеленски подписа указ

    3 0 Отговор
    с който забранява всякакви преговори с Русия докато беше легитимен президент.
    Сега неговият мандат изтече, изтече мандата и на украинската Рада и в момента всички промени по законодателството на Украйна са нелигитимни.
    Зеленски не може да подготвя нищо защото ако руската армия приеме насериозно този конфликт нито Зеленски, нито някой друг от ръководството на Украйна ще остане жив.

    12:51 05.11.2026

  • 86 Гресиран козяк

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Гресирана ватенка":

    Оооо К.О.Т..А.К 🐱 ,къде се изгуби бе Кестен ,напоследък гресирания палец ☝️хич не го виждам ,муцка ,явно отлежава на топло ,влажно и тъмно ,като качествено вино 👈.

    12:54 05.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Абе АнаДОЛИйййй

    0 1 Отговор
    Ти чуваш ли се какво плещиш?
    Зеленски подготвял…. Отивай веднага при д- р Гълабова!

    12:55 05.11.2026

  • 89 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Зеленски "подготвял" ...":

    Бъркате, в условия на тежки конфликти основната задача на медиите е да дезинформират пропагандно. Информация може да откриете само в разделите "Резултати от спортни срещи" и "Новите цици на драг-кралицата".
    Един умен човек неслучайно отбелязва, че „Първата жертва на войната е истината“.
    Бих добавил към това и моето „Последната жертва на войната е историята“.

    Коментиран от #91

    12:56 05.11.2026

  • 90 Джок Съдбата

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Гресирана ватенка":

    Тъй като Дрр.Тиа ти се гътна скоропостижно ,Съдбата отреди ,млади ромми да чешш.атт май .кятти !Не знам може и тии да проявяш желание да се включиш ,в семейни дела не се намесвам 😂😂😂.

    12:57 05.11.2026

  • 91 Напълно съм съгласен, но с едно условие

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Тити на Кака":

    Трябва да се заеме ясна позиция от медия или държава.
    Ако някъде пише "тази медия се определя като проукраинска в този конфликт" всеки щеше да знае предварително какви очаквания да има от редакционната политика.

    13:00 05.11.2026

  • 92 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Джок Съдбата":

    Нали си знаеш Съдбата?10 секунди.

    13:01 05.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания