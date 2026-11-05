"Зеленски подготвя тристранна среща с Русия и САЩ"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е разговарял със специалните представители на Белия дом Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър за подготовката на тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия.

„Подготвяме се за тристранна среща на ниво ръководства между Украйна, Съединените щати и Русия – вече след по-малко от седмица“, заяви Зеленски. Той не съобщи допълнителни подробности за участниците и дневния ред на разговорите.

Преговорите са планирани за 10 и 11 ноември

По-рано Стивън Уиткоф е съобщил, че преговорите за уреждане на конфликта в Украйна ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков е потвърдил тази информация.

Това е следващата заявена дата за среща в тристранен формат. От съобщението на Зеленски не става ясно дали става дума за лична среща на лидерите или за разговори с участието на техни представители, тъй като президентът използва формулировката „ниво ръководства“.

В Брюксел обсъдиха възстановяването и гаранциите за сигурност

Зеленски съобщи още, че в Брюксел се е състояла среща по въпросите на следвоенното възстановяване на Украйна. В нея са участвали представители на Украйна, САЩ, Европейския съюз, Франция, Великобритания, Германия и НАТО, както и на Световната банка и бизнеса.

В Брюксел е планирана и отделна среща, посветена на гаранциите за сигурността на Украйна. Тя е част от дипломатическите обсъждания около бъдещото уреждане на конфликта и условията за възстановяване на страната.

Очаква се разговорите в Абу Даби да покажат дали дипломатическият процес между Киев, Вашингтон и Москва ще премине към нов етап. Засега е потвърдено единствено, че срещата се подготвя и че посочените дати са 10 и 11 ноември.

Източници: focus-news.net