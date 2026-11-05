"Зеленски подготвя тристранна среща с Русия и САЩ"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е разговарял със специалните представители на Белия дом Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър за подготовката на тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия.
„Подготвяме се за тристранна среща на ниво ръководства между Украйна, Съединените щати и Русия – вече след по-малко от седмица“, заяви Зеленски. Той не съобщи допълнителни подробности за участниците и дневния ред на разговорите.
Преговорите са планирани за 10 и 11 ноември
По-рано Стивън Уиткоф е съобщил, че преговорите за уреждане на конфликта в Украйна ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков е потвърдил тази информация.
Това е следващата заявена дата за среща в тристранен формат. От съобщението на Зеленски не става ясно дали става дума за лична среща на лидерите или за разговори с участието на техни представители, тъй като президентът използва формулировката „ниво ръководства“.
В Брюксел обсъдиха възстановяването и гаранциите за сигурност
Зеленски съобщи още, че в Брюксел се е състояла среща по въпросите на следвоенното възстановяване на Украйна. В нея са участвали представители на Украйна, САЩ, Европейския съюз, Франция, Великобритания, Германия и НАТО, както и на Световната банка и бизнеса.
В Брюксел е планирана и отделна среща, посветена на гаранциите за сигурността на Украйна. Тя е част от дипломатическите обсъждания около бъдещото уреждане на конфликта и условията за възстановяване на страната.
Очаква се разговорите в Абу Даби да покажат дали дипломатическият процес между Киев, Вашингтон и Москва ще премине към нов етап. Засега е потвърдено единствено, че срещата се подготвя и че посочените дати са 10 и 11 ноември.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #80
11:45 05.11.2026
2 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА
Как точно Зеленски ще подготви среща с Путин и Тръмп?!?!?
11:45 05.11.2026
3 ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН
Коментиран от #17
11:46 05.11.2026
4 пешо
11:46 05.11.2026
5 Трол
11:46 05.11.2026
6 Ма голем
11:46 05.11.2026
7 СЛЕД ВЧЕРАШНИЯ ШОК ОТ ИЗБОРИТЕ
Коментиран от #11
11:48 05.11.2026
8 Зеленски освободителя
Коментиран от #22
11:49 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Знаещ
Този нищо не подготвя,него го подготвят за неизбежното!
11:50 05.11.2026
11 Герго
До коментар #7 от "СЛЕД ВЧЕРАШНИЯ ШОК ОТ ИЗБОРИТЕ":Като гюрокандев ли
11:50 05.11.2026
12 Маринов
11:51 05.11.2026
13 Емил
11:51 05.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 КОЛЬО ПАРЪМА
11:52 05.11.2026
16 Русия агонизира
Коментиран от #39, #87
11:52 05.11.2026
17 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #3 от "ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН":клоун му е основната "професия" НО работи ибпо съвместительству като марионетка срещу изключително добро заплащане.......което едва ли ще може да използва
11:53 05.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 не може да бъде
11:54 05.11.2026
21 това може
11:55 05.11.2026
22 освободи
До коментар #8 от "Зеленски освободителя":УКРАЙНА от НАСЕЛЕНИЕ
11:56 05.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 КАААК?
11:58 05.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТОЯ КРУИЗАДЖИЯ ОБИКОЛИ
12:01 05.11.2026
27 Факт
12:02 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 не може да бъде
И какво ще събират после от Путин?
Коментиран от #46
12:05 05.11.2026
33 Джамбаза
Един час комунизъм!
Кога ше се декомувизират напълно?
Коментиран от #43
12:05 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бай Дончо държеше русия на повърхността
До коментар #16 от "Русия агонизира":До вчера.Русия се наигра.
Коментиран от #50, #64
12:06 05.11.2026
40 гошо
12:08 05.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Джамбаза":Когато спирането на тока доведе до спирането на водата.
12:10 05.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Какво планира
12:10 05.11.2026
46 555
До коментар #32 от "не може да бъде":Да не би освен ролята на "Слуга на народа" да се е снимал и в главната роля в някой карате-екшън?
12:10 05.11.2026
47 кукузел
12:13 05.11.2026
48 Читател
"Зеленски подготвя тристранна среща с Русия и САЩ"
Защо ми се струва че в името на пропагандата се мъчат да ни представят невярна информация - зеления клоун нищо не е подготвил - извикан е там да му съобщят решенията си.
12:17 05.11.2026
49 Ами среща формално
12:17 05.11.2026
50 Учуден
До коментар #39 от "Бай Дончо държеше русия на повърхността":Хайде бе ами нали преди Дончо беше бай Дън на власт - защо не победихте Русия тогава.
Коментиран от #51, #55
12:19 05.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Зеленски
Коментиран от #56
12:22 05.11.2026
53 Учуден
До коментар #51 от "Мдаа":Защо не се сърдиш на генерал Мили че ви излъга.
12:22 05.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Запознат
До коментар #50 от "Учуден":Защо на петата година от тридневната СВЕ-о путин избяга от бункера в Сочи в този във Валдай?
Коментиран от #59, #60
12:23 05.11.2026
56 Учуден
До коментар #52 от "Зеленски":Да разбирам ли че зеления е успял и бай Дън да свали.
12:24 05.11.2026
57 Олесия 🇺🇦
12:25 05.11.2026
58 Хахахахаха
„Това е напълно системно и широко разпространено явление в цялата страна. Зеленски е извършил масов геноцид срещу украинци и това е факт!“
Как не чух, един руснак да се оплаква, смятай положението в Украйна е трагично, щом самите украински депутати говорят за геноцид над украинския народ
12:25 05.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Учуден
До коментар #55 от "Запознат":Путин ли ти се обади да те информира че е избягал от бункера или такива са опорките - иначе от къде ще знаеш Путин в кой бункер е.
Коментиран от #61, #68
12:26 05.11.2026
61 Зевзек
До коментар #60 от "Учуден":2026 година сме.Всичко се знае.
Коментиран от #65
12:27 05.11.2026
62 гру гайтанджиева
До коментар #59 от "Хахахахаха":Руски фейкове не коментирам колега.
Коментиран от #67, #71
12:28 05.11.2026
63 Мишо
12:29 05.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Това къде го прочете?
До коментар #59 от "Хахахахаха":Да го прочетем и ние
Коментиран от #72
12:30 05.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 !!!
Загуба на время!Нищо няма да излезе!
12:34 05.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хахахахаха
До коментар #66 от "Това къде го прочете?":Напиши името на политика в телеграм и ще ти и скочат достатъчно връзки с неговото изказване и цитирани от медията
Коментиран от #75
12:36 05.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Кремълските измишльотини
До коментар #72 от "Хахахахаха":Не ни касаят.
Коментиран от #81, #84
12:41 05.11.2026
76 Тити на Кака
Коментиран от #77
12:42 05.11.2026
77 Кремълските измишльотини
До коментар #76 от "Тити на Кака":Не ни касаят.
12:44 05.11.2026
78 Джок Съдбата
До коментар #73 от "Читател":Що се праиш на Читател ,бре Трррр.Каччо ,Видов ден идва за всички ,без значение вярваш или не вярваш .Но ако все пак вярваш ще ти бъде по лесно ,все пак си бил подготвен 👈.А и да не забравя ,номера като и аз челяд храня и кредит изплащам ,Не Минават вече !
Коментиран от #83, #92
12:45 05.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Юбреее
12:49 05.11.2026
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84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Зеленски подписа указ
Сега неговият мандат изтече, изтече мандата и на украинската Рада и в момента всички промени по законодателството на Украйна са нелигитимни.
Зеленски не може да подготвя нищо защото ако руската армия приеме насериозно този конфликт нито Зеленски, нито някой друг от ръководството на Украйна ще остане жив.
12:51 05.11.2026
86 Гресиран козяк
До коментар #83 от "Гресирана ватенка":Оооо К.О.Т..А.К 🐱 ,къде се изгуби бе Кестен ,напоследък гресирания палец ☝️хич не го виждам ,муцка ,явно отлежава на топло ,влажно и тъмно ,като качествено вино 👈.
12:54 05.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Абе АнаДОЛИйййй
Зеленски подготвял…. Отивай веднага при д- р Гълабова!
12:55 05.11.2026
89 Тити на Кака
До коментар #79 от "Зеленски "подготвял" ...":Бъркате, в условия на тежки конфликти основната задача на медиите е да дезинформират пропагандно. Информация може да откриете само в разделите "Резултати от спортни срещи" и "Новите цици на драг-кралицата".
Един умен човек неслучайно отбелязва, че „Първата жертва на войната е истината“.
Бих добавил към това и моето „Последната жертва на войната е историята“.
Коментиран от #91
12:56 05.11.2026
90 Джок Съдбата
До коментар #83 от "Гресирана ватенка":Тъй като Дрр.Тиа ти се гътна скоропостижно ,Съдбата отреди ,млади ромми да чешш.атт май .кятти !Не знам може и тии да проявяш желание да се включиш ,в семейни дела не се намесвам 😂😂😂.
12:57 05.11.2026
91 Напълно съм съгласен, но с едно условие
До коментар #89 от "Тити на Кака":Трябва да се заеме ясна позиция от медия или държава.
Ако някъде пише "тази медия се определя като проукраинска в този конфликт" всеки щеше да знае предварително какви очаквания да има от редакционната политика.
13:00 05.11.2026
92 Копейкотрошач
До коментар #78 от "Джок Съдбата":Нали си знаеш Съдбата?10 секунди.
13:01 05.11.2026