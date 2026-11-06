Иран предаде на САЩ ядрено предложение чрез Катар

Иран е предал на САЩ предложение за ядрената си програма чрез Катар, но документът ще бъде обсъждан само ако Вашингтон изпълни седем условия на Техеран. Това съобщи високопоставен ирански представител пред Ройтерс, като уточни, че американската страна преглежда предложението, но подробностите по него не са публични.

Сред исканията на Иран са отмяна на американските санкции, освобождаване на блокираните ирански активи и изплащане на военни репарации. Според иранската позиция ядрената тема трябва да бъде част от дипломатическия процес, но само след изпълнение на предварителните условия.

„Докато американците не изпълнят седемте ни условия, няма да отворим Ормузкия проток и няма да има преговори“, заяви иранският представител Мохсен Резаи.

Резаи направи изявлението по време на посещение в Русия, където разговаря с президента Владимир Путин. Срещата се състоя на фона на засилените посреднически усилия за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ и на опасенията, че военните действия може да бъдат възобновени след междинните избори в Съединените щати.

Арагчи разговаря с държави от Персийския залив

Иранският външен министър Абас Арагчи проведе телефонни разговори с външните министри на Саудитска Арабия, Катар, Оман и Кувейт, както и с турския си колега. Разговорите са били посветени на деескалацията, регионалната сигурност и свободата на корабоплаването, съобщи Асошиейтед прес.

В разговора със саудитския външен министър Фейсал бин Фархан е обсъдена необходимостта от подобряване на сигурността и стабилността в региона. Пред Катар Арагчи е обсъдил координация за намаляване на напрежението, а катарската страна е потвърдила подкрепата си за свободното мореплаване.

Сигурността на плаването през Ормузкия проток е била основна тема в разговора с външния министър на Оман. Протокът е ключов маршрут за световните доставки на петрол и остава в центъра на дипломатическите усилия между Техеран и Вашингтон.

Вашингтон настоява за ядрените въпроси

САЩ са заявили, че ядрената програма трябва да бъде част от всякакви първоначални преговори. Президентът Доналд Тръмп каза, че Иран няма да получи ядрено оръжие, независимо от това какви предложения разглежда Техеран.

Иранският външен министър по-рано заяви, че разговорите за отваряне на Ормузкия проток трябва да се разглеждат отделно от евентуалното бъдещо споразумение за ядрената програма. По думите му предложенията по ядрената тема все още се проучват.

Към момента не е съобщено за пряк контакт между американски и ирански представители. Посредническият канал през Катар остава основният механизъм за предаване на предложенията, докато двете страни продължават да поставят различни предварителни условия за подновяване на преговорите.

Източници: arabnews.com, apnews.com, aa.com.tr