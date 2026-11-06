Китай с рекорден срив на браковете: най-малко сватби от 18 години

Китай е регистрирал най-малко бракове за първите девет месеца на годината от 18 години насам. Между януари и края на септември 2026 г. брак са сключили 4,65 млн. двойки, показват данни на Министерството на гражданските въпроси.
За същия период са регистрирани 2,08 млн. развода. Спадът на браковете засилва опасенията за бъдещето на раждаемостта в страната, където раждането на деца остава тясно свързано с брачните отношения.
Мерките за насърчаване на семействата не обръщат тенденцията
През последните години китайските власти предприеха редица мерки, с които се опитват да насърчат сключването на брак и раждаемостта. Сред тях са семейни помощи, подкрепа за грижите за деца и намаляване на медицинските разходи при раждане.
Властите заявяват и намерение развитието на младите хора да бъде включено по-тясно в градското планиране, жилищното настаняване, здравеопазването, образованието и обществените услуги. Целта е да се създадат по-благоприятни условия за младите хора и семействата с деца.
Въпреки тези политики демографският натиск в Китай продължава. Страната вече се грижи за повече възрастни хора, отколкото за деца, а делът на възрастните зависими лица е по-висок от този на зависимите деца.
Населението намалява за четвърта поредна година
През 2025 г. населението на Китай е намаляло за четвърта поредна година, а раждаемостта е достигнала рекордно ниско равнище. Намаляването на броя на браковете може допълнително да усложни усилията на властите да ограничат спада на ражданията.
Дългосрочните прогнози показват още по-сериозно свиване на демографската база. Очаква се броят на жените на възраст между 15 и 49 години да намалее с повече от две трети до края на века и да спадне под 100 млн.
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1 Грубият коефициент
• Сейшели: 13.7 на 1 000 души
• Сирия: 10.6 на 1 000 души
• Алжир: 10.1 на 1 000 души
• Индия: 10.0 на 1 000 души (поради огромното население, тук се сключват милиони бракове годишно)
• Палестина: 10.0 на 1 000 души ..
Държави с най-нисък коефициент на брачност (на 1 000 души)
Тук традиционният съюз отстъпва място на алтернативни форми на съжителство:
• Обединено кралство: 1.3 на 1 000 души
• Колумбия: 1.4 на 1 000 души
• Венецуела: 1.4 на 1 000 души
• Ирландия: 1.9 на 1 000 души
• Перу: 2.3 на 1 000 души. .. Средното ниво за Европейския съюз е около 4.0 брака на 1 000 души годишно. .. Унгария и Румъния около 6 брака на година на 1000 души население, Германия 4, България и Италия 3. Грубият коефициент на брачност в Китай в момента се движи около 4.3 до 4.8 брака на 1 000 души годишно.
08:16 06.11.2026