Удар по Киев и ново руско придвижване в Донецка област

Руските войски атакуваха Киев през нощта срещу 7 ноември. В Соломянския район са повредени жилищни сгради, детска градина и нежилищна постройка, а трима души са пострадали, сред тях и дете. Това съобщиха Киевската градска военна администрация и Държавната служба на Украйна за извънредните ситуации.

По един от адресите е частично разрушена фасадата на първия етаж на пететажна жилищна сграда. На още три адреса взривната вълна е изпочупила прозорци на пететажни блокове. Един човек е получил травми.

Спасителите са установили и разрушена двуетажна сграда на територията на детска градина. На друго място са горели паркиран товарен автомобил и нежилищна постройка. Пожарът е потушен.

Съобщение за придвижване в Донецка област

„На още два адреса са пострадали двама души, сред които дете. Общо в резултат на атаката са пострадали трима души“, съобщиха от Държавната служба на Украйна за извънредните ситуации.

На фронта аналитичният проект DeepState съобщи за руско придвижване в близост до селищата Светло и Василевка в Донецка област. „Врагът се придвижи в близост до Светло и Василевка“, се посочва в актуализацията на проекта.

DeepState по-рано съобщи за руско придвижване край Николаевка, също в Донецка област. Публикуваните данни описват промени по отделни участъци от фронта, но не съдържат информация за превземане на самите населени места.

Украйна отчита 2280 руски загуби за денонощие

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие руските сили са загубили 2280 военнослужещи. Така общият отчетен брой на руските загуби на личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достига около 1 604 110 души.

В дневната сводка се посочват още 44 артилерийски системи, 3 бронирани бойни машини, 3 реактивни системи за залпов огън, 3 средства за противовъздушна отбрана, 8 наземни роботизирани комплекса, 1224 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 460 единици автомобилна техника и 3 единици специална техника.

Данните за руските загуби са на украинския Генерален щаб и според самата институция подлежат на уточняване.

Източници: pravda.com.ua