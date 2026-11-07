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Удар по Киев и ново руско придвижване в Донецка област
  Тема: Украйна

Удар по Киев и ново руско придвижване в Донецка област

7 Ноември, 2026 07:24 948 28

  • киев-
  • донецка област-
  • deepstate-
  • генерален щаб на украйна-
  • руско-украинска война

При атаката срещу украинската столица са пострадали трима души, сред които дете. DeepState съобщава за промени по фронта, а Киев отчита 2280 руски загуби за денонощие

Удар по Киев и ново руско придвижване в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските войски атакуваха Киев през нощта срещу 7 ноември. В Соломянския район са повредени жилищни сгради, детска градина и нежилищна постройка, а трима души са пострадали, сред тях и дете. Това съобщиха Киевската градска военна администрация и Държавната служба на Украйна за извънредните ситуации.

По един от адресите е частично разрушена фасадата на първия етаж на пететажна жилищна сграда. На още три адреса взривната вълна е изпочупила прозорци на пететажни блокове. Един човек е получил травми.

Спасителите са установили и разрушена двуетажна сграда на територията на детска градина. На друго място са горели паркиран товарен автомобил и нежилищна постройка. Пожарът е потушен.

„На още два адреса са пострадали двама души, сред които дете. Общо в резултат на атаката са пострадали трима души“, съобщиха от Държавната служба на Украйна за извънредните ситуации.

Съобщение за придвижване в Донецка област

На фронта аналитичният проект DeepState съобщи за руско придвижване в близост до селищата Светло и Василевка в Донецка област. „Врагът се придвижи в близост до Светло и Василевка“, се посочва в актуализацията на проекта.

DeepState по-рано съобщи за руско придвижване край Николаевка, също в Донецка област. Публикуваните данни описват промени по отделни участъци от фронта, но не съдържат информация за превземане на самите населени места.

Украйна отчита 2280 руски загуби за денонощие

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие руските сили са загубили 2280 военнослужещи. Така общият отчетен брой на руските загуби на личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достига около 1 604 110 души.

В дневната сводка се посочват още 44 артилерийски системи, 3 бронирани бойни машини, 3 реактивни системи за залпов огън, 3 средства за противовъздушна отбрана, 8 наземни роботизирани комплекса, 1224 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 460 единици автомобилна техника и 3 единици специална техника.

Данните за руските загуби са на украинския Генерален щаб и според самата институция подлежат на уточняване.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нещо не се връзва

    36 1 Отговор
    Добре бе- как все отчитат руски загуби...-и все фронта се мести към Киев...? Или някой лъже- или руските солдати са започнали да възкръсват...? Защото мобилизация в Русия няма- а в Украйна мобилизацията не е спирала вече три години...

    Коментиран от #5

    07:32 07.11.2026

  • 3 Пич

    33 2 Отговор
    Много яко!!!
    Ех тези руснаци!!! Украинците избиват хиляди на ден, а те се придвижват и завземат ли завземат!!!
    Това соросоидите медии сигурно си мислят, че имат трапанирани читатели....?!

    Коментиран от #7

    07:32 07.11.2026

  • 4 Утре

    34 2 Отговор
    Според "демократичните" медии, руснаците удрят предимно детски градини, а украинците удрят само военни обекти. Имам чувството, че целия Киев е само детски градини и болници. За толкова глупави ли мислите хората?

    Коментиран от #11, #17

    07:32 07.11.2026

  • 5 Всеки месец в русия

    1 19 Отговор

    До коментар #2 от "Нещо не се връзва":

    Мобилизират по над 30 000 парчета.
    Да не очакваш Захарова или бункерният смешник да го обявят по ТАСС или Риа новости?

    Коментиран от #9, #13, #22, #28

    07:38 07.11.2026

  • 6 Българка 😺-Маца

    12 1 Отговор
    Уудрий Вова да се пукат душите и коалициите черни душмански !

    07:39 07.11.2026

  • 7 Я ни обясни кое са завзали

    1 12 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Руските палячовци.Че гледам интерактивната карта в момента.

    Коментиран от #15

    07:39 07.11.2026

  • 8 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Как е бялото тичение тази сутрин?

    07:40 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Просга матемстика

    6 0 Отговор
    Ужа голкова зажу и на фусна иге, а се придвижват на запад. Как става така, че мо илиза ия в Русия няма, само контрактори. А в Украйна тцк ги ловят по йлицата и насилствено ги пращат на фронта. Нещо не излиза сметката

    07:40 07.11.2026

  • 11 Мишел

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Утре":

    Според демократичните медии, руснаците досега удрят и разрушават само цивилни обекти. Сега вече на руснаците им е лесно- останаха неразрушени само военните обекти и удрят само тях,

    07:40 07.11.2026

  • 12 Геро

    17 1 Отговор
    МНОГО СМЕШНА СТАТИЯ
    АБЕ СТИГА СТЕ СЕ НАВЕЖДАЛИ НА ТАЗИ УКРАЙНА

    07:40 07.11.2026

  • 13 Ахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всеки месец в русия":

    А ти очакваш информацията ти да е вярна ли е, моето момче... Все по зле ще става, вземи приеми реалността такава каквато е, докато е време

    07:41 07.11.2026

  • 14 Дара

    9 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥💥💥 ,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга .

    07:41 07.11.2026

  • 15 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я ни обясни кое са завзали":

    Аа....... ще се коригирам!!!
    Соросоидите медии не си мислят, че имат трапанирани читатели!!!

    Коментиран от #20

    07:42 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Професионален Журналисъ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Утре":

    А ти какво предлагаш? Да си търсим друга професия ли?
    Явно не ти е ясно какво е професия журналист в ЕССР?
    Ми научете се да четете между редовете бе!

    07:46 07.11.2026

  • 18 Русия няма армия от 2022

    0 4 Отговор
    Това са насилствено мобилизирани мъже
    Клошари бездомници и пияници
    Което прави 90% от населението

    07:46 07.11.2026

  • 19 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор
    Току що в най вървежното кафе в Свети Влас две жени усилено коментираха на руски с украински акцент ,че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев вече била непоносима ,чак лютяло на очите .Известният българаски военен и полит анализатор стоян георгиев напоследък на няколко пъти изразява подобно мнение .

    07:46 07.11.2026

  • 20 Дърпааай

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Дърпай сам да ти не дам начална скорост!

    Коментиран от #25

    07:47 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Еваларка зельоночек

    1 0 Отговор
    по 1 милион руснаци на ден или на час??? Или в минута ??? И дали ви вярва някой???

    07:49 07.11.2026

  • 24 Пламен

    1 1 Отговор
    Пет години Движуха. :)

    07:51 07.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 С кого

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "2280 ватенки демилитаризирани":

    от НАТО? С тебе ли?

    А и дори Украинска Правда да закръглят цифрата от 2280 на 500, колко европейци мислиш ще се юрнат да мрат за Рюте?

    07:54 07.11.2026

  • 27 туй онуй

    0 0 Отговор
    1млн. или 11 млн. убити, кой ще ги проверява, ако някой иска да брои..обикновено така ства по избори в БГ...медии казват едно, а накрая се оправдават че народа ходил да събира гъби..затова цифри някак си не съвпадат с поръчани от партии..но тук ген.щаб на укрбандери направо се развихри..а послушната преса тиражира..Все пак написаха че може би трябва да се провери достоверността на тази болна фантазия..пусната от воените пейтриоти ..

    07:54 07.11.2026

  • 28 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всеки месец в русия":

    В Русия досега няма правена мобилизация, на фронта отиват в договор за по 3 или 6 месеца доброволци, до 60000 човека месечно.
    Украйна досега прави осем мобилизации, последната продължава над 2 години. Украйна не е правила демобилизация, от фронта украинците се връщат само убити и тежко ранени.

    07:55 07.11.2026

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