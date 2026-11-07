Удар по Киев и ново руско придвижване в Донецка област

Руските войски атакуваха Киев през нощта срещу 7 ноември. В Соломянския район са повредени жилищни сгради, детска градина и нежилищна постройка, а трима души са пострадали, сред тях и дете. Това съобщиха Киевската градска военна администрация и Държавната служба на Украйна за извънредните ситуации.
По един от адресите е частично разрушена фасадата на първия етаж на пететажна жилищна сграда. На още три адреса взривната вълна е изпочупила прозорци на пететажни блокове. Един човек е получил травми.
Спасителите са установили и разрушена двуетажна сграда на територията на детска градина. На друго място са горели паркиран товарен автомобил и нежилищна постройка. Пожарът е потушен.
Съобщение за придвижване в Донецка област
На фронта аналитичният проект DeepState съобщи за руско придвижване в близост до селищата Светло и Василевка в Донецка област. „Врагът се придвижи в близост до Светло и Василевка“, се посочва в актуализацията на проекта.
DeepState по-рано съобщи за руско придвижване край Николаевка, също в Донецка област. Публикуваните данни описват промени по отделни участъци от фронта, но не съдържат информация за превземане на самите населени места.
Украйна отчита 2280 руски загуби за денонощие
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие руските сили са загубили 2280 военнослужещи. Така общият отчетен брой на руските загуби на личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достига около 1 604 110 души.
В дневната сводка се посочват още 44 артилерийски системи, 3 бронирани бойни машини, 3 реактивни системи за залпов огън, 3 средства за противовъздушна отбрана, 8 наземни роботизирани комплекса, 1224 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 460 единици автомобилна техника и 3 единици специална техника.
Данните за руските загуби са на украинския Генерален щаб и според самата институция подлежат на уточняване.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нещо не се връзва
Коментиран от #5
07:32 07.11.2026
3 Пич
Ех тези руснаци!!! Украинците избиват хиляди на ден, а те се придвижват и завземат ли завземат!!!
Това соросоидите медии сигурно си мислят, че имат трапанирани читатели....?!
Коментиран от #7
07:32 07.11.2026
4 Утре
Коментиран от #11, #17
07:32 07.11.2026
5 Всеки месец в русия
До коментар #2 от "Нещо не се връзва":Мобилизират по над 30 000 парчета.
Да не очакваш Захарова или бункерният смешник да го обявят по ТАСС или Риа новости?
Коментиран от #9, #13, #22, #28
07:38 07.11.2026
6 Българка 😺-Маца
07:39 07.11.2026
7 Я ни обясни кое са завзали
До коментар #3 от "Пич":Руските палячовци.Че гледам интерактивната карта в момента.
Коментиран от #15
07:39 07.11.2026
8 Бай той Толстой
07:40 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Просга матемстика
07:40 07.11.2026
11 Мишел
До коментар #4 от "Утре":Според демократичните медии, руснаците досега удрят и разрушават само цивилни обекти. Сега вече на руснаците им е лесно- останаха неразрушени само военните обекти и удрят само тях,
07:40 07.11.2026
12 Геро
АБЕ СТИГА СТЕ СЕ НАВЕЖДАЛИ НА ТАЗИ УКРАЙНА
07:40 07.11.2026
13 Ахаха
До коментар #5 от "Всеки месец в русия":А ти очакваш информацията ти да е вярна ли е, моето момче... Все по зле ще става, вземи приеми реалността такава каквато е, докато е време
07:41 07.11.2026
14 Дара
07:41 07.11.2026
15 Пич
До коментар #7 от "Я ни обясни кое са завзали":Аа....... ще се коригирам!!!
Соросоидите медии не си мислят, че имат трапанирани читатели!!!
Коментиран от #20
07:42 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Професионален Журналисъ
До коментар #4 от "Утре":А ти какво предлагаш? Да си търсим друга професия ли?
Явно не ти е ясно какво е професия журналист в ЕССР?
Ми научете се да четете между редовете бе!
07:46 07.11.2026
18 Русия няма армия от 2022
Клошари бездомници и пияници
Което прави 90% от населението
07:46 07.11.2026
19 Десислава Димитрова
07:46 07.11.2026
20 Дърпааай
До коментар #15 от "Пич":Дърпай сам да ти не дам начална скорост!
Коментиран от #25
07:47 07.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Еваларка зельоночек
07:49 07.11.2026
24 Пламен
07:51 07.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 С кого
До коментар #16 от "2280 ватенки демилитаризирани":от НАТО? С тебе ли?
А и дори Украинска Правда да закръглят цифрата от 2280 на 500, колко европейци мислиш ще се юрнат да мрат за Рюте?
07:54 07.11.2026
27 туй онуй
07:54 07.11.2026
28 Мишел
До коментар #5 от "Всеки месец в русия":В Русия досега няма правена мобилизация, на фронта отиват в договор за по 3 или 6 месеца доброволци, до 60000 човека месечно.
Украйна досега прави осем мобилизации, последната продължава над 2 години. Украйна не е правила демобилизация, от фронта украинците се връщат само убити и тежко ранени.
07:55 07.11.2026