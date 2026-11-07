Социализмът се завръща в политическия дебат в САЩ

Социалистическите идеи отново набират популярност в САЩ, особено сред младите избиратели, на фона на растящите разходи за живот, жилищната криза и недоволството от икономическите неравенства. Тенденцията възражда дебата за мястото на социализма в американската политика, пише италианският журналист Федерико Рампини в Corriere della Sera.

Въпреки че САЩ традиционно се възприемат като крепост на свободния пазар, социалистическите движения имат дълга история в страната. Още в началото на XX век Социалистическата партия на Америка се превръща в значима политическа сила, а нейният лидер Юджийн Дебс получава близо 6% от гласовете на президентските избори през 1912 г.

В онзи период социалистическите организации имат влияние сред индустриалните работници, синдикатите и имигрантските общности. Те настояват за по-добри условия на труд, социална защита и ограничаване на икономическата власт на големите корпорации. Въпреки това движението не успява да се наложи като трайна алтернатива на Демократическата и Републиканската партия.

Днес социалистическите идеи получават нова подкрепа благодарение на политици като сенатора Бърни Сандърс и конгресменката Александрия Окасио-Кортес. Сред основните искания на прогресивната левица са по-достъпно здравеопазване, ограничаване на студентските дългове, жилищни програми и по-високо облагане на най-богатите американци.

Според проучване на Cato Institute, цитирано в предишен анализ на Рампини, над 60% от американците на възраст между 18 и 29 години имат положително отношение към социализма. Зад тази подкрепа обаче стоят различни разбирания – от по-широка система за социална защита по европейски модел до предложения за фундаментални промени в икономическата система.

Възходът на прогресивното крило поставя и стратегически въпроси пред Демократическата партия. Докато социалистическите кандидати могат да мобилизират младите избиратели в големите градове, по-радикалните им позиции рискуват да отблъснат умерените гласоподаватели в ключови щати.

Историческият опит показва, че социалистическите идеи периодично придобиват популярност в САЩ, но досега не са успявали да преодолеят устойчивото господство на двете основни партии. Дали настоящата вълна ще доведе до трайна промяна в американската политическа система, остава открит въпрос.