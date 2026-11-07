Социализмът се завръща в политическия дебат в САЩ

Социалистическите идеи отново набират популярност в САЩ, особено сред младите избиратели, на фона на растящите разходи за живот, жилищната криза и недоволството от икономическите неравенства. Тенденцията възражда дебата за мястото на социализма в американската политика, пише италианският журналист Федерико Рампини в Corriere della Sera.
Въпреки че САЩ традиционно се възприемат като крепост на свободния пазар, социалистическите движения имат дълга история в страната. Още в началото на XX век Социалистическата партия на Америка се превръща в значима политическа сила, а нейният лидер Юджийн Дебс получава близо 6% от гласовете на президентските избори през 1912 г.
В онзи период социалистическите организации имат влияние сред индустриалните работници, синдикатите и имигрантските общности. Те настояват за по-добри условия на труд, социална защита и ограничаване на икономическата власт на големите корпорации. Въпреки това движението не успява да се наложи като трайна алтернатива на Демократическата и Републиканската партия.
Днес социалистическите идеи получават нова подкрепа благодарение на политици като сенатора Бърни Сандърс и конгресменката Александрия Окасио-Кортес. Сред основните искания на прогресивната левица са по-достъпно здравеопазване, ограничаване на студентските дългове, жилищни програми и по-високо облагане на най-богатите американци.
Според проучване на Cato Institute, цитирано в предишен анализ на Рампини, над 60% от американците на възраст между 18 и 29 години имат положително отношение към социализма. Зад тази подкрепа обаче стоят различни разбирания – от по-широка система за социална защита по европейски модел до предложения за фундаментални промени в икономическата система.
Възходът на прогресивното крило поставя и стратегически въпроси пред Демократическата партия. Докато социалистическите кандидати могат да мобилизират младите избиратели в големите градове, по-радикалните им позиции рискуват да отблъснат умерените гласоподаватели в ключови щати.
Историческият опит показва, че социалистическите идеи периодично придобиват популярност в САЩ, но досега не са успявали да преодолеят устойчивото господство на двете основни партии. Дали настоящата вълна ще доведе до трайна промяна в американската политическа система, остава открит въпрос.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В ЕСЕС
Коментиран от #5
16:20 07.11.2026
2 Пешо Кюстендилецо
16:23 07.11.2026
3 Мич
16:24 07.11.2026
4 Дернев
16:24 07.11.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "В ЕСЕС":Абе, в училище ме ви ли учат , какви са комунистическите идеи, че пишете такива простотии. На тези тъмно кафяви фашисти, които само за война мислят , от ЕС , да им кажеш комунисти си е смешно и жалко.
16:27 07.11.2026
6 Каша голема
Коментиран от #13
16:28 07.11.2026
7 Клаус Шваб
16:30 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Едно време
Коментиран от #17
16:31 07.11.2026
10 ставка
Хаха.
16:31 07.11.2026
11 Факт
16:32 07.11.2026
12 Истината
16:34 07.11.2026
13 Какви
До коментар #6 от "Каша голема":Комунисти и социалисти са ви в акъла, искат по евтино образование и здравеопазване и увеличаване данъците на богатите, не се говори за безплатни такива и за експроприация
16:36 07.11.2026
14 Да не го бъркате този социализъм с оня
Коментиран от #21
16:40 07.11.2026
15 Черно пиперрррче
16:41 07.11.2026
16 Наблюдател
16:41 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Овладяване на масмедиите
16:44 07.11.2026
19 Коста
16:53 07.11.2026
20 Наблюдател
16:53 07.11.2026
21 Коста
До коментар #14 от "Да не го бъркате този социализъм с оня":Затуй по него време спяха и ще спят под мостовете и в колиби от размер и тикаха пазарските колички с покъщнина...а в България строяха и даваха на работниците панелки. Панелки ама жилища. Сега някой да строи за работниците си?
16:57 07.11.2026
22 Пипер
17:03 07.11.2026