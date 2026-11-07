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Социализмът се завръща в политическия дебат в САЩ

Социализмът се завръща в политическия дебат в САЩ

7 Ноември, 2026 16:17 795 22

  • сащ-
  • избори-
  • социализъм

Възходът на левите движения сред младите американци възражда въпроса дали социализмът има бъдеще в страната, смятана за символ на капитализма

Социализмът се завръща в политическия дебат в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Социалистическите идеи отново набират популярност в САЩ, особено сред младите избиратели, на фона на растящите разходи за живот, жилищната криза и недоволството от икономическите неравенства. Тенденцията възражда дебата за мястото на социализма в американската политика, пише италианският журналист Федерико Рампини в Corriere della Sera.

Въпреки че САЩ традиционно се възприемат като крепост на свободния пазар, социалистическите движения имат дълга история в страната. Още в началото на XX век Социалистическата партия на Америка се превръща в значима политическа сила, а нейният лидер Юджийн Дебс получава близо 6% от гласовете на президентските избори през 1912 г.

В онзи период социалистическите организации имат влияние сред индустриалните работници, синдикатите и имигрантските общности. Те настояват за по-добри условия на труд, социална защита и ограничаване на икономическата власт на големите корпорации. Въпреки това движението не успява да се наложи като трайна алтернатива на Демократическата и Републиканската партия.

Днес социалистическите идеи получават нова подкрепа благодарение на политици като сенатора Бърни Сандърс и конгресменката Александрия Окасио-Кортес. Сред основните искания на прогресивната левица са по-достъпно здравеопазване, ограничаване на студентските дългове, жилищни програми и по-високо облагане на най-богатите американци.

Според проучване на Cato Institute, цитирано в предишен анализ на Рампини, над 60% от американците на възраст между 18 и 29 години имат положително отношение към социализма. Зад тази подкрепа обаче стоят различни разбирания – от по-широка система за социална защита по европейски модел до предложения за фундаментални промени в икономическата система.

Възходът на прогресивното крило поставя и стратегически въпроси пред Демократическата партия. Докато социалистическите кандидати могат да мобилизират младите избиратели в големите градове, по-радикалните им позиции рискуват да отблъснат умерените гласоподаватели в ключови щати.

Историческият опит показва, че социалистическите идеи периодично придобиват популярност в САЩ, но досега не са успявали да преодолеят устойчивото господство на двете основни партии. Дали настоящата вълна ще доведе до трайна промяна в американската политическа система, остава открит въпрос.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В ЕСЕС

    6 3 Отговор
    пък са комунисти.

    Коментиран от #5

    16:20 07.11.2026

  • 2 Пешо Кюстендилецо

    3 2 Отговор
    Начи ако това е да конфискуваме парите на богатите и да си ги разделихме и да си ларшиме начи я съм върл комунис.

    16:23 07.11.2026

  • 3 Мич

    8 3 Отговор
    В САЩ никога не е имало социализъм, за да се завръща.

    16:24 07.11.2026

  • 4 Дернев

    3 6 Отговор
    Социалистическа революция можеше да победи само в Русия или Щатите. В Русия победи и промени целият свят. Сега е ред на Щатите.

    16:24 07.11.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "В ЕСЕС":

    Абе, в училище ме ви ли учат , какви са комунистическите идеи, че пишете такива простотии. На тези тъмно кафяви фашисти, които само за война мислят , от ЕС , да им кажеш комунисти си е смешно и жалко.

    16:27 07.11.2026

  • 6 Каша голема

    6 1 Отговор
    Демократите толкова са се сбъркали, че опряха до социализма. Той Тръмп затова ги нарича комунисти. Как ли ще коментират това нашите демокради или ще потънат в неудобно мълчание и по тази тема?

    Коментиран от #13

    16:28 07.11.2026

  • 7 Клаус Шваб

    3 4 Отговор
    Първо социализъм. После комунизъм. Няма да имате нищо и ще сте щастливи.

    16:30 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Едно време

    4 3 Отговор
    се живееше по-добре

    Коментиран от #17

    16:31 07.11.2026

  • 10 ставка

    4 1 Отговор
    Днес - социализЪма, утре - комунизМа!
    Хаха.

    16:31 07.11.2026

  • 11 Факт

    2 3 Отговор
    Десните правят висок стандарт,и като дойдат левите комунистите те искат цял живот на държавна ясла,и много обичат да се кичат с "демократи" .. ГДР,Северна демократична Корея,демократично Конго,демократични партизани(терористите)

    16:32 07.11.2026

  • 12 Истината

    3 1 Отговор
    Социалистите най обичат народа да бачка за порция боб,а те да си гласуват заплати пон29 хиляди на месец,имат столова където кюфтета по 29 цента,и наследствено става,после отрочето комунистче трябва да е също политик

    16:34 07.11.2026

  • 13 Какви

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Каша голема":

    Комунисти и социалисти са ви в акъла, искат по евтино образование и здравеопазване и увеличаване данъците на богатите, не се говори за безплатни такива и за експроприация

    16:36 07.11.2026

  • 14 Да не го бъркате този социализъм с оня

    2 5 Отговор
    Че хич не е едно и също. Онова развито социалистическо общество, дето ви го разправяха на Десетият конгрес на БКП, в САЩ са го постигнало отдавна, при това без да им е цел. Западният социализъм е друга идеология, която няма нищо общо с другар Ленин, Сталин и нашите тукашни другаре.

    Коментиран от #21

    16:40 07.11.2026

  • 15 Черно пиперрррче

    2 1 Отговор
    Той не е ходил никъде свашко. Социалдемократите от години си управляват и там и в любимата Ви Германия, а съвсем скоро ги очакваме и тук. Само, че за по модерно се наричаха християндемократи.

    16:41 07.11.2026

  • 16 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Това първо социализъм, после комунизъм, са дрънканиците от едно време. Нещо като, търпи сега, пък после ще отидеш в рая. В Щатите имат много остра нужда от поне малко социализъм. Не от нашия накогашния, ами от европейския. Висше образование, здравеопазване, високото ниво е само за богатите, майчинство, годишни отпуски, всичко е на принципа - ние ти плащаме, ти се оправяй.

    16:41 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Овладяване на масмедиите

    4 0 Отговор
    Голям фарс беше как от шеф на младежката комунистическа партия на ГДР,ставаш шеф на ФРГ като Меркел,или съветника на левите макрон,се събуди един ден десен

    16:44 07.11.2026

  • 19 Коста

    1 0 Отговор
    Капитализмът ще бие комунизмът особено по убийствата на глава от населението!

    16:53 07.11.2026

  • 20 Наблюдател

    1 0 Отговор
    И американците са американци, и хаитяните също. Социализмът на Ленин - властта на работниците и селяните, болшевиките в дворците на аристокрацията, работниците работят срещу храна. На селяните просто им взимат част от произведеното. Реално робовладелска система. После разбират, че чак така не става. Глад, бунтове, заменят го с НЕП. Тук става въпрос за социална политика, не като Тръмп да смъкне данъците на богатите и да стовари високите цени от митата му на обикновените хора.

    16:53 07.11.2026

  • 21 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да не го бъркате този социализъм с оня":

    Затуй по него време спяха и ще спят под мостовете и в колиби от размер и тикаха пазарските колички с покъщнина...а в България строяха и даваха на работниците панелки. Панелки ама жилища. Сега някой да строи за работниците си?

    16:57 07.11.2026

  • 22 Пипер

    0 0 Отговор
    Ех мечти, мечти и накрая от трите средното.

    17:03 07.11.2026