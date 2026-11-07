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Румънският премиер Лука Никулеску: Бомбените заплахи са повод за тревога

Румънският премиер Лука Никулеску: Бомбените заплахи са повод за тревога

7 Ноември, 2026 16:20 521 6

  • румъния-
  • бомбени заплахи-
  • европейски полети-
  • авиационна сигурност

"Нито едно от предупрежденията срещу самолети не е потвърдено.", заяви Никулеску

Румънският премиер Лука Никулеску: Бомбените заплахи са повод за тревога - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Серията от бомбени заплахи срещу самолети в Румъния и други европейски държави е причина за безпокойство, но нито едно от предупрежденията не е потвърдено при проверките. Това заяви румънският премиер Лука Никулеску.

По думите му отговорните институции в Румъния разследват случаите и поддържат контакт с европейските си партньори, за да установят кой стои зад заплахите. Премиерът посочи, че резултатите ще бъдат оповестени, когато разследванията приключат.

Букурещ не потвърждава версия за координирана атака

Никулеску беше попитан дали има данни за координирани действия и дали съществуват подозрения, че Русия стои зад предупрежденията. Той отказа да представи подобни версии като установени факти, преди да има резултати от проверките.

„Нито едно от тях не се потвърди“, заяви румънският премиер.

Никулеску допълни, че властите работят по случая, но не желае да „лансира хипотези“, докато те остават само предположения.

Десетки полети бяха засегнати

Изявлението беше направено на фона на серия от непотвърдени бомбени заплахи, засегнали през последните дни десетки полети и летища в Европа. В отделни случаи самолети бяха отклонявани или принуждавани да извършат непредвидено кацане, а пътниците преминаваха през допълнителни проверки за сигурност.

Сред засегнатите полети са и маршрути, свързани с Румъния. На летище „Анри Коанда“ край Букурещ беше извършена проверка на самолет след сигнал за бомба, като не беше открито взривно устройство.

Към момента румънските власти не са посочили публично извършител или потвърдена връзка между отделните предупреждения. Очаква се следващата информация да бъде дадена след приключването на разследванията.

Източници: bta.bg, apnews.com


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Взеха да стават по- умерени

    3 3 Отговор
    ще им дойде акъла че е "приятелски огън".

    16:24 07.11.2026

  • 2 Оги

    4 2 Отговор
    Тревожи се, Лука, свободен си да се тревожиш колкото ти душа иска.

    16:24 07.11.2026

  • 3 йотова

    3 4 Отговор
    ще ни пази ! спокоен съм

    16:24 07.11.2026

  • 4 888888

    4 3 Отговор
    Може Европа сама да се гаври със себе си и после да обвинят Русия карат ни да се запасяваме с храна, вода.

    16:30 07.11.2026

  • 5 ТОЗИ Е ЛЬОЛЬОТО НА УРСУЛА

    2 2 Отговор
    Къде го намериха.

    16:45 07.11.2026

  • 6 хмммм

    1 1 Отговор
    Румъния пак се свлече в комунизъм!

    16:50 07.11.2026

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