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Арагчи предупреди САЩ: Приемете плана или изберете война
  Тема: Иранската криза

Арагчи предупреди САЩ: Приемете плана или изберете война

9 Ноември, 2026 05:05 887 3

  • абас арагчи-
  • иран-
  • съединени щати-
  • ормузки проток-
  • война в иран

Иранският външен министър заяви, че предложението за отваряне на Ормузкия проток за два дни остава в сила. Техеран настоява за край на военните действия по всички фронтове

Арагчи предупреди САЩ: Приемете плана или изберете война - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди Съединените щати да приемат предложението на Техеран за прекратяване на военните действия по всички фронтове или да се подготвят за нова ескалация. Посланието му беше публикувано в социалната мрежа X след междинните избори за Конгрес в САЩ.

„Нашето двудневно предложение остава на масата: изпълнете условията, включително край на войната по всички фронтове, и ще видите резултата“, написа Арагчи. Той добави, че при избор на война иранските сили ще отговорят по начин, който определи като удар от „бдителни и закалени в битки воини“.

„Американските избиратели направиха своя избор. Сега е ред на Белия дом да направи своя“, заяви още иранският министър, цитиран от Анадолската агенция и други международни медии.

Какво включва двудневният план

Предложението на Техеран е свързано с Ормузкия проток – ключов морски маршрут за превоза на петрол и природен газ. Иран предлага възстановяване на корабоплаването през протока в рамките на два дни, ако САЩ изпълнят поставените условия.

Според Асошиейтед прес първият етап предвижда Вашингтон да прекрати морската блокада и да освободи част от замразените ирански средства. На втория ден Иран трябва да отвори отново протока по договорености, обсъждани с Оман. Планът включва и прекратяване на военните действия по всички фронтове.

До момента няма потвърдено окончателно споразумение между Вашингтон и Техеран. На 1 ноември Арагчи заяви, че разговорите чрез посредници продължават, но все още не е постигнат окончателен резултат.

Вашингтон обсъжда следващите си действия

Американският президент Доналд Тръмп заяви след междинните избори, че предстои решение за по-нататъшните действия на САЩ спрямо Иран. Според Асошиейтед прес войната, продължаваща повече от осем месеца, е сред факторите, повлияли върху резултата на Републиканската партия.

Дипломатическите усилия се подпомагат от Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства, Оман и Египет. По информация на „Аксиос“ посредниците продължават да обсъждат с Иран и Белия дом проект за мерки, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на два дни като основа за по-широко споразумение.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, axios.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Пущиня(к)

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    Езък, че персите са имале гадния късмет да имат държава баш връз американския петрол...

    05:37 09.11.2026

  • 2 хихи

    0 0 Отговор
    Арагчи! и ти не така с рогата да не направите по-голяма беля с чичо Дончо..

    05:45 09.11.2026

  • 3 Знаещ

    0 0 Отговор
    Бай Дончо иска да граби от таксите и не само,персите обаче въобще не подават.

    05:56 09.11.2026

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