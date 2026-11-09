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Дрон удари частен имот в Полтавска област, избухна пожар
  Тема: Украйна

Дрон удари частен имот в Полтавска област, избухна пожар

9 Ноември, 2026 05:11 576 5

  • полтавска област-
  • кременчуг-
  • руски дронове-
  • украйна-
  • атака

Пожарът е възникнал в стопанска постройка в Кременчугски район. По предварителни данни няма пострадали

Дрон удари частен имот в Полтавска област, избухна пожар - 1
Снимка: ГСЧС Полтавской области
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски безпилотен летателен апарат е атакувал частен имот в Глобинската община на Кременчугски район, Полтавска област. При удара е избухнал пожар в стопанска постройка, съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В Глобинската община на Кременчугски район вражески безпилотен апарат порази територията на частно домовладение“, заяви Дякивнич.

По предварителни данни при инцидента няма пострадали. Информацията за последствията от атаката може да бъде променена след приключване на огледа и оценката на щетите.

Атаката последва удар по Кременчуг

Новият инцидент е станал след атака с ударни дронове срещу Кременчуг вечерта на 8 ноември. При нея са пострадали седем души, сред които 16-годишно момче. Повредени са жилищна сграда и хотел.

При последната атака ударът е засегнал територията на частен имот, а пожарът е бил ограничен до стопанска постройка. Към момента не са съобщени данни за загинали или ранени при този случай.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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