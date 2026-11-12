Новини
Свят »
Ирландия »
Литва: Антониу Коща може да представлява Европа в преговорите с Москва
  Тема: Украйна

Литва: Антониу Коща може да представлява Европа в преговорите с Москва

12 Ноември, 2026 17:15 175 9

  • гитанас науседа-
  • антониу коща-
  • европейска политическа общност-
  • преговори за украйна-
  • дъблин

Литовският президент посочи председателя на Европейския съвет като възможен представител на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна

Литва: Антониу Коща може да представлява Европа в преговорите с Москва - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща може да представлява Европа в преговорите за прекратяване на руско-украинската война. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа преди началото на срещата на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

„Коща има съответния мандат от лидерите на държавите членки“, каза Науседа. Той обаче призна, че сред европейските държави има различни подходи към въпроса кой трябва да говори от името на Европа.

Още новини от Украйна

„Разбира се, знам, че има различни подходи и според мен петък ще бъде отлична възможност това да бъде обсъдено и може би да бъдат намерени по-сложни формули за представителство“, допълни литовският президент.

Въпросът ще бъде обсъден от лидерите на ЕС

Темата се очаква да бъде поставена и на неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Дъблин на 13 ноември. Според информация на „Интерфакс-Украйна“, която цитира говорител на ЕС, лидерите ще обсъдят ролята на Европа в преговорния процес, но не се очаква в близките дни да бъде постигнато споразумение за назначаването на един специален представител.

Дебатът се засили, след като украинският президент Володимир Зеленски призова европейските държави да изберат единен представител за бъдещите разговори. „Трябва да изберем кой ще представлява Европа“, каза Зеленски в Дъблин, като подчерта, че Европа трябва да участва пряко във всички обсъждания за бъдещата сигурност на континента.

Фонът на дискусията

Срещата на Европейската политическа общност събра в ирландската столица лидери от над 40 европейски държави. В нея участва и Зеленски, а основна тема е сигурността на Европа на фона на новите усилия за подновяване на преговорите за прекратяване на войната.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да се срещнат със Зеленски в Дъблин, след като разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва. Това се случва след двудневните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, приключили със споразумение за мащабна размяна на военнопленници, но без видим пробив по основните въпроси на конфликта.

Италианският премиер Джорджа Мелони също настоя Европа да изясни кой говори от нейно име. Тя предупреди, че множеството паралелни дипломатически формати и различните европейски гласове отслабват позициите на континента в преговорите за Украйна.

Източници: apnews.com, euronews.com, en.interfax.com.ua


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания