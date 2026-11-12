Литва: Антониу Коща може да представлява Европа в преговорите с Москва

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща може да представлява Европа в преговорите за прекратяване на руско-украинската война. Това заяви президентът на Литва Гитанас Науседа преди началото на срещата на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

„Коща има съответния мандат от лидерите на държавите членки“, каза Науседа. Той обаче призна, че сред европейските държави има различни подходи към въпроса кой трябва да говори от името на Европа.

Още новини от Украйна

„Разбира се, знам, че има различни подходи и според мен петък ще бъде отлична възможност това да бъде обсъдено и може би да бъдат намерени по-сложни формули за представителство“, допълни литовският президент.

Въпросът ще бъде обсъден от лидерите на ЕС

Темата се очаква да бъде поставена и на неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Дъблин на 13 ноември. Според информация на „Интерфакс-Украйна“, която цитира говорител на ЕС, лидерите ще обсъдят ролята на Европа в преговорния процес, но не се очаква в близките дни да бъде постигнато споразумение за назначаването на един специален представител.

Дебатът се засили, след като украинският президент Володимир Зеленски призова европейските държави да изберат единен представител за бъдещите разговори. „Трябва да изберем кой ще представлява Европа“, каза Зеленски в Дъблин, като подчерта, че Европа трябва да участва пряко във всички обсъждания за бъдещата сигурност на континента.

Фонът на дискусията

Срещата на Европейската политическа общност събра в ирландската столица лидери от над 40 европейски държави. В нея участва и Зеленски, а основна тема е сигурността на Европа на фона на новите усилия за подновяване на преговорите за прекратяване на войната.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да се срещнат със Зеленски в Дъблин, след като разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва. Това се случва след двудневните разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, приключили със споразумение за мащабна размяна на военнопленници, но без видим пробив по основните въпроси на конфликта.

Италианският премиер Джорджа Мелони също настоя Европа да изясни кой говори от нейно име. Тя предупреди, че множеството паралелни дипломатически формати и различните европейски гласове отслабват позициите на континента в преговорите за Украйна.

Източници: apnews.com, euronews.com, en.interfax.com.ua