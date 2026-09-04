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4 септември 476 г. Краят на Римската империя

4 септември 476 г. Краят на Римската империя

4 Септември, 2026 04:08 19 290 40

  • ромул августул-
  • рим-
  • император-
  • варвари

Западат нейните легендарни пътища, архитектура, земеделие и система за обществено образование

4 септември 476 г. Краят на Римската империя - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 4 септември 476 г. Одоакър детронира последния римски император Ромул Августул. Причината са претенции на варварски войски за земя в Италия.

От десетилетия Западът страда от варварски нашествия. Рим е в упадък - разграбен веднъж от вестготите през 410 г. и повторно от вандалите през 455 г., някога великият град е изоставен. Столица на Западната Римска империя става Равена.

Флавий Ромул Август, наричан и само Ромул Августул („Ромул Августчето“) е римски император в периода 31 октомври 475 - 4 септември 476. Според повечето историци той е считан за последния император на Западната Римска империя.

Ромул Августул е син на Флавий Орест, наемен военачалник от германски произход, служил на Атила и на последните западни императори. През 475 г., начело на варварските наемници, Флавий Орест въстава срещу император Юлий Непот и го прогонва от трона.

Тъй като Орест е варварин, според традицията, той не може да бъде римски император, поради което за такъв той коронова непълнолетния си син Ромул, който приема и името Август. Така по ирония на съдбата последният западен римски император съчетава в себе си имената на митичния цар Ромул, основателя на Рим, и на Август, първия принцепс, установил императорската власт.

Докато истинската власт държи бащата, неговият син стои в Равена и изпълнява само церемониални функции. Поради своята незначителност, младия император е наречен от населението с насмешливото прозвище "Августул" ("Августчето"), тъй като не се интересувал от властта, но бил жертва на жестокостта на своето време.

След няколко месеца, през 476 г., друг германски вожд – Одоакър вдига бунт против Орест, подкрепен войниците си. Причината са претенции на варварски войски за земя в Италия, нещо на което Орест се противопоставя решително.

Одоакър побеждава и обезглавява Орест, обсажда Ромул Августул в Равена и го детронира от престола. Тъй като Ромул бил изключително красив и благ юноша, Одоакър не само не го екзекутирал, каквото било първоначалното му намерение, но изпратил момчето при свои богати роднини в Кампания, където то продължило образованието си, без да се интересува от политика. Ромул получавал издръжка от Одоакър, а после и от сменилия го Теодорих. Безспорно е бил жив към 511 г. и дори основал манастир. По всяка вероятност умира преди възстановяването на византийската власт в Италия (т. е. преди 536 г.).

Одоакър се обявява за крал, практически държи реалната власт в Италия, но официално, макар и формално, той приема на върховенството на източния император Зенон над запада, получавайки в замяна патрициански сан от Зенон. Одоакър изпраща знаците на императорската власт в Константинопол с посланието: "Както слънцето е едно на небето, така и императора трябва да е един на Земята!" - символично така Зенон е признат за единствения император.

Тези събития бележат падането на Западната Римска империя, а годината 476 г. се смята за пределна дата в историята за край на Античната епоха и начало на Средновековието. В действителност детронирането на Ромул Августул преминало почти незабелязано за съвременниците му.

Заедно с могъщата Римска империя западат нейните легендарни пътища, архитектура, земеделие и система за обществено образование, което дава основание на историците да наричат следващите столетия „тъмни векове”.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ерец

    7 58 Отговор
    Така е отсъдено от Хашем за този който подтиска и гони евреите ,разрушава и граби Йерушалаим !

    Коментиран от #3, #14, #20, #32

    04:57 04.09.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ко каза?

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ерец":

    Та това е откакто свят светува.

    05:56 04.09.2021

  • 4 Д-р Менгеме

    83 0 Отговор
    Венци Авторчето, заглавието ти е некоректно.... Пада само западната част на Римската империя, а източната съществува още 1000 години

    Коментиран от #5, #15

    06:22 04.09.2021

  • 5 Реално

    23 22 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Менгеме":

    А днешният"Третият Рим" е Москва....

    Коментиран от #8, #16, #18

    07:40 04.09.2021

  • 6 лоза

    36 4 Отговор
    Същото стана и с България. Разграбиха я и я изоставиха.

    07:51 04.09.2021

  • 7 Mare nostrum

    77 5 Отговор
    Имено.. Падането на западноримската държава в ръцете на варварите донесе Средновековието за 1000 години в Западна Европа. Изкуствата, науките, образованието, политическите системи, всичко това беше изгубено за 1000 години. Източна Европа в същото време никога не навлиза в Средновековието, докато всичко не е окупирано от нецивилизованите турци. Тогава Ренесансът започва за Запада, а за Изтока тъмнината за 500 години..

    Коментиран от #9, #11

    07:58 04.09.2021

  • 8 Емил

    9 27 Отговор

    До коментар #5 от "Реално":

    Защо така мислиш? Зощото Путин е последният император или щото Русия е зогубила величие преди 100 години?

    Коментиран от #10

    08:01 04.09.2021

  • 9 Емил

    6 17 Отговор

    До коментар #7 от "Mare nostrum":

    Главата ти е пълна с шаблони! Не е лошо да преосмилиш понятиет тъмни векове. Защо са наречени така и кой ги нарича? Ще ти направи впечатление развитието на християнството и гоненията на евреити.

    08:05 04.09.2021

  • 10 Аш го па тоя

    33 15 Отговор

    До коментар #8 от "Емил":

    Емчо-ама много си "умен" бе...Империя не е само Императора-и не само величието...Империя е това място-което влияе на световната история и гради историята на човечеството,,,,И точно тази империя-Русия-преди сто години а и днес има моща,силата и влиянието да твори история-своята и на човечеството...А Путин е само част от времето на Руската Империя-та така професоре..То затова и всички чакат да видят мнението на Русия по всички съдбоносни въпроси на Земята-а не питат Емил кво да прайм сега..!?!?

    Коментиран от #36

    08:16 04.09.2021

  • 11 Behemoth

    31 13 Отговор

    До коментар #7 от "Mare nostrum":

    Глупости!Варварите са като вирус убил едно болно тяло....истинският рак който я убива е християнството ,то унищожава античната традиция и култура ,запада науката и инженерството....в същото време спомага за налагането на автокрацията ...късната империя е агонизираща сянка...

    Коментиран от #19, #33

    08:32 04.09.2021

  • 12 Анонимен

    10 2 Отговор
    А на ЕС кога ?

    09:47 04.09.2021

  • 13 плевен

    26 0 Отговор
    Империята пада, защото населението престава да бъде обвързано с отбраната на държавата си. Приема, че някой друг трябва да го защитава. И естествено наемниците го разграбват.
    Страхотен е контраста с ранния Рим. След катастрофата при Кана, Рим обявява на търг земята, върху която е изграден картагенския лагер. Продават я на реалната цена. До такава степен са били уверени в своята мощ. Но тогава римската армия е била съставена от римляни.

    09:49 04.09.2021

  • 14 ⒶⓇⒼⓄⓃ

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ерец":

    Така ще падне и световната еврейска империя на вашите еврейски банкери-глобалисти.

    Коментиран от #30

    10:06 04.09.2021

  • 15 ⒶⓇⒼⓄⓃ

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "Д-р Менгеме":

    Рим пропада, защото еврейските лихвари и търговци изнасят златото на Рим от империята при търговията с Китай. Римските легиони вече не получават заплите си в злато и войниците напуската армията. Легионите се разпадата и Рим остава без армия - лесна плячка за всяка чуждестранна войска.

    Коментиран от #25

    10:10 04.09.2021

  • 16 Пешо Папура

    11 22 Отговор

    До коментар #5 от "Реално":

    Той пък е един трети Рим, беги,беги...Джамиите са повече от църквите там..А Император Вова редовно целува ръка на Ердоганя.

    Коментиран от #24

    10:25 04.09.2021

  • 17 Търновец

    13 1 Отговор
    Православието проповядва любов към хората, 10000000 роби в Римската Империя са освободени – нямало кой да храни многото легиони; Източната част – Византия – включва стаpа Фeникия – Тир, Зидон, Библон – там е създадeна първата редова азбyка, и в Константинопол се основава Магнаурckатa шkола.

    10:33 04.09.2021

  • 18 Максим

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "Реално":

    Другаде търси третият Рим. Москва и Кремъл са от десетина и повече години под непрекъснати санкции. Но чудно защо никоя държава не дръзва да ги нападне истински, с войска.

    Коментиран от #38

    10:34 04.09.2021

  • 19 Госあ

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Behemoth":

    Точно това щях да напиша ! Истинската причина за упадъка и края на Римската империя е християнството. евреите дори не са си и помислили да отидат в Поднебесната, а когато отиват в Япония да правят интриги и преврати и да зарибяват простолюдието, Токугава ги държи провесени с главата надолу затворена в дупка и отвор от който кръвта им изтича бавно в дупката. Разбира се, императора е бил милосърден и ако християнина приемел да стъпи върху иконата, бил освобождаван преди да му изтече кръвта.

    Коментиран от #22, #37

    10:36 04.09.2021

  • 20 Търновец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ерец":

    Древния град Йевус е основан преди оkоло 4500 години от Jebusites (Йевусейци) и превзет през 1003 BC от цаp Давид и става Йерyсалем. Палестинците твърдят че произхождат от Jebusites.

    Коментиран от #23

    11:10 04.09.2021

  • 21 Хан Ко Брат

    15 1 Отговор
    Какви германци бре? Тогава са били племена напечени германи, нещо като прабългарите за днешните българи.

    11:11 04.09.2021

  • 22 Ерец

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Ти в кой век живееш си е твоя работа . Но виж какво ще ти напиша . Първото е миналият месец японския външен министър Мотеги беше в Тел Авив на отчет . Да докладва какво е продал на Иран , а също му се напомни и какво не трябва да продава.Второто е , че всяка година на изложението за военноотбранителни техника DSEI Japan провеждащо се в гр.Чиба (Makuhari Messe) , Япония сключва най-много сделки с израелските фирми Elbit Systems,Rafael,и IAI. Та вземи се настрой на 21 век .

    Коментиран от #28

    12:21 04.09.2021

  • 23 Ерец

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "Търновец":

    Разцветът и великолепието си градът получава именно при Цар Давид .А палестински историци преди двайсетина години се опитваха да убедят света , че Месията не е Цар Иудейски, а палестинец !!! Та някой да им повярва !?

    Коментиран от #31

    12:44 04.09.2021

  • 24 Талибан

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Пешо Папура":

    Абе то ако е само ръка..щото мене ме съмнява, че Вовата е повечето в ролята на оная кръшна девойка, дето на една скулптура целува нещото( сещай се за какво става на въпрос) на змея в село Пиринско...ъхъ!!! То и фамилията му една такава, че ако сложиш еднок ще добиеш най-вярна представа за него.

    13:06 04.09.2021

  • 25 село

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "ⒶⓇⒼⓄⓃ":

    Тъй, тъй! Само дето става дума за сребро, а не за злато. А търговците са азиатските конни народи. Какви евреи бълнуваш юначе?

    13:14 04.09.2021

  • 26 един от многото

    11 2 Отговор
    Догодина , 04/09 , разпускане на ЕС!

    13:18 04.09.2021

  • 27 5иция

    7 4 Отговор
    Начело на варварите дето заплашили тогавашния Рим е пра-прадядото на хан Кубрат хинът от тюркски произход АТИЛА. Ханът дето накара лидера на тогавашните католици папата да му коленича.

    Коментиран от #34

    13:53 04.09.2021

  • 28 Госあ

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ерец":

    Коментираме разпада на Римската империя и причините, а аз давам за пример Поднебесната империя до която християните и евреите не са си помисляли да припарват. След това дадох и пример с Йеасу Токугава. Тези събития далеч не са 21 век 😂 Ако направим паралел,обаче, християните и евреите и днес не си помислят да припарват до Поднебесната 😂

    Коментиран от #29

    15:01 04.09.2021

  • 29 Ерец

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    За да не бъдеш в заблуда отново ще те информирам . От японски източници на информация християните в Китай са около 10% от населението или приблизително 130 милиона .Основно католици и протестанти.Въпреки , че са забранени и строго наказуеми от ККП , така наречените “подземни църкви” (защото се събират тайно предимно в мазета и пещери) се увеличават с всяка изминала година .Дори има и църкви в Уйгурския автономен район. За Япония хората изповядващи християнство са 0,82% или 1,05 милиона , а според доклад на ЦРУ около 2%.Със здраве…

    15:44 04.09.2021

  • 30 Без пари

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "ⒶⓇⒼⓄⓃ":

    Империя ,която губи,приходите си от провинциите започва да запада,за западането на западната Римска империя има голям принос и източната, която губи няколко големи битки с готите, унищожен е водния път на Рим по Дунав,завзета е Мизия ,работилниците на оръжие, гарнизоните,които охраняват този път са прогонени,това дава възможност на готите ,които имат статут на пазители на римската граница,да влезнат чак до Константинопол,където разбиват 40000 армия и раняват императора,умирайки от раните си,вандалите заедно с час от други племена са изтласкани от перинеите и завземат голяма част от римските пржвинции в сев.Африка,държавата им е унищожена от Велизарии,1 милион литра зехтин е продавала римската провинция в Африка на Рим,Велизарии непобедимият полководец,е убит по нареждане на императора,Рим разбива Хуните с помоща на Германските племена,когато императора разбира за смърта на Атила извиква пълководеца разгромил хуните и лично го убива.

    17:35 04.09.2021

  • 31 Шансу имамов

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Ерец":

    Еми яж му папура на Давид резеняка тогава да ти е сладко сирене върху точилка

    17:45 04.09.2021

  • 32 Недостатъчно

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ерец":

    физически. само да си евреин за да вярваш в това, което твърдиш да е причината. Много вероятно сам не си врваш, тезата за висшата предопределеност на еврейския народ отдавна доказано не е истина, а само мит...

    13:09 05.09.2021

  • 33 Глупостите

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Behemoth":

    са в главата ти. Западната римска империя пада не заради християнството, а заради късното му приемане като държавна религия, сетне и недостатъчно категорично утвърдена от разпасаната управленска аристокрация някога ..

    Коментиран от #35

    13:27 05.09.2021

  • 34 Роко

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "5иция":

    Пич научи малко историята бе човек къв дядо кви пет лева? Кво общо има Кубрат с Атила? Единственото общо между тях е че и двамата са яздели коне.

    23:39 05.09.2021

  • 35 Роко

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Глупостите":

    Западната империя пада заради лошо управление на некадърни императори и липса на съюзници (не са схванали това което позволява на източната част на империята да просъществува още 1000 години насъскай нашествениците едни срещу други). Религията няма нищо общо.

    23:45 05.09.2021

  • 36 Роко

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Аш го па тоя":

    Приятелю нещо си се объркал Русия никога не е била фактор нито по времето на царете нито по времето на Путин. Никой не се интересува какво е мнението на Русия по каквито и да било въпроси.

    23:52 05.09.2021

  • 37 Роко

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Гостче има един малък проблем Токугава не е император а само Шогун и предава християните след като те му помагат да стане Шогун. Колкото до поднебесната там има и до днес много християни, а в миналото са били и значително повече.

    00:04 06.09.2021

  • 38 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Максим":

    И защо трябва да ги напада?

    00:06 06.09.2021

  • 39 Явно

    1 2 Отговор
    И там комунистите-превратаджии са дошли на власт !

    17:28 06.09.2021

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

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