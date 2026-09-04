4 септември 476 г. Краят на Римската империя

На 4 септември 476 г. Одоакър детронира последния римски император Ромул Августул. Причината са претенции на варварски войски за земя в Италия.
От десетилетия Западът страда от варварски нашествия. Рим е в упадък - разграбен веднъж от вестготите през 410 г. и повторно от вандалите през 455 г., някога великият град е изоставен. Столица на Западната Римска империя става Равена.
Флавий Ромул Август, наричан и само Ромул Августул („Ромул Августчето“) е римски император в периода 31 октомври 475 - 4 септември 476. Според повечето историци той е считан за последния император на Западната Римска империя.
Ромул Августул е син на Флавий Орест, наемен военачалник от германски произход, служил на Атила и на последните западни императори. През 475 г., начело на варварските наемници, Флавий Орест въстава срещу император Юлий Непот и го прогонва от трона.
Тъй като Орест е варварин, според традицията, той не може да бъде римски император, поради което за такъв той коронова непълнолетния си син Ромул, който приема и името Август. Така по ирония на съдбата последният западен римски император съчетава в себе си имената на митичния цар Ромул, основателя на Рим, и на Август, първия принцепс, установил императорската власт.
Докато истинската власт държи бащата, неговият син стои в Равена и изпълнява само церемониални функции. Поради своята незначителност, младия император е наречен от населението с насмешливото прозвище "Августул" ("Августчето"), тъй като не се интересувал от властта, но бил жертва на жестокостта на своето време.
След няколко месеца, през 476 г., друг германски вожд – Одоакър вдига бунт против Орест, подкрепен войниците си. Причината са претенции на варварски войски за земя в Италия, нещо на което Орест се противопоставя решително.
Одоакър побеждава и обезглавява Орест, обсажда Ромул Августул в Равена и го детронира от престола. Тъй като Ромул бил изключително красив и благ юноша, Одоакър не само не го екзекутирал, каквото било първоначалното му намерение, но изпратил момчето при свои богати роднини в Кампания, където то продължило образованието си, без да се интересува от политика. Ромул получавал издръжка от Одоакър, а после и от сменилия го Теодорих. Безспорно е бил жив към 511 г. и дори основал манастир. По всяка вероятност умира преди възстановяването на византийската власт в Италия (т. е. преди 536 г.).
Одоакър се обявява за крал, практически държи реалната власт в Италия, но официално, макар и формално, той приема на върховенството на източния император Зенон над запада, получавайки в замяна патрициански сан от Зенон. Одоакър изпраща знаците на императорската власт в Константинопол с посланието: "Както слънцето е едно на небето, така и императора трябва да е един на Земята!" - символично така Зенон е признат за единствения император.
Тези събития бележат падането на Западната Римска империя, а годината 476 г. се смята за пределна дата в историята за край на Античната епоха и начало на Средновековието. В действителност детронирането на Ромул Августул преминало почти незабелязано за съвременниците му.
Заедно с могъщата Римска империя западат нейните легендарни пътища, архитектура, земеделие и система за обществено образование, което дава основание на историците да наричат следващите столетия „тъмни векове”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ерец
Коментиран от #3, #14, #20, #32
04:57 04.09.2021
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ко каза?
До коментар #1 от "Ерец":Та това е откакто свят светува.
05:56 04.09.2021
4 Д-р Менгеме
Коментиран от #5, #15
06:22 04.09.2021
5 Реално
До коментар #4 от "Д-р Менгеме":А днешният"Третият Рим" е Москва....
Коментиран от #8, #16, #18
07:40 04.09.2021
6 лоза
07:51 04.09.2021
7 Mare nostrum
Коментиран от #9, #11
07:58 04.09.2021
8 Емил
До коментар #5 от "Реално":Защо така мислиш? Зощото Путин е последният император или щото Русия е зогубила величие преди 100 години?
Коментиран от #10
08:01 04.09.2021
9 Емил
До коментар #7 от "Mare nostrum":Главата ти е пълна с шаблони! Не е лошо да преосмилиш понятиет тъмни векове. Защо са наречени така и кой ги нарича? Ще ти направи впечатление развитието на християнството и гоненията на евреити.
08:05 04.09.2021
10 Аш го па тоя
До коментар #8 от "Емил":Емчо-ама много си "умен" бе...Империя не е само Императора-и не само величието...Империя е това място-което влияе на световната история и гради историята на човечеството,,,,И точно тази империя-Русия-преди сто години а и днес има моща,силата и влиянието да твори история-своята и на човечеството...А Путин е само част от времето на Руската Империя-та така професоре..То затова и всички чакат да видят мнението на Русия по всички съдбоносни въпроси на Земята-а не питат Емил кво да прайм сега..!?!?
Коментиран от #36
08:16 04.09.2021
11 Behemoth
До коментар #7 от "Mare nostrum":Глупости!Варварите са като вирус убил едно болно тяло....истинският рак който я убива е християнството ,то унищожава античната традиция и култура ,запада науката и инженерството....в същото време спомага за налагането на автокрацията ...късната империя е агонизираща сянка...
Коментиран от #19, #33
08:32 04.09.2021
12 Анонимен
09:47 04.09.2021
13 плевен
Страхотен е контраста с ранния Рим. След катастрофата при Кана, Рим обявява на търг земята, върху която е изграден картагенския лагер. Продават я на реалната цена. До такава степен са били уверени в своята мощ. Но тогава римската армия е била съставена от римляни.
09:49 04.09.2021
14 ⒶⓇⒼⓄⓃ
До коментар #1 от "Ерец":Така ще падне и световната еврейска империя на вашите еврейски банкери-глобалисти.
Коментиран от #30
10:06 04.09.2021
15 ⒶⓇⒼⓄⓃ
До коментар #4 от "Д-р Менгеме":Рим пропада, защото еврейските лихвари и търговци изнасят златото на Рим от империята при търговията с Китай. Римските легиони вече не получават заплите си в злато и войниците напуската армията. Легионите се разпадата и Рим остава без армия - лесна плячка за всяка чуждестранна войска.
Коментиран от #25
10:10 04.09.2021
16 Пешо Папура
До коментар #5 от "Реално":Той пък е един трети Рим, беги,беги...Джамиите са повече от църквите там..А Император Вова редовно целува ръка на Ердоганя.
Коментиран от #24
10:25 04.09.2021
17 Търновец
10:33 04.09.2021
18 Максим
До коментар #5 от "Реално":Другаде търси третият Рим. Москва и Кремъл са от десетина и повече години под непрекъснати санкции. Но чудно защо никоя държава не дръзва да ги нападне истински, с войска.
Коментиран от #38
10:34 04.09.2021
19 Госあ
До коментар #11 от "Behemoth":Точно това щях да напиша ! Истинската причина за упадъка и края на Римската империя е християнството. евреите дори не са си и помислили да отидат в Поднебесната, а когато отиват в Япония да правят интриги и преврати и да зарибяват простолюдието, Токугава ги държи провесени с главата надолу затворена в дупка и отвор от който кръвта им изтича бавно в дупката. Разбира се, императора е бил милосърден и ако християнина приемел да стъпи върху иконата, бил освобождаван преди да му изтече кръвта.
Коментиран от #22, #37
10:36 04.09.2021
20 Търновец
До коментар #1 от "Ерец":Древния град Йевус е основан преди оkоло 4500 години от Jebusites (Йевусейци) и превзет през 1003 BC от цаp Давид и става Йерyсалем. Палестинците твърдят че произхождат от Jebusites.
Коментиран от #23
11:10 04.09.2021
21 Хан Ко Брат
11:11 04.09.2021
22 Ерец
До коментар #19 от "Госあ":Ти в кой век живееш си е твоя работа . Но виж какво ще ти напиша . Първото е миналият месец японския външен министър Мотеги беше в Тел Авив на отчет . Да докладва какво е продал на Иран , а също му се напомни и какво не трябва да продава.Второто е , че всяка година на изложението за военноотбранителни техника DSEI Japan провеждащо се в гр.Чиба (Makuhari Messe) , Япония сключва най-много сделки с израелските фирми Elbit Systems,Rafael,и IAI. Та вземи се настрой на 21 век .
Коментиран от #28
12:21 04.09.2021
23 Ерец
До коментар #20 от "Търновец":Разцветът и великолепието си градът получава именно при Цар Давид .А палестински историци преди двайсетина години се опитваха да убедят света , че Месията не е Цар Иудейски, а палестинец !!! Та някой да им повярва !?
Коментиран от #31
12:44 04.09.2021
24 Талибан
До коментар #16 от "Пешо Папура":Абе то ако е само ръка..щото мене ме съмнява, че Вовата е повечето в ролята на оная кръшна девойка, дето на една скулптура целува нещото( сещай се за какво става на въпрос) на змея в село Пиринско...ъхъ!!! То и фамилията му една такава, че ако сложиш еднок ще добиеш най-вярна представа за него.
13:06 04.09.2021
25 село
До коментар #15 от "ⒶⓇⒼⓄⓃ":Тъй, тъй! Само дето става дума за сребро, а не за злато. А търговците са азиатските конни народи. Какви евреи бълнуваш юначе?
13:14 04.09.2021
26 един от многото
13:18 04.09.2021
27 5иция
Коментиран от #34
13:53 04.09.2021
28 Госあ
До коментар #22 от "Ерец":Коментираме разпада на Римската империя и причините, а аз давам за пример Поднебесната империя до която християните и евреите не са си помисляли да припарват. След това дадох и пример с Йеасу Токугава. Тези събития далеч не са 21 век 😂 Ако направим паралел,обаче, християните и евреите и днес не си помислят да припарват до Поднебесната 😂
Коментиран от #29
15:01 04.09.2021
29 Ерец
До коментар #28 от "Госあ":За да не бъдеш в заблуда отново ще те информирам . От японски източници на информация християните в Китай са около 10% от населението или приблизително 130 милиона .Основно католици и протестанти.Въпреки , че са забранени и строго наказуеми от ККП , така наречените “подземни църкви” (защото се събират тайно предимно в мазета и пещери) се увеличават с всяка изминала година .Дори има и църкви в Уйгурския автономен район. За Япония хората изповядващи християнство са 0,82% или 1,05 милиона , а според доклад на ЦРУ около 2%.Със здраве…
15:44 04.09.2021
30 Без пари
До коментар #14 от "ⒶⓇⒼⓄⓃ":Империя ,която губи,приходите си от провинциите започва да запада,за западането на западната Римска империя има голям принос и източната, която губи няколко големи битки с готите, унищожен е водния път на Рим по Дунав,завзета е Мизия ,работилниците на оръжие, гарнизоните,които охраняват този път са прогонени,това дава възможност на готите ,които имат статут на пазители на римската граница,да влезнат чак до Константинопол,където разбиват 40000 армия и раняват императора,умирайки от раните си,вандалите заедно с час от други племена са изтласкани от перинеите и завземат голяма част от римските пржвинции в сев.Африка,държавата им е унищожена от Велизарии,1 милион литра зехтин е продавала римската провинция в Африка на Рим,Велизарии непобедимият полководец,е убит по нареждане на императора,Рим разбива Хуните с помоща на Германските племена,когато императора разбира за смърта на Атила извиква пълководеца разгромил хуните и лично го убива.
17:35 04.09.2021
31 Шансу имамов
До коментар #23 от "Ерец":Еми яж му папура на Давид резеняка тогава да ти е сладко сирене върху точилка
17:45 04.09.2021
32 Недостатъчно
До коментар #1 от "Ерец":физически. само да си евреин за да вярваш в това, което твърдиш да е причината. Много вероятно сам не си врваш, тезата за висшата предопределеност на еврейския народ отдавна доказано не е истина, а само мит...
13:09 05.09.2021
33 Глупостите
До коментар #11 от "Behemoth":са в главата ти. Западната римска империя пада не заради християнството, а заради късното му приемане като държавна религия, сетне и недостатъчно категорично утвърдена от разпасаната управленска аристокрация някога ..
Коментиран от #35
13:27 05.09.2021
34 Роко
До коментар #27 от "5иция":Пич научи малко историята бе човек къв дядо кви пет лева? Кво общо има Кубрат с Атила? Единственото общо между тях е че и двамата са яздели коне.
23:39 05.09.2021
35 Роко
До коментар #33 от "Глупостите":Западната империя пада заради лошо управление на некадърни императори и липса на съюзници (не са схванали това което позволява на източната част на империята да просъществува още 1000 години насъскай нашествениците едни срещу други). Религията няма нищо общо.
23:45 05.09.2021
36 Роко
До коментар #10 от "Аш го па тоя":Приятелю нещо си се объркал Русия никога не е била фактор нито по времето на царете нито по времето на Путин. Никой не се интересува какво е мнението на Русия по каквито и да било въпроси.
23:52 05.09.2021
37 Роко
До коментар #19 от "Госあ":Гостче има един малък проблем Токугава не е император а само Шогун и предава християните след като те му помагат да стане Шогун. Колкото до поднебесната там има и до днес много християни, а в миналото са били и значително повече.
00:04 06.09.2021
38 Роко
До коментар #18 от "Максим":И защо трябва да ги напада?
00:06 06.09.2021
39 Явно
17:28 06.09.2021
40 Този коментар е премахнат от модератор.