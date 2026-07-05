5 юли 1943 г. Битката при Курск

Битката при Курск е една от големите операции на Източния фронт. В нея вземат участие 4 милиона войници, 13 000 бронирани машини, 50 000 оръдия и 12 000 самолета. Това е последната голяма немска офанзива срещу Червената армия. Част от битката при Курск е и най-голямата танкова битка в историята.
Поражението при битката при Сталинград (1942-1943 г.) и последвалото зимно руско настъпление водят до образуването на издатина, в контролираната от германските войски територия, с ширина около 192 км и дълбочина 120 км около град Курск.
Адолф Хитлер вижда в редуцирането ѝ възможност за връщане на загубения престиж и изгубената стратегическа инициатива. Битката при Курск се води от 5 юли до 23 август 1943 г. в района на Курската дъга. Немските офанзивни операции приключват на 13 юли. Според съветските историци битката при Курск приключва на 23 август, след превземането на Харков.
Германският план включва атака в 2 направления - по северната и южната граница на издатината. 2-те настъпления трябва да се срещнат зад съветските войски, защитаващи издатината. Нападението в северна посока е под ръководството на фелдмаршал Гюнтер фон Клуге, командващ на група армии „Център“. Водена от два танкови корпуса 9-та армия, под командването на Валтер Модел, атакува в близост до Орел. Нападението в южна посока е под ръководството на Ерих фон Манщайн, главнокомандващ на група армии „Юг“. Там 4-та танкова армия на Херман Хот атакува в посока север край Белгород.
Първоначално Адолф Хитлер отлага началната дата на операцията за след 1 май, след това за юни, а накрая за юли. Целта е натрупване на танкови формации, в състава на които влизат новите танкове Пантера и Тигър, както и самоходните противотанкови оръдия Елефант.
Съветското командване получава сведения за подготовката на германското настъпление и взема решение за временно преминаване към отбрана на Курската дъга, за да спре настъплението на противника и да създаде благоприятни условия за преминаване в контранастъпление.
Северната част на Курската дъга е отбранявана от войските на Централния фронт с командващ генерал Константин Рокосовски, а южната част е отбранявана от войските на Воронежкия фронт с командващ генерал Николай Ватутин. В тила им е съсредоточен мощен стратегически резерв - Степният фронт с командващ генерал-полковник Иван Конев, чиято цел е извършване на контранастъпление в подходящ момент.
Координацията на действията се осъществява от представителите на Главното командване - маршалите Георгий Жуков и Александър Василевски.
За разлика от други битки от началото на войната Червената армия изгражда отбрана от удивителни инженерни съоръжения, с които успява да спре атаката на Вермахта.
Общите загуби на германците са повече от 500 000 души. От тях убитите са около 70 000 души. Загубите в техника наброяват 2900 танка, 195 самоходни оръдия, 844 артилерийски оръдия и 1392 самолета.
По време на битката при Курск, между 5 и 23 юни, Червената армия губи 70 330 войници, а са ранени още 107 517. При съпътстващите я съветски контранастъпателни операции (операции Кутузов и Румянцев) загиват 225 058, а са ранени 501 316 души.
Битката при Курск извършва коренен прелом в хода на войната на Източния фронт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 незнайко
Коментиран от #2, #18
10:48 05.07.2016
2 Знайко
До коментар #1 от "незнайко":Германците са стигнали чак там за да предпазят Европа от настъплението на СЕСЕСЕРЕ.Има речи на Фюрера по този въпрос и защо е предприел тези действия.Уви не е успял да спаси света от червената чума.
Коментиран от #3, #5
10:52 05.07.2016
3 Гост
До коментар #2 от "Знайко":Уви, има такива като теб, които вярват на подобни глупости!
Сигурно ти е много трудно да прочетеш, че точно Германия дава на Ленин 10 млн. марки през 1917 година, за да направи Болшевишката революция?!
Пък щом вярваш на мотивите на Хитлер за нападение над СССР, става ясно колко си .......!!!
Коментиран от #4
11:20 05.07.2016
4 Сори
До коментар #3 от "Гост":Освен 10млн. марки ...Германците са осигурили брониран влак за прибирането на Ленин в Русия тъй като тогава е било война навсякъде и е било опасно пътуването..и да не забравяме че Ленин има и еврейска жилка....
Коментиран от #17
11:39 05.07.2016
5 kcaniba
До коментар #2 от "Знайко":Значи
да дойда у вас и да те ошамаря, щото да те изпреваря, че мисля, че ще да ме срещнеш на улица и ме обереш!!!!???
Това ли е логиката ти!!!
Русите все лоши, а добрият запад в лицето на Хитлер какво е правил там пита се!!!??
Спасявал света!!??
Както днес ФАЩ ли!!???
11:42 05.07.2016
6 Бай хой
12:15 05.07.2016
7 Косматия
Целата история человеческа е пълна со примери дето некой амбицьозен глупак яхне простолюдието и го прати да мре за тоя де духа. Но на простолюдието така и не му увре главата, то не бе религий, идеологий, патриотизъм и други таквиз приматни чуства дето само чакат некой да ги яхне и потбутне към млатене и мрене.
И после олеле къф героизъм он умрел за държавата, сталино, хитлеро или алах акбару.
Отдавна ме боли гегата за тоз героизъм ама простолюдието не го разбира тва и толкоз. Се му се мре за нещо!
Коментиран от #10, #12
13:13 05.07.2016
8 Бай хой
Разбрахме че някои са ви неудобни но престанете да се излагате с тия нпо лозунги.
14:21 05.07.2016
9 Goro Lafchi
14:23 05.07.2016
10 раптор
До коментар #7 от "Косматия":Ти кво предлагаш като алтернатива, че ми стана интересно? Каква е философия следваш? Поясни ни! Защото Сталин е гонил идеята за обединени народи, което отчасти се припокрива с твоите възгледи!
14:47 05.07.2016
11 пич
14:51 05.07.2016
12 пич
До коментар #7 от "Косматия":Разбирам, че фактологически си прав - манипулирането на хората, става по много начини, чрез религии, патриотизъм, национализъм, глобализъм и какво ли не. Но, какво да правят руснаците, след като при тях се втурват военни части, опожарили повечето Европа? да ги посрещнат с хляб и сол и да тръгнат направо на казачок ли? Е, ти кажи!
14:54 05.07.2016
13 Косматия
С тоз матриал толкоз!
Дано след като се самозатрие "цивилизацията" человеческа се роди нещо по добро, на което първобитните инстинкти за забавление да са чужди.
Децата си играят с играчки - оръжия. Възрастните гледат филми дето се пуца. Компютърните игри пак пуцане. Смърта е основен движещ инстинкт на индивида. человечеството без снърт е нема как!
Е после пак се чудете що има толкоз убийци, фанатици и други таквиз примати?
Коментиран от #14
16:27 05.07.2016
14 раптор
До коментар #13 от "Косматия":А на портата ти като дойдат тези убийци кво правиш? Балъците ли ще те пазят, че ти си много широкоскроен? Или идеята е изведнъж, штрак и всички да мислят като тебе?
18:50 05.07.2016
15 Още
05:43 05.07.2026
16 Лопата Орешник
06:09 05.07.2026
17 Някой
До коментар #4 от "Сори":Ленин има и немска и шведска жилка.
Хрушчов и Брежнев се водят украинци.
Сталин грузинец. А след него за супер малко време един и с български корени от Охридско.
06:37 05.07.2026
18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #1 от "незнайко":ЧЕ ТЕ НАСКОРО ТАМ БЯХА И СЕВЕРОКОРЕЙЦИТЕ, ЧЕ МАГУЧИТЕ СЕ БЕХА ОС..АЛИ ДЪСКИТЕ..ТА ПИТАШ КО БИЛИ ПРАВИЛИ ТАМ ГЕРМАНЦИТЕ..
06:58 05.07.2026
19 Обективен
Въпрос към хихикащите илитерати,кога “съюзниците” отварят втория фронт с десанта в Нормандия?
Коментиран от #20, #22
07:12 05.07.2026
20 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #19 от "Обективен":мИ ДА ТИ КАЖА КАТО ПИТАШ..ВСВ почва на 1 септември 1939 година а ане на 22 юни 41ва, и завършва на 2 септември 1945 годинча, а не на 9 май. Та, понеже много ги разбираш па да ани кажеш- къде беше джугашвили през тези 2 години...? пс. Знаеш ли какво пише на обрачтната страна на копчетата , които са държали гащите на магучите...????....че да не паднат га са тичали към Берлин
07:17 05.07.2026
21 ГИТЛЕР К А П У Т!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:)) хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
Коментиран от #23
07:18 05.07.2026
22 Да питам 🤣🤣🤣
До коментар #19 от "Обективен":Да питам и аз... на колко фронта се би Сталин..? И на колко- съюзниците. Ако можеш да ги изброиш...
07:18 05.07.2026
23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #21 от "ГИТЛЕР К А П У Т!":братО..МНОГО ОТРАНО СТЕ СЕ ПОДКАРАЛИ С АЛКАГОЛИЧ И МАРЧЕТО ЦУКЕРМАН..
07:20 05.07.2026
24 Ха Ха
07:25 05.07.2026
25 Сталин трябваше да избие сите жерманци
07:28 05.07.2026