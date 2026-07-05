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5 юли 1943 г. Битката при Курск

5 юли 1943 г. Битката при Курск

5 Юли, 2026 05:12 7 503 25

  • курск-
  • битка-
  • танкове-
  • сражение

Германският план включва атака в 2 направления

5 юли 1943 г. Битката при Курск - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Битката при Курск е една от големите операции на Източния фронт. В нея вземат участие 4 милиона войници, 13 000 бронирани машини, 50 000 оръдия и 12 000 самолета. Това е последната голяма немска офанзива срещу Червената армия. Част от битката при Курск е и най-голямата танкова битка в историята.

Поражението при битката при Сталинград (1942-1943 г.) и последвалото зимно руско настъпление водят до образуването на издатина, в контролираната от германските войски територия, с ширина около 192 км и дълбочина 120 км около град Курск.

Адолф Хитлер вижда в редуцирането ѝ възможност за връщане на загубения престиж и изгубената стратегическа инициатива. Битката при Курск се води от 5 юли до 23 август 1943 г. в района на Курската дъга. Немските офанзивни операции приключват на 13 юли. Според съветските историци битката при Курск приключва на 23 август, след превземането на Харков.

Германският план включва атака в 2 направления - по северната и южната граница на издатината. 2-те настъпления трябва да се срещнат зад съветските войски, защитаващи издатината. Нападението в северна посока е под ръководството на фелдмаршал Гюнтер фон Клуге, командващ на група армии „Център“. Водена от два танкови корпуса 9-та армия, под командването на Валтер Модел, атакува в близост до Орел. Нападението в южна посока е под ръководството на Ерих фон Манщайн, главнокомандващ на група армии „Юг“. Там 4-та танкова армия на Херман Хот атакува в посока север край Белгород.

Първоначално Адолф Хитлер отлага началната дата на операцията за след 1 май, след това за юни, а накрая за юли. Целта е натрупване на танкови формации, в състава на които влизат новите танкове Пантера и Тигър, както и самоходните противотанкови оръдия Елефант.

Съветското командване получава сведения за подготовката на германското настъпление и взема решение за временно преминаване към отбрана на Курската дъга, за да спре настъплението на противника и да създаде благоприятни условия за преминаване в контранастъпление.

Северната част на Курската дъга е отбранявана от войските на Централния фронт с командващ генерал Константин Рокосовски, а южната част е отбранявана от войските на Воронежкия фронт с командващ генерал Николай Ватутин. В тила им е съсредоточен мощен стратегически резерв - Степният фронт с командващ генерал-полковник Иван Конев, чиято цел е извършване на контранастъпление в подходящ момент.

Координацията на действията се осъществява от представителите на Главното командване - маршалите Георгий Жуков и Александър Василевски.

За разлика от други битки от началото на войната Червената армия изгражда отбрана от удивителни инженерни съоръжения, с които успява да спре атаката на Вермахта.

Общите загуби на германците са повече от 500 000 души. От тях убитите са около 70 000 души. Загубите в техника наброяват 2900 танка, 195 самоходни оръдия, 844 артилерийски оръдия и 1392 самолета.

По време на битката при Курск, между 5 и 23 юни, Червената армия губи 70 330 войници, а са ранени още 107 517. При съпътстващите я съветски контранастъпателни операции (операции Кутузов и Румянцев) загиват 225 058, а са ранени 501 316 души.

Битката при Курск извършва коренен прелом в хода на войната на Източния фронт.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 незнайко

    16 6 Отговор
    Абе какво са "правили германците" чак там? Това не може да е "истина". Не си "измисляйте" неща които не са били. Не виждате ли колко са "добри" и приеха 1 000 000 бежанци. СРАМОТА.

    Коментиран от #2, #18

    10:48 05.07.2016

  • 2 Знайко

    9 33 Отговор

    До коментар #1 от "незнайко":

    Германците са стигнали чак там за да предпазят Европа от настъплението на СЕСЕСЕРЕ.Има речи на Фюрера по този въпрос и защо е предприел тези действия.Уви не е успял да спаси света от червената чума.

    Коментиран от #3, #5

    10:52 05.07.2016

  • 3 Гост

    26 8 Отговор

    До коментар #2 от "Знайко":

    Уви, има такива като теб, които вярват на подобни глупости!
    Сигурно ти е много трудно да прочетеш, че точно Германия дава на Ленин 10 млн. марки през 1917 година, за да направи Болшевишката революция?!
    Пък щом вярваш на мотивите на Хитлер за нападение над СССР, става ясно колко си .......!!!

    Коментиран от #4

    11:20 05.07.2016

  • 4 Сори

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Освен 10млн. марки ...Германците са осигурили брониран влак за прибирането на Ленин в Русия тъй като тогава е било война навсякъде и е било опасно пътуването..и да не забравяме че Ленин има и еврейска жилка....

    Коментиран от #17

    11:39 05.07.2016

  • 5 kcaniba

    26 5 Отговор

    До коментар #2 от "Знайко":

    Значи
    да дойда у вас и да те ошамаря, щото да те изпреваря, че мисля, че ще да ме срещнеш на улица и ме обереш!!!!???
    Това ли е логиката ти!!!
    Русите все лоши, а добрият запад в лицето на Хитлер какво е правил там пита се!!!??
    Спасявал света!!??
    Както днес ФАЩ ли!!???

    11:42 05.07.2016

  • 6 Бай хой

    20 3 Отговор
    Пита се сега какво прави там меркелита и обаньаньа. Изглежда същото като наполеоне, ото и гитлер. И също като гитлер сега сащ събират международна коалиция и трупат батальони покрай руската граница. Ще поживеем и ако преживеем ще видим дали резултата ще е същият. сащ са готови да воюват до последната европейска капка кръв.

    12:15 05.07.2016

  • 7 Косматия

    7 13 Отговор
    Демек почти един милион надъхани празноглавци са правили кефа на двама диктатори. И половината от празноглавците им гният кокалите по полените а диктаторите доволно потриват ръчички = глей кво мащабно беше.
    Целата история человеческа е пълна со примери дето некой амбицьозен глупак яхне простолюдието и го прати да мре за тоя де духа. Но на простолюдието така и не му увре главата, то не бе религий, идеологий, патриотизъм и други таквиз приматни чуства дето само чакат некой да ги яхне и потбутне към млатене и мрене.
    И после олеле къф героизъм он умрел за държавата, сталино, хитлеро или алах акбару.

    Отдавна ме боли гегата за тоз героизъм ама простолюдието не го разбира тва и толкоз. Се му се мре за нещо!

    Коментиран от #10, #12

    13:13 05.07.2016

  • 8 Бай хой

    21 5 Отговор
    А ве космат, не пропускаш ли момента че единият сега наречен "диктатор" си пе стоял у тях и е повел хората да си бранят домовете. Какви са тия лъжи и преиначаване на факти и събития от НПО?

    Разбрахме че някои са ви неудобни но престанете да се излагате с тия нпо лозунги.

    14:21 05.07.2016

  • 9 Goro Lafchi

    20 7 Отговор
    И Козяк каза- на Курск немците са посрещнати и сразени от американските войски на ген. Патън и техните храбри съюзници от Буркина Фасо и Папуа Нова Гвинея. Рашъните са си поркали водка и чист спирт нейде зад Урал. Така каза Козяк, и така ще бъде!

    14:23 05.07.2016

  • 10 раптор

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Косматия":

    Ти кво предлагаш като алтернатива, че ми стана интересно? Каква е философия следваш? Поясни ни! Защото Сталин е гонил идеята за обединени народи, което отчасти се припокрива с твоите възгледи!

    14:47 05.07.2016

  • 11 пич

    10 6 Отговор
    Споко, ние имаме "Дръзки" - символа на победата. Като отиде в Балтийско море, брадърите като го видят, ще се изкискат ще ни подарят още две фрегати. Като се върнем, брадърите американо ще се изкискат като я видят мироопазващата ни героиня и ще ни подарят един самолетоносач. И така, само от два курса, ще имаме флот и то не какъв да е, а Черноморский флот. Това ще успокои Лапачите на постовете и те ще го ударят на избори и усвояване на средства и ще забравят да купя и самолети нови на армията. И пак ще я духаме....

    14:51 05.07.2016

  • 12 пич

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Косматия":

    Разбирам, че фактологически си прав - манипулирането на хората, става по много начини, чрез религии, патриотизъм, национализъм, глобализъм и какво ли не. Но, какво да правят руснаците, след като при тях се втурват военни части, опожарили повечето Европа? да ги посрещнат с хляб и сол и да тръгнат направо на казачок ли? Е, ти кажи!

    14:54 05.07.2016

  • 13 Косматия

    7 5 Отговор
    Отговарям ви на сичките.
    С тоз матриал толкоз!

    Дано след като се самозатрие "цивилизацията" человеческа се роди нещо по добро, на което първобитните инстинкти за забавление да са чужди.

    Децата си играят с играчки - оръжия. Възрастните гледат филми дето се пуца. Компютърните игри пак пуцане. Смърта е основен движещ инстинкт на индивида. человечеството без снърт е нема как!

    Е после пак се чудете що има толкоз убийци, фанатици и други таквиз примати?


    Коментиран от #14

    16:27 05.07.2016

  • 14 раптор

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Косматия":

    А на портата ти като дойдат тези убийци кво правиш? Балъците ли ще те пазят, че ти си много широкоскроен? Или идеята е изведнъж, штрак и всички да мислят като тебе?

    18:50 05.07.2016

  • 15 Още

    11 1 Отговор
    им държи влага на фашистите !

    05:43 05.07.2026

  • 16 Лопата Орешник

    10 1 Отговор
    Вечна памет на братушките! Великани!!

    06:09 05.07.2026

  • 17 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сори":

    Ленин има и немска и шведска жилка.
    Хрушчов и Брежнев се водят украинци.
    Сталин грузинец. А след него за супер малко време един и с български корени от Охридско.

    06:37 05.07.2026

  • 18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "незнайко":

    ЧЕ ТЕ НАСКОРО ТАМ БЯХА И СЕВЕРОКОРЕЙЦИТЕ, ЧЕ МАГУЧИТЕ СЕ БЕХА ОС..АЛИ ДЪСКИТЕ..ТА ПИТАШ КО БИЛИ ПРАВИЛИ ТАМ ГЕРМАНЦИТЕ..

    06:58 05.07.2026

  • 19 Обективен

    0 1 Отговор
    Непълен,но добър опит за изясняване на историческата истина.След Курск,гръбнакът на Вермахта е пречупен.
    Въпрос към хихикащите илитерати,кога “съюзниците” отварят втория фронт с десанта в Нормандия?

    Коментиран от #20, #22

    07:12 05.07.2026

  • 20 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Обективен":

    мИ ДА ТИ КАЖА КАТО ПИТАШ..ВСВ почва на 1 септември 1939 година а ане на 22 юни 41ва, и завършва на 2 септември 1945 годинча, а не на 9 май. Та, понеже много ги разбираш па да ани кажеш- къде беше джугашвили през тези 2 години...? пс. Знаеш ли какво пише на обрачтната страна на копчетата , които са държали гащите на магучите...????....че да не паднат га са тичали към Берлин

    07:17 05.07.2026

  • 21 ГИТЛЕР К А П У Т!

    1 1 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ НОВЫЙ К У Рск ва$ ОЖИДА€Т!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:)) хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    Коментиран от #23

    07:18 05.07.2026

  • 22 Да питам 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Обективен":

    Да питам и аз... на колко фронта се би Сталин..? И на колко- съюзниците. Ако можеш да ги изброиш...

    07:18 05.07.2026

  • 23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГИТЛЕР К А П У Т!":

    братО..МНОГО ОТРАНО СТЕ СЕ ПОДКАРАЛИ С АЛКАГОЛИЧ И МАРЧЕТО ЦУКЕРМАН..

    07:20 05.07.2026

  • 24 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Не е лошо да се напомня на атлантическите поплювк.вци, когато говорят, че Западът имал основна заслуга за победата над Хитлер през 2-та СВ, че в битките за Москва, Сталинград и Курската Дъга се сражават милионни армии на Вермахта и Съветите. Светът не познава друг военен зблъсък от такъв мащаб в цялата си военната си история

    07:25 05.07.2026

  • 25 Сталин трябваше да избие сите жерманци

    1 0 Отговор
    И всичкото човек без значение жени деца старци инвалиди дето се появи на пътя до атлантика и тази територия да насели с руснаци и нямаше да има ни демокрация ни фашизъм повече

    07:28 05.07.2026

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