12 август 2000 г. Потъва Курск

На 12 август 2000 г. става една от най-големите трагедии в историята на военния флот. Потъва руската подводница „Курск“.

Още в първите дни след инцидента се нароиха множество версии и слухове относно причините за гибелта на модерната подводница с един от най-добрите екипажи. Роднините на загиналите моряци обаче никога няма да се примирят със загубата на своите мъже, бащи и синове.

На 10 август 2000 г. атомният подводен ракетен крайцер „Курск” излиза на учения на Северния флот. Сутринта на 12 август той атакува условно с крилата ракета „Гранит” ескадрила, водена от самолетоносача „Адмирал Кузнецов” и флагмана на флота атомния крайцер „Петър Велики”. Няколко часа по-късно подводницата е трябвало да довърши условния противник с учебни торпеда.

В назначеното време, вместо движение на торпедото, хидроакустичната уредба на крайцера „Петър Велики” изненадващо регистрира силен звук....

Хронология на събитията

2000 година

13 август, 04:35 московско време > на дълбочина 108 метра с помощта на хидроакустичната апаратура на крайцера „Пьотър Велики” е открита подводницата „Курск”

13-14 август • спасителните апарати се опитват неуспешно да се прикачат към „Курск”

16-19 август • към операцията са привлечени чуждестранни специалисти

21 август • норвежките водолази установяват, че люкът на девети отсек е запълнен с вода. Целият екипаж на подводницата е загинал.

21 октомври - 7 ноември • извадени са телата на 12 подводничари

2001 година

8 октомври • част от подводницата е извадена на повърхността

2001-2002 г.

От подводницата са извадени телата на моряците. От 118 души са разпознати 115

2002 година

май • проведена е операция по изваждане на фрагменти от първи отсек на подводницата

26 юли • Генералната прокуратура на РФ обявява причината за инцидента: взрив в торпедния отсек при подготовка за стрелба

5 ноември • унищожена е последната от седемте крилати ракети „Гранит”, които са извадени от корпуса на подводницата

2003 година

август • блок с три отсека на „Курск” е доставен до база за временно съхраняване. Металът от лекия корпус на подводницата е продаден на западна фирма