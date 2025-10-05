Новини
5 октомври 1983 г. Лех Валенса с Нобел за мир

5 Октомври, 2025 04:30 1 861 4

5 октомври 1983 г. Лех Валенса с Нобел за мир

Избран е за полски президент през декември 1990 година. Мандатът му обаче не протича гладко

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 5 октомври 1983 г. полският дисидент Лех Валенса е удостоен с Нобелова награда за мир. Той е поредният дисидент от Източна Европа, който получава тази награда. Лех Валенса е роден в село Попово, край Липно, близо до Моково на Висла. След като учи за електромеханик, работи в корабостроителницата в Гданск през 1967 – 1976 г., но е уволнен за критика на ръководството. Остава във връзка с работниците от корабостроителницата и през 1979 – 1980 г. създава стачен комитет, който се стреми към по-големи граждански права и по-високи заплати, за да се посрещнат нарастващите цени на храните и стоките от първа необходимост.

На 31 август 1980 споразумение в Гданск между комитета на Валенса и правителството на Полша подготвя почвата за създаването на независим профсъюз, наречен „Солидарност“ (Solidarność), чийто лидер е Валенса. Противодействието от страна на генерал Войчех Ярузелски води до арест и интерниране на Валенса от декември 1981 г. до ноември 1982 г. При освобождаването му той успява да възпре по-необузданите членове на „Солидарност“, като води преговори с ген. Ярузелски и неговите министри.

През октомври 1983 Валенса е удостоен с Нобелова награда за мир. Неговите жена и син пътуват до Осло, за да я получат и да прочетат обръщение на Валенса за гражданските права. След това му е позволена по-голяма свобода на придвижване, дори посещава Рим. Поема водеща роля при преговорите с полското правителство между февруари и април 1989 г. и при организирането на публична кампания на „Солидарност“ за общите избори през юни 1989 г.

Избран е за полски президент през декември 1990 година. Мандатът му обаче не протича гладко. Той често се оплаква, че лявата коалиция спъва икономическите реформи. Антисоциалистическият католицизъм на „Солидарност“, който го довежда на власт, вече не е водещ в политическите нагласи през ноември 1995 г., когато Валенса е победен като кандидат за втори мандат.


Полша
  • 1 Предател заедно със папата и Рейгън

    3 2 Отговор
    Капитала сам и без конкуренция вуни и се разпада ама като на крив ..й вълната му пречи хвърлиха се да ни дадът псевдодемокрация. Ама ето че пак са в криза и войната на яве пак излиза. Капиталът от Лондон ни пробутаха за да ни зарибят и го сториха. Разбрахме ли го туи днес не се знае. Народа пие ракия и неиска и да знае кой и защо го клати и главата му гледа да замае.

    05:31 06.10.2016

  • 2 Кольо Вица

    5 2 Отговор
    Буш поканил Лех Валенса в белия дом да го поздрави по повод, че първи е напуснал желязната завеса и го вкарал в овалния кажинет и му показва три копчета и му казва, това е сребърното копче натисна ли го изчезва 1/3 от Русия, това е златното копче ако го натисна изчезва половин Русия а това е платиненото копче, натисна ли го изчезва цяла Русия! Тогава Лех Валенса му казал, ще ти разкажа една история много подобна на това което ми показваш тук, леля ми имаше три гърнета, сребърно, златно и платинено но когато дойдоха руснаците тя се н@@к@ в килера...

    04:47 05.10.2025

  • 3 А сега, кой ще вземе

    3 1 Отговор
    Нобелова награда за "демокрацията", за действията на "защитниците на здравето на населението по време на Ковида"? Всичко на Запад е една голяма лъжа. Още от тогава тези са правели всичко да унищожат соца. Е успяха. Ама вече няма как да ни излъжат, понеже над 30 г живеем в тяхната система и им знаем всеки ход. Дори и сега с всичките лъжи за "огромната руска заплаха" знаем, че всичко и сега е умишлено. Целта им.е трета световна атомна война.

    05:11 05.10.2025

  • 4 Дърт полски комунист

    3 0 Отговор
    След това десидент пълно е пребоядисани борци за свобода( долари)

    05:40 05.10.2025

