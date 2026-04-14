14 април 1912 г. Потъва Титаник

14 Април, 2026 03:13 19 578 8

Спуснат на вода, корабът изглежда изключително надежден и величествен - по тогавашните оценки се смята за непотопяем

14 април 1912 г. Потъва Титаник
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 14 април 1912 г. по време на първото си и единствено плаване през Атлантическия океан корабът „Титаник” се сблъсква с айсберг около остров Нюфаундленд и потъва. За времето си това е най-големият кораб в света с водоизместване от 46 300 т, дължина 269 м, ширина 28,2 м, развива скорост от 25 възела. В построяването му вземат участие 17 000 работници и инженери, а самият той представлява последната дума на науката и техниката. По сегашния финансов курс цената на една каюта от първа класа достига 55 000 долара.

Спуснат на вода, корабът изглежда изключително надежден и величествен - по тогавашните оценки се смята за непотопяем, тъй като се състои от лесно херметизиращи се сектори, които не позволяват на водата да нахлува. Ако по някаква причина се появи пробойна в корпуса, конструкторите приемат, че водата би заляла само повредения сектор. Оттук идва и грешното заключение, че в такъв случай на „Титаник” ще му трябват от един до три дни, за да потъне, като за това време той би получил без затруднение помощ от намиращи се наблизо кораби.

По време на първото си плаване от Саутхемптън, Англия, до Ню Йорк, САЩ, той се сблъсква с айсберг в 23.40 ч., неделя вечерта на 14 април 1912 г., и потъва два часа и четиридесет минути по-късно в 2.20 ч. в понеделник сутринта на 15 април, след като се разцепва на две части.

В нощта на фаталната среща на „Титаник” с гренландския айсберг капитан Стенли Лорд пътува в същото направление за Бостън с 6000-тонния кораб „Калифорния”. Вечерта на 9 април неговият кораб е заобиколен от ледове и той е принуден да спре до сутринта. Понеже знае за медийния рейс на „Титаник” и че той се намира в същия район, капитан Лорд е първият, който предупреждава капитана на „Титаник” за опасните ледени блокове по радиото в 23.00 ч. Съобщението не е било разбрано и тъй като не е носил специален надпис за опасност, радистът на „Титаник” не е съобщил за него на капитана. Радистът на „Калифорния” изключва радиостанцията и ляга да спи, защото дежурството му е изтекло.

Още същата вечер двамата наблюдатели на „Титаник” съобщават за айсберг. Разстоянието е някъде около 200-250 м. Температурата на въздуха е била около -10 градуса по Целзий. Следва най-известният удар с айсберг в световната история. Ледената скала разпаря корпуса откъм носа по дължина 90 м. Водата бързо изпълва предните отделения. Ако само първите четири отделения бъдат наводнени, корабът може да продължи, без да потъне, но е наводнено и петото отделение.

Конструкторът на „Титаник” Томас Андрюс веднага прави необходимите изчисления - корабът ще потъне! „Титаник” потъва за около два часа и двадесет минути, като отнася със себе си повече от 1500 жертви. Спасяват се едва 704 души, които са прибрани на кораба „Карпатия”.


  • 1 don pepo

    2 1 Отговор
    Бог да ги прости!На борда е имало българи!

    23:30 15.04.2017

  • 2 Plovdiv

    3 0 Отговор
    Също така хората, осигуряващи електрозахранването на кораба, остават на местата си до последния момент, макар да знаят, че това ги обрича на гибел. За техния подвиг не знае почти никой, а именно те спасяват стотици хора с мъжеството си.

    23:08 16.04.2017

  • 3 емил петров.

    3 0 Отговор
    Не са малко българите пътували на Титаник- около 200 са те,сочи Енциклопедия Титаника. 415 човека наши сънародници са били на Карпатия сочи същата Енциклопедия. Наскоро разбрах от книга че има оцеляла българка от Титаник -Руска Атанасова от Меричлери. Аз издирих тези които са наети на работа в Америка те не са 38 а цели 65 човека. Енциклопедия Титаника ми изпрати имената на 7 човека от Кюстендилско и 4 човека от село Дълги Дел -Монтанско. Има шест човека от село Белица,Разложко. 8 човека от Видинско, Издирих почти 80 човека със сигурност - проверени.

    Коментиран от #8

    13:23 25.01.2023

  • 4 Червената шапчица

    0 1 Отговор
  • 8 Малии

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "емил петров.":

    голям издирвач си, нема що.

    04:09 14.04.2026

