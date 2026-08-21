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21 август 1991 г. Край на пуча срещу Горбачов

21 август 1991 г. Край на пуча срещу Горбачов

21 Август, 2026 04:12 6 270 28

  • ссср-
  • михаил горбачов-
  • пуч-
  • преврат

Основната цел на заговорниците е „недопускане на разпад на СССР”

21 август 1991 г. Край на пуча срещу Горбачов - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 21 август 1991 г. Михаил Горбачов обявява, че контролира изцяло положението след 60-часовия Августовски пуч в Русия.

Августовският пуч в Русия от 1991 г. е опит за отстраняване на Михаил Горбачов от поста Президент на СССР, организиран от група консервативно настроени заговорници от ръководствата на ЦК на КПСС, правителството на СССР, армията и КГБ, в периода 19 август - 21 август 1991 г.

Водачите на преврата смятат, че реформистката политика на Горбачов е отишла твърде далеч и че новият Съюз на суверенните държави, който Горбачов започва да договаря, предоставя твърде много самостоятелност на републиките. Въпреки че превратът се проваля след два дни и Горбачов се завръща на власт, събитието трайно дестабилизира Съветския съюз и спомага за забраната на КПСС и разпадането на Съветския съюз.

Основната цел на заговорниците е „недопускане на разпад на СССР”, който според пучистите щял да започне на 20 август с.г., с подписването на първия документ от съюзния договор, превръщайки СССР в конфедерация на независими държави. Документът трябвало да бъде подписан на 20 август, между представители на РСФСР и Казахстан, а другите републики трябвало да се включат до 22 октомври 1991 г.

Съпротивата срещу опитващите се да превземат властта членове на Комитета, оглавява политическото ръководство на РСФСР, начело с президента Борис Елцин, вицепрезидента Александър Руцкой, министър-председателя Иван Силаев и председателя на Върховния съвет Руслан Хасбулатов. По призив на руските власти пред сградата на съюзния парламент, наречена Белия дом, се стича множество представители на различни социални групи - студенти, интелектуалци, ветерани от Войната в Афганистан, та дори и криминални елементи.

В края на пуча Елцин се изказва за защита на законната власт на Горбачов и защита на свободна Русия. Самият Горбачов се връща от Форос в Москва, заедно с Руцкой и Силаев, на борда на самолет Ту-134. Членовете на Комитета са арестувани. В директен ефир Елцин в присъствието на Горбачов подписва Указ за прекратяване действията на КПСС, на територията на РСФСР, по свой маниер изпълнява притесненията на пучистите, лишавайки Горбачов от власт, която му е предоставяла неговата партия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алфа Чакал

    25 5 Отговор
    Трябваше да му изпапкат дробчето.

    04:38 21.08.2020

  • 2 Ххх

    22 0 Отговор
    Въпреки това, Михаил Сергеевич решава да впечатли министър-председателя на Великобритания Маргарет Тачър.
    По време на една от срещите си с „Желязната лейди“, Горбачов „изважда на масата карта от Генералния щаб със всичките грифове за секретност, свидетелстващи, че картата е истинска. На нея са изобразени направленията на ракетните удари по Великобритания. Този епизод е описан в мемоарите на Александър Яковлев „Изоставена памет“. За него пише и прессекретарят на Горбачов Андрей Грачев „Горбачов – човекът който искаше по добре да…“. А и самият Михаил Сергеевич потвърждава този факт в мемоарите си „Живот и реформи“.
    В Лондон, а по-точно в специалната резиденция „Чекърс“, Горбачов, без да има от Политбюро на КПСС или от Върховния съвета на СССР пълномощия да говори от името на СССР и да показва свръхсекретни карти, предлага на Тачър да се сложи край на тази ситуация. Премиерът е толкова поразен от желанието на съветския политик да се хареса на западните партньори, че незабавно излита при президента на САЩ Роналд Рейгън, за да му съобщи, че с този човек може да се има работа. За жалост този факт на явно предателство на Горбачов така и остава незабелязан.
    Не по-малко скандална е ситуацията с двете карти за противовъздушна отбрана на СССР на западното и северозападното направление на Генералния щаб на Министерството на отбраната на СССР, които през февруари 1987 г. министърът на отбраната на Съюза Сергей Соколов е принуден да остави на генералния секретар Горб

    Коментиран от #27

    04:43 21.08.2020

  • 3 Гн Спиридонов лекар-ортопед

    7 8 Отговор
    При негово време нямаше банани,но сега има радвам се

    Коментиран от #12, #14, #18

    04:44 21.08.2020

  • 4 Ххх

    21 1 Отговор
    .

    Не по-малко скандална е ситуацията с двете карти за противовъздушна отбрана на СССР на западното и северозападното направление на Генералния щаб на Министерството на отбраната на СССР, които през февруари 1987 г. министърът на отбраната на Съюза Сергей Соколов е принуден да остави на генералния секретар Горбачов по негова молба. Тази информация е известно от думите на генерал-полковник Леонид Ивашов, който тогава отговаря за режима на секретност в Генералния щаб.
    Въпросът с предаването на секретните карти на Горбачов придобива особена острота, ако се припомни, че след три месеца, през май 1987 г. се състои загадъчния полет на Матиас Руст над СССР. При това Руст лети така, все едно че му е напълно ясно разположението на съветските станции за радиолокационно следене в северозападно направление. Ситуацията с полета на Руст и картите и до сега остава неизяснена.
    Говорейки за предателското поведение на Горбачов, следва да се напомни за ситуацията с унищожаването на съветския тактически ракетен комплекс „Ока“. Точността на този комплекс е невероятна. Той на практика стопроцентово поразява цели да разстояние до 400 км. Американците се нервират страшно от „Ока“. И има защо.
    Според конструктора на „Ока“ Сергей Непобедими, американските експерти оценяват подготовката на адекватен отговор за неутрализирането на „Ока“ в размер на 150 млрд. долара. Горбачов с един подпис подарява тези средства на американците, подписвайки през декември 1987 г. във Вашингтон Д

    04:47 21.08.2020

  • 5 Ххх

    16 0 Отговор
    .
    Според конструктора на „Ока“ Сергей Непобедими, американските експерти оценяват подготовката на адекватен отговор за неутрализирането на „Ока“ в размер на 150 млрд. долара. Горбачов с един подпис подарява тези средства на американците, подписвайки през декември 1987 г. във Вашингтон Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (РСМД). „Ока“ по своите параметри не попада под действието на споразумението. Но се оказва там. Ето как се случва това.
    В април същата година в Москва за съгласуване на основните позиции по РСМС пристига държавният секретар на САЩ Джордж Шулц. Както пише бившият секретар на ЦК на КПСС Анатолий Добринин в книгата си „Строго секретно“, в навечерието на пристигането на Шулц той и началникът на Генералния щаб Маршал Сергей Ахромеев подготвят за Горбачов меморандум. В него се особено подчертано, че в никакъв случай не трябва да се съгласява с исканията на Шулц за съкращаването на ракетите СС-23, т.е. „Ока“.
    Но още на следващия ден Горбачов, на срещата си с Шулц неочаквано се съгласява с предложението на последния за включването на „Ока“ в споразумението. В замяна СССР не получава нищо от американците. На въпроса на Ахромеев, с какво е свързано това решение, Горбачов отговаря, че просто „е забравил“.

    Коментиран от #10

    04:51 21.08.2020

  • 6 Руска Федерация 🇷🇺

    23 2 Отговор
    Разпада на Руската Федерация 🇷🇺 беше голяма геополитическа катастрофа Федерация от 15 Руски републики с 289 милиона население и 70 годишна история първия президент на Руската Федерация беше Ленин,най-дълго годишен президент на Руската Федерация беше Сталин 1923-1953 точно 30 години.Русия достига ядрен паритет с Сащ през 1975 година когато президент на Руската Федерация 🇷🇺 е другаря Леонид Брежнев който е е роден в Руската република Украйна той беше президент на Русия 18 години през периода 1963-1982 ☺️

    04:57 21.08.2020

  • 7 Хахах

    10 35 Отговор
    Най -кратко казано. Ако не беше той, сега цялия СОЦ щеше да е на ниво Куба и Венецуела. А комунистите да си измислят машина на времето или да "живеят" животеца си стискайки зъби в безсилието си хаххахахахаха

    Коментиран от #16

    05:05 21.08.2020

  • 8 Беловеж

    6 1 Отговор
    Споразумението за създаване на Руска Федерация , широко известно като Беловежко споразумение, е договор от 8 декември 1991 г. между ръководителите на държавите-учредителки на Руската Федерация за неговото разпускане и за създаване на междудържавно обединение или обновена Руска Федерация 🇷🇺

    То е сключено във Вискули - тогава официална резиденция на РФ (днес: на Русия), в беларуската част от Беловежката гора (на руски: Беловежкая пуща), на 8 км от границата с Полша.

    Споразумението е подписано от държавните ръководители на съюзните републики на Руската Федерация , Русия,Украйна и Беларус

    05:08 21.08.2020

  • 9 Олег

    3 0 Отговор
    Августовският пуч в Русия от 1991 г. е опит за отстраняване на Михаил Горбачов от поста Президент на Руската Федерация, организиран от група консервативно настроени заговорници от ръководствата на ЦК на КПСС, правителството на РФ, армията и КГБ, в периода 19 август – 21 август 1991 г. Водачите на преврата смятат, че реформистката политика на Горбачов е отишла твърде далеч и че плана за обновена Руска Федерация която Горбачов започва да договаря, предоставя твърде много самостоятелност на републиките. Въпреки че превратът се проваля след два дни и Горбачов се завръща на власт, събитието трайно дестабилизира РФ и спомага за забраната на КПСС и разпадането на Руската Федерация

    05:14 21.08.2020

  • 10 Алфа Чакал

    31 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ххх":

    Казано с 2 думи -Национален предател

    Коментиран от #13

    05:14 21.08.2020

  • 11 no name no face no number

    28 6 Отговор
    Този заслужава да го думнат поне 100 пъти драйфа ми се само като го гледам

    Коментиран от #17

    05:22 21.08.2020

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Диверсант

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гн Спиридонов лекар-ортопед":

    Предпочитана храна на маймуните

    07:23 21.08.2020

  • 15 среднощен

    11 2 Отговор
    "Разпадането на СССР", СИВ и Варшавския договор е нагледен пример за използване на реалната власт на "наддържавния световен елит"...? Решения взети в така наречения "мистичен кръг" се изпълняват безусловно от политическите лидери..? В този "мистичен кръг" членуват: президентите и политическите лидери управляващи страните от Г-8, религиозните водачи на основните християнски деноминации, някои от мюсюлманските религиозни водачи, представители на водещите финансови фамилии, хората управляващи добива и търговията с петрол, представители на водещоте фармацевтични компании, собствениците на световни социални мрежи и т.н...? Затова не се учудвайте на факта, че Горбачов предава "свръх секретни документи" на Тачър или, че ЦРУ помага за връщането на Горбачов на власт след пуча от 91-ва...? Да не се учудваме и на истерията около Ковит19 и световните рестрикции и ограничения взети като мерки от всички правителства изпълнявайки препоръките на СЗО...? "Времената се съкращават" - ще сме свидетели и на други "алогични" решения взимани от политическите лидери..? ФАКТ!

    07:45 21.08.2020

  • 16 Верно е

    14 9 Отговор

    До коментар #7 от "Хахах":

    Ако не беше той, сега бугарите нямаше да ровят в кофите за отпадъци и да са на първо място в света по смъртност, както и най- бедните в света.

    Коментиран от #20

    08:00 21.08.2020

  • 17 РЕАЛИСТ

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "no name no face no number":

    По добре, че живя и знае, че е най презряния човек в родината си. Същото ще бъде у с Бойко, като избяга с парите в друга държава. Само че, се питам такива нищожества, изпитват ли въобще угризения за стореното.

    08:01 21.08.2020

  • 18 Боец

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гн Спиридонов лекар-ортопед":

    Нямаше банани,защото не бяхме бананова държава.Сега сме и има банан!

    08:29 21.08.2020

  • 19 месара

    12 2 Отговор
    какъв пуч бе ? ако е имало пуч , КГБ отдавна да го изтрил тоя “ освободител” ! тоя е същия като валенса ! я вижте кой спечели от тая “ свобода “ в ссср , и там като у нас се раздадоха куфари с пари , назначиха се милионери , народа беден , те богати ! “освободителния” театър в соца беше с една постановка !

    09:30 21.08.2020

  • 20 кхфе

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Верно е":

    Ами той извърши преврата в България , с който дойде кръгът Луканов-Младенов , и заедно с това прекърши опитите на Живков да поеме с китайците , и техният "комунизъм" Преди това Бай Тошо безуспешно се опитва да убеди по-младият Горбачов да вземат готовият китайски модел. Естествено за да има такъв модел , трябва да има и сериозен гръб от велика сила , и ние го нямахме.

    11:14 21.08.2020

  • 21 Диди

    3 10 Отговор
    Горбачов не е предател.Горбачов е мислил за руския народ.Защо никой от вас не пише,че руснаците са нямали какво да ядат и колко трудно е било за хората?През 1990 година Хелмут Кол и Горбачов подписват договор за присъединяване на ГДР към ГФР. Германия помогна за руската икономика.

    Коментиран от #22

    11:17 21.08.2020

  • 22 Сезам Отвори Се

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Диди":

    Горбачов започна с перестройката значително по-рано , някъде около 1986г. Така , че до към 1990 , може наистина да са нямали какво да ядът. При нас се започна , като изнесоха и скриха , всички важни стоки от магазините - кашкавал , сирене , трайни колбаси , цигари , олио , алкохол, в очакване всички цени да скочат тройно , както и стана , държавата тогава трябваше да действа "демократично" , като на Тянънмън , да разстреля стотина спекуланти за назидание , но не . И така се отвориха вратите на хаоса , и закона на джунглата. Новите ни капиталисти , които трябваше да натрупват капитала , чрез спекула , схеми , и кражби от държавата , и хората , получиха пълната свобода. С тях пуснаха от затворите и закоравелите рецидивисти , и за тях направо се отвори "Пещерата на Аладин"

    11:51 21.08.2020

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нЕ е за вярване

    0 1 Отговор
    Не е истина колко червенопартийци пикаят кръв сега, комунизмЬ най-лошото произведение на този изкривен болен свят

    17:12 07.09.2020

  • 25 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Аз знам че има водка Горбачов

    04:46 21.08.2026

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Интересно, ако не беше Горбачов, къде щяха да са такива "светли" личности като Костов, Доган, Борисов и Пеевски? Панкрац , ЦСЗ , Белене?

    04:50 21.08.2026

  • 27 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ххх":

    Неуспелият Августски Пуч от 1991, за съжаление доста прилича на СВО от Февруари 2022 в началните си етапи - танкове кръстосват безумно напред-назад безцелно и накрая....Жалко и за двете неуспешни операции - цената е огромна. Непростимо ! Руските военни се оказват неспособни при инвазия. Като че ли ги бива само за отбрана. А Путин искаше да изведе войната с НАТО извън Русия, но все повече не му се получава.

    05:01 21.08.2026

  • 28 Юда

    0 0 Отговор
    Горбачов е най-големия боклук в историята на Русия. Най-големия предател и продажник.

    05:34 21.08.2026

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