28 септември 1928 г. Открит е пеницилинът

На 28 септември 1928 г. шотландският биолог и фармаколог сър Александър Флеминг забелязва бактерициден мухъл, развиващ се в лабораторията му в Лондон и открива субстанцията, която по-късно е наречена пеницилин.
Пеницилинът е първият антибиотик в света и спада към групата на бета-лактамите. Въпреки че е открит от Флеминг, разработката на пеницилина за употреба като лекарство се приписва на лауреатите на Нобелова награда за медицина Хауърд Флори и Ърнст Чейн.
Въпреки това, няколко други изследователи описват бактериостатичния ефект на Penicillium по-рано от Флеминг. Изглежда, че първата подобна публикация е направена през 1875 година от Джон Тиндал в Кралското дружество в Лондон. Френският лекар Ернест Дюшен (Ernest Duchesne) документира смъртоносното въздействие на някои видове мухъл върху бактериите в публикация от 1894 г., която не е приета от института „Пастьор“ заради младостта му.
Флеминг разказва, че моментът на пробива му е в утрото на петък, 28 септември 1928 година. Докато работи в лабораторията си в мазето на болницата Св. Мария в Лондон (сега част от Империъл Колидж), Флеминг забелязва "ореол", в който липсва бактериален растеж около синьо-зеления мухъл, замърсяващ паничката на стафилококова бактериална култура. Той заключава, че мухълът освобождава субстанция, която потиска бактериалния растеж и разтваря клетките на бактерията.
Отглежда чиста култура и открива, че това е пеницилиновия мухъл, сега познат като Penicillium notatum. Чарлз Том, американски специалист работещ в Министерството на земеделието на САЩ, е признат експерт и Флеминг отнася въпроса до него. Флеминг измисля терминът "пеницилин" за да опише филтрата на "бульонната" култура на пеницилиновия мухъл.
Дори в тези ранни етапи, пеницилинът се оказва най-ефективен срещу Грам-положителните бактерии, и неефективен срещу Грам-отрицателни организми и плесени. Първоначално Флеминг смята че пеницилинът ще бъде полезен дезинфектант, тъй като е мощен при минимална токсичност в сравнение с антисептиците в онези дни, и отбелязва неговата стойност при изолация на Bacillus influenzae (бактериална инфлуенца / грип) (сега познат като Haemophilus influenzae). След по-нататъшни експерименти Флеминг е убеден, че пеницилинът не може да оживее достатъчно дълго в човешкото тяло, за да убие патогенните бактерии и спира да го изучава след 1931 г. През 1934 г. подновява клиничните проучвания до 1940 г.
Независимо от това обаче така и не успява да получи стабилна форма на антибиотика, която да бъде използвана като ефективно лекарство в практиката, заради което откритието му не е удостоено с особено внимание от страна на научната общност.
Решението на този сериозен проблем е намерено едва през 1939 година, когато австралийският фармаколог Хауърд Флори и английският биохимик Ернст Чейн се запознават с публикацията на Флеминг. Те повтарят опитите му, достигайки до същите лабораторни резултати, а впоследствие успяват да получат пречистен пеницилин, който прилагат върху плъхове и болни хора, установявайки категорично, че той действително има силно изразен лечебен ефект. Подкрепяни от правителствата на САЩ и Великобритания, те започват масово производство на удивителното лекарство през 1941 година, благодарение на което са спасени милиони човешки животи в годините на Втората световна война.
През 1942 година съветският микробиолог и епидемиолог Зинаида Ермолеева също успява да получи пеницилин в чист вид, а впоследствие активно участва в организирането на неговото промишлено производство в СССР, довело до спасяването на хиляди войнишки животи от пневмония, тетанус, гангрена, дифтерия и менингит в периода на Великата отечествена война.
На 11 декември 1945 година Флеминг, Флори и Чейн са удостоени с Нобелова награда за физиология или медицина за работата си върху пеницилина, предизвикал истинска революция в света на медицината.
1 Велика Турция
Коментиран от #11
07:37 28.09.2018
2 Borislav Popov
Коментиран от #5, #6, #19
07:44 28.09.2018
3 Пелицилин💊
мислели че е натурален пелицилин антибиотик 😂
откритието само доказва ,колко
стара е еволюцията към
РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 🤔
пелицилин плесен =
гъбично заболяване .
Днес всичко това се доказва световно на
“ ДЯВОЛА В ЧИНИЯТА “
07:47 28.09.2018
4 Трето мнение
07:51 28.09.2018
5 Само питам
До коментар #2 от "Borislav Popov":Петър I или Екатерина Велика са открили пеницилина. 100% руско откритие, откраднато от завистливия, коварен и неук Запад. Радиото, парния локомотив и самолета също са руски открития, а Карло Колоди е плагиатствал Пинокио от Буратино на Толстой. Много мъка има по света, но русофилската е най-голяма.
Коментиран от #9
07:56 28.09.2018
6 ГосТ
До коментар #2 от "Borislav Popov":В царска Русия са яли мухлясал хляб,а Флеминг прави всички логически връзки и експерименти и им показва,че пеницилина в мухлясалия хляб е важен,и е по добре да го ектсахират вместо да муат мухлясал хляб,царските руснаци 😂. Панимаеш ?
07:59 28.09.2018
7 Цанко
08:21 28.09.2018
8 Borislav Popov
Коментиран от #12, #14
08:22 28.09.2018
9 Borislav Popov
До коментар #5 от "Само питам":А чувал ли си за Николай Николаевич Миклухо-Маклай,той разкрива първи така наречената "дарвинова теория" и то много преди Дарвин,благодарение на изследванията които прави при папуасите,а на нас само ни се втълпяваше че Дарвин е открил връзката между маймуната и човека,ясно е че сте заседнали някъде между двете.
Коментиран от #10, #13
08:29 28.09.2018
10 Само питам
До коментар #9 от "Borislav Popov":Знам, знам умнико. Всички велики открития са извършени от руснаци, но са заграбени от завистливите и неуки западняци.
08:41 28.09.2018
11 Реджеп
До коментар #1 от "Велика Турция":Турците първи са открили Едно друго велико нещо -Ибрика бе Аби джи
Коментиран от #22
08:41 28.09.2018
12 Паранормал Активити
До коментар #8 от "Borislav Popov":По-рано. 1908г. Случаят "Тунгуският метеорит". Сибир. Първият ядрен тест в историята на човечеството. Те го маскирали с тези истории за метеорит, черна дупка, извънземни... Това не е теория на конспирацията. Вярно е.
08:44 28.09.2018
13 ГосТ
До коментар #9 от "Borislav Popov":Ламарк моето момче, Ламарк-Франция,а не Русия. Нещо си се объркал.60г преди Дарвин въвежда понятието еволюция.
09:11 28.09.2018
14 ГосТ
До коментар #8 от "Borislav Popov":Ото Хан и Фриц Щрасман -Германия !
Пак бъркаш!
Коментиран от #18
09:18 28.09.2018
15 червен вятър
Коментиран от #16
09:22 28.09.2018
16 Диктатура на простака
До коментар #15 от "червен вятър":Педофили,русофили,американофили и туркофили за милионен път се изакаха на метеното и чистото !!
10:37 28.09.2018
17 До Само питам 10
-пий си кафето сутрин с 3☕️ за да се
събудиш към доброто утро СЪЩИТЕ 🤝
ДНЕС СА . а ние сме и тогава 🗿и днес 🎡ЗОО 🏟🐀🐁🐇🦃🐑...🚦🗽
Просто 🤣🤣🤣 когато прочета как някои се мъчат да делят образа на 👹
а той е С ЕДНО ЛИЦЕ
ПО ЧЕТИРИТЕ ЗЕМНИ ПОСОКИ
10:44 28.09.2018
18 Borislav Popov
До коментар #14 от "ГосТ":В голяма грешка си,Маклай ПЪРВИ поставя основите на еволюцията,докато другите си мислят още че земята е плоска.
11:05 28.09.2018
19 Вие сте Луди
До коментар #2 от "Borislav Popov":До всички коментиращи тук! Върнете се към коментар 1 от Велика Турция. Прибавете си своята собствена Велика Русия, Корея, България и т.н. ... Коментар 1 се отнася за вас. Вие сте Луди.
Коментиран от #20
11:14 28.09.2018
20 луди коментиращи
До коментар #19 от "Вие сте Луди":Добре дошли в клуба колега!!
11:20 28.09.2018
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Следете логическата връзка
До коментар #11 от "Реджеп":Турците са открили и хеликоптера , в чест на откривателя е кръстен и хеликоптера" СИКорски " от "сик" .
Коментиран от #23
15:45 28.09.2018
23 гост
До коментар #22 от "Следете логическата връзка":хеликоптер е гръцка дума, значи витло с крила, турците използват техни думи за хеликоптера, викат го şeytani sivrisinek(сатанински комар)
19:01 28.09.2018
24 хихи
Политнекоректна информация допусната в демократична медия!!!! 100 тояги на голо за редактора...
05:28 28.09.2025