10 септември 1977 г. Последната екзекуция с гилотина във Франция

На 10 септември 1977 г. в затвора на Марсилия е извършена последната във Франция екзекуция с гилотина.
Екзекутираният мъж е от арабски произход и се казва Хамид Джандуби. Той е осъден за изнасилването и убийството на младо момиче.
Това е последното отсичане на глава изобщо в Европа. На 9 октомври 1981 г. смъртното наказание във Франция е отменено.
Във Франция гилотината се използва от 1792 г. до 1977 г., като единствен метод за екзекутиране в държавата.
Историците смятат, че през първите десет години с нейна помощ са обезглавени около 15 000 души по време на Френската революция.
Столетия по-късно нацистите в Германия са я използвали повече, като са гилотинирали над 40 000 престъпници в периода между 1938 и 1945 г.
Жозеф Гилотен е сочен за баща на гилотината. Все пак трябва да признаем, че основна роля има известният с трудовете си по хирургия доктор Антоан Луи. Той прави скица на машината, а превръщането на чертежа в реален механизъм е дело на немския механик Тобиас Шмидт. Последният се е допитвал до професионалното мнение на известния палач на Париж - Анри Сансон.
На 21 март 1792 година новата машина е утвърдена от Националната асамблея на Франция като официален уред за изпълнение на смъртните присъди.
Първата екзекуция с гилотина се извършва на 25 април 1792 година в Париж, а жертвата е убиецът Жан Никола Пелитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 666®
06:13 10.09.2020
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Алфа Чакал
Коментиран от #14
06:17 10.09.2020
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Минчо
06:18 10.09.2020
7 Реално
06:22 10.09.2020
8 XXXX
До коментар #3 от "мечо":Ех Мечооо....
07:00 10.09.2020
9 Рошко
07:03 10.09.2020
10 Iron Maiden
08:19 10.09.2020
11 Порно
08:38 10.09.2020
12 такаа
09:09 10.09.2020
13 та от 1977
10:26 10.09.2020
14 Браво
До коментар #4 от "Алфа Чакал":😂😂😂😂
14:27 10.09.2020
15 Кирпича
04:27 10.09.2026
16 Нексус
04:35 10.09.2026
17 Трябва да я смажат
05:07 10.09.2026