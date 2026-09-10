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10 септември 1977 г. Последната екзекуция с гилотина във Франция

10 септември 1977 г. Последната екзекуция с гилотина във Франция

10 Септември, 2026 04:13 14 177 17

  • гилотина-
  • франция-
  • екзекуция

Ето как се ражда този метод на екзекуции

10 септември 1977 г. Последната екзекуция с гилотина във Франция - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 септември 1977 г. в затвора на Марсилия е извършена последната във Франция екзекуция с гилотина.

Екзекутираният мъж е от арабски произход и се казва Хамид Джандуби. Той е осъден за изнасилването и убийството на младо момиче.

Това е последното отсичане на глава изобщо в Европа. На 9 октомври 1981 г. смъртното наказание във Франция е отменено.

Във Франция гилотината се използва от 1792 г. до 1977 г., като единствен метод за екзекутиране в държавата.

Историците смятат, че през първите десет години с нейна помощ са обезглавени около 15 000 души по време на Френската революция.

Столетия по-късно нацистите в Германия са я използвали повече, като са гилотинирали над 40 000 престъпници в периода между 1938 и 1945 г.

Жозеф Гилотен е сочен за баща на гилотината. Все пак трябва да признаем, че основна роля има известният с трудовете си по хирургия доктор Антоан Луи. Той прави скица на машината, а превръщането на чертежа в реален механизъм е дело на немския механик Тобиас Шмидт. Последният се е допитвал до професионалното мнение на известния палач на Париж - Анри Сансон.

На 21 март 1792 година новата машина е утвърдена от Националната асамблея на Франция като официален уред за изпълнение на смъртните присъди.

Първата екзекуция с гилотина се извършва на 25 април 1792 година в Париж, а жертвата е убиецът Жан Никола Пелитие.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 666®

    43 6 Отговор
    Сега им е нужна повече от всякога. Че и на нас...

    06:13 10.09.2020

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Алфа Чакал

    42 0 Отговор
    Ще екзекутират българин ,французин и германец.Влиза французина и го питат разстрел или гилотина си избира и Той казва ,аз съм истински французин искам гилотина и късмет тя нещо не сработила и те го пуснали жив като уважили късмета който извадил .На излизане от помещението се разминал с българина и му прошепнал:Гилотината не работи,гилотината не работи.Избира и българина и тя пак запънала и хоп и той свободен при излизането се разминава с немеца и му прошепва :Гилотината не работи.Питат го и немеца какво си избира и той в типичния немски стил крещи:Разстрел, гилотината не работи :) :):)

    Коментиран от #14

    06:17 10.09.2020

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Минчо

    22 1 Отговор
    Е защо са го спрали този израз на народната любов

    06:18 10.09.2020

  • 7 Реално

    43 7 Отговор
    Дамммм..."цивилизованият свят" обезглавявал дори и през 20 век!!! Не ,че престъпниците и терористите не го заслужават--ама защо е това лицемерие на Запада да претендират ,че са еталон за човечност и хуманизъм...-

    06:22 10.09.2020

  • 8 XXXX

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "мечо":

    Ех Мечооо....

    07:00 10.09.2020

  • 9 Рошко

    27 1 Отговор
    Тоз дето я измислил голяма работа, ама тука за да се оправи държавата ше и трябва точилар всеки ден

    07:03 10.09.2020

  • 10 Iron Maiden

    5 0 Отговор
    Има и по гадни приспособления използвани от инквизицията през средновековието или пеещият бик от античността.

    08:19 10.09.2020

  • 11 Порно

    12 0 Отговор
    Мисиркаджийска работа. Голяма частот екзекутираните в хитлеристка Германия не са престъпници.

    08:38 10.09.2020

  • 12 такаа

    6 0 Отговор
    И после защо ИД режат глави на поразия. - ето защо.

    09:09 10.09.2020

  • 13 та от 1977

    5 1 Отговор
    яко се напълни с арабески.Ся ги галят с перце.

    10:26 10.09.2020

  • 14 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Алфа Чакал":

    😂😂😂😂

    14:27 10.09.2020

  • 15 Кирпича

    1 0 Отговор
    Трябва да бъде използвана още веднъж , за една одъртяла ботоксова глава.

    04:27 10.09.2026

  • 16 Нексус

    4 0 Отговор
    Диваци и варвари населяват западна Европа. Бягайте далеч от тези болни изроди!

    04:35 10.09.2026

  • 17 Трябва да я смажат

    4 0 Отговор
    Скоро ще работи на 3 смени. Бая фашисти се навъдиха в западналата Европа. Това скоро ще се чисти пак.

    05:07 10.09.2026

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