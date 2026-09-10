10 септември 1977 г. Последната екзекуция с гилотина във Франция

На 10 септември 1977 г. в затвора на Марсилия е извършена последната във Франция екзекуция с гилотина.

Екзекутираният мъж е от арабски произход и се казва Хамид Джандуби. Той е осъден за изнасилването и убийството на младо момиче.

Това е последното отсичане на глава изобщо в Европа. На 9 октомври 1981 г. смъртното наказание във Франция е отменено.

Във Франция гилотината се използва от 1792 г. до 1977 г., като единствен метод за екзекутиране в държавата.

Историците смятат, че през първите десет години с нейна помощ са обезглавени около 15 000 души по време на Френската революция.

Столетия по-късно нацистите в Германия са я използвали повече, като са гилотинирали над 40 000 престъпници в периода между 1938 и 1945 г.

Жозеф Гилотен е сочен за баща на гилотината. Все пак трябва да признаем, че основна роля има известният с трудовете си по хирургия доктор Антоан Луи. Той прави скица на машината, а превръщането на чертежа в реален механизъм е дело на немския механик Тобиас Шмидт. Последният се е допитвал до професионалното мнение на известния палач на Париж - Анри Сансон.

На 21 март 1792 година новата машина е утвърдена от Националната асамблея на Франция като официален уред за изпълнение на смъртните присъди.

Първата екзекуция с гилотина се извършва на 25 април 1792 година в Париж, а жертвата е убиецът Жан Никола Пелитие.