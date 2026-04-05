5 април 1242 г. Александър Невски разбива рицарите

На 5 април 1242 г. новгородският княз Александър Невски разбива тевтонските рицари в битка върху леда на Чудското езеро, с което е сложен краят на т.нар. Северни кръстоносни походи. Заедно с битката при Грюнвалд от 1410 г. тя е сред най-гръмките поражения на рицарите и фактически прекратява кампанията срещу православните руски княжества.
До битката се стига, след като тевтонците се опитват да използват слабостта на русите, подложени на нападения от страна на монголи и шведи. Те окупират през есента на 1240 г. последователно Псков, Изворск и Копорие и достигат в покрайнините на Новгород.
Търсейки спасение, жителите му призовават 20-годишния княз Невски, изгонен месеци по-рано в Переяслявл. Той организира войски и през 1241 г. връща контрола върху Псков и Копорие и достига границите на тевтонските владения в Естония.
През пролетта на 1242 г. новгородските войски се изправят срещу тевтонците, водени от принц-епископ Херман, върху леда на Чудското езеро край естонския град Дорпат (дн. Тарту), на чиято страна се сражават датски, шведски и естонски доброволци.
Численото надмощие и теренът обаче са на страната на русите. След часове близък бой рицарите са изтласкани към края на езерото, където ледът е по-тънък и след като той се пропуква, много от тях се издавят.
Историците са единодушни в едно – за създаването на абсолютно достоверен образ липсва достатъчно информация. Епохата, през която живее Александър Ярославич е сред най-тежките. Ражда се през месец май 1221 година или на 30 май 1220 година/ в семейството на переяславския княз Ярослав Всеволодович. Внук е на Всеволод III Юриевич Голямото гнездо, чиито потомци управляват Русия чак до Смутните години. Бащата на Александър, Ярослав Всеволодович воюва както с литовците, претендиращи за западните руски земи, както и с родните му братя, отчаяно водещи битка за великото княжество.
Александър е посветен чрез специален обред за воин още докато е на 4 години. На 7-годишна възраст, заедно с брат си Фьодор, който е само с 1 година по-голям, са оставени от баща им в Новгород като наместници. През 1230 година Новгород пожелава отново да има свой княз и затова заетият с борбата за по-високите постове Ярослав поставя двамата невръстни братя на княжеската позиция. Фьодор обаче почива на 13-годишна възраст и Александър остава сам да управлява. Разбира се, зад гърба му стои княжеската дружина, но в междуособните борби понякога враговете успяват да намерят предатели и сред най-приближените до княза хора.
През 1236 година Ярослав Всеволодович става киевски княз, а 15-годишният Александър окончателно се превръща в самостоятелна политическа фигура.
В средата на XIII век Киевският княз не е главната фигура сред руските князе. Тази роля е отредена за Великия княз на Владимир-Суздал. Но Ярослав Всеволодович не претендира за тази роля, борбата за върховенство се води между неговите по-големи братя.
Голямата промяна настъпва с нашествието на монголо-татарите. Краят на независима Рус е положен на 4 март 1238 година, когато в битката край река Сит е разбита войската на Владимировския княз Юрий II Всеволодович. В битката загива и самият княз, а семейството му почти е изтребено, когато татарите превземат Владимир.
По време на монголското нашествие Русия губи много воини, в това число и не малко князе. Но нито Ярослав Всеволодович, нито Александър Ярославич са сред загиналите. Младият княз воюва с литовците, защитавайки земите на Новгород, а баща му изчаква.
Александър Ярославич рискува да сподели съдбата на своя чичо, загинал край река Сит, но монголите не достигат до Новгород. Защо се случва така, не е ясно и до днес, но за новгородския княз това наистина може да се смята за чудо.
Из просторите на разгромената Рус всеки от князете прави своя избор – някои решават да се съпротивляват на татарите до край, като за целта търсят съюз с папата и приемат от него кралска корона и титла. Такъв е Данил Галицки. Други стават верни васали на татарите.
Точно така постъпва и бащата на Александър – княз Ярослав. Александър Ярославич. на 15 юли 1240 година разбива шведските отряди в битката на река Нева (откъдето идва и Невски). За самата битка известното е много малко. Достоверен е само фактът, че Александър печели, но всичко друго е предимно легенди и народно творчество. През 1242 година, в боя на Чудското езеро разгромява рицарите от Тевтонския орден.
През 1251 година папа Инокентий IV, чрез свои посланици, предлага на два пъти на Александър Невски да смени вярата си, като му предлага в замяна на това морална и военна подкрепа в борбата срещу Златната Орда. Братът на Александър - Андрей, се превръща в негов най-заклет враг в борбата за “татарската грамота”, е готов да приеме предложението на папата. Княз Александър Невски обаче отказва и през 1252 година получава “грамотата”, с която застава на чело на Великото Владимирско княжество. Възкачването му на княжеския престол става едновременно с разгрома на всичките му съперници за него. Златната Орда изпраща наказателна експедиция, която разгромява Андрей и другият брат на Александър – Ярослав. Не по-малко безпощадно потушава бунтовете и принуждава към смирение жителите на Новгород, които отказват да се подчиняват на Златната Орда и да ѝ плащат данъци.
През 1262 година по цяла Рус се надига вълна от бунтове срещу татарското владичество. Князът се справя с тези размирици много трудно. Освен това, татарите искат от княза да им осигури и войски за войната, която Ордата води с Иран. Александър Невски тръгва да се разплаща и да договаря условия със Златната Орда. Успява да успокои татарските ханове и да смекчи значително исканото от него. Но по обратния път се разболява и на 14 ноември 1263 година Александър Невски умира в Городец.
След смъртта му, следвайки бащиния пример, синовете му започват яростна битка за наследяването на княжеската титла. При това не се свенят да ползват помощта на татарските завоеватели в борбата помежду си.
Сред синовете на Александър Невски все пак се намира един, който се опитва да помирява братята си и да прекрати междуособиците – най-малкият, Даниил. Когато баща му умира, той е само на 2 години. И на него се пада най-незавидното наследство – малкото, забутано градче, наречено Москва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Гост
До коментар #1 от "Киев ДОРИ И ТОГАВА НЕ Е БИЛ":Бе какви укри?!?! Измислени имена .... всъщност У-крайна, демек у края някъде.
06:22 05.04.2021
18 Понеже
До коментар #7 от "Иван":Сме били врагове и сме водили битки с руските князе .
08:27 05.04.2021
19 Човека Коза
До коментар #7 от "Иван":Защото Рус не е помолила. А и по това време сме имали достатъчно свои проблеми. lYl
08:35 05.04.2021
21 ДжафДжаф
До коментар #15 от "глухо червено прасе на кръстовище":Засяга ни и то много, но за да се осъзнае този факт трябва да се погледне на събитията през призмата на средновековният човек, за който религията стои над всичко друго- език, държава и прочие. Вярно, че Калоян е първият, който нанася сериозно поражение на кръстоносците в изт. Европа, но го прави след като приема католицизма и върховенството на Папата. Трябва да е ясно, че в края на 13-ти век ние също сме васали на монголо-татарите, даже си имаме и татарски цар- цар Чока! Всъщност приемането на васалитет пред татарите от страна на Александър Невски, практически спасява източното православие и дефакто спира инвазията на католицизма на изток. Руските княжества, макар и васални на Златната орда, всъщност запазват своята религиозна, езикова и културна автономност. В битката при Чудското езеро участва и конница на Златната орда. Да не забравяме, че Калоян също се възползва от услугите на едно варварско племе, каквото са куманите. Ако си българин и православен, това би трябвало да има значение за теб.
09:06 05.04.2021
23 Иван
До коментар #22 от "няма лошо":Соломон Паша ли се е кръстил?.......или Ал Багдади Евреина?
09:19 05.04.2021
24 Летописец
До коментар #22 от "няма лошо":Само това , че е ползвал подарен му от мюсюлманите златен шлем с надписи от корана е в подкрепа на това да е станал мюсюлманин .
За съжаление , това че българите по-често сме се предавали пред турци и мюсюлмани са много повече :
" Славим цар Иван Шишман, но рядко говорим за изследванията на някои историци, че е бил слаб и малодушен владетел. Напуска столицата Велико Търново през 1393 г. и оставя там патриарх Евтимий да я защитава с шепа войници. На всичкото отгоре брат му Иван Срацимир участва на страната на Баязид I Йълдъръм (Светкавицата), превзел столицата ни. Срацимир решил да отмъсти, защото е първороден син на Иван Александър, но му е отказано Търновското царство и е изпратен във Видин. Това за гордост ли е?
А какво да кажем за битката на Косово поле, където християнска армия се изправя срещу османския нашественик. Рамо до рамо са сърби, босненци, хървати, албанци, власи, чехи, поляци… Не се появява само Иван Шишман, който е дал дума. По-късно, твърдят български и османски историци, той приема исляма. Да го кълнем ли? Знаем ли какви точно са били обстоятелствата и мотивите му? "
фрог
09:32 05.04.2021
25 Да. Католиците са казали тогава
До коментар #3 от "С две думи":Православните християни да станат католици и тогава ще ви помогнем срещу ОСМАНЦИТЕ. ЦАРИГРАД ОТКАЗВА КАТОЛУЦИТЕ НЕ ПРАЩАТ ПОМОЩ И СМАНЦИТЕ ПОБЕЖДАВАТ. АКО ВСИЧКИ БЬЛГАРСКИ ХАНОВЕ ПРЕДИ ТОВА СА РАЗСЪЖДАВАЛИ ПО ТОЯ ГАДЕН НАЧИН ОСМАНЦИТЕ ЩЯХА ДА ПРЕВЗЕМАТ ЦЯЛА ЕВРОПА 400 ГОДИНИ ПРЕДИ ТОГАВА
09:49 05.04.2021
26 Я кажи
До коментар #24 от "Летописец":Публикувано във факти.бг: Иван Срацимир участва на страната на Баязид I Йълдъръм (Светкавицата), превзел столицата ни
,,,,,
Това пък откъде го измисли??
11:25 05.04.2021
28 Чичо
До коментар #22 от "няма лошо":Как да ти обясня, че през 918 Вложките Българи са приели Исляма, а Монголците са приели Исляма във Вложка България, щото по времето ма ЧингизХан са били Тангрийци
17:53 05.04.2021
30 няма лошо
До коментар #28 от "Чичо":Кой каквото иска това да приема но малко в повече ми идва руската църква да го обяви за светец при това положение
12:37 07.04.2021
31 Оракула
До коментар #13 от "Иван":Чумата ги върнала , обратно в Монголия!
Стигат до Крим до крепостта Херсонесос,
хвърлят с катапултите заразени тела с чума
вътре в града,
и след това,
бягат обратно у дома си от болестта!
06:58 13.04.2022
32 Хм...
До коментар #3 от "С две думи":В момента едни православни християни избиват други православни християни, рушат домовете им и безчинстват. Ти ми кажи колко добри са тези православни християни и какви ценности имат.
04:41 05.04.2026
35 среднощен
Добър завършек на статията...
Чудно нещо е историята...
Изводите са за нас...
05:17 05.04.2026
36 Историк
До коментар #35 от "среднощен":А Ню Йорк какво е бил преди 300г ?А София основно е била градче с преобладаващо турско население до преди 150години 😂😂😂 !
05:54 05.04.2026
37 падналия ангел
До коментар #1 от "Киев ДОРИ И ТОГАВА НЕ Е БИЛ":Две години преди тази битка Киев е бил изравнен от монголите и е станал част от улус.
06:12 05.04.2026
39 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Кога се появиха по тези земи и решиха, че са отделна нация?
Още едно доказателство, че просто са били едно от руските племена...
07:27 05.04.2026
40 Нека да пиша
До коментар #4 от "Българин":Защо ли има шлем със корана.
07:54 05.04.2026
43 Раша
До коментар #38 от "Хамсал":Княз няма отношение към Москва.
Той е княз Новгородски.
Не знаеш руска истормя,балканецо!
И демонстрираш неясна омразата.
Взаимно,балканецо!
08:18 05.04.2026
44 Няма благодарност от боклуци
До коментар #33 от "БайБоцимир":Защото е построен от руснаците като дар на българското православие. След Освобождението хората са строители на основите и символите на новата българска държава. Но за " благодарност" са се пръкнали такива като теб.
08:27 05.04.2026
46 си пън
До коментар #27 от "Българин":анго,ако беше го приел щеше да е с ислямско име кат западните военачалници в турската армия,нито един не е с европейското си име
08:49 05.04.2026
47 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Я кажи":Логично е. Иван Страцимир е бил васал на Баязид. Изпада в немилост, когато подкрепя унгарците срещу османците. Сведенията за онова време са от Иречек и не са напълно достоверни. Баязид сваля Иван Срацимир, заточава го в Бурса, но това не е краят на Видинското царство. Синът на Иван Страцимир - Константин става наследник. България продължава да съществува и след 1396 г.
08:49 05.04.2026
48 Да знаеш
До коментар #45 от "Как получава името Невски":Прочети статията бе, чукча, там пише!
08:53 05.04.2026
50 Тити на Кака
До коментар #1 от "Киев ДОРИ И ТОГАВА НЕ Е БИЛ":Всъщност, споменават се, макар все още не под това име:
...Из просторите на разгромената Рус всеки от князете прави своя избор – някои решават да се съпротивляват на татарите до край, като за целта търсят съюз с папата и приемат от него кралска корона и титла. Такъв е Данил Галицки...
Който си мисли, че мераците на добрия Запад за откъсване на русите от покрайнините на руската етническа област / Галиция е районът на контакт между Русь и Свещената Римска империя/, който си мисли, че миролюбивите походи на Запада срещу руснаците са путински фолклор - той явно е расъл на Петрохан, в компанията на сладки момченца.
09:11 05.04.2026
57 Хмм
До коментар #55 от "малко истински факти":националният герой на Албания Скендерберг също е приел исляма, после си върнал християнската вяра и се върнал да пази бащините земи от турците
11:54 05.04.2026
58 Ами
До коментар #56 от "Бай Манол тренди":Куманите са високи, руси, синеоки, може би затова в Родопите се срещат толкова светли, високи и синеоки хора, идват от днешните руски земи
11:58 05.04.2026
59 Раша
До коментар #55 от "малко истински факти":А Ти не си целувал 500 години задниците на турците?
11:59 05.04.2026
60 Бай Манол
До коментар #28 от "Чичо":До Чичо, волжките Българи правят грешката при Кан Алмъш (Както ние при Баръс/Барс, известен като Борис през 864 с Християнството) да приемат исляма както си казал в горния коментар. От тогава тази земя запада и изпитва трудности. Всичко това завършва със завладяването ѝ от Иван Грозни след време. Както си дал пример с монголците, те пазят старата си вяра, която съвпада с нашата и няколко века са неудържими. Включително дошлият Бату Хан (или Батий), който е завладял основните (У)Руски градове и идва и на Балканите и е неудържим! Тенгриани се наричат, по подобие на Християни, каквито са и нашите предци. В уикипедия в българската статия е пропуснато да се посочи религията на Бату хан. (В английската пише религията му). В България, народът на Тангра, днес го отрича по всевъзможен начин...
02:30 06.04.2026