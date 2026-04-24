24 април 1915: Арменският геноцид

Със започналите на 24 април 1915 г. арести на стотици арменски интелектуалци, предимно в столицата Цариград и тяхното избиване малко след това, се слага началото на първия етап от изтребването на арменското население. Впоследствие разпръснатите по света арменци започват да отбелязват 24 април като Ден на възпоменаване на паметта на жертвите на арменския геноцид.
При започването на Първата световна война в стремежа си да запази останките от отслабената Турска империя, младотурското правителство възприема политиката на пантюркизъм - създаване на огромна турска империя, която, простирайки се до Китай, би обединявала всички тюркоезични народи от Кавказ и Средна Азия. Планът предвижда турцизиране на всички национални малцинства. Арменското население се разглежда като основно препятствие при осъществяването на този план.
Макар че геноцидът е бил планиран още през 1911-1912 г., младотурците използват началото на Първата световна война като удобен повод за неговото осъществяване.
В навечерието на Първата световна война в Османската империя живеят повече от два милиона арменци. Около милион и половина от тях са избити в периода 1915-1923 г. Останалите са насилствено помохамеданчени или намират убежище в други страни.
Вторият етап от осъществяването на арменския геноцид е свързан с мобилизацията на близо 60 хиляди арменци в турската армия, които малко по-късно са обезоръжени и избити.
Третият етап на геноцида е белязан от убийствата на жени, деца и старци, от депортирането им към Сирийската пустиня. По време на депортацията стотици хиляди са избити от турски войници и полицаи или от кюрдски разбойнически банди, други измират от глад и болести по пътя. Хиляди жени и деца са насилени. Десетки хиляди са насилствено помохамеданчени.
Репресиите принуждават хиляди арменци да бягат. Те намират подслон в България и Франция.
Арменци от Пейо Яворов
Изгнаници клети, отломка нищожна
от винаги храбър народ мъченик,
дечица на майка робиня тревожна
и жертви на подвиг чутовно велик -
далеч от родина, в край чужди събрани,
изпити и бледни, в порутен бордей,
те пият, а тънат сърцата им в рани,
и пеят, тъй както през сълзи се пей.
Те пият... В пиянство щат лесно забрави
предишни неволи и днешни беди,
в кипящото вино щат спомен удави,
заспа ще дух болен в разбити гърди;
глава ще натегне, от нея тогава
изчезна ще майчин страдалчески лик
и няма да чуват, в пияна забрава,
за помощ синовна всегдашния клик.
Кат гонено стадо от някой звяр гладен,
разпръснати ей ги навсякъде веч -
тиранин беснеещ, кръвник безпощаден,
върху им издигна за всякога меч;
оставили в кърви нещастна родина,
оставили в пламък и бащин си кът,
немили-недраги в далека чужбина,
един - в механата! - открит им е път.
Те пеят.. И дива е тяхната песен,
че рани разяждат ранени сърца,
че злоба ги дави в кипежа си бесен
и сълзи изстисква на бледни лица...
Че злъчка препълня сърца угнетени,
че огън в главите разсъдък суши,
че молния свети в очи накървени,
че мъст, мъст кръвнишка жадуват души.
А зимната буря им сякаш приглася,
бучи и завива страхотно в нощта
и вихром подема, издига, разнася
бунтовната песен широко в света.
И все по-зловещо небето тъмнее,
и все по се мръщи студената нощ,
и все по-горещо дружината пее,
и буря приглася с нечувана мощ...
Те пият и пеят... Отломка нищожна
от винаги храбър народ мъченик,
дечица на майка робиня тревожна
и жертви на подвиг чутовно велик -
далеч от родина, и боси, и голи,
в край чужди събрани, в порутен бордей,
те пият - пиянство забравя неволи,
и пеят, тъй както през сълзи се пей.
05:51 24.04.2021
3 Българин
Нали имаше някакви пишман войводи и патриотари ?
06:15 24.04.2021
9 Тюрк
08:16 24.04.2021
13 Хасан
08:24 24.04.2021
14 Кълъч Арслан
08:24 24.04.2021
16 Хасан
До коментар #15 от "бербер":Дотогава българина ще изчезне физически ..най големия негативен прираст
08:28 24.04.2021
20 Хасан
До коментар #18 от "Месут":Ами ако християни убият мюсюлмани,будисти,индианци,аборигени не се брои но ако стане обратното пискат ..милиони невинни хора са убити в Афганистан,Ирак,Сирия и Либия от западни агресори но не е геноцид
08:59 24.04.2021
21 Само питам
До коментар #18 от "Месут":А ние колко милиона турци сме изтрепали.Явно "бандите" на Страхил,Хаджи Димитър и Стефан Караджа,капитан Петко войвода и др.са колели беззащитните ханъми и деца.А "касапи" като Георги Бенковски,Панайот Волов,Райна Княгиня,Кочо Честименски въобще геноцид са провели над" правоверните" в България,принуждавайки ги с милиони да напуснат родните си места и да се скитат немили- недраги из Истанбул и Анадола.А пък руско- турската война направо милиарди турци е изтребила и прогонила само от Плевен и Стара Загора.Изнасилените ханъми десетки години наред са раждали от семето на опълченците и руснаците.
09:12 24.04.2021
22 Само питам
До коментар #19 от "Иван":Иване ,а колко българи има на територията на БЮРМ?
23 Osman
24 Иван
25 Stefanie 🎲
До коментар #16 от "Хасан":Той над хиляда години се е запазил и поне още хиляда ще го бъде. Не го мисли 🤔🤔🤔😘😘😘😘
26 Stefanie 🎲
До коментар #20 от "Хасан":Западното лицемерие няма край, това е 💯 % така, но не наричай западните държавни ръководители християни. Да, може като бебета до са кръстени в църква, но днес нито един от тях няма да го видиш в църква. В САЩ е същото. От поне 100 години е така. Докато виж в мюсюлманския свят държавните първенци всяка 10 дума в интервюта им е Аллах, все по джамии по празници ще се снимат, църкви с вековна история в джамии преобръщат, в името на Аллах излезте и защитете Турция ( думи на Ердо при опита за преврат). Много обичат все Бог са намесват в държавните си алчни мероприятия. Много набожни за пред народа го раздават. Всички политици са еднакви. Едни използват " демокрацията и правата на човека" за да убиват и плячкосват където има далавера, други арабското има на Бог Аллах за да вършат същите неща.
27 Хайде, ся.....!
10:30 24.04.2021
"Унищожението на 1,5 млн арменци в Турция е планиран геноцид
В края на 1914 г. младотурците от т. нар. Комитет „Обединение и напредък“ и тяхното правителство решават за разправата с арменците и „християнския елемент“ в агонизиращата Османска империя. В кабинета са и двама от идеолозите и изпълнители на геноцида - фанатизирани пантюркисти: вътрешният министър Талят паша и военният – Енвер паша. Подготвен е и документ – инструкции за провеждане на геноцида, за който управляващите в Анкара и техните дипломирани майстори на фалшификати, се правят, че не съществува. „Забравили“ са също, че още в началото на 1919 г. британският върховен комисар в Цариград изпраща специален доклад до правителството си в Лондон. Заглавието му е „Документи, свързани с организирането на арменските кланета от комитета „Обединение и напредък“. В подзаглавието му е вложена мрачна ирония: „Десетте Божи заповеди на комитета“... Там са и въпросните инструкции, ето част от тях:
- „Съгласно членове 3 и 4 на комитета „Обединение и напредък“ трябва да се закрият всички арменски дружества; всички техни членове да се арестуват, да се изпратят в провинции като Багдад или Мосул и да се ликвидират или там, или по пътя.
- Чрез подходящи и специални средства да се раздухват настроения сред мюсюлманите (срещу арменците – б. Д.А.) в места като Ван, Ерзурум и Адана. Да се предизвикат организирани кланета.
- Да се остави всичко в ръцете на местните власти в про
10:32 24.04.2021
10:33 24.04.2021
37 Кошмар
До коментар #23 от "Osman":Десетки свалени прехвалени турски хвърчила, скоро няма да наваксат производството им което много зависи от доставките на компонети от Израел
43 Хасан
До коментар #26 от "Stefanie 🎲":А я ми кажи кои мюсюлмански страни кого са нападнали ???...знам че си атеистка но философията на мюсюлманите е различна ..разбира се има политици и имами които го ползват за свои цели но обикновения мюсюлманин е човек който живее в хармония с околните и природата
44 ГЛЕЙ ТИ !
До коментар #21 от "Само питам":Значи вдигаш се на бунт срещу Османската държава, искаш независимост ; стреляш и убиваш за тази цел и искаш да ти кажат евалла и да те погалят по главата.Ами колко "Арменски кланета" бихте устроили вие,червените Кремльовски лакеи, ако някои в Родопите и Лудогорието стъкмят едно "Априлско въстание " за присъединяване към Турция ?! Стискате юмруци, нали ! Като си помисля за злодеянията ви по времето на геноцидния "Възродителен процес" срещу съвършено беззащитни и невинни хора, мога да си представя как А. Страшимиров възкръсва и казва: "Клаха народа както турчин не го е клал".
45 Хасан
До коментар #32 от "Генерал 🇧🇬":Хахаха ...руска и западна пропаганда която да убеди своето общество за нападението над османските земи ..а защо не пишеш за въоръжените арменски чети които всяват страх и насилие сред мирното мюсюлманско население зад Кавказкия фронт .?? За убитите пеленачета ,изнасилени мюсюлманки от тях ???...когато руската армия окупира Русе ,Свищов по време на Руско турската война ,руските войници почнали да грабят големите конаци и къщи ,мислили че са турски ..учудили са се като са разбрали че са български християнски къщи ..сляпа пропаганда
46 Хасан
До коментар #32 от "Генерал 🇧🇬":Какво е руска православна жестокост можем да видим в Грозни и Крим ..Грозни беше сринат заедно с цивилното население от руските окупатори ..а в Крим татарското население беше заличено и депортирано
47 Хасан
До коментар #29 от "Генерал 🇧🇬":Виж сега 500 г хората са си живеели мирно и тихо под турска власт ..мюсюлмани ,християни,евреи ..араби ,турци,българи,сърби,арменци и д-р са си живеели в разбирателство и толерантност ..и англосаксонците и руснаците за свои геополитически цели са използвали християнското население ...гърците в Тракия ,македонци ,българи,сърби на Балканите ,араби в Близкия изток и арменци и грузинци в Кавказ ...след войната са назначили свои царе пионки..англосаксонците в България ,Гърция и Сърбия ..англичаните шейхове пионки в Ирак ,Сирия ,Сарабия
49 Stefanie 🎲
До коментар #43 от "Хасан":Хасане, ма ти наистина ли? Кои страни ка нападнали? Питаш за сега или за въобще? Османската империя как е станала империя? Войните които Мохамед е водил с дървени сабии ли са били? Борбата и между сунити и шийти с прашки ри се водят? Турция чии го дири в другата мюсюлманска държава Сирия. За Ирак и Иран неща да кажеш? За Ирак и за Кувейт? За С Арабия и Йемен? Ти въобще виждаш ли какво пишеш?
50 Хасан
До коментар #49 от "Stefanie 🎲":В Средновековието всеки лидер под различен предтекст е искал да завладее света ...Папата е организирал кръстоносни походи ,Ал Македонски е имал голямо его ,султаните са подражавали на Македонски и прочие ..за да се предотвратят войните се създава ООН ..но въпреки това СССР напада Полша ,Унгария ,Чехия и Афганистан ...Сащ пък да не изброявам от Камбоджа до Виетнам ,Афганистан до Сирия
51 Хасан
До коментар #49 от "Stefanie 🎲":Войните в Близкия изток са за консумация на оръжие ..просто положителен баланс в счетоводната книга на западни оръжейни фирми и премиални за акционери и мениджъри
52 Хасан
55 Osman
До коментар #37 от "Кошмар":Преди два дена беше пуснат новият турски ударен дрон Акънджъ 3. Мечтай си да спрат да летят Ганьо. Междувременно докъде стигна работата по великото българско изобретение Чушкопек за 4 чушки.
56 Stefanie 🎲
До коментар #51 от "Хасан":Въпроса ти беше кои страни мюсюлманите са нападнали. Отговорих ти повече от ясно. Не ми изброява сега причините. Винаги е виновен Запада за нещастието на мюсюлманите ама не винаги е така. Самата алчност на много мюсюлмански лидери е в основата на войните. Пак ти пиша, че всички са еднакви, но едните днес се крият зад религията,други зад демокрацията.
57 Тоя па
До коментар #27 от "Хайде, ся.....!":Ние православните какво общо имаме с протестанския кръстоносен ятаган, та пишеш глупости колкото да не заспиш
58 Тоя па
До коментар #35 от "Паша":Планираните убийства на милион и половина невинни хора, изнасилванията и кланетата на стотици хиляди беззащитни жени и деца, грабежите и опожаряването на хиляди селища, набучените на щикове и нарязани на парчета бебета и родителите им, разпарянето на коремите на бременни жени и убиването им заедно с неродените им рожби - това ли е потушаването на въстание? Закланите, разстреляни и изгорени живи деца и бебета - и те ли са партизани и въстаници? Та нали по същия начин действаха башибозуците, подкрепяни и от армията в Батак, Перущица, Клисура, Стрелча и навсякъде , където е стъпил крака на турските варвари, които защитаваш. Като четем глупостите ти, разбираме, че и ти май си от новите османлии, които са готови да удавят в кръв България, както са го правили 500 години...
59 Хасан
До коментар #56 от "Stefanie 🎲":Исках да ти кажа че от Римската империя до Съветската ,Американската империя нищо не се е променило ..ей го България исъщо ..има сила за Македония и им прави мръсно ..нямало такъв народ ,нямало такъв език
60 Хасан
До коментар #58 от "Тоя па":В историята е имало много трагедии но едно са митове, легенди,разкази и преразкази а друго са историческите факти ..Сащ като бомбят Ирак и Сирия едва ли някъде ще чуеш за убити невинни жени и деца ..Гърците като дупчат надуваеми лодки на бежанци в морето едва ли ще чуеш някъде за удавени дечица
61 Tarnovetz
62 АРИЙСКИЯ КХМЕР
66 5иция
До коментар #65 от "7228":След октомврииската революция в Русия(1917г.) там се преселват мюсюлмани от Татаристан с което в Япония за пръвпът се обособява ислямско общество. В началото просто за да се самозапазят. Днес в Япония живеят 182 000 души исповядващи исляма от които 10 000 са японци.
68 Били сме под ТУРСКО-ЕВРЕЙСКО РОБСТВО
Евреите са ни грабили и убивали еднакво много наред с турците.
70 Така правят
73 100 и няколко годишна ЛЪЖА
Султана научава за набезите на Арменците в Источна Турция. За напред да няма подобни случаи Султана издава ФЕРМАН/ЗАПОВЕД да се съберат всички Арменци близо 1 милйон да бъдат изкарани от днешните граници.
По пътя пазени от Турската война Арменците бяха заселени в днешна Сирия.
По пътя починаха няколко болни старци.
Да бяха седели спокойно днес щяха да бъдат граждани като другите близо 1 милйон Арменски граждани.
Ако наистина е имало “ ГЕНОЦИД” Арменската държава щеше да открие като Турция архивите си.
Имало ли Арменски “ геноцид”?
74 ахууу
До коментар #70 от "Така правят":повече от 70 процента от турските големци в периода на 500 годишното и:присъствие: са били образовани в Европа евреи и арменци,приели исляма.И са унищожавали БЪЛГАРИТЕ.Прочети по въпроса.А Мустафа уКемал Ататюрк,български мюсюлманин по рождение,е пратил аскер да защити Добруджа от румънските кланета ,за които никой от вас не говори.
75 До коментар 70
Писал си, че Арменците са били достойни не са се предали срещу пари.
Какво направил цар Борис.
Прекръстил всички ПРАБЪЛГАРИ с МЕЧ.
Който не е приел Хрисиянстеото е бил заклан.
За да живеят някои искат не искат приемат Християнството.
Преде великото преселване Прабългарите и Турците са вярвали в един и същ бог ТАНГРА.
И днес ЛУКОВИСТИТЕ провежда ЛУКОВ МАРШ с символите на бих ТАНГРА
СЛУНЦЕ и İYİ .
Ако баха седяло мирни не бяха избивали местното население сега щяха да са на същото място.
Никога не е имало Арменски “ геноцид”.
76 арменците
До коментар #73 от "100 и няколко годишна ЛЪЖА":са едно към едно като ромлянците.Нито се интегрират,нито уважават другите,нито раотят,а са по тарикатските изпълнения.И като им падне,бият и трепят беззащитните.А че русняците ги въоръжавали-глупости.Те имат лоби в ЕВРОПА.И са били около Русия само по времето на СССР,Ето и сега наплюха русняците,и се скараха с азерите.Франция подви опашка и азерите ги скапаха ,та пак миротворчески сили на руснаците ходиха да ги спасяват.
