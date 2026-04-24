24 април 1915: Арменският геноцид

24 Април, 2026 03:12

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Със започналите на 24 април 1915 г. арести на стотици арменски интелектуалци, предимно в столицата Цариград и тяхното избиване малко след това, се слага началото на първия етап от изтребването на арменското население. Впоследствие разпръснатите по света арменци започват да отбелязват 24 април като Ден на възпоменаване на паметта на жертвите на арменския геноцид.

При започването на Първата световна война в стремежа си да запази останките от отслабената Турска империя, младотурското правителство възприема политиката на пантюркизъм - създаване на огромна турска империя, която, простирайки се до Китай, би обединявала всички тюркоезични народи от Кавказ и Средна Азия. Планът предвижда турцизиране на всички национални малцинства. Арменското население се разглежда като основно препятствие при осъществяването на този план.

Макар че геноцидът е бил планиран още през 1911-1912 г., младотурците използват началото на Първата световна война като удобен повод за неговото осъществяване.

В навечерието на Първата световна война в Османската империя живеят повече от два милиона арменци. Около милион и половина от тях са избити в периода 1915-1923 г. Останалите са насилствено помохамеданчени или намират убежище в други страни.

Вторият етап от осъществяването на арменския геноцид е свързан с мобилизацията на близо 60 хиляди арменци в турската армия, които малко по-късно са обезоръжени и избити.

Третият етап на геноцида е белязан от убийствата на жени, деца и старци, от депортирането им към Сирийската пустиня. По време на депортацията стотици хиляди са избити от турски войници и полицаи или от кюрдски разбойнически банди, други измират от глад и болести по пътя. Хиляди жени и деца са насилени. Десетки хиляди са насилствено помохамеданчени.

Репресиите принуждават хиляди арменци да бягат. Те намират подслон в България и Франция.

Арменци от Пейо Яворов

Изгнаници клети, отломка нищожна

от винаги храбър народ мъченик,

дечица на майка робиня тревожна

и жертви на подвиг чутовно велик -

далеч от родина, в край чужди събрани,

изпити и бледни, в порутен бордей,

те пият, а тънат сърцата им в рани,

и пеят, тъй както през сълзи се пей.

Те пият... В пиянство щат лесно забрави

предишни неволи и днешни беди,

в кипящото вино щат спомен удави,

заспа ще дух болен в разбити гърди;

глава ще натегне, от нея тогава

изчезна ще майчин страдалчески лик

и няма да чуват, в пияна забрава,

за помощ синовна всегдашния клик.

Кат гонено стадо от някой звяр гладен,

разпръснати ей ги навсякъде веч -

тиранин беснеещ, кръвник безпощаден,

върху им издигна за всякога меч;

оставили в кърви нещастна родина,

оставили в пламък и бащин си кът,

немили-недраги в далека чужбина,

един - в механата! - открит им е път.

Те пеят.. И дива е тяхната песен,

че рани разяждат ранени сърца,

че злоба ги дави в кипежа си бесен

и сълзи изстисква на бледни лица...

Че злъчка препълня сърца угнетени,

че огън в главите разсъдък суши,

че молния свети в очи накървени,

че мъст, мъст кръвнишка жадуват души.

А зимната буря им сякаш приглася,

бучи и завива страхотно в нощта

и вихром подема, издига, разнася

бунтовната песен широко в света.

И все по-зловещо небето тъмнее,

и все по се мръщи студената нощ,

и все по-горещо дружината пее,

и буря приглася с нечувана мощ...

Те пият и пеят... Отломка нищожна

от винаги храбър народ мъченик,

дечица на майка робиня тревожна

и жертви на подвиг чутовно велик -

далеч от родина, и боси, и голи,

в край чужди събрани, в порутен бордей,

те пият - пиянство забравя неволи,

и пеят, тъй както през сълзи се пей.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    71 30 Отговор
    А над Българите пет века, не е ли имало геноцид!!!

    05:51 24.04.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    54 26 Отговор
    Американо-турските подлоги в българската власт не ги ли интересува турския геноцид над българите.

    Нали имаше някакви пишман войводи и патриотари ?

    06:15 24.04.2021

  • 4 Извод

    26 32 Отговор
    Не бива да се допускат малцинства в една държава. Стават заплаха за самата държава.

    06:52 24.04.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт

    33 19 Отговор
    Браво Факти. Наричате нещата с истинските им имена, а не пренаписвате историята като южната ни съседка и скопиянците.

    08:02 24.04.2021

  • 9 Тюрк

    34 49 Отговор
    Тази първобитна страна наречена армения няма да съществува дълго. С тази измислена история че геноцида и за лакомството им към земите на Азербайджан. армения трябва да разбере че няма шанс в Кавказ. Вече светът не е като преди. Нито на Русия, нито на САЩ и нито на Европа им пука за тях. Видяхме какво ги направиха Турция и Азербайджан. Както и Израел са зад Азербайджан, това го доказаха като им подариха дронове. Всъщност Турция винаги е канила Армения на европейския съд да докажат с исторически факти че геноцида и Турция ще отвори своите архиви че Армемнците са избили над 300 хиляди кюрди и турци в Кавказ. Както и в Анадола при падането на Османската империя.

    08:10 24.04.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 KARDJALISTAN

    23 27 Отговор
    СУЛТАН ЕРДО СИ ГО ПРЕМЕСТИ ВЪВ ДРУГИЯ КРАЧОЛ

    08:16 24.04.2021

  • 12 Bai Nudals

    22 8 Отговор
    Арменци ли? На един мач на нац.отбор по футбол в Ереван,викаха цигани на феновете и футболистите.

    08:17 24.04.2021

  • 13 Хасан

    24 23 Отговор
    Депортирали са арменци от Кавказ в Ливан,Сирия ,Ирак които са били османски провинции , след войната тия провинции били откъснати от империята и после викат арменското население намаля

    08:21 24.04.2021

  • 14 Кълъч Арслан

    21 32 Отговор
    Армения да внимава с картинката да не усетят меча на Кълъч Арслан, завоевателят на Анадола и Кавказ.

    08:24 24.04.2021

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хасан

    20 21 Отговор

    До коментар #15 от "бербер":

    Дотогава българина ще изчезне физически ..най големия негативен прираст

    Коментиран от #25

    08:28 24.04.2021

  • 17 Мастър Фес

    26 32 Отговор
    Съдейки по статията, репресивният апарат начело с Т. Ж. през 90-те години, приемайки преименуването на турците, не е ли геноцид над собственото си население? Рано или късно истината излиза на яве! Защо никой не казва нищо за уйгурските мюсюлмани, мюсюлманите в Мианмар? Какво се случва днес в тези земи? Турция отвори всичките си архиви, нека направят същото арменците.

    Коментиран от #62

    08:47 24.04.2021

  • 18 Месут

    32 25 Отговор
    От 106 години арменците не спират да реват че са били подложени на геноцид . Едни от най агресивните от тях се намират в България. Не тези заселили се в началото на 20 ти век, а тези които дойдоха през 90 те години от Армения и Карабах. Същите тези индивиди домъкнаха и техните пастори които и до сега още с голяма мъка говорят български. Пуснаха пипала в Пловдив,Варна,Бургас и насъскват старите арменски преселници. Истината за така наречения ,,геноцид,, е всъщност една напълно необходима депортация на арменското население с цел да бъде спасено от актовете на отмъщение от кюрди и турци в следствие на масовите кланета извършени от арменските банди в градовете Ван,Еезурум,Диарбекир и много други в Източна Турция. Там арменските банди на Дашнакцютюн избиват около половин милион мюсюлмани. Жени,деца и старци.

    Коментиран от #20, #21

    08:53 24.04.2021

  • 19 Иван

    29 16 Отговор
    Ало автора. През 1915 година на цялата територия на Османската империя е имало 1 милион и 250 хиляди арменци. Как така са били убити милион и половина. Хайде малко по сериозно.

    Коментиран от #22

    08:57 24.04.2021

  • 20 Хасан

    29 19 Отговор

    До коментар #18 от "Месут":

    Ами ако християни убият мюсюлмани,будисти,индианци,аборигени не се брои но ако стане обратното пискат ..милиони невинни хора са убити в Афганистан,Ирак,Сирия и Либия от западни агресори но не е геноцид

    Коментиран от #26

    08:59 24.04.2021

  • 21 Само питам

    16 19 Отговор

    До коментар #18 от "Месут":

    А ние колко милиона турци сме изтрепали.Явно "бандите" на Страхил,Хаджи Димитър и Стефан Караджа,капитан Петко войвода и др.са колели беззащитните ханъми и деца.А "касапи" като Георги Бенковски,Панайот Волов,Райна Княгиня,Кочо Честименски въобще геноцид са провели над" правоверните" в България,принуждавайки ги с милиони да напуснат родните си места и да се скитат немили- недраги из Истанбул и Анадола.А пък руско- турската война направо милиарди турци е изтребила и прогонила само от Плевен и Стара Загора.Изнасилените ханъми десетки години наред са раждали от семето на опълченците и руснаците.

    Коментиран от #24, #44

    09:12 24.04.2021

  • 22 Само питам

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Иване ,а колко българи има на територията на БЮРМ?

    09:14 24.04.2021

  • 23 Osman

    26 17 Отговор
    Азербайджан ги навря в кучи г..з миналата година. Арменците дълго ще сънуват турските дронове Байрактар

    Коментиран от #37

    09:17 24.04.2021

  • 24 Иван

    12 12 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Всички изброени от теб са бандити и разбойници.

    09:19 24.04.2021

  • 25 Stefanie 🎲

    10 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хасан":

    Той над хиляда години се е запазил и поне още хиляда ще го бъде. Не го мисли 🤔🤔🤔😘😘😘😘

    09:56 24.04.2021

  • 26 Stefanie 🎲

    14 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хасан":

    Западното лицемерие няма край, това е 💯 % така, но не наричай западните държавни ръководители християни. Да, може като бебета до са кръстени в църква, но днес нито един от тях няма да го видиш в църква. В САЩ е същото. От поне 100 години е така. Докато виж в мюсюлманския свят държавните първенци всяка 10 дума в интервюта им е Аллах, все по джамии по празници ще се снимат, църкви с вековна история в джамии преобръщат, в името на Аллах излезте и защитете Турция ( думи на Ердо при опита за преврат). Много обичат все Бог са намесват в държавните си алчни мероприятия. Много набожни за пред народа го раздават. Всички политици са еднакви. Едни използват " демокрацията и правата на човека" за да убиват и плячкосват където има далавера, други арабското има на Бог Аллах за да вършат същите неща.

    Коментиран от #43

    10:05 24.04.2021

  • 27 Хайде, ся.....!

    26 6 Отговор
    Не си правя майтап с трагедията на тези хора, но ми прави впечатление, че сред арменците няма хамали, сите са по тънките работи и са крале на търговията. През 60-те години, като видяха какви луди мангизи спечелиха евреите с алъш-вериша на "холокоста" им потекоха лигите и предишното "Арменско клане" изведнъж се превърна в геноцид, който по техните изчисления възлизал на 100-на милиарда $, че и повече.Но през последните 50-60 години светът се нагледа на толкова "Геноциди", устоени от "хуманните демократи", та хич не гори от мерак да се заяжда със зъбатия Анадолски вълк, който вече няма нищо общо с оня-"Болния човек край Босфора". Някой може ли да каже колко милиона са изтребените в Сирия, Ирак, Либия, Афганистан, Босна, дека се денаха десетките милиона бежанци от тези стани, не са ли и те "изгнаници клети, отломка нищожна...", поразени от Кръстоносния ятаган.

    Коментиран от #52, #57

    10:15 24.04.2021

  • 28 Байдънян

    11 20 Отговор
    Време е турците да признаят геноцида над арменците и да продължат напред, както направиха германците. Това казах по телефона на Ердоган.

    10:25 24.04.2021

  • 29 Генерал 🇧🇬

    27 15 Отговор
    През 20 век християнското население е преследвано до степен геноцид , от Османската империя и нейния наследник (Турско национално движение 1919, в което е и Кемал Ататюрк-основателят на модерна Турция, познат навсякъде по света като „Бащата на турците“ ), които са извършили Хамидиански кланета, Арменски геноцид, Асирийски геноцид, Гръцки геноцид, Български геноцид( тогава са определени като кланета, защото определението "геноцид" не е същевствувало)

    Коментиран от #47

    10:30 24.04.2021

  • 30 Генерал 🇧🇬

    24 16 Отговор
    Турчеещите се да се ограмотят:
    "Унищожението на 1,5 млн арменци в Турция е планиран геноцид
    В края на 1914 г. младотурците от т. нар. Комитет „Обединение и напредък“ и тяхното правителство решават за разправата с арменците и „християнския елемент“ в агонизиращата Османска империя. В кабинета са и двама от идеолозите и изпълнители на геноцида - фанатизирани пантюркисти: вътрешният министър Талят паша и военният – Енвер паша. Подготвен е и документ – инструкции за провеждане на геноцида, за който управляващите в Анкара и техните дипломирани майстори на фалшификати, се правят, че не съществува. „Забравили“ са също, че още в началото на 1919 г. британският върховен комисар в Цариград изпраща специален доклад до правителството си в Лондон. Заглавието му е „Документи, свързани с организирането на арменските кланета от комитета „Обединение и напредък“. В подзаглавието му е вложена мрачна ирония: „Десетте Божи заповеди на комитета“... Там са и въпросните инструкции, ето част от тях:
    - „Съгласно членове 3 и 4 на комитета „Обединение и напредък“ трябва да се закрият всички арменски дружества; всички техни членове да се арестуват, да се изпратят в провинции като Багдад или Мосул и да се ликвидират или там, или по пътя.
    - Чрез подходящи и специални средства да се раздухват настроения сред мюсюлманите (срещу арменците – б. Д.А.) в места като Ван, Ерзурум и Адана. Да се предизвикат организирани кланета.
    - Да се остави всичко в ръцете на местните власти в про

    10:32 24.04.2021

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Генерал 🇧🇬

    24 15 Отговор
    В документа има и изрична заповед да бъдат ликвидирани всички арменски писатели, политически дейци, артисти, църковни и граждански водачи, духовният елит на този народ. Освен армията и башибозуците правителството използва и една друга ефикасна машина за убиване – десетки хиляди рецидивисти, т. нар. Отряди за унищожение, които пуска от затворите, за да участват в кланетата. Те започват през пролетта на 1915 г. и до края й са избити между 800 хиляди и 1 милион човека във всички вилаети, населени с арменци. Знаково за масовите зверства е нападението над град Ван на 19 април, където армията срива цели квартали с артилерия. Ужасът продължава седмици наред, на следващата година тук влизат руски полкове начело с генерал Николаев и картината пред тях е поразителна – селата и реките са изпълнени с трупове. Други, около четвърт милион оцелели, минават границата и търсят спасение в Русия. По-късно американският мисионер д-р Кларънс Ъшър ще напише: „Ереванската равнина беше изпълнена с хора, които се скитаха безцелно насам-натам и тяхното множество заливаше хоризонта. Тези странници, с подбити от ходене крака, изтощени, умиращи от глад, ридаеха като загубени гладни деца“...

    Коментиран от #45, #46

    10:33 24.04.2021

  • 33 Съответствие

    14 11 Отговор
    Напоследък Ердоган получи много съобщения от американците и от Запада като цяло. В миналото се случи същото със Саддам и Кадафи. А всички знаем какво последва.

    10:43 24.04.2021

  • 34 КОРОЛА

    15 16 Отговор
    Един ден земята около Константинопол ще бъде изчистена от мръсни мюсюли

    10:56 24.04.2021

  • 35 Паша

    20 19 Отговор
    Няма спор, яли са здрав кютек арменците, но да се говори за геноцид е доста пресилено. Първо трябва да се отбележи фактът, че 1915 година е една от най-кървавите в историята на Османската империя. В Галиполи и на Кавказкия фронт дават стотици хиляди убити. Цели армии са погълнати от касапницата. Управляващите са бесни от това, че десетки хиляди арменци, османски поданици, воюват на страната на Русия и безчинстват в завоюваните от тях територии. Да не говорим за акциите на партизанските отряди, действащи в тила на Османските войски. Ето ги причините за депортацията им в Месопотамия. По законите на войната те са предатели и мнозина от тях стават жертва не само на кюрдските мародери, но и на отмъстители, загубили близките си по фронтовете на Първата световна война.

    Коментиран от #58

    10:59 24.04.2021

  • 36 Гневен Бургазлия

    19 16 Отговор
    Няма по добра история от тази как сме гонели османците на нож ..а те са бягали с пушките си към Одрин .. Браво Българи ! Да живее България !

    11:05 24.04.2021

  • 37 Кошмар

    12 18 Отговор

    До коментар #23 от "Osman":

    Десетки свалени прехвалени турски хвърчила, скоро няма да наваксат производството им което много зависи от доставките на компонети от Израел

    Коментиран от #55

    11:07 24.04.2021

  • 38 Вера

    12 8 Отговор
    Защо изтрихте коментар- 31 ?? Нека се види каква е била, и е турската официална политика.

    11:21 24.04.2021

  • 43 Хасан

    12 16 Отговор

    До коментар #26 от "Stefanie 🎲":

    А я ми кажи кои мюсюлмански страни кого са нападнали ???...знам че си атеистка но философията на мюсюлманите е различна ..разбира се има политици и имами които го ползват за свои цели но обикновения мюсюлманин е човек който живее в хармония с околните и природата

    Коментиран от #49

    11:37 24.04.2021

  • 44 ГЛЕЙ ТИ !

    15 13 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Значи вдигаш се на бунт срещу Османската държава, искаш независимост ; стреляш и убиваш за тази цел и искаш да ти кажат евалла и да те погалят по главата.Ами колко "Арменски кланета" бихте устроили вие,червените Кремльовски лакеи, ако някои в Родопите и Лудогорието стъкмят едно "Априлско въстание " за присъединяване към Турция ?! Стискате юмруци, нали ! Като си помисля за злодеянията ви по времето на геноцидния "Възродителен процес" срещу съвършено беззащитни и невинни хора, мога да си представя как А. Страшимиров възкръсва и казва: "Клаха народа както турчин не го е клал".

    11:45 24.04.2021

  • 45 Хасан

    19 10 Отговор

    До коментар #32 от "Генерал 🇧🇬":

    Хахаха ...руска и западна пропаганда която да убеди своето общество за нападението над османските земи ..а защо не пишеш за въоръжените арменски чети които всяват страх и насилие сред мирното мюсюлманско население зад Кавказкия фронт .?? За убитите пеленачета ,изнасилени мюсюлманки от тях ???...когато руската армия окупира Русе ,Свищов по време на Руско турската война ,руските войници почнали да грабят големите конаци и къщи ,мислили че са турски ..учудили са се като са разбрали че са български християнски къщи ..сляпа пропаганда

    11:46 24.04.2021

  • 46 Хасан

    17 10 Отговор

    До коментар #32 от "Генерал 🇧🇬":

    Какво е руска православна жестокост можем да видим в Грозни и Крим ..Грозни беше сринат заедно с цивилното население от руските окупатори ..а в Крим татарското население беше заличено и депортирано

    11:48 24.04.2021

  • 47 Хасан

    17 14 Отговор

    До коментар #29 от "Генерал 🇧🇬":

    Виж сега 500 г хората са си живеели мирно и тихо под турска власт ..мюсюлмани ,християни,евреи ..араби ,турци,българи,сърби,арменци и д-р са си живеели в разбирателство и толерантност ..и англосаксонците и руснаците за свои геополитически цели са използвали християнското население ...гърците в Тракия ,македонци ,българи,сърби на Балканите ,араби в Близкия изток и арменци и грузинци в Кавказ ...след войната са назначили свои царе пионки..англосаксонците в България ,Гърция и Сърбия ..англичаните шейхове пионки в Ирак ,Сирия ,Сарабия

    11:54 24.04.2021

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Stefanie 🎲

    16 12 Отговор

    До коментар #43 от "Хасан":

    Хасане, ма ти наистина ли? Кои страни ка нападнали? Питаш за сега или за въобще? Османската империя как е станала империя? Войните които Мохамед е водил с дървени сабии ли са били? Борбата и между сунити и шийти с прашки ри се водят? Турция чии го дири в другата мюсюлманска държава Сирия. За Ирак и Иран неща да кажеш? За Ирак и за Кувейт? За С Арабия и Йемен? Ти въобще виждаш ли какво пишеш?

    Коментиран от #50, #51

    12:05 24.04.2021

  • 50 Хасан

    14 9 Отговор

    До коментар #49 от "Stefanie 🎲":

    В Средновековието всеки лидер под различен предтекст е искал да завладее света ...Папата е организирал кръстоносни походи ,Ал Македонски е имал голямо его ,султаните са подражавали на Македонски и прочие ..за да се предотвратят войните се създава ООН ..но въпреки това СССР напада Полша ,Унгария ,Чехия и Афганистан ...Сащ пък да не изброявам от Камбоджа до Виетнам ,Афганистан до Сирия

    12:18 24.04.2021

  • 51 Хасан

    11 6 Отговор

    До коментар #49 от "Stefanie 🎲":

    Войните в Близкия изток са за консумация на оръжие ..просто положителен баланс в счетоводната книга на западни оръжейни фирми и премиални за акционери и мениджъри

    Коментиран от #56

    12:20 24.04.2021

  • 52 Хасан

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хайде, ся.....!":

    Много точно

    12:25 24.04.2021

  • 53 Гост

    18 11 Отговор
    Странно как има 2 милиона арменци християни в империята,а уж всички са пили подлагани на насилствено ислямизиране,поне така учихме в нашата история за 5 века сме били уж ислямизирани и претапяни ,а накрая се оказва че младотурците започнали да турцизират отделните етноси.Нещо историята всеки си я пише как си му изнася.

    12:26 24.04.2021

  • 54 Tarnovetz

    6 14 Отговор
    Турците не са сунити мюсюлмани, а евреи, тук в Търново има турчин, който нарича себе си "еврей". Всъщност турската форма на исляма е първата форма на еврейството- "Файненшъл Таймс" - преди около 700 години консервативната еврейска организация Синедрион от София и Бургас нае османски турци да нахлуят в Търново и България, турците са докарани в Европа от морските кораби на венeциaнците-търговци; същото се случи и с Христианckи Константинопол – през 1445 там имаше oколо 1000000 християни, а Магнаурckaта шkолa беше първият университет на ЕС. В Константинопол – Истабул се върна рoбcтвото – основeн зaнаят на Ашкеназите. . В Константинопол – Истабул се върна рoбcтвото – основeн зaнаят на Ашкеназите. Цaревец беше предaден oт Лазьр Коен.

    12:28 24.04.2021

  • 55 Osman

    15 16 Отговор

    До коментар #37 от "Кошмар":

    Преди два дена беше пуснат новият турски ударен дрон Акънджъ 3. Мечтай си да спрат да летят Ганьо. Междувременно докъде стигна работата по великото българско изобретение Чушкопек за 4 чушки.

    Коментиран от #61

    12:38 24.04.2021

  • 56 Stefanie 🎲

    12 8 Отговор

    До коментар #51 от "Хасан":

    Въпроса ти беше кои страни мюсюлманите са нападнали. Отговорих ти повече от ясно. Не ми изброява сега причините. Винаги е виновен Запада за нещастието на мюсюлманите ама не винаги е така. Самата алчност на много мюсюлмански лидери е в основата на войните. Пак ти пиша, че всички са еднакви, но едните днес се крият зад религията,други зад демокрацията.

    Коментиран от #59

    13:13 24.04.2021

  • 57 Тоя па

    8 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хайде, ся.....!":

    Ние православните какво общо имаме с протестанския кръстоносен ятаган, та пишеш глупости колкото да не заспиш

    13:28 24.04.2021

  • 58 Тоя па

    18 12 Отговор

    До коментар #35 от "Паша":

    Планираните убийства на милион и половина невинни хора, изнасилванията и кланетата на стотици хиляди беззащитни жени и деца, грабежите и опожаряването на хиляди селища, набучените на щикове и нарязани на парчета бебета и родителите им, разпарянето на коремите на бременни жени и убиването им заедно с неродените им рожби - това ли е потушаването на въстание? Закланите, разстреляни и изгорени живи деца и бебета - и те ли са партизани и въстаници? Та нали по същия начин действаха башибозуците, подкрепяни и от армията в Батак, Перущица, Клисура, Стрелча и навсякъде , където е стъпил крака на турските варвари, които защитаваш. Като четем глупостите ти, разбираме, че и ти май си от новите османлии, които са готови да удавят в кръв България, както са го правили 500 години...

    Коментиран от #60, #63

    13:31 24.04.2021

  • 59 Хасан

    13 9 Отговор

    До коментар #56 от "Stefanie 🎲":

    Исках да ти кажа че от Римската империя до Съветската ,Американската империя нищо не се е променило ..ей го България исъщо ..има сила за Македония и им прави мръсно ..нямало такъв народ ,нямало такъв език

    13:32 24.04.2021

  • 60 Хасан

    13 11 Отговор

    До коментар #58 от "Тоя па":

    В историята е имало много трагедии но едно са митове, легенди,разкази и преразкази а друго са историческите факти ..Сащ като бомбят Ирак и Сирия едва ли някъде ще чуеш за убити невинни жени и деца ..Гърците като дупчат надуваеми лодки на бежанци в морето едва ли ще чуеш някъде за удавени дечица

    13:36 24.04.2021

  • 61 Tarnovetz

    6 6 Отговор

    До коментар #55 от "Osman":

    Преди два дена излязоха малки ударни дронове – бръмбари и комари – както си отворил устата……

    14:05 24.04.2021

  • 62 АРИЙСКИЯ КХМЕР

    7 10 Отговор

    До коментар #17 от "Мастър Фес":

    не че нещо ама да те питам КВО ТЪРСЯТ МЮСЮЛМАНИ В БУДИСТКИ МИАНМАР И КОМУНИСТИЧЕСКИ КИТАЙ?

    15:04 24.04.2021

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Павел Пенев

    19 3 Отговор
    Арменския геноцид и еврейския холокост нямат край.Над българския народ и в момента се извършва геноцид но нашите журналисти предпочитат да не пишат за това.

    15:44 24.04.2021

  • 65 7228

    4 3 Отговор
    нямам против никой , само да попитам , в Япония защо няма мюсюлмани ?

    Коментиран от #66

    17:01 26.04.2021

  • 66 5иция

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "7228":

    След октомврииската революция в Русия(1917г.) там се преселват мюсюлмани от Татаристан с което в Япония за пръвпът се обособява ислямско общество. В началото просто за да се самозапазят. Днес в Япония живеят 182 000 души исповядващи исляма от които 10 000 са японци.

    22:48 26.04.2021

  • 67 БългАРИЯ

    7 1 Отговор
    Преди да седнем да плачем на чужди гробища, не е ли редно да отворим темата за БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОЦИД от 5 века турско-еврейско робство?!?

    05:34 24.04.2026

  • 68 Били сме под ТУРСКО-ЕВРЕЙСКО РОБСТВО

    6 1 Отговор
    Младотурците са изповядвали ДЮМБЕ, т.е. те всички са били криптоевреи (тайно обърнати в еврейската вяра).
    Евреите са ни грабили и убивали еднакво много наред с турците.

    05:38 24.04.2026

  • 69 Край

    2 1 Отговор
    В “ нетолерантна” България живея стотици хиляди турци а в “ толерантна” Турция останаха да живея към момента под 500 българи християни. Сами си отговорете защо.

    06:43 24.04.2026

  • 70 Така правят

    2 2 Отговор
    Арменците са се оказали достойни християни и не са приели исляма, нито срещу пари, нито срещу професии. Не са успели да ги асимилират и ги избиват. В България също имаме мъченици на Христа, но както виждаме и доста мюсюлмани, бивши българи, а сега имащи се за турци.

    Коментиран от #74

    06:59 24.04.2026

  • 71 Кирил

    1 0 Отговор
    Това е времето на Първата световна война. Руската Османската империи воюват. Руски агенти подбуждат и въоръжават арменски паравоенни за нападения срещу цивилно население, мюсюлмани и християни. Започва етнически конфликт. Русия изоставя арменците на отговора на османските власти и на местни мюсюлмански паравоенни. Така, имперските интереси стават причина за милиони човешки трагедии.

    07:43 24.04.2026

  • 72 ай браточет венци

    1 0 Отговор
    колко ти платиха да пишеш щуротии и да жалиш за филанкишията,а за 500 години трепане,ограбване и потурчване да ки траеш?Колко ви плащат да наричате Ботев първия политически терорист,хайдутите-закрилници -бандити,а ЛЕВСКИ убиец на деца и престъпник????

    07:54 24.04.2026

  • 73 100 и няколко годишна ЛЪЖА

    1 0 Отговор
    Когато Турската армия воюваше на западният фронт, въоръжени от Русия Арменски чети избиваха цели села жени, деца, старци и всичко живо. Целта им е да изчистят голяма площ земя и с време която да я пресъединят към Армения.
    Султана научава за набезите на Арменците в Источна Турция. За напред да няма подобни случаи Султана издава ФЕРМАН/ЗАПОВЕД да се съберат всички Арменци близо 1 милйон да бъдат изкарани от днешните граници.
    По пътя пазени от Турската война Арменците бяха заселени в днешна Сирия.
    По пътя починаха няколко болни старци.


    Да бяха седели спокойно днес щяха да бъдат граждани като другите близо 1 милйон Арменски граждани.

    Ако наистина е имало “ ГЕНОЦИД” Арменската държава щеше да открие като Турция архивите си.

    Имало ли Арменски “ геноцид”?

    Коментиран от #76

    08:00 24.04.2026

  • 74 ахууу

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Така правят":

    повече от 70 процента от турските големци в периода на 500 годишното и:присъствие: са били образовани в Европа евреи и арменци,приели исляма.И са унищожавали БЪЛГАРИТЕ.Прочети по въпроса.А Мустафа уКемал Ататюрк,български мюсюлманин по рождение,е пратил аскер да защити Добруджа от румънските кланета ,за които никой от вас не говори.

    08:02 24.04.2026

  • 75 До коментар 70

    2 0 Отговор
    Далеч си от историята и неук.
    Писал си, че Арменците са били достойни не са се предали срещу пари.

    Какво направил цар Борис.

    Прекръстил всички ПРАБЪЛГАРИ с МЕЧ.
    Който не е приел Хрисиянстеото е бил заклан.
    За да живеят някои искат не искат приемат Християнството.

    Преде великото преселване Прабългарите и Турците са вярвали в един и същ бог ТАНГРА.
    И днес ЛУКОВИСТИТЕ провежда ЛУКОВ МАРШ с символите на бих ТАНГРА

    СЛУНЦЕ и İYİ .

    Ако баха седяло мирни не бяха избивали местното население сега щяха да са на същото място.

    Никога не е имало Арменски “ геноцид”.

    08:09 24.04.2026

  • 76 арменците

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "100 и няколко годишна ЛЪЖА":

    са едно към едно като ромлянците.Нито се интегрират,нито уважават другите,нито раотят,а са по тарикатските изпълнения.И като им падне,бият и трепят беззащитните.А че русняците ги въоръжавали-глупости.Те имат лоби в ЕВРОПА.И са били около Русия само по времето на СССР,Ето и сега наплюха русняците,и се скараха с азерите.Франция подви опашка и азерите ги скапаха ,та пак миротворчески сили на руснаците ходиха да ги спасяват.

    08:10 24.04.2026

