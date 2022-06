Джонсън и Зеленски проведоха разговор за ситуацията в Украйна

Британският премиер, Борис Джонсън, и украинският президент, Володимир Зеленски, обсъдиха днес в телефонен разговор усилията за прекратяване на руската блокада на украинския износ на зърно, каза говорител на Даунинг стрийт, предаде Ройтерс.

„Лидерите обсъдиха също дипломатическите преговори и новия пакет британска военна помощ за Украйна.“, каза говорителят в изявление.

http:// Talked with @BorisJohnson . Told about the situation on the front. Received confirmation of a new enhanced defense support package for 🇺🇦. Raised the issue of intensifying work on security guarantees. Jointly with 🇬🇧 we’re looking for ways to avoid the food crisis & unblock ports.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022