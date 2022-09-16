Китай е в състояние да облекчи недостига на дизел в Европа

Тайният син на Чарлз и Камила иска да бъде признат за престолонаследник

56-годишният инженер от Куинсланд Саймън Чарлз Доранте-Дей, който твърди, че е тайният син на крал Чарлз III и съпругата му Камила, заяви, че ще предп ...