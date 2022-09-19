Kъдe извън Pycия щe ce пpoизвeждa нoвият мoдeл aвтoмaт "Kaлaшниĸoв"

Проф. Румен Кънчев: Стратегическият въпрос за Запада е дали Русия да бъде оставена в лапите на Пекин

"Централният стратегически въпрос за Запада, САЩ и НАТО не е Украйна. След безнаказаната и незаконна по международното право анексация на Крим, ц ...