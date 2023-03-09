Брюксел с призив за спиране на енергийните помощи

Полският президент ще обсъжда износ на храни и енергетиката по време на посещението си в Катар и ОАЕ

Полските храни и сътрудничеството в енергетиката ще са на челно място в дневния ред на президента на Полша Анджей Дуда по време на посещенията му в Ка ...