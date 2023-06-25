Жертвите на вчерашните руски удари срещу Киев станаха пет

Днес кметът на Киев съобщи, че броят на жертвите от руската въздушна атака, извършена рано сутринта вчера, вече е достигнал петима души.

Две нови тела бяха открити под развалините в квартал "Соломян", според информацията, предадена от "Франс прес". Така общият брой на загиналите достига петима, като те са починали в сградата, която бе засегната от части на руска ракета, заяви кметът Вителий Кличко в своя канал в "Телеграм", цитира БТА.