Жертвите на вчерашните руски удари срещу Киев станаха пет

Днес кметът на Киев съобщи, че броят на жертвите от руската въздушна атака, извършена рано сутринта вчера, вече е достигнал петима души.
Две нови тела бяха открити под развалините в квартал "Соломян", според информацията, предадена от "Франс прес". Така общият брой на загиналите достига петима, като те са починали в сградата, която бе засегната от части на руска ракета, заяви кметът Вителий Кличко в своя канал в "Телеграм", цитира БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голата истина
15:48 25.06.2023
2 Асан
15:50 25.06.2023
3 Асан
15:52 25.06.2023
4 Дано скоро
15:52 25.06.2023
5 Ей,Симонче,ама
Коментиран от #8
15:54 25.06.2023
6 Естествен Интелект
15:57 25.06.2023
7 оня с коня
16:08 25.06.2023
8 Да бе...
До коментар #5 от "Ей,Симонче,ама":Дървената дръжка на лопатата стърчи набита в гъ@...ти...
16:11 25.06.2023
9 Не е вярно
16:22 25.06.2023
10 дядото
16:28 25.06.2023
11 0808
Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска
Российские военные отразили 10 атак Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут), сообщило Минобороны России. Украинские военные пытались атаковать в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка, сообщили в Минобороны.
16:51 25.06.2023
12 0808
Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска
Российские военные отразили 10 атак Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут), сообщило Минобороны России. Украинские военные пытались атаковать в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка, сообщили в Минобороны.
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