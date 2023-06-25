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Жертвите на вчерашните руски удари срещу Киев станаха пет
  Тема: Украйна

25 Юни, 2023 15:47 885 14

Жертвите на вчерашните руски удари срещу Киев станаха пет

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  • жертви

Съобщи кметът на града

Жертвите на вчерашните руски удари срещу Киев станаха пет - 1
Източник: БГНЕС
Симона Коприщенова Симона Коприщенова Автор във Fakti.bg

Днес кметът на Киев съобщи, че броят на жертвите от руската въздушна атака, извършена рано сутринта вчера, вече е достигнал петима души.

Две нови тела бяха открити под развалините в квартал "Соломян", според информацията, предадена от "Франс прес". Така общият брой на загиналите достига петима, като те са починали в сградата, която бе засегната от части на руска ракета, заяви кметът Вителий Кличко в своя канал в "Телеграм", цитира БТА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голата истина

    24 3 Отговор
    Как така само цивилни умират явно военните са свършили или се разбегали из европата

    15:48 25.06.2023

  • 2 Асан

    21 5 Отговор
    Русия ще ликвидира Киев

    15:50 25.06.2023

  • 3 Асан

    18 6 Отговор
    Руската армия трябва отново да стартира мащабно настъпление на Киев

    15:52 25.06.2023

  • 4 Дано скоро

    12 7 Отговор
    Голема ракета долети от беларус и падне в центъра на киев

    15:52 25.06.2023


  • 5 Ей,Симонче,ама

    16 3 Отговор
    много лъжеш,пиленце на батко.Както дойчи зели писа не веднъж,руснаците са свършили оръжия и боеприпаси и се бият с лопатки.Сега ,тези отломки не са от ракета,а от лопатка,предполагам дървената дръжка

    Коментиран от #8

    15:54 25.06.2023

  • 6 Естествен Интелект

    11 2 Отговор
    А готвача на Лукашенко тъкмо пристига....

    15:57 25.06.2023

  • 7 оня с коня

    5 11 Отговор
    НЯМА КАК да се осъществи победата на Украйна над Руския Узорпатор,самонастанил се на територията Й без РАКЕТИ С ПОНЕ 300КМ ОБСЕГ!...ИЗКЛЮЧЕНО и колкото по-бързо,толкова по- добре!

    16:08 25.06.2023

  • 8 Да бе...

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ей,Симонче,ама":

    Дървената дръжка на лопатата стърчи набита в гъ@...ти...

    16:11 25.06.2023

  • 9 Не е вярно

    7 5 Отговор
    Вчера Пригожин тръгна на бунт срещу Москва,а укрите се смяха.Няма как да са острелвани,щото и наште форумници щяха да знаят???

    16:22 25.06.2023

  • 10 дядото

    6 3 Отговор
    все нещо не излизат сметките на укрите- от примерно 35 ракети,пво свалила 36,а останалите паднали в жилищни райони.

    16:28 25.06.2023

  • 11 0808

    1 1 Отговор
    1 час назад, источник: РБК
    Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска
    Российские военные отразили 10 атак Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут), сообщило Минобороны России. Украинские военные пытались атаковать в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка, сообщили в Минобороны.

    16:51 25.06.2023

  • 12 0808

    1 1 Отговор
    1 час назад, источник: РБК
    Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска
    Российские военные отразили 10 атак Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут), сообщило Минобороны России. Украинские военные пытались атаковать в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка, сообщили в Минобороны.

    16:53 25.06.2023

  • 13 В Европа има ли статистика

    1 1 Отговор
    Колко аборта се правят дневно и колко европейЧета не са се родили

    17:09 25.06.2023

  • 14 Айде сега

    0 2 Отговор
    Добре де, на целия свят ПВО-тата са в Киев и Руснаците всеки ден думкат по нещо, без да ползват сериозни ракети или самолети. Какво ще стане ако решат да думкат другаде, където няма толкова защита? или пък ако позасилят мощта на ударите?

    17:16 25.06.2023

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