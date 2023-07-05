Нoви изтpeбитeли F-35 cтoят "нa тpyпчeтa" в CAЩ

Vivacom: Фокусът ни остава върху предоставянето на превъзходно клиентско изживяване и иновативни продукти на българските потребители

Vivacom категорично отхвърля твърденията на своите конкуренти A1 и Yettel. Техните изявления в отговор на решението на българската Комисия за защита н ...