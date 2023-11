Още една болница "под атака" в Газа, твърди хуманитарна група

Палестинското общество на Червения полумесец сега съобщава, че баптистката болница "Ал Ахли" е под "насилствена атака", предаде Скай нюз.

Групата твърди, че нейните екипи "не могат да се движат" и не могат да достигнат до ранени хора.

Скай нюз не потвърждава твърденията.

Вчера израелските сили нахлуха в болницата Ал Шифа - най-голямата в Газа - и нейните войски все още преминават през комплекса днес, казват те.

Израел твърди, че Ал Шифа се използва от Хамас за провеждане на военни операции, което екстремистката групировка отрича.

Israeli military tanks besiege Al-Ahli Baptist hospital in Gaza, and violent attack is underway. PRCS teams are unable to move and reach those who are injured.#Gaza #NotATarget #IHL pic.twitter.com/f3HRoWlbQd