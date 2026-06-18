Зеленски: Ако Украйна гори, Москва също ще гори

Украйна ще продължи да нанася ответни удари срещу Русия. Според президента Володимир Зеленски тези действия са не само отговор на атаките срещу мирни украински градове, но и средство за оказване на натиск върху държавата-агресор към мир, предаде Укринформ. Държавният глава каза това пред журналисти в Брюксел, предаде БТА.
Зеленски заяви, че Украйна не иска войната и никога не я е искала, добавяйки, че всички знаят това, включително партньорите на Украйна. Той каза, че Украйна със сигурност не иска да види как гори заради врага, но предупреди, че ако Украйна гори, Москва също ще гори. Той подчерта, че е време да се прекрати агресията и да се сложи край на войната. Зеленски подчерта, че ако руският лидер Владимир Путин не иска да сложи край на войната, Украйна няма да остане пасивна и ще отговори.
Украинският президент посочи, че днешният успешен удар срещу Москва е отговор на неотдавнашното нападение на Русия срещу Киев, включително щетите, нанесени на Киево-Печорската лавра. Зеленски отбеляза, че въпреки трите пръстена на противовъздушна отбрана на Москва, Украйна е в състояние да поразява цели там. Той заяви, че отговорът трябва да бъде силен и справедлив.
Позовавайки се на удара по Киево-Печорската лавра, той припомни, че по време на среща с журналисти в Лаврата открито е заявил, че Украйна ще подготви отговор и че светът ще го види. Той добави, че хората вече виждат този отговор.
Зеленски допълни, че след срещата на върха на Г-7 партньорите на Украйна вярват, че Киев е напълно ангажиран с прекратяването на войната, докато Путин прави всичко възможно, за да избегне директното обсъждане на въпроси, свързани с прекратяването на огъня и края на войната.
Украинският президент твърди, че натискът върху Русия трябва да се увеличи. Той обясни, че този натиск трябва да приеме различни форми, включително не само далекобойните възможности на Украйна, но и санкции, наложени от партньорите. Той спомена мерки, насочени към енергийния сектор на Русия, "сенчестия флот", нефтената и газовата промишленост, банковата система, производството на оръжие и отбранителната промишленост. Според Зеленски трябва да се предприемат всички възможни стъпки, за да се накара Русия да осъзнае, че продължаването на войната е безсмислено. Той добави, че най-важното е руският народ да започне да разбира, че един човек, Путин, води войната, докато обикновените граждани носят последствията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #15
14:24 18.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 666
14:26 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Коментиран от #26, #102
14:26 18.06.2026
8 До Факти
Коментиран от #24, #46, #47
14:26 18.06.2026
9 руската мечка
Коментиран от #17, #107
14:27 18.06.2026
10 Ахахаха
Коментиран от #19
14:27 18.06.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:27 18.06.2026
12 Смешник
14:27 18.06.2026
13 Гори
14:27 18.06.2026
14 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
14:27 18.06.2026
15 да питам
До коментар #1 от "Путин":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #20
14:28 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Какъв 3 -ти клас бе?
До коментар #10 от "Ахахаха":Русофилите са селяндури, цял живот на къра!
14:29 18.06.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "да питам":Има видео как Зеленски Свири с оная Си... работа на Пиано. Ко ще Кажеш?
Коментиран от #92
14:31 18.06.2026
21 Вижте
Коментиран от #23
14:31 18.06.2026
22 Копейки
Коментиран от #28, #37
14:33 18.06.2026
23 виждам
До коментар #21 от "Вижте":Виждам, че си наведен еврейййсккки гой. Забранено ти е да говориш.
14:33 18.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Вие сте бунаци
14:34 18.06.2026
26 Да ама
До коментар #7 от "Някой":Нещата взеха да излизат извън контрол и Путин ще трябва да накаже здраво не само укрите, но и тяхните западни господари. Ясно е че в крайна сметка руснаците ще трябва да ударят и някои натовски държави и по добре да го направят сега отколкото да чакат още, ония разбират само от бой и не трябва да се жалят.
14:34 18.06.2026
27 Десетки взривове
НЕМА ПВО, нема беГзин и солярка, НЕМА Интернет, нема.. хомик могучая,.. НЕМА го дажери фъсналия педофил ху ЙЛО
АааааааХахахаха
Коментиран от #48
14:34 18.06.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Копейки":Ти не се притеснявай. Бързата работа- срам за Майстера.
Всичко ще се намести.
Его на, днес пак дали на укрите 535 телца
14:35 18.06.2026
29 Азов мощ и сила
Коментиран от #84
14:35 18.06.2026
30 Зеления ненормален наркоман още ще реве
Коментиран от #40
14:37 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Копейка
14:39 18.06.2026
33 Русофилчето
14:39 18.06.2026
34 Русофил
Коментиран от #45
14:40 18.06.2026
35 Смотаняху
14:40 18.06.2026
36 Този луд просек
Волът рие и на гърба си го трупа
Види му се края на алчната тъпа кратуна
14:41 18.06.2026
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Копейки":Ти не се притеснявай. Бързата работа- срам за Майстера.
Всичко ще се намести.
Его на, днес пак дали на укрите 535 телца
14:41 18.06.2026
38 честитта нова година
14:41 18.06.2026
39 Възраждане
Коментиран от #42
14:42 18.06.2026
40 Русофил
До коментар #30 от "Зеления ненормален наркоман още ще реве":Надали има по-жалък и безпомощен от Путин. Радвайте му се,като за последно. И му плетете чорапи за килията в Хага
14:42 18.06.2026
41 Психодинспансер
Коментиран от #44
14:42 18.06.2026
42 Уникално
До коментар #39 от "Възраждане":Откачил сиМалоумнико
14:43 18.06.2026
43 не може да бъде
Коментиран от #50
14:43 18.06.2026
44 Докато
До коментар #41 от "Психодинспансер":Главата ти уври бе чук
14:44 18.06.2026
45 Русофил
До коментар #34 от "Русофил":И колко пъти си го мислехте това, а 3,14 Дерасче бандеровско? Вие един мост в Крим не можете да съборите, камо ли кафе в Крим да пиете..
14:45 18.06.2026
46 пешо
До коментар #8 от "До Факти":мара ще ти каже
14:46 18.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Десетки взривове":Забрави за яйцата, Маломир, хаха
14:47 18.06.2026
49 Браво
14:48 18.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 име
Коментиран от #55
14:49 18.06.2026
52 Удри
Коментиран от #62, #69, #89
14:50 18.06.2026
53 Мишел
Русия има и пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна и НатО във всички видове оръжия, особено подчертано при тежките.
Коментиран от #83, #114
14:51 18.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Роко
До коментар #51 от "име":Абе за тока не знам ма Зеленски не разреши да празнуват деня на Рассия и те отмениха празненствата
Коментиран от #61
14:52 18.06.2026
56 цецо
14:52 18.06.2026
57 Цар Иван
14:53 18.06.2026
58 стоян георгиев
14:53 18.06.2026
59 Иван
14:54 18.06.2026
60 Чики-Рики
14:54 18.06.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "Роко":С в Киев какво празнуват вече 4 години? Пускането на тока, 😆😆😆😆😆
14:55 18.06.2026
62 Хихихи
До коментар #52 от "Удри":Вврваш ли си 😂
14:55 18.06.2026
63 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
14:55 18.06.2026
64 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Коментиран от #72
14:56 18.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Мимчят
14:56 18.06.2026
67 Хисторик
14:57 18.06.2026
68 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?
Първо, нареди прокуратурата да преследва и наказва всеки, който снима и публикува кадри от поразените обекти. Когато не можеш да скриеш пожара, се опитваш да скриеш снимките от него.
Второ, отново се заговори за данък върху бездетността. Загубите от войната и демографската катастрофа очевидно трябва да бъдат плащани от обществото. Вместо да търси причините за огромните човешки загуби в Украйна, режимът търси нови начини да прехвърли цената върху собствените си граждани.
Трето, Кремъл започва да осъзнава нещо, което дълго пренебрегваше. Докато имаше пари в хазната, лоялността можеше да се купува. Когато парите намалеят, се оказва, че си забравил как се убеждават хората и как се печели обществено доверие.
Коментиран от #86
14:58 18.06.2026
69 Мимч
До коментар #52 от "Удри":Москва дали ще гори не е сигурно,но сигурно е ,че цяла Крайна може да изгори....
14:58 18.06.2026
70 3еля,
14:59 18.06.2026
71 Тома
Коментиран от #79
14:59 18.06.2026
72 Мордор е Кiif...
До коментар #64 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":...Нали...?!?!
14:59 18.06.2026
73 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Русия навлиза в период на нарастващи вътрешни напрежения. А това означава тежки времена за всички, които години наред изграждаха политиката си върху мита за непогрешимия и всесилен Путин. Не му върви на Радев, не случи с времето.
Около НПЗ се намират няколко кръга ПВО елементите. Трудно е да си представи човек по-гъсто разположени елементи на ПВО. И все пак се провалят срещу дронови атаки.
15:00 18.06.2026
74 Мъдрецът
15:00 18.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Да нахраним мypZилките 😉
Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
Родион Малиновски – украинец
Семьон Тимошенко – украинец
Андрей Ерьоменко – украинец
Иван Черняховски – украинец
Кирил Москаленко – украинец
Яков Черевиченко – украинец
Фьодор Костенко – украинец
Филип Голиков – украинец
Константин Рокосовски – поляк
Иван Баграмян – арменец
Ока Городовиков – калмик
Иван Петров – грък
Да завършим с
Йосиф Сталин – грузинец
Кои са руснаците, ве?
Поняли?
Коментиран от #91
15:02 18.06.2026
77 az СВО Победа 81
1. Ако Москва гори, ще изгорят Лондон, Париж и Берлин!
15:02 18.06.2026
78 Браво
15:02 18.06.2026
79 А стига бре
До коментар #71 от "Тома":Джуджето скоро ще го целуват студен
Коментиран от #88
15:02 18.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 койдазнай
15:03 18.06.2026
82 Я виж ти...?!
Коментиран от #93
15:03 18.06.2026
83 Роко
До коментар #53 от "Мишел":Би ли споделил от къде черпиш тези данни за жертвите? Защото дори според бункерния мишок (а той отдавна е скъсал с реалността) загубите на Украйна не са чак толкова големи. Колкото до качеството не съм съгласен определено Рассия в качеството отстъпва значително и то срещу аматьорите от Украйна, професионалистите на НАТО още не са се включили в мача. В момента Рассия е хвърлила всичко което има(с изключение на ядреното оръжие а него няма да го използва) във войната и меко казано се представя ужасяващо смешно (ако приемем че милион убити рассияни е смешно). Каква е ползата от дълга резервна скамейка като всичките ти играчи са с по два леви крака?
Коментиран от #87, #90
15:04 18.06.2026
84 Азов
До коментар #29 от "Азов мощ и сила":Е в гробищата отдавна
15:05 18.06.2026
85 Муня
15:05 18.06.2026
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?":В бандрростан отдавна арестуват за публикация на снимки в нета.
15:06 18.06.2026
87 Ха ХаХа
До коментар #83 от "Роко":Русия не воюва с редовната армия безказармен розовяк.
Коментиран от #96
15:07 18.06.2026
88 хахаха
До коментар #79 от "А стига бре":кое джудже зеленото или червеното
15:07 18.06.2026
89 не може да бъде
До коментар #52 от "Удри":Учудващо е как не може да се види една съвсем проста перспектива-може украинците да подпалят нещо сериозно в Москва -не се наемам да кажа какво там обектите са много -но че в момента Киев гори това виждат много хора които са наблизо ...това че нашите медии не пишат не означава нищо!?И освен това преди Москва да започне да гори Киев ще бъде изпепелен а Украйна -срината!?Вече няма връщане назад -който разбрал -разбрал!?
Коментиран от #95
15:07 18.06.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "Роко":Абе, отворен. Ние стигнахме до Славянск и Краматорск. А вие- до Работи но, 😄😄😄😄😄
Коментиран от #109
15:09 18.06.2026
91 Кажи
До коментар #76 от "Да нахраним мypZилките 😉":Бе цървуль
15:10 18.06.2026
92 Хи,хи,хи...
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да, друго си е шофьорчето Пyтя да обapвa невpъcтни дечица.
15:10 18.06.2026
93 Тръмпягата!
До коментар #82 от "Я виж ти...?!":Ей сегичка,ще му свия сармите!
Кво си мисли тоя...!
Аз съм Миротворецът на света ,а не този...Зелен Клоун...😠!
15:11 18.06.2026
94 Никога
Следователно няма и украинци.
Така е с Македония.
15:12 18.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Роко
До коментар #87 от "Ха ХаХа":Кво значи редовна армия? Наборниците които не знаят от коя страна се държи калашника ли?
Коментиран от #101
15:15 18.06.2026
97 Ха ХаХа
Тръмп даже не се здрависа с него.
15:15 18.06.2026
98 Баце ЕООД
15:15 18.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 НЕ ОСТАНАХА ХОРА
15:16 18.06.2026
101 Безказармен тъпак
До коментар #96 от "Роко":Може ли да разбереш. Че да ти се обяснява
Ставаш смешен
15:17 18.06.2026
102 БЪЛГАРСКА КОПЕЙКА ВЯРНА НА ПУТИН
До коментар #7 от "Някой":ТОЯ ЩЕ ВО БЪРКА В А...Н У С А ОЩЕ МНОГО ДЪЛГО ВРЕМЕ
15:18 18.06.2026
103 Гожи
15:22 18.06.2026
104 Хмм
15:22 18.06.2026
105 Гост
15:23 18.06.2026
106 Укрофобец
15:25 18.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Зарядков
15:25 18.06.2026
109 Роко
До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Приятелю дори да приемем че сте стигнали Славянск (в което се съмнявам) разстоянието Донецк Славянск е цели 125 километра на "могъщата" ВАША армия (макар че какво общо има един манкурт с рассиянската армия не е много ясно) й трябваха ПЕТ години да го измине. Ако не беше толкова жалко щеше да е смешно
15:26 18.06.2026
110 азз
15:26 18.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Роко
До коментар #107 от "Гост":Приятелю откъде реши че америте са загубили войната с Иран. Тръмп сутринта като се е събудил си е помислил: "абе в БГ-то имаше едно руско тролче представя се като Гост чакай да му се обадя да му кажа че загубих войната с Иран"
15:34 18.06.2026
113 Българин
15:35 18.06.2026
114 Много думи
До коментар #53 от "Мишел":За нищо. Числеността НЯМА значение. Как си го представяш, гъзДогъз на фронтовата линия? Това е невъзможно скъпа Мишел,невежа си
15:36 18.06.2026