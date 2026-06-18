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Зеленски: Ако Украйна гори, Москва също ще гори
  Тема: Украйна

Зеленски: Ако Украйна гори, Москва също ще гори

18 Юни, 2026 14:23 1 876 114

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • москва-
  • война-
  • владимир путин

Зеленски подчерта, че ако руският лидер Владимир Путин не иска да сложи край на войната, Украйна няма да остане пасивна

Зеленски: Ако Украйна гори, Москва също ще гори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна ще продължи да нанася ответни удари срещу Русия. Според президента Володимир Зеленски тези действия са не само отговор на атаките срещу мирни украински градове, но и средство за оказване на натиск върху държавата-агресор към мир, предаде Укринформ. Държавният глава каза това пред журналисти в Брюксел, предаде БТА.

Зеленски заяви, че Украйна не иска войната и никога не я е искала, добавяйки, че всички знаят това, включително партньорите на Украйна. Той каза, че Украйна със сигурност не иска да види как гори заради врага, но предупреди, че ако Украйна гори, Москва също ще гори. Той подчерта, че е време да се прекрати агресията и да се сложи край на войната. Зеленски подчерта, че ако руският лидер Владимир Путин не иска да сложи край на войната, Украйна няма да остане пасивна и ще отговори.

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Украинският президент посочи, че днешният успешен удар срещу Москва е отговор на неотдавнашното нападение на Русия срещу Киев, включително щетите, нанесени на Киево-Печорската лавра. Зеленски отбеляза, че въпреки трите пръстена на противовъздушна отбрана на Москва, Украйна е в състояние да поразява цели там. Той заяви, че отговорът трябва да бъде силен и справедлив.

Позовавайки се на удара по Киево-Печорската лавра, той припомни, че по време на среща с журналисти в Лаврата открито е заявил, че Украйна ще подготви отговор и че светът ще го види. Той добави, че хората вече виждат този отговор.

Зеленски допълни, че след срещата на върха на Г-7 партньорите на Украйна вярват, че Киев е напълно ангажиран с прекратяването на войната, докато Путин прави всичко възможно, за да избегне директното обсъждане на въпроси, свързани с прекратяването на огъня и края на войната.

Украинският президент твърди, че натискът върху Русия трябва да се увеличи. Той обясни, че този натиск трябва да приеме различни форми, включително не само далекобойните възможности на Украйна, но и санкции, наложени от партньорите. Той спомена мерки, насочени към енергийния сектор на Русия, "сенчестия флот", нефтената и газовата промишленост, банковата система, производството на оръжие и отбранителната промишленост. Според Зеленски трябва да се предприемат всички възможни стъпки, за да се накара Русия да осъзнае, че продължаването на войната е безсмислено. Той добави, че най-важното е руският народ да започне да разбира, че един човек, Путин, води войната, докато обикновените граждани носят последствията.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    30 72 Отговор
    А мири злив и нас ран милиционер начело на държавата е така. Нека гори

    Коментиран от #15

    14:24 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 666

    34 77 Отговор
    Коефицинтът на интелигентност на Путин е минус 13.

    14:26 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    81 29 Отговор
    Тоя като си вземе дневната доза и започва да мечтае.Ама Путин е виновен, че ги щади. И не може да се пребори с олигархията си.

    Коментиран от #26, #102

    14:26 18.06.2026

  • 8 До Факти

    56 9 Отговор
    Факти...чий е Крим?

    Коментиран от #24, #46, #47

    14:26 18.06.2026

  • 9 руската мечка

    23 65 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #17, #107

    14:27 18.06.2026

  • 10 Ахахаха

    21 51 Отговор
    Според коейките с 3ти клас образование, Путин е... "умен" и гениален. А он ги шъже че не бил мишок, а бил моля ти се... "многоходов"

    Коментиран от #19

    14:27 18.06.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 18 Отговор
    Да, ама едно ли е да гори огънче при нас и в Киев? Ток Има ли в Киев? При нас Има. Ако не бяха новините, нямаше да знам че Пак са уцелили НПЗ то .

    14:27 18.06.2026

  • 12 Смешник

    61 20 Отговор
    Какво ни внушава тоя наркоман Печорската лавра е ударена от Пво ракета пейтриът с изтекъл срок на годност Ако беше руска ракета нямаше да остане нищо от нея

    14:27 18.06.2026

  • 13 Гори

    56 16 Отговор
    Ама какво гори , в Подмосковието два безпелотника ударили един парник има видео иначе , горяла Москва . Ха ха !

    14:27 18.06.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    15 44 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    14:27 18.06.2026

  • 15 да питам

    16 36 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #20

    14:28 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Какъв 3 -ти клас бе?

    13 40 Отговор

    До коментар #10 от "Ахахаха":

    Русофилите са селяндури, цял живот на къра!

    14:29 18.06.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    33 6 Отговор

    До коментар #15 от "да питам":

    Има видео как Зеленски Свири с оная Си... работа на Пиано. Ко ще Кажеш?

    Коментиран от #92

    14:31 18.06.2026

  • 21 Вижте

    6 31 Отговор
    навсякъде по света има проблеми, но не всички си хрърлят бомби по главата, което си е по-характерно за руско говорящата общност. Преклонно уважавам руския народ и смятам , че е достатъчно мъдър да се оттърве от диктаторите си вече.

    Коментиран от #23

    14:31 18.06.2026

  • 22 Копейки

    12 29 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #28, #37

    14:33 18.06.2026

  • 23 виждам

    23 7 Отговор

    До коментар #21 от "Вижте":

    Виждам, че си наведен еврейййсккки гой. Забранено ти е да говориш.

    14:33 18.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вие сте бунаци

    7 28 Отговор
    Единствената възможност е Русия да обяви война на Украйна.Да проведат всеобща мобилизация и да нападнат с няколко милиона армия.Путин ще накара Лукаш енко и той да се включи.Ще дойде и Ким Чен.Иранците ще помагат с оръжия. Само така ще превземат Украйна.Иначе руснаците нямат никакви шансове.

    14:34 18.06.2026

  • 26 Да ама

    28 9 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Нещата взеха да излизат извън контрол и Путин ще трябва да накаже здраво не само укрите, но и тяхните западни господари. Ясно е че в крайна сметка руснаците ще трябва да ударят и някои натовски държави и по добре да го направят сега отколкото да чакат още, ония разбират само от бой и не трябва да се жалят.

    14:34 18.06.2026

  • 27 Десетки взривове

    5 19 Отговор
    У москалбад! Вся москал горит.. Нахрен! АааааааХахахаха
    НЕМА ПВО, нема беГзин и солярка, НЕМА Интернет, нема.. хомик могучая,.. НЕМА го дажери фъсналия педофил ху ЙЛО
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #48

    14:34 18.06.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 5 Отговор

    До коментар #22 от "Копейки":

    Ти не се притеснявай. Бързата работа- срам за Майстера.
    Всичко ще се намести.
    Его на, днес пак дали на укрите 535 телца

    14:35 18.06.2026

  • 29 Азов мощ и сила

    7 18 Отговор
    Запада възпира Украйна,иначе раша досега щеше да е Йелоустоун

    Коментиран от #84

    14:35 18.06.2026

  • 30 Зеления ненормален наркоман още ще реве

    16 7 Отговор
    Зелен жалък смешник си

    Коментиран от #40

    14:37 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копейка

    4 7 Отговор
    Че ще се плаща е ясно! Че няма да стана рубла също е ясно. Ами какво правя тогава?

    14:39 18.06.2026

  • 33 Русофилчето

    8 9 Отговор
    Агитката на динамо киив десен сектор попиля цялата руска армия,голяма излагация на господаря

    14:39 18.06.2026

  • 34 Русофил

    9 8 Отговор
    Сериала ,,Сбогом СССР - 2" започна. Ще е дълъг, но с ясен финал

    Коментиран от #45

    14:40 18.06.2026

  • 35 Смотаняху

    14 4 Отговор
    Тоя трябва да го напълнят с бензин през задника и после да го запалят на центъра на Киев да му цвърчат свинските мръвки и да се радват най- накрая нещастните укри

    14:40 18.06.2026

  • 36 Този луд просек

    12 4 Отговор
    Още няма кой да му каже да се кротне
    Волът рие и на гърба си го трупа
    Види му се края на алчната тъпа кратуна

    14:41 18.06.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Копейки":

    Ти не се притеснявай. Бързата работа- срам за Майстера.
    Всичко ще се намести.
    Его на, днес пак дали на укрите 535 телца

    14:41 18.06.2026

  • 38 честитта нова година

    11 5 Отговор
    Доввечера в Киюф ще има фойервверки по случай Новвата Година. Който е избягал, се е спасил. Затовва и зееления наркоман не се връща в усрайййна.

    14:41 18.06.2026

  • 39 Възраждане

    13 5 Отговор
    Зеленият неонацист и играе с Орешника. Използва че Русия пази арсенала си за предстоящата война с НАТО, но всяко търпение си има граници

    Коментиран от #42

    14:42 18.06.2026

  • 40 Русофил

    5 13 Отговор

    До коментар #30 от "Зеления ненормален наркоман още ще реве":

    Надали има по-жалък и безпомощен от Путин. Радвайте му се,като за последно. И му плетете чорапи за килията в Хага

    14:42 18.06.2026

  • 41 Психодинспансер

    16 4 Отговор
    До кога ще ни залива с глупостите в публичното пространство този наркоман!

    Коментиран от #44

    14:42 18.06.2026

  • 42 Уникално

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "Възраждане":

    Откачил сиМалоумнико

    14:43 18.06.2026

  • 43 не може да бъде

    16 2 Отговор
    Големият проблем в позицията на Зеленски според мен се разкрива в ударът с дрон по автобуса с детския футболен отбор от Белорусия на руска територия!?Няма как тези които са осъществили атаката да не разбират че целта е съмнителна че вероятно това е граждански автобус без никакво значение...но задачата си е задача ...терор сплашване безогледно нанасяне на удари с цел максимални щети !?И като резултат удар по деца-това е ужасна грешка -може операторите да са били изморени раздразнени и са прибързали...все пак имат задача!?Сега искам да направя прогноза какво следва ....няма да има незабавен руски удар ..но сега от руска страна няма да има никакви отстъпки съчувствие и снизхождение...приемете го даже като повод а не като основание !?отсега нататък руските удари ще бъдат постоянни жестоки и все по-мащабни ...докато Украйна се срине!?Това ще искат сега и голяма част и от руснаците и от белорусите !?...Искам да припомня и грешката на американците срещу иранското девическо у-ще -според мен американците сега плащат много висока цена за тази грешка -тихомълком под масата но я плащат ...тя е включена в примирието!?

    Коментиран от #50

    14:43 18.06.2026

  • 44 Докато

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Психодинспансер":

    Главата ти уври бе чук

    14:44 18.06.2026

  • 45 Русофил

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Русофил":

    И колко пъти си го мислехте това, а 3,14 Дерасче бандеровско? Вие един мост в Крим не можете да съборите, камо ли кафе в Крим да пиете..

    14:45 18.06.2026

  • 46 пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "До Факти":

    мара ще ти каже

    14:46 18.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Десетки взривове":

    Забрави за яйцата, Маломир, хаха

    14:47 18.06.2026

  • 49 Браво

    2 6 Отговор
    Точно така Зелен. Москва гори и Техеран гори.

    14:48 18.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 име

    4 5 Отговор
    Путин пусна ли тока в Бандеристан или още са на тъмно?

    Коментиран от #55

    14:49 18.06.2026

  • 52 Удри

    1 11 Отговор
    От сега нататък всеки ден Москва ще гори. До края на годината идват в масово производство и новите украински балистични ракети.

    Коментиран от #62, #69, #89

    14:50 18.06.2026

  • 53 Мишел

    12 1 Отговор
    Украйна има 7.5 пъти по малко население от Русия. За да победи Украйна във войната с Русия, трябва украинските жертви във войната да са над 7.5 пъти по малко от руските. А те са над 17.5 пъти повече от руските. Победителят е напълно ясен, едната резервна скамейка е 17.5 пъти по къса.
    Русия има и пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна и НатО във всички видове оръжия, особено подчертано при тежките.

    Коментиран от #83, #114

    14:51 18.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Роко

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "име":

    Абе за тока не знам ма Зеленски не разреши да празнуват деня на Рассия и те отмениха празненствата

    Коментиран от #61

    14:52 18.06.2026

  • 56 цецо

    10 1 Отговор
    тоя наркоc да се благодари , че не е някой негов сънародник, като Нетаняху на мястото на Путин, щото руснаците щяха да прибират трета реколта картофи от мястото където е бил Киев...

    14:52 18.06.2026

  • 57 Цар Иван

    6 1 Отговор
    Ах какво мило и добричко неосъществено сапунче! Как би се люляло тва нещо на една бесилчица на Кресчатик!

    14:53 18.06.2026

  • 58 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    На клоуна му показват фалшиви снинки и кличета, а той се излага с хитлеристки речи! Ама края му ще е същия 😂

    14:53 18.06.2026

  • 59 Иван

    7 0 Отговор
    Ако Иран гори, САЩ също трябва да горят.

    14:54 18.06.2026

  • 60 Чики-Рики

    10 1 Отговор
    ..... Докато на Путин не му ,, кипне,, чайника и не ви ,,драсне,, клечката окончателно!

    14:54 18.06.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Роко":

    С в Киев какво празнуват вече 4 години? Пускането на тока, 😆😆😆😆😆

    14:55 18.06.2026

  • 62 Хихихи

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Удри":

    Вврваш ли си 😂

    14:55 18.06.2026

  • 63 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 6 Отговор
    Няма нищо по успокояващо от горяща Москва.

    14:55 18.06.2026

  • 64 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    4 5 Отговор
    За да има МИР, Мордор да гори !

    Коментиран от #72

    14:56 18.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мимчят

    9 2 Отговор
    Абе този много взе да се самозабравя да заплашва ,ама да видим утре кой ще гори.Тогава да не реве,като магаре.Ако Русия реши целия Киев може да го изравни със земята.Така,че този гущер да не забравя това..

    14:56 18.06.2026

  • 67 Хисторик

    2 11 Отговор
    Русия е миналото, Украйна е бъдещето - силна, модерна и богата! Когато Русия падне в краката и русофилите също ще паднат и ще се извиняват!

    14:57 18.06.2026

  • 68 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?

    3 11 Отговор
    След ударите по нефтопреработвателния завод в Москва Путин реагира по единствения начин, който познава - с репресии и още повече контрол.
    Първо, нареди прокуратурата да преследва и наказва всеки, който снима и публикува кадри от поразените обекти. Когато не можеш да скриеш пожара, се опитваш да скриеш снимките от него.
    Второ, отново се заговори за данък върху бездетността. Загубите от войната и демографската катастрофа очевидно трябва да бъдат плащани от обществото. Вместо да търси причините за огромните човешки загуби в Украйна, режимът търси нови начини да прехвърли цената върху собствените си граждани.
    Трето, Кремъл започва да осъзнава нещо, което дълго пренебрегваше. Докато имаше пари в хазната, лоялността можеше да се купува. Когато парите намалеят, се оказва, че си забравил как се убеждават хората и как се печели обществено доверие.

    Коментиран от #86

    14:58 18.06.2026

  • 69 Мимч

    12 2 Отговор

    До коментар #52 от "Удри":

    Москва дали ще гори не е сигурно,но сигурно е ,че цяла Крайна може да изгори....

    14:58 18.06.2026

  • 70 3еля,

    8 1 Отговор
    ну,тъй не знаеш ли,че Москва е горяла,горяла...готви киив за пажар,пожелавам ти да гориш като гас и оцет гнида.

    14:59 18.06.2026

  • 71 Тома

    11 1 Отговор
    Какво горене бе бати зеле.Трябва на Путин да целуваш краката че ви пази защото щеше да ви затрие всеки друг

    Коментиран от #79

    14:59 18.06.2026

  • 72 Мордор е Кiif...

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    ...Нали...?!?!

    14:59 18.06.2026

  • 73 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    1 8 Отговор
    Колкото повече нарастват икономическите и военните проблеми, толкова по-трудно става те да бъдат прикривани с пропаганда.
    Русия навлиза в период на нарастващи вътрешни напрежения. А това означава тежки времена за всички, които години наред изграждаха политиката си върху мита за непогрешимия и всесилен Путин. Не му върви на Радев, не случи с времето.
    Около НПЗ се намират няколко кръга ПВО елементите. Трудно е да си представи човек по-гъсто разположени елементи на ПВО. И все пак се провалят срещу дронови атаки.

    15:00 18.06.2026

  • 74 Мъдрецът

    1 2 Отговор
    Русия гори по убу, оти там има бензин, който както казва Радев разпалва огъна и има много деревни изцяло от дърво!

    15:00 18.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Да нахраним мypZилките 😉

    2 4 Отговор
    РаZия до такава степен не е в състояние да приеме, че е побеждавана и унижавана пред целия свят от украинците, че вече изпитва носталгия по нациcтите. 🤣
    Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
    ​Родион Малиновски – украинец
    ​Семьон Тимошенко – украинец
    ​Андрей Ерьоменко – украинец
    ​Иван Черняховски – украинец
    ​Кирил Москаленко – украинец
    ​Яков Черевиченко – украинец
    ​Фьодор Костенко – украинец
    ​Филип Голиков – украинец
    ​Константин Рокосовски – поляк
    ​Иван Баграмян – арменец
    ​Ока Городовиков – калмик
    ​Иван Петров – грък
    Да завършим с
    ​Йосиф Сталин – грузинец
    Кои са руснаците, ве?
    Поняли?

    Коментиран от #91

    15:02 18.06.2026

  • 77 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Накратко:

    1. Ако Москва гори, ще изгорят Лондон, Париж и Берлин!

    15:02 18.06.2026

  • 78 Браво

    2 7 Отговор
    Без съмнение президент Зеленски е личност номер едно на 21 век.

    15:02 18.06.2026

  • 79 А стига бре

    3 4 Отговор

    До коментар #71 от "Тома":

    Джуджето скоро ще го целуват студен

    Коментиран от #88

    15:02 18.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 койдазнай

    5 3 Отговор
    Робите много мразят зеленски, защото унижава господаря им. Българите винаги сме били нагаждачи и подмазвачи, а тези, които са се борили за свобода, са смятали за луди.

    15:03 18.06.2026

  • 82 Я виж ти...?!

    4 0 Отговор
    Още един кандидат за ,,Нобел за мир"...!

    Коментиран от #93

    15:03 18.06.2026

  • 83 Роко

    1 6 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    Би ли споделил от къде черпиш тези данни за жертвите? Защото дори според бункерния мишок (а той отдавна е скъсал с реалността) загубите на Украйна не са чак толкова големи. Колкото до качеството не съм съгласен определено Рассия в качеството отстъпва значително и то срещу аматьорите от Украйна, професионалистите на НАТО още не са се включили в мача. В момента Рассия е хвърлила всичко което има(с изключение на ядреното оръжие а него няма да го използва) във войната и меко казано се представя ужасяващо смешно (ако приемем че милион убити рассияни е смешно). Каква е ползата от дълга резервна скамейка като всичките ти играчи са с по два леви крака?

    Коментиран от #87, #90

    15:04 18.06.2026

  • 84 Азов

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Азов мощ и сила":

    Е в гробищата отдавна

    15:05 18.06.2026

  • 85 Муня

    2 3 Отговор
    В дома на обесения не се говори за въже, а в Москва за кибрит!

    15:05 18.06.2026

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?":

    В бандрростан отдавна арестуват за публикация на снимки в нета.

    15:06 18.06.2026

  • 87 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "Роко":

    Русия не воюва с редовната армия безказармен розовяк.

    Коментиран от #96

    15:07 18.06.2026

  • 88 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "А стига бре":

    кое джудже зеленото или червеното

    15:07 18.06.2026

  • 89 не може да бъде

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Удри":

    Учудващо е как не може да се види една съвсем проста перспектива-може украинците да подпалят нещо сериозно в Москва -не се наемам да кажа какво там обектите са много -но че в момента Киев гори това виждат много хора които са наблизо ...това че нашите медии не пишат не означава нищо!?И освен това преди Москва да започне да гори Киев ще бъде изпепелен а Украйна -срината!?Вече няма връщане назад -който разбрал -разбрал!?

    Коментиран от #95

    15:07 18.06.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Роко":

    Абе, отворен. Ние стигнахме до Славянск и Краматорск. А вие- до Работи но, 😄😄😄😄😄

    Коментиран от #109

    15:09 18.06.2026

  • 91 Кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    Бе цървуль

    15:10 18.06.2026

  • 92 Хи,хи,хи...

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да, друго си е шофьорчето Пyтя да обapвa невpъcтни дечица.

    15:10 18.06.2026

  • 93 Тръмпягата!

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Я виж ти...?!":

    Ей сегичка,ще му свия сармите!
    Кво си мисли тоя...!
    Аз съм Миротворецът на света ,а не този...Зелен Клоун...😠!

    15:11 18.06.2026

  • 94 Никога

    2 1 Отговор
    Не е имало държава Украйна.
    Следователно няма и украинци.
    Така е с Македония.

    15:12 18.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Роко

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ха ХаХа":

    Кво значи редовна армия? Наборниците които не знаят от коя страна се държи калашника ли?

    Коментиран от #101

    15:15 18.06.2026

  • 97 Ха ХаХа

    8 1 Отговор
    Тлъстата подпухнала от наркотици мутра на Зеленски.
    Тръмп даже не се здрависа с него.

    15:15 18.06.2026

  • 98 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Гори, гори, ама заплаха за нато въпреки победите на О-крайна.. То и читатели не останаха в тоя сайт, само тролове

    15:15 18.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 НЕ ОСТАНАХА ХОРА

    4 0 Отговор
    За бусифициране. Ела зелен за събереш българските бандерподлоги.

    15:16 18.06.2026

  • 101 Безказармен тъпак

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Роко":

    Може ли да разбереш. Че да ти се обяснява
    Ставаш смешен

    15:17 18.06.2026

  • 102 БЪЛГАРСКА КОПЕЙКА ВЯРНА НА ПУТИН

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    ТОЯ ЩЕ ВО БЪРКА В А...Н У С А ОЩЕ МНОГО ДЪЛГО ВРЕМЕ

    15:18 18.06.2026

  • 103 Гожи

    2 1 Отговор
    Щом Путин жали миризливите евреи, които избиха толкова хора

    15:22 18.06.2026

  • 104 Хмм

    4 0 Отговор
    Москва вече е горяла и всичко е свършило много зле за тязи, които са я подпалили - Франция на Наполеон и Германия на Хитлер поляците дори са влезли в Москва, но обградени в Кремъл са стигнали до канибализъм

    15:22 18.06.2026

  • 105 Гост

    0 0 Отговор
    Но само ти ревеш.

    15:23 18.06.2026

  • 106 Укрофобец

    1 1 Отговор
    Мие си вечер ръчичките с един стар сапун Волдемарчо Зеленогъзки и си шепне"Лека нощ бабо,лека нощ дядо".Мъка,мъка семитска хилядолетна.Кой ли не е претаковал съществата от Богоизбрания гнусен народен.

    15:25 18.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Зарядков

    1 1 Отговор
    Всички украински дронове съединявайте се над масква и залпов огън

    15:25 18.06.2026

  • 109 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Приятелю дори да приемем че сте стигнали Славянск (в което се съмнявам) разстоянието Донецк Славянск е цели 125 километра на "могъщата" ВАША армия (макар че какво общо има един манкурт с рассиянската армия не е много ясно) й трябваха ПЕТ години да го измине. Ако не беше толкова жалко щеше да е смешно

    15:26 18.06.2026

  • 110 азз

    1 0 Отговор
    Много ви жали Вовата...Да ви изтреска два-три заредени орехи,та се свърши това тегло....

    15:26 18.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Гост":

    Приятелю откъде реши че америте са загубили войната с Иран. Тръмп сутринта като се е събудил си е помислил: "абе в БГ-то имаше едно руско тролче представя се като Гост чакай да му се обадя да му кажа че загубих войната с Иран"

    15:34 18.06.2026

  • 113 Българин

    1 0 Отговор
    ДА ИЗГОРИ ДО ДЪНО ОМРАЗНАТА МОСКВА, ТОЗИ ВЕКОВЕН ВРАГ И ПОРОБИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ И ТЪПИТЕ РУСОФИЛИ ДА ЗАПЛАЧАТ ЗА МОСКОВСКИТЕ СИ ГОСПОДАРИ, НАЧЕЛО ПРЕДАТЕЛЯ РАДЕВ. ДОКЪДЕ СТИГНАХМЕ, СЯКАШ СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ КОМУНИЗМА. ЗАЩО НЕ ГЛАСУВАХМЕ ВСИЧКИ ПРОТИВ ТОЗИ РУСКИ АГЕНТ РУМЕН РАДЕВ, ПРОДАЖЕН ЧОВЕК, ЖАЛЪК, СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ!

    15:35 18.06.2026

  • 114 Много думи

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    За нищо. Числеността НЯМА значение. Как си го представяш, гъзДогъз на фронтовата линия? Това е невъзможно скъпа Мишел,невежа си

    15:36 18.06.2026

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