Сунак: "Тази хуманитарна пауза е критична"

Премиерът на Обединеното кралство коментира временното прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", като заяви, че то е "критично", предаде Скай нюз.

Риши Сунак също благодари на Катар, Египет и други за "интензивната дипломация", довела до договарянето на сделката.

"Тази хуманитарна пауза е от решаващо значение, за да се сложи край на ужасното изпитание на заложниците, държани от "Хамас", и да се получи животоспасяваща помощ в Газа", пише той в X.

"Няма да спрем, докато всички заложници не бъдат върнати благополучно.

Група от 13 заложници от около 240 задържани трябва да бъдат освободени в 16:00 местно време.

