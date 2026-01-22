Дания отваря врата за разговори за Гренландия, но отхвърля компромиси със суверенитета

Дания е заявила готовност да участва в конструктивни разговори със своите партньори по въпросите, свързани с Гренландия и сигурността в Арктическия регион, стига да бъде зачетена териториалната ѝ цялост. Това обяви датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес, предава БТА.

По думите ѝ Копенхаген е отворен за обсъждане на широк кръг от теми, включително въпроси на сигурността, инвестициите и икономическото сътрудничество. В същото време Фредериксен подчерта, че темата за националния суверенитет не подлежи на преговори.