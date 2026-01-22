Новини
Дания отваря врата за разговори за Гренландия, но отхвърля компромиси със суверенитета

22 Януари, 2026

Копенхаген е готов на диалог със съюзниците за сигурността в Арктика

Дания отваря врата за разговори за Гренландия, но отхвърля компромиси със суверенитета - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дания е заявила готовност да участва в конструктивни разговори със своите партньори по въпросите, свързани с Гренландия и сигурността в Арктическия регион, стига да бъде зачетена териториалната ѝ цялост. Това обяви датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес, предава БТА.

По думите ѝ Копенхаген е отворен за обсъждане на широк кръг от теми, включително въпроси на сигурността, инвестициите и икономическото сътрудничество. В същото време Фредериксен подчерта, че темата за националния суверенитет не подлежи на преговори.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
  • 1 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Вчера канадския ви каза, какво не сте разбрали? Новия световен ред е същия като стария, тръмп само премахна лицемерието. Западна европа дълго време грабеше и убиваше цели нации под прикритието на световния ред, докато беше ортак със сащ. Сега ортака го няма, а западна европа е нищожна вече да прилага този ред.

    10:41 22.01.2026

  • 2 Малкия холандец

    1 0 Отговор
    Медведев позна😄
    Гренландия остава част от Дания само формално😄

    10:56 22.01.2026

  • 3 Нещастници

    1 0 Отговор
    датчаните вече са малко бременни.... Всеки който обсъжда сигурността на собствената си земя с някой друг и го пусне да го пази, рано или късно ще загуби и сигурността и земята. Константинопол викал арабите срещу нас 15 в, днес се казва Истанбул.... всички разбраха колко стеува чл 5, НИШО И ЩЕ ГИ ПУСНАТ КУПОЛИ ДА ПРАВЯТ

    10:58 22.01.2026

