Дания отваря врата за разговори за Гренландия, но отхвърля компромиси със суверенитета

Дания е заявила готовност да участва в конструктивни разговори със своите партньори по въпросите, свързани с Гренландия и сигурността в Арктическия регион, стига да бъде зачетена териториалната ѝ цялост. Това обяви датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес, предава БТА.
По думите ѝ Копенхаген е отворен за обсъждане на широк кръг от теми, включително въпроси на сигурността, инвестициите и икономическото сътрудничество. В същото време Фредериксен подчерта, че темата за националния суверенитет не подлежи на преговори.
1 Вашето мнение
10:41 22.01.2026
2 Малкия холандец
Гренландия остава част от Дания само формално😄
10:56 22.01.2026
3 Нещастници
10:58 22.01.2026