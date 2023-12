Червеният полумесец: Израел забрани на помощта да напуска Рафах до второ нареждане

Палестинското общество на Червения полумесец (КНР) твърди, че Израел е забранил всякаква по-нататъшна помощ да влезе в Газа през пропускателния пункт Рафах, предаде Скай нюз.

"Днес израелските окупационни сили информираха всички организации и образувания, действащи на граничния пункт Рафах, че влизането на камиони с помощи от египетската страна в Ивицата Газа е забранено, считано от днес до второ нареждане".

