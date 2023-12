Зеленски: Русия извършва едно от най-големите въздушни нападения срещу Украйна

Русия изстреля 122 ракети и 36 безпилотни самолета срещу украински цели, съобщиха официални лица в петък, убивайки най-малко 13 цивилни в рамките на най-голямата въздушна атака в 22-месечната война, заяви представител на военновъздушните сили, цитирана от ABC news.

Украинските военновъздушни сили са прихванали 87 от ракетите и 27 от дроновете тип "Шахед" през нощта, заяви началникът на украинската армия Валерий Залужний.

Командирът на военновъздушните сили Микола Олешчук написа в официалния си канал в Телеграм: "Най-мащабната въздушна атака" след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

Според украинските военновъздушни сили предишното най-голямо нападение е било през ноември 2022 г., когато Русия изстреля 96 ракети срещу Украйна. Тази година най-голямата е била 81 ракети на 9 март, сочат данните на военновъздушните сили.

Сраженията по фронтовата линия до голяма степен са затормозени от зимното време, след като лятната контраофанзива на Украйна не успя да направи значителен пробив по около 1000-километровата (620 мили) линия на съприкосновение.

Украински официални лица призоваха западните съюзници на страната да ѝ предоставят повече средства за противовъздушна отбрана, за да се защити от въздушни нападения като това в петък. Техните призиви се появиха в момент, когато признаците на умора от войната обтегнаха усилията за запазване на подкрепата.

Десетки хора бяха ранени, а неизвестен брой бяха погребани под развалини по време на около 18-часовото нападение, съобщиха украинските власти. Сред сградите, за които се съобщава, че са повредени в цяла Украйна, са родилен дом, жилищни блокове и училища.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите на Кремъл са използвали голямо разнообразие от оръжия, включително балистични и крилати ракети.

"Днес Русия използва почти всички видове оръжия в арсенала си", заяви Зеленски в социалната медийна платформа X, бивш Twitter.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr