Силно земетресение с магнитуд 6 разлюля Джаму и Кашмир

Днес в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир бе регистрирано земетресение с магнитуд 6, предаде Ройтерс, като се позова на данни от Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава БТА.
Според центъра трусът е възникнал на дълбочина 35 километра.
Оценка 5 от 3 гласа.
1 Полярните ледове се топят и не притискат
Това е все едно винтовете по колите да не са затегнати и при движение с висока скорост да се развинтят докрай
09:34 19.01.2026