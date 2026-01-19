Новини
Свят »
Индия »
Силно земетресение с магнитуд 6 разлюля Джаму и Кашмир

Силно земетресение с магнитуд 6 разлюля Джаму и Кашмир

19 Януари, 2026 09:25 560 1

  • земетресение-
  • магнитуд-
  • джаму-
  • кашмир-
  • джаму и кашмир

Трусът е регистриран на 35 километра дълбочина, съобщават сеизмолози

Силно земетресение с магнитуд 6 разлюля Джаму и Кашмир - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир бе регистрирано земетресение с магнитуд 6, предаде Ройтерс, като се позова на данни от Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава БТА.

Според центъра трусът е възникнал на дълбочина 35 километра.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полярните ледове се топят и не притискат

    2 0 Отговор
    Тектоничните плочи с тежестта на леда и тектоничните плочи започват да се трият по често
    Това е все едно винтовете по колите да не са затегнати и при движение с висока скорост да се развинтят докрай

    09:34 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания