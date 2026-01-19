Силно земетресение с магнитуд 6 разлюля Джаму и Кашмир

Днес в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир бе регистрирано земетресение с магнитуд 6, предаде Ройтерс, като се позова на данни от Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава БТА.

Според центъра трусът е възникнал на дълбочина 35 километра.