Хаос в сръбския парламент: Димки, скандали и сблъсъци

Опозицията създаде хаос в сръбския парламент, хвърляйки и запалвайки димки. Депутатите от управляващото мнозинство отговориха, като издигнаха сръбски знамена и скандираха „усташи“, съобщава Новости, предава Фокус.

Пролетната сесия на парламента започна с предложен дневен ред от 62 точки, сред които четири законопроекта в областта на образованието, промени в Закона за висшето образование и законопроект за достъпни жилищни кредити за младежи. Сесията трябваше също да потвърди оставката на премиера Милош Вучевич.

Вместо конструктивен дебат обаче, заседанието прерасна в хаос, след като опозиционни депутати започнаха да хвърлят димки, което доведе до физическа саморазправа. Управляващата Сръбска прогресивна партия обвини опозицията, че „активира сценария на Курти“, визирайки премиера на Косово Албин Курти.

BREAKING: Mayhem in the Serbian parliament!



Several members throw smoke bombs, leading to major disruption and even a brawl during the session! pic.twitter.com/LAr2y7cJQm