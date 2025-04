В Харвард не вярват, че писмото от екипа на Тръмп с искане за промени в политиката му е пратено по погрешка

Харвард отрече информацията, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп по погрешка е изпратил до университета писмо с искане за промени в политиката му, съобщи Washington Post.

„Дори писмото да е грешка, действията, предприети от правителството тази седмица, имат реални последствия“, се казва в изявление на университета.

„Оставаме в неведение кое точно беше грешка в последните изказвания и действия на правителството".

По-рано студентският вестник The Harvard Crimson съобщи, че университетът е получил писмо с искане да предаде информация за студенти, учещи с визи, „които представляват заплаха за други студенти или служители“ и „нарушават образователната среда“, както и дисциплинарни мерки, предприети срещу такива студенти. Администрацията на президента на САЩ не се отказа от исканията, след като Харвард публично отказа да ги приеме на 14 април. В същото време, на 19 април The New York Times, позовавайки се на свои източници, съобщи, че писмото с исканията на администрацията на Тръмп е изпратено до Харвардския университет на 10 април по погрешка.

На 15 април Тръмп предложи да се третира Харвард като политическа организация и университетът да се лиши от привилегията да не плаща данъци. Министерството на образованието обяви замразяване на 2,2 милиарда долара субсидии за Харвардския университет и 60 милиона долара дългосрочни договори. Също така беше съобщено, че администрацията на САЩ възнамерява да преразгледа грантове и договори с това елитно висше учебно заведение на обща стойност около 9 милиарда долара.