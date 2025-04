Албания и Черна гора се присъединяват към инициативата „Три морета“

Албания и Черна гора стават асоциирани членове на инициативата „Три морета“, съобщи БТА, цитирана от News.bg.

По време на 10-ата среща на върха на инициативата полският президент Анджей Дуда обяви, че Албания официално ще бъде приета като асоцииран член. Той добави, че Черна гора също ще се присъедини към формата със същия статут.

По думите му Турция и Испания ще получат статут на стратегически партньори. Според Дуда разширяването на формата с нови участници прави инициативата още по-смислена и ефективна.

В социалната мрежа Х черногорският президент Яков Милатович потвърди, че страната му ще бъде приета за асоцииран член, а след присъединяването си към Европейския съюз ще получи пълноправно членство.

Montenegro is officially joining the Three Seas Initiative at tomorrow’s Summit in Warsaw. 🇲🇪 & 🇵🇱🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇨🇿🇸🇰🇷🇴🇧🇬🇬🇷🇭🇷🇸🇮🇭🇺🇦🇹 https://t.co/wXLyLbsLlQ