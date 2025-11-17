Албания получи висока оценка от ЕК като пример за трансформиращата сила на европейското разширяване

Еврокомисарката по разширяването Марта Кос определи Албания като „най-яркия пример за трансформиращото влияние на европейското разширяване“, съобщават албанските издания VoxNews и АТА. Тя направи изявлението си по време на пресконференция след седмата Междуправителствена конференция Албания-ЕС, на която Тирана официално отвори последния клъстер в преговорите за присъединяване, предава News.bg.

Кос акцентира върху сериозния напредък, постигнат както от институциите, така и от гражданското общество и населението, което „последователно подкрепя и настоява за европейските реформи“.

По данни на VoxNews, комисарката заявява: „Албания е най-добрият пример за трансформиращата сила на разширяването на ЕС. Реформите, които прилагате, променят политическата система, икономиката и обществото, доближавайки ги до европейските стандарти.“

Тя допълва, че страната служи като вдъхновение за останалите държави от региона: „Вашата отдаденост е пример за Западните Балкани. Много граждани в съседни държави биха искали да видят същата решимост и същия мащаб на промяната в собствените си общества.“

Кос подчерта, че макар отварянето на всички клъстери да е значително постижение, истинската работа започва сега: „Това е изключителен успех, но затварянето на клъстерите е истинската цел. Точно затова е важно да ускорите реформите - особено в сферите на правосъдието, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията.“

Както отбелязва и албанската държавна телевизия RTSH, комисарката подчертава, че: „Европа се променя и вие сте част от тази промяна. Напредъкът ви е резултат от работата на институциите, но и от стремежа на албанските граждани да бъдат част от европейската общност.“

Междуправителствената конференция беше определена като ключов момент за европейската перспектива на Албания, а албанските медии отбелязват, че страната никога не е била по-близо до навлизането във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС.