Албания получи висока оценка от ЕК като пример за трансформиращата сила на европейското разширяване

17 Ноември, 2025 16:03 439 7

Марта Кос подчерта значителния напредък на страната след отварянето на последния клъстер от преговорите за членство в ЕС

Албания получи висока оценка от ЕК като пример за трансформиращата сила на европейското разширяване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Еврокомисарката по разширяването Марта Кос определи Албания като „най-яркия пример за трансформиращото влияние на европейското разширяване“, съобщават албанските издания VoxNews и АТА. Тя направи изявлението си по време на пресконференция след седмата Междуправителствена конференция Албания-ЕС, на която Тирана официално отвори последния клъстер в преговорите за присъединяване, предава News.bg.

Кос акцентира върху сериозния напредък, постигнат както от институциите, така и от гражданското общество и населението, което „последователно подкрепя и настоява за европейските реформи“.

По данни на VoxNews, комисарката заявява: „Албания е най-добрият пример за трансформиращата сила на разширяването на ЕС. Реформите, които прилагате, променят политическата система, икономиката и обществото, доближавайки ги до европейските стандарти.“

Тя допълва, че страната служи като вдъхновение за останалите държави от региона: „Вашата отдаденост е пример за Западните Балкани. Много граждани в съседни държави биха искали да видят същата решимост и същия мащаб на промяната в собствените си общества.“

Кос подчерта, че макар отварянето на всички клъстери да е значително постижение, истинската работа започва сега: „Това е изключителен успех, но затварянето на клъстерите е истинската цел. Точно затова е важно да ускорите реформите - особено в сферите на правосъдието, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията.“

Както отбелязва и албанската държавна телевизия RTSH, комисарката подчертава, че: „Европа се променя и вие сте част от тази промяна. Напредъкът ви е резултат от работата на институциите, но и от стремежа на албанските граждани да бъдат част от европейската общност.“

Междуправителствената конференция беше определена като ключов момент за европейската перспектива на Албания, а албанските медии отбелязват, че страната никога не е била по-близо до навлизането във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Албания получи висока оценка от ЕК

    3 0 Отговор
    който се мазни кат тиквата
    има и еврофондове за офшорки

    Коментиран от #3

    16:05 17.11.2025

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    "Точно затова е важно да ускорите реформите - особено в сферите на правосъдието, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията."
    Тези лъготят всичко туземци по един и същ изпитан метод.

    16:12 17.11.2025

  • 3 въртят го на бавен огън

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Албания получи висока оценка от ЕК":

    Не е до мазнене, а до продажба на държавни интереси и инстинкт за оцеляване, иначе Магнита.

    16:14 17.11.2025

  • 4 Факти

    1 1 Отговор
    Докато копейките чакат ЕС да се разпадне, той се разширява.

    Коментиран от #7

    16:14 17.11.2025

  • 5 Влезе ли и Албания в ЕССР...

    1 1 Отговор
    ...- ептен ще я вапцаме...😟🙄😮‍💨🫢!

    16:20 17.11.2025

  • 6 Аз съм веган

    1 2 Отговор
    Всичко живо се натискат за Евро съюза, най много от Бензиностанцията, само нашите копейки се правят на интересни.

    16:20 17.11.2025

  • 7 Хе,хе...!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Ама то щот голЕм келепир за нас,че бедна и обрулена Албания,ще влезне в нашата общност,че както сме цъфнали и вързали,та и нея да хрантутим...!

    16:22 17.11.2025

