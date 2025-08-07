Британският премиер защити плана си за признаване на палестинска държава, но този път разкритикува и „Хамас“

Британският премиер Киър Стармър заяви, че в страната му има „чувство на отвращение“ от страданията в Газа и защити плана си за потенциално признаване на палестинска държава, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Стармър вече бе обявил, че Великобритания ще признае палестинска държава през септември, освен ако Израел не се съгласи да изпълни определени условия, включително вземане на мерки относно хуманитарната криза, прилагане на прекратяване на огъня и съживяване на перспективите за решение с две държави.

Той обаче настоя, че тази стъпка няма да бъде пропагандна победа за „Хамас“ и заяви, че „терористичната организация“ не бива да има „никаква роля в каквото и да било бъдещо правителство“.

Подходът на британския премиер бе разкритикуван от израелското правителство и за тази седмица в Лондон е насрочен протест срещу позицията му. Демонстранти, включително британски роднини на заложници, които все още са държани от „Хамас“, ще се съберат пред канцеларията му на „Даунинг Стрийт“ и ще призоват за освобождаване на оставащите заложници преди да бъде обсъждано признаване на Палестина.

В интервю за „Канал 5“ Стармър заяви, че взетите по време на атаката на 7 октомври 2023 г. заложници са държани „много, много дълго в ужасни условия, невъобразими условия, а „Хамас“ е терористична организация, и точно затова съм много ясен по отношение на „Хамас“.

„Трябва обаче заедно с това да направим всичко възможно, за да облекчим ужасната обстановка на място в Газа. Нуждаем се от помощ в големи обеми и мащаби“, добави той.

По думите на Стармър британското правителството трябва да направи всичко възможно, за да осигури пристигането на помощи, заедно с други страни „и в този контекст аз установих нашата позицията относно признаването“.

Лидерът на торите Кеми Бейдънок снощи заяви, че Стармър е „допуснал грешка“ и че Великобритания трябва да се съсредоточи върху „връщането на заложниците вкъщи“.