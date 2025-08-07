Новини
Свят »
Великобритания »
Британският премиер защити плана си за признаване на палестинска държава, но този път разкритикува и „Хамас“

7 Август, 2025 12:05 453 8

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • киър стармър-
  • великобритания

Лидерът на торите Кеми Бейдънок заяви, че Стармър е допуснал грешка и че Великобритания трябва да се съсредоточи върху връщането на заложниците вкъщи

Британският премиер защити плана си за признаване на палестинска държава, но този път разкритикува и „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви, че в страната му има „чувство на отвращение“ от страданията в Газа и защити плана си за потенциално признаване на палестинска държава, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Стармър вече бе обявил, че Великобритания ще признае палестинска държава през септември, освен ако Израел не се съгласи да изпълни определени условия, включително вземане на мерки относно хуманитарната криза, прилагане на прекратяване на огъня и съживяване на перспективите за решение с две държави.

Той обаче настоя, че тази стъпка няма да бъде пропагандна победа за „Хамас“ и заяви, че „терористичната организация“ не бива да има „никаква роля в каквото и да било бъдещо правителство“.

Подходът на британския премиер бе разкритикуван от израелското правителство и за тази седмица в Лондон е насрочен протест срещу позицията му. Демонстранти, включително британски роднини на заложници, които все още са държани от „Хамас“, ще се съберат пред канцеларията му на „Даунинг Стрийт“ и ще призоват за освобождаване на оставащите заложници преди да бъде обсъждано признаване на Палестина.

В интервю за „Канал 5“ Стармър заяви, че взетите по време на атаката на 7 октомври 2023 г. заложници са държани „много, много дълго в ужасни условия, невъобразими условия, а „Хамас“ е терористична организация, и точно затова съм много ясен по отношение на „Хамас“.

„Трябва обаче заедно с това да направим всичко възможно, за да облекчим ужасната обстановка на място в Газа. Нуждаем се от помощ в големи обеми и мащаби“, добави той.

По думите на Стармър британското правителството трябва да направи всичко възможно, за да осигури пристигането на помощи, заедно с други страни „и в този контекст аз установих нашата позицията относно признаването“.

Лидерът на торите Кеми Бейдънок снощи заяви, че Стармър е „допуснал грешка“ и че Великобритания трябва да се съсредоточи върху „връщането на заложниците вкъщи“.


Великобритания
  • 1 Не признавайте бащата на Саяна

    1 4 Отговор
    Забранете на бащата на някаква Саяна всички ден да ни занимава с някаква Саяна.

    12:11 07.08.2025

  • 2 Не можете да пропуснете

    0 0 Отговор
    ("но този път разкритикува и „Хамас“) нали? Трябва да го изплющите ....

    12:15 07.08.2025

  • 3 Като червеи се гърчат

    2 0 Отговор
    Под натиска на улицата и народите. Иначе са си нацисти на 200 и много искат арабските пари към Европа да потекат и боклуците да си продадат ...

    12:18 07.08.2025

  • 4 Да разбираме че във Великобритания

    3 0 Отговор
    Хората вече ще могат свободно да си развяват знамето на палестинска държава без опастност от репресии нали? ...... и да бъде окачвано на всички държавни учириждения естествено ...

    12:21 07.08.2025

  • 5 Ние отдавна сме признали Палестина

    3 0 Отговор
    плана за признаване на палестинска държава си е проблем на Британският премиер

    12:24 07.08.2025

  • 6 И какво като

    0 0 Отговор
    UK признае Палестина за държава?Сирия е призната за държава, но това не пречи Израел да се защитава на нейна територия.

    12:24 07.08.2025

  • 7 Факти

    0 0 Отговор
    Стармър ще признае Терористина за да задържи вота на мюсюлманите. Национален предател.

    12:29 07.08.2025

  • 8 Когато

    1 0 Отговор
    си решил да признаваш, признавай сега! Ще отлагат докато Нетаняху не анексира цялата палестинска територия и избие палестинците и няма да има какво да признават.

    12:35 07.08.2025

