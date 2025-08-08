Тревога в Киев: Тръмп ще преговаря с Путин, но Зеленски не е поканен

Появилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат, пише БТА.
В. "Дейли Телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.
"Телеграф" се спира също на думите на руския президентски съветник Юрий Ушаков, който каза, че Путин и Тръмп ще се срещнат "идните дни". Има индикации, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) може да са домакин на срещата, отбелязва всекидневникът.
Путин даде да се разбере, че все още не е готов за среща със Зеленски в близко бъдеще. "Телеграф" цитира изказване на руския президент в този смисъл: "За да се случи това, трябва да бъдат налице някои предпоставки. За съжаление, все още сме далеч от тези предпоставки".
Планираната среща на Тръмп и Путин ще е първата им среща от седем години, изтъква "Дейли Телеграф".
Путин заяви, че се надява да се срещне с американския президент другата седмица, вероятно в ОАЕ, пише в. "Индипендънт".
Британското издание обръща внимание на думите на Юрий Ушаков, че перспективата за тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски "по някаква причина бе спомената от Вашингтон", въпреки че такова нещо не е било обсъждано с Кремъл.
"Индипендънт" цитира в тази връзка пояснението на Тръмп, че няма да е нужно Путин да се среща със Зеленски, за да може да се срещне с американския лидер.
Среща лице в лице би била първата между действащи президенти на САЩ и Русия, откакто Джо Байдън се срещна с Путин в Женева през юни 2021 г., осем месеца преди Русия да предприеме най-голямата атака срещу европейска страна от Втората световна война насетне, отбелязва британският вестник.
Смесените сигнали, стигащи понякога до противоречащи си едно с друго твърдения от Белия дом и Кремъл по отношение на исканията на лидерите и състоянието на планирането, са индикация за хаотична нова глава в опитите на Тръмп да договори спиране на огъня в Украйна, пише в. "Гардиън".
Британското издание отбелязва, че все още не е съобщено къде ще се състои потенциалната двустранна среща на Тръмп и Путин, но цитира думите на Путин, който се срещна с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, че Емирствата биха били подходящо място за тази среща.
Перспективата за среща на Путин и Тръмп, целяща постигане на споразумение за Украйна без присъствието на други хора в преговорната зала, вероятно ще създаде тревога в Киев и европейските столици, които последователно отстояват виждането, че Украйна трябва да присъства на преговорите за собствената си съдба, изтъква "Гардиън".
За Путин срещата с Тръмп е от ключово значение за постигането на целите, които си е поставил в Украйна, пише в. "Ню Йорк Таймс".
Рязката смяна на недоволството на Тръмп от Путин с готовност за скорошна среща на живо, въпреки че руският лидер продължава да атакува Украйна и не се отказва от основните си военни цели, се превърна в дипломатически успех за Путин, пише в. "Вашингтон Пост".
