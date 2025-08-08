Новини
Тревога в Киев: Тръмп ще преговаря с Путин, но Зеленски не е поканен
  Тема: Украйна

Тревога в Киев: Тръмп ще преговаря с Путин, но Зеленски не е поканен

8 Август, 2025 09:17

Путин даде да се разбере, че все още не е готов за среща със Зеленски в близко бъдеще

Тревога в Киев: Тръмп ще преговаря с Путин, но Зеленски не е поканен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Появилата се вчера в медийното пространство новина за предстоящата среща на американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин е днес водеща тема в западния печат, пише БТА.

В. "Дейли Телеграф" обръща внимание на думите на Тръмп, че е готов да се срещне с Путин и без украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата. По този начин президентът на САЩ се дистанцира от даденото по-рано обещание, че би участвал само в тристранни преговори.

"Телеграф" се спира също на думите на руския президентски съветник Юрий Ушаков, който каза, че Путин и Тръмп ще се срещнат "идните дни". Има индикации, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) може да са домакин на срещата, отбелязва всекидневникът.

Путин даде да се разбере, че все още не е готов за среща със Зеленски в близко бъдеще. "Телеграф" цитира изказване на руския президент в този смисъл: "За да се случи това, трябва да бъдат налице някои предпоставки. За съжаление, все още сме далеч от тези предпоставки".

Планираната среща на Тръмп и Путин ще е първата им среща от седем години, изтъква "Дейли Телеграф".

Путин заяви, че се надява да се срещне с американския президент другата седмица, вероятно в ОАЕ, пише в. "Индипендънт".

Британското издание обръща внимание на думите на Юрий Ушаков, че перспективата за тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски "по някаква причина бе спомената от Вашингтон", въпреки че такова нещо не е било обсъждано с Кремъл.

"Индипендънт" цитира в тази връзка пояснението на Тръмп, че няма да е нужно Путин да се среща със Зеленски, за да може да се срещне с американския лидер.

Среща лице в лице би била първата между действащи президенти на САЩ и Русия, откакто Джо Байдън се срещна с Путин в Женева през юни 2021 г., осем месеца преди Русия да предприеме най-голямата атака срещу европейска страна от Втората световна война насетне, отбелязва британският вестник.

Смесените сигнали, стигащи понякога до противоречащи си едно с друго твърдения от Белия дом и Кремъл по отношение на исканията на лидерите и състоянието на планирането, са индикация за хаотична нова глава в опитите на Тръмп да договори спиране на огъня в Украйна, пише в. "Гардиън".

Британското издание отбелязва, че все още не е съобщено къде ще се състои потенциалната двустранна среща на Тръмп и Путин, но цитира думите на Путин, който се срещна с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, че Емирствата биха били подходящо място за тази среща.

Перспективата за среща на Путин и Тръмп, целяща постигане на споразумение за Украйна без присъствието на други хора в преговорната зала, вероятно ще създаде тревога в Киев и европейските столици, които последователно отстояват виждането, че Украйна трябва да присъства на преговорите за собствената си съдба, изтъква "Гардиън".

За Путин срещата с Тръмп е от ключово значение за постигането на целите, които си е поставил в Украйна, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Рязката смяна на недоволството на Тръмп от Путин с готовност за скорошна среща на живо, въпреки че руският лидер продължава да атакува Украйна и не се отказва от основните си военни цели, се превърна в дипломатически успех за Путин, пише в. "Вашингтон Пост".


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    10 52 Отговор
    последните дни на Хаяско

    Коментиран от #32, #40, #57

    09:20 08.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 63 Отговор
    Путин ще клекне пред Тръмп

    Коментиран от #49, #51

    09:20 08.08.2025

  • 3 На каквото

    16 3 Отговор
    си подложиш, на това ще лежиш.

    09:20 08.08.2025

  • 4 Бат Вальо -Истинския

    8 55 Отговор
    руснаците винаги ги е било страх от САЩ

    09:20 08.08.2025

  • 5 аz СВО Победа80

    8 38 Отговор
    Току що АБС позовавайки се на информация от Белият дом съобщи,че среща без Зеленски няма да има.

    Коментиран от #23

    09:20 08.08.2025

  • 6 Хи хи

    49 6 Отговор
    Големите се срещат, за да решат важните въпроси, зеля е мноо малък, той не е необходим !!

    09:21 08.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    56 7 Отговор
    Защо да канят нелегитимен президент?

    09:21 08.08.2025

  • 8 Историята говори

    47 8 Отговор
    Зеленски е отработен матерял и нататък няма нужда от него-употребен и захвърлен... Това е вековна практика на Запада-за това е известно на всички,че Запада няма партньори или съюзници- а само васали и колонии. Украйна беше дадена курбан и народът и унищожен само за да угоди на западните интриги и анбиции..

    09:21 08.08.2025

  • 9 Антиватник

    4 29 Отговор
    Вратата пак ще чака САЩ да ги спасява.

    09:22 08.08.2025

  • 10 Фен

    32 4 Отговор
    Е те сега ли разбраха, че от тях нищо не зависи? Ние, за нас, това си го знаем отдавна.

    09:22 08.08.2025

  • 11 пешо

    8 42 Отговор
    Матушка ще подпише капитулацията си пред Украйна

    09:22 08.08.2025

  • 12 Зеленски е кукла на конци,

    41 8 Отговор
    каквито са е ЕС, от тях нищо не зависи! Когато се ритат атовете, страдат магаретата, такива ритници усеща и България, защото боклуци я завзеха!

    Коментиран от #21

    09:22 08.08.2025

  • 13 Не пускат Зеленски при путин

    9 33 Отговор
    за да не разбере путин, че над 1 000 000 руснаци вече не са сред живите!

    09:23 08.08.2025

  • 14 НИЕ

    11 5 Отговор
    Водини Путине!!!

    Коментиран от #17

    09:24 08.08.2025

  • 15 пони, ама розАво

    36 4 Отговор
    От "няма да каним руснаците, ще решаваме без Русия, ха ха, вижте ни колко сме велики" до "ама моля ви се, поканете и нас, не само Русия"...
    Как се докарахме до тук?!?

    09:24 08.08.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    27 2 Отговор
    ...предпоставките са капитулацията на Украйна...за който не е разбрал...

    09:25 08.08.2025

  • 17 Кобзон

    2 14 Отговор

    До коментар #14 от "НИЕ":

    ВОДИ НИ ГИ!!!

    Коментиран от #28, #31

    09:25 08.08.2025

  • 18 Берлинският конгрес

    36 1 Отговор
    На Берлинският конгрес българи също не са били поканени. С други думи никой не е зачитал българите за нещо.

    09:26 08.08.2025

  • 19 Свободен

    6 31 Отговор
    Шубетъ е голям страх!
    Плъшока не може да издържи директна среща с Големия Зеленски!
    Тази работа е за мъже, но не такива с обувки на токчета!

    09:28 08.08.2025

  • 20 Ще го поканят

    26 4 Отговор
    Да подпише капитулацията. После на първото дърво.

    09:28 08.08.2025

  • 21 БКП

    8 9 Отговор

    До коментар #12 от "Зеленски е кукла на конци,":

    Боклуците са всички деца на комунисти и се отчитат на Москва, където като пионерчета са ги пращали на държавна издръжка. Властта в България е приемнствена от 1944-та, в нея случайни няма. Вижте им биографиите на кметове, на общински съветници, на министри, на депутати - случайно няма.

    09:28 08.08.2025

  • 22 зеленски МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОКАНЕН

    18 1 Отговор
    САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ ПУТИН И ТРЪМП .......... ЗНАЕТЕ КАКВО ДА ИМ ПРАИ !

    Коментиран от #42

    09:30 08.08.2025

  • 23 Този вариант устройва

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "аz СВО Победа80":

    Путин . Той ще продължи със специалната военна операция и превземането на нови територии.

    09:30 08.08.2025

  • 24 естествено

    20 1 Отговор
    Нормално, това са сериозни преговори, шутове не са необходими!

    09:32 08.08.2025

  • 25 хихата

    20 3 Отговор
    Е, то отдавна е ясно, че Путин командва парада. Тръмп просто лавира, понеже е обещал да спре войната, която САЩ запалиха, но вече и на него му светна, че трябва да се договаря с руснаците и само с тях - Украйна е бита карта.

    09:32 08.08.2025

  • 26 ЗЕЛЕНСКИ НЕ Е В СИЛА ДА

    18 2 Отговор
    ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯТА ......... ЗА КВО ДА ГО КАНЯТ ?

    09:33 08.08.2025

  • 27 ZЕленски е

    15 2 Отговор
    бита карта, никой не се интересува от пропаднали наркомани.

    09:33 08.08.2025

  • 28 Няма, всичките

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кобзон":

    отидоха при Бандера.

    09:35 08.08.2025

  • 29 Я пък тоя

    12 0 Отговор
    Путин и Тръмп ще се срещнат не да обсъждат войната, а да делят Украйна: Това за теб, това за мен.

    09:38 08.08.2025

  • 30 хихи

    9 2 Отговор
    и Урсула не е поканена

    а България пак е от страната на Булката

    и ме е страх да не вземат пак да ни "освободят"

    09:39 08.08.2025

  • 31 Дзегун

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кобзон":

    Знаем какво преживя в гримьорната на Кобзон с онези момчета от съюзните републики!

    09:39 08.08.2025

  • 33 ти да видиш

    8 0 Отговор
    зеленияпор е жив само заради Путин, така че това му е предостатъчно!

    09:40 08.08.2025

  • 34 А БЕ ТЕ БОЙКО НЕ СА ПОКАНИЛИ ,

    12 1 Отговор
    КАКВО ОСТАВА ЗА НЯКЪФ НЕГОВ БАНДИТ КАТО ЗЕЛЬО ИЛИ ГЕРБЕРА БУДИНОВ - ПАК ОТ КОХОРТАТА НА ТИКВАТА ! ПОМНИТЕ ЛИ ГО ТОЯ ОЛИГОФРЕН ЧЕРВЕН ?

    09:40 08.08.2025

  • 35 А не ве

    12 1 Отговор
    То май , само зельонски не разбра, че тази игра е за големите играчи.
    Но , както някой беше казал тука - поне се находи по чужди държави, понакупи си някой и друг имотец.
    Абе, да ви кажа, той клоунът е доволен и на това!
    Голям праз, че не го канели,той си свърши работата - разпродаде Украйна, и си взе рестото!
    Само ме е яд , за нашите атлантици - то не беше късане на ризи, не бяха заклинания, не бяха фанфари - Украйна ще победи!
    Е , да де , ама май -пак сме от страната на булката!
    Хайде , хубав ден , и не се косете много - ще ви мине!

    09:41 08.08.2025

  • 36 дядото

    5 1 Отговор
    тези марионетки още ли страдат от илюзията,че някой се интересува от тях.

    09:43 08.08.2025

  • 37 Ми че кой е

    11 1 Отговор
    зеленото? Никой. По конституцията на самата укра, той вече е с изтекъл срок и даже там е написано, кой заема таи длъжнист дори и по време на война. НО, зеленото не иска да се махне, понеже му харесва да се прави на велик, но е смешен.
    За какво великите сили да разговарят с някого, който не заема юридически вече НИКАКВА длъжност в страната, за която преговарят?

    09:44 08.08.2025

  • 38 На ниво

    7 1 Отговор
    Тръмп е в срок, законно избран. Путин е в срок, законно избран. Зеленски се е самоизбрал, самоназначил, а и от него нищо не зависи. Воюва с чужди пари, чужди оръжия, войската му е сбирщина от заблудени и на сила мобилизирани, като първите свършват. За какво им е Зеленски, те ще говорят сериозно и клоун не им е нужен, а ако им притрябва, Донич е велик самодеец.

    09:48 08.08.2025

  • 39 Азиатец

    7 0 Отговор
    Има нещо много жалко и сбъркано в уреждането на този конфликт. Да си припомним какви конференции, какви срещи се организираха с всевъзможни участници от цял свят. Отделно на ниво НАТО и ЕС те са безбройни. И всички те без Русия. Резултат нула. Какви дебили трябва да са днешните световни политици за да си мислят, че могат да вземат решения, касаещи пряко интересите на Русия, без Русия ? Тази война ще бъде прекратена от онзи, който я започна (Русия) и онзи, който я направи неизбежна и продължителна (САЩ).

    Коментиран от #53

    09:48 08.08.2025

  • 41 Дедо...

    5 0 Отговор
    А бе кои е този нелегитимен зеленски....каква среща с него една марионетка на запада..?!?!?!

    09:50 08.08.2025

  • 42 Между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "зеленски МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОКАНЕН":

    Е майсторка...

    09:52 08.08.2025

  • 43 Голяма трагедия нали

    5 0 Отговор
    Че Зеленски не е поканен

    09:52 08.08.2025

  • 44 Е що ве... нема лабаво

    5 0 Отговор
    Съдбата на Зелю ще е в основното меню!!!

    Коментиран от #46

    09:53 08.08.2025

  • 45 Няма да го канят

    4 0 Отговор
    Щото е селска клюкарка и всичко ще каже на Урсула, Мерц и Макрон. Веднага ще им дзвънне по телефона и едни драми ще почнат

    09:54 08.08.2025

  • 46 Ами да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Е що ве... нема лабаво":

    Мястото на прислугата не е на масата на босовете!!°

    09:54 08.08.2025

  • 47 Олодимир Еленски

    3 0 Отговор
    Много съм зает да обсъждам примирието с албанския премиер, иначе щях да отида! Щото нали..., ангажименти, не че съм и канен де!

    09:55 08.08.2025

  • 48 Дедо ви...

    5 0 Отговор
    База на офицери на НАТО е унищожена от руски удар по Одеса. Тази нощ руските въоръжени сили са ударили временен пункт за разполагане на чуждестранни наемници в Одеса, съобщи Сергей Лебедев, координатор на проруския николаевски ъндърграунд.
    Във времения пункт са били разположени чуждестранни наемници. Сред тях е имало латиноамериканци, европейци и, според слухове, действащи офицери на НАТО. Оцелелите са евакуирани с хеликоптери, останалите - с линейки.
    Освен това в резултат на удара е унищожен голям склад за боеприпаси в Одеска област в който са били съхранявани ракети, мащабът на разрушенията все още се изяснява.

    10:00 08.08.2025

  • 50 дядо поп

    4 0 Отговор
    Лузърите , никой , никога не ги кани за нищо!

    10:02 08.08.2025

  • 52 Хм...

    2 0 Отговор
    Все още не е късно зеле да отърве кожата. На запад няма никакъв шанс, знае прекалено много за гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. Затова и очаквам всеки момент от тук нататък охраната му от ми6 да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка.
    Единствения шанс за оцеляване на зеле е да въсне в Русия. Ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. Но ще остане жив.

    10:03 08.08.2025

  • 53 мдаааа дааа.... това е истината

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Азиатец":

    "... Тази война ще бъде прекратена от онзи, който я започна (Русия) и онзи, който я направи неизбежна и продължителна (САЩ)."

    10:05 08.08.2025

  • 54 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Кой го бръсне Желенски за сл

    10:06 08.08.2025

  • 55 Путин го е страх от Зеленски.

    0 1 Отговор
    Малкият зелен дявол, ще откъсне rpъkлянa на Путлер със зъби и ще стане световен герой!

    10:07 08.08.2025

  • 56 Ами

    2 0 Отговор
    Той зеления само повтаря изтегляне на Русия и влизане в НАТО....в какви преговори може така да участва губещата Украйна с тези ултиматуми

    10:07 08.08.2025

  • 57 Путин го е страх от Зеленски.

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Малкият зелен дявол, ще откъсне rpъkлянa на Путлер със зъби и ще стане световен Освободител и герой!

    Коментиран от #60

    10:08 08.08.2025

  • 58 Артилерист

    1 0 Отговор
    Зеленски с нищо не е показал, че е сериозен и отговорен държавник, за да има основание за среща с Путин. Той да не си въобразява, че срещата с Путин е като с поредния поканен в студиото на комичното му предаване. Той, Зеленски, точно така постъпи при срещата си с Тръмп в Белия дом и беше изхвърлен като мръсно коте. Изобщо Зеленски е обигран комичен артист и срещата с който и да е, се превръща в поредната роля с иронизиране на опонента за забавление на публиката. Спомнете си колко сериозен разговор проведоха Путин и известния и уважаван американски журналист и блогър Тъкър Карлсен.

    10:09 08.08.2025

  • 60 Бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Путин го е страх от Зеленски.":

    Също като леля ти както го къса със зъби

    10:10 08.08.2025

  • 61 Единствено спасение за Зелю е....

    2 0 Отговор
    Връщане в РФ....

    10:12 08.08.2025

