Румъния: Историята е показала, че Русия не спазва собствените си ангажименти

18 Август, 2025 11:25 684 40

  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • румъния-
  • никушор дан

Румъния е готова да участва в гаранции за сигурност на Украйна, заяви президентът на страната

Румъния: Историята е показала, че Русия не спазва собствените си ангажименти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан заяви след неделната среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“, че страната му е готова, наред със САЩ и европейски партньори, да допринесе за осигуряването на здрави гаранции за сигурност за Украйна, съобщи Аджерпрес, предаде БТА.

Във видеоконферентния разговор участваха лидери от ЕС и НАТО, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, хърватският премиер Андрей Пленкович и др.

В профила си във Фейсбук румънският президент написа, че „укрепването на Украйна гарантира сигурността на Европа и на нашия регион“. Дан допълни: „Историята е показала, че Русия не спазва собствените си ангажименти. Като съседи на Украйна участието в такива гаранции за сигурност означава инвестиция в нашата собствена сигурност“.

Той подчерта, че натискът върху Русия, включително чрез санкции, не трябва да отслабва, докато не бъде постигнат мир.

„Всички ние (участниците в срещата – б.ред.) сме съгласни, че единството и трансатлантическата координация в подкрепа на Украйна остават наш източник на сила пред продължаващото агресивно поведение на Русия. Прекратяването на нападенията над цивилни хора и гражданска инфраструктура е първата стъпка на Русия, за да покаже, че е ангажирана с действителни мирни преговори. Как можем да вярваме на Русия, ако тя продължава да убива невинни хора?“, написа румънският президент и допълни, че „никакво решение за Украйна не може да бъде взето без Украйна“.

От своя страна румънската министърка на външните работи Оана Цою заяви по румънската национална телевизия ТеВеРе (TVR), че има голяма разлика между преговори, проведени по време на атаки с дронове, и разговори при съществуващо примирие. Тя посочи, че Румъния подкрепя варианта, който предвижда примирие и запазване на санкциите срещу Русия, докато текат преговорите.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изборите на запад са като в Русия

    19 9 Отговор
    Не Румъния, а Президентът избран с анулирани и фалшифицирани избори. Много еврейско

    11:26 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    1 000 000 румънци останаха при Сталинград.

    11:26 18.08.2025

  • 3 Трол

    6 16 Отговор
    Освен това Русия винаги фалшифицира президентските избори.

    Коментиран от #28

    11:26 18.08.2025

  • 4 ддд

    16 5 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня и си вдигнала и тя крака.......!

    11:27 18.08.2025

  • 5 Помнещ

    21 5 Отговор
    Коя Румъния го казва това?
    Тази която фалшифицира изборите пред очите на цял свят, тази ли?

    Коментиран от #17

    11:27 18.08.2025

  • 6 Защо САЩ да не би да ги спазват

    14 4 Отговор
    Сащ спазват ли договорености те с Иран , авганистан Сирия , Либия , Иран , Куба и друготе латино републики

    Коментиран от #26

    11:29 18.08.2025

  • 7 М.Атаадова

    15 3 Отговор
    Извинете за грешката -Коалицията жеЛАЕЩИТЕ.

    11:30 18.08.2025

  • 8 Русия

    6 13 Отговор
    НИКОГА нищо не спазва. Проклета страна, нещастен народ!

    Коментиран от #15

    11:30 18.08.2025

  • 9 Бойкот на О.Л.Хлъц

    12 4 Отговор
    Румънските мишки и те се надуват като балтийските мишлета...

    Коментиран от #25

    11:31 18.08.2025

  • 10 Дух

    4 12 Отговор
    Прави са румънските ми сънародници ☀️🇷🇴🇷🇴 на розови руснаци кафяви Копейки вяра да нямаш

    Коментиран от #18

    11:32 18.08.2025

  • 11 Мнението на бандити не е интересно

    13 2 Отговор
    Историята е показала, че Румъния е хиена, нашата история. Ако някой е тръгнал точно тях да хвали в България или в Бесарабия, силно греши!

    11:32 18.08.2025

  • 12 000

    6 2 Отговор
    Хващайте се багажа и заминавайте да мрете в украйна като толщова мразите Русия. Стига дуви, айде, пътеките за фронта

    11:32 18.08.2025

  • 13 604

    5 2 Отговор
    И да драпате до 5г ви е спукана работата либераските лъжи са само за кражби и дезинформация...живи ще ви дерем...помнете ми думите...всичко ще се срути от лакомията ви...и прошка няма да има! На Тато не му светихме маслото..ам ващо ще ще!

    11:32 18.08.2025

  • 14 az СВО Победа80

    7 2 Отговор
    Накратко:

    С "разгрома" на Русия и със "стратегическото й поражение" възникнаха проблеми....

    🤣🤣🤣

    11:32 18.08.2025

  • 15 НИЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Русия":

    ДВА ЛОЕНИ ЧУВАЛА СЕ ПОДИГРАВАТ С БЪЛГАРИТЕ КУПИЛИ ГЛАСОВЕТЕ НА МЕШЕРЕТО

    11:33 18.08.2025

  • 16 Мишел

    7 1 Отговор
    Разбираемо е мнението на румънците за руснаците. Историята показа, че от 1 000 000 пленени при Сталинград румънци, след престой две зими в Сибир с летните си униформи, мнозина не са оцелели.

    Коментиран от #29

    11:34 18.08.2025

  • 17 Мдааа

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Помнещ":

    Фалшификацията на изборите в Румъния беше скоро..Всички си спомнят. Тези съдят по себе си
    другите.

    11:34 18.08.2025

  • 18 ДУХЛЬО

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дух":

    СДУХАЛ СИ СЕ

    Коментиран от #22

    11:34 18.08.2025

  • 19 Дух

    4 6 Отговор
    Ще мигрирам във Румъния 🇷🇴🇷🇴 , Браво точни приказки за розовите ватенки

    11:34 18.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Генерал Колев

    1 1 Отговор
    Как да спазва като все губи. Помните ли като заедно се опитахте да ни вземете Добруджата?! Голям бой ядохте от 10х по-малката ни армия.

    Коментиран от #30

    11:35 18.08.2025

  • 22 Дух

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "ДУХЛЬО":

    Не бе ,във депресия съм мразя България българите и мисля да мигрирам някъде в някоя държава или да се гътна ,.....

    Коментиран от #31

    11:36 18.08.2025

  • 23 Госта.

    4 2 Отговор
    Не е толкова,НО от 430 хил.влезли на територията на СССР обратно се върнаха 73 Хил.Сталин ги пожали но сега не се знае.

    11:36 18.08.2025

  • 24 Само да попитам!

    5 2 Отговор
    Не бяха ли румънски войските през 1942-1943 година пред Сталинград заедно с фашистите през 2СВ , и какво търсеха там мамалигите?

    11:37 18.08.2025

  • 25 Дина

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Точно,румънски мишки и румънски мишлета на терен.Забравиха ли ВСВ и 1млн.румънски жертви като съюзници на Хитлер.

    11:37 18.08.2025

  • 26 Ъъъъ

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Защо САЩ да не би да ги спазват":

    Тук не става въпрос за САЩ, а за раша и Украйна! Копейки, ако раша са толкова лоши, колкото са и САЩ, то защо обичате раша а мразите САЩ, като и двете държави правят едни и същи лоши неща?

    11:38 18.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Особенно в Румъния,нали?

    11:41 18.08.2025

  • 29 Зимната униформа не помага

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    То и пробиващият удар при Сталинград е стоварен върху румънските и италиански части, та част от мамалигарите и до плен не са стигнали.

    11:43 18.08.2025

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Генерал Колев":

    Румъния няма спечелена война.Но!!!!Постоянно увеличава територияиа си

    11:43 18.08.2025

  • 31 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дух":

    Какво чакаш? Поразбързай се.

    11:43 18.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Някой

    2 1 Отговор
    Избраха ли ви го? Видяхте ли защо? Хак да ви е, че си стояхте по къщите и не отидохте да гласувате. Сега ще си плащате - и с пари, и с кръв.

    11:46 18.08.2025

  • 36 История

    0 1 Отговор
    То и Румъния, толкова е имало, колкото и Украйна.

    11:47 18.08.2025

  • 37 Байо

    1 1 Отговор
    Кой го казва това?Те,румънците,колко псечелени войни имат?А,да и все серщу руснаците са били.Айде у лево.

    11:48 18.08.2025

  • 38 зевзек

    0 0 Отговор
    как какво са търсили румънците, пред Сталинград, каквото и всички останали, търсили са пробив, осигуряване на буфер на левия бряг на Волга, завземане на Астрахан и делтата на реката, и от там пробив към Баку, Иран, и Индия, това са писали немците по плакатите си през ВСВ, Баку Индиен

    11:48 18.08.2025

  • 39 Ела зло че без тебе по зло

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "604":

    "Филантропите" нарочно поставиха в Румъния националестически режим за да има съюз на националистите от Полша Украйна Молдова и Румъния срещу Русия. Румъния е агресивна страна за съжаление.

    11:49 18.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

