Румъния: Историята е показала, че Русия не спазва собствените си ангажименти

Румънският президент Никушор Дан заяви след неделната среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“, че страната му е готова, наред със САЩ и европейски партньори, да допринесе за осигуряването на здрави гаранции за сигурност за Украйна, съобщи Аджерпрес, предаде БТА.
Във видеоконферентния разговор участваха лидери от ЕС и НАТО, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, хърватският премиер Андрей Пленкович и др.
В профила си във Фейсбук румънският президент написа, че „укрепването на Украйна гарантира сигурността на Европа и на нашия регион“. Дан допълни: „Историята е показала, че Русия не спазва собствените си ангажименти. Като съседи на Украйна участието в такива гаранции за сигурност означава инвестиция в нашата собствена сигурност“.
Той подчерта, че натискът върху Русия, включително чрез санкции, не трябва да отслабва, докато не бъде постигнат мир.
„Всички ние (участниците в срещата – б.ред.) сме съгласни, че единството и трансатлантическата координация в подкрепа на Украйна остават наш източник на сила пред продължаващото агресивно поведение на Русия. Прекратяването на нападенията над цивилни хора и гражданска инфраструктура е първата стъпка на Русия, за да покаже, че е ангажирана с действителни мирни преговори. Как можем да вярваме на Русия, ако тя продължава да убива невинни хора?“, написа румънският президент и допълни, че „никакво решение за Украйна не може да бъде взето без Украйна“.
От своя страна румънската министърка на външните работи Оана Цою заяви по румънската национална телевизия ТеВеРе (TVR), че има голяма разлика между преговори, проведени по време на атаки с дронове, и разговори при съществуващо примирие. Тя посочи, че Румъния подкрепя варианта, който предвижда примирие и запазване на санкциите срещу Русия, докато текат преговорите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изборите на запад са като в Русия
11:26 18.08.2025
2 Последния Софиянец
11:26 18.08.2025
3 Трол
Коментиран от #28
11:26 18.08.2025
4 ддд
11:27 18.08.2025
5 Помнещ
Тази която фалшифицира изборите пред очите на цял свят, тази ли?
Коментиран от #17
11:27 18.08.2025
6 Защо САЩ да не би да ги спазват
Коментиран от #26
11:29 18.08.2025
7 М.Атаадова
11:30 18.08.2025
8 Русия
Коментиран от #15
11:30 18.08.2025
9 Бойкот на О.Л.Хлъц
Коментиран от #25
11:31 18.08.2025
10 Дух
Коментиран от #18
11:32 18.08.2025
11 Мнението на бандити не е интересно
11:32 18.08.2025
12 000
11:32 18.08.2025
13 604
11:32 18.08.2025
14 az СВО Победа80
С "разгрома" на Русия и със "стратегическото й поражение" възникнаха проблеми....
🤣🤣🤣
11:32 18.08.2025
15 НИЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ
До коментар #8 от "Русия":ДВА ЛОЕНИ ЧУВАЛА СЕ ПОДИГРАВАТ С БЪЛГАРИТЕ КУПИЛИ ГЛАСОВЕТЕ НА МЕШЕРЕТО
11:33 18.08.2025
16 Мишел
Коментиран от #29
11:34 18.08.2025
17 Мдааа
До коментар #5 от "Помнещ":Фалшификацията на изборите в Румъния беше скоро..Всички си спомнят. Тези съдят по себе си
другите.
11:34 18.08.2025
18 ДУХЛЬО
До коментар #10 от "Дух":СДУХАЛ СИ СЕ
Коментиран от #22
11:34 18.08.2025
19 Дух
11:34 18.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Генерал Колев
Коментиран от #30
11:35 18.08.2025
22 Дух
До коментар #18 от "ДУХЛЬО":Не бе ,във депресия съм мразя България българите и мисля да мигрирам някъде в някоя държава или да се гътна ,.....
Коментиран от #31
11:36 18.08.2025
23 Госта.
11:36 18.08.2025
24 Само да попитам!
11:37 18.08.2025
25 Дина
До коментар #9 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":Точно,румънски мишки и румънски мишлета на терен.Забравиха ли ВСВ и 1млн.румънски жертви като съюзници на Хитлер.
11:37 18.08.2025
26 Ъъъъ
До коментар #6 от "Защо САЩ да не би да ги спазват":Тук не става въпрос за САЩ, а за раша и Украйна! Копейки, ако раша са толкова лоши, колкото са и САЩ, то защо обичате раша а мразите САЩ, като и двете държави правят едни и същи лоши неща?
11:38 18.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Трол":Особенно в Румъния,нали?
11:41 18.08.2025
29 Зимната униформа не помага
До коментар #16 от "Мишел":То и пробиващият удар при Сталинград е стоварен върху румънските и италиански части, та част от мамалигарите и до плен не са стигнали.
11:43 18.08.2025
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Генерал Колев":Румъния няма спечелена война.Но!!!!Постоянно увеличава територияиа си
11:43 18.08.2025
31 Само питам
До коментар #22 от "Дух":Какво чакаш? Поразбързай се.
11:43 18.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Някой
11:46 18.08.2025
36 История
11:47 18.08.2025
37 Байо
11:48 18.08.2025
38 зевзек
11:48 18.08.2025
39 Ела зло че без тебе по зло
До коментар #33 от "604":"Филантропите" нарочно поставиха в Румъния националестически режим за да има съюз на националистите от Полша Украйна Молдова и Румъния срещу Русия. Румъния е агресивна страна за съжаление.
11:49 18.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.