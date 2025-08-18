Румъния: Историята е показала, че Русия не спазва собствените си ангажименти

Румънският президент Никушор Дан заяви след неделната среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“, че страната му е готова, наред със САЩ и европейски партньори, да допринесе за осигуряването на здрави гаранции за сигурност за Украйна, съобщи Аджерпрес, предаде БТА.

Във видеоконферентния разговор участваха лидери от ЕС и НАТО, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, хърватският премиер Андрей Пленкович и др.

В профила си във Фейсбук румънският президент написа, че „укрепването на Украйна гарантира сигурността на Европа и на нашия регион“. Дан допълни: „Историята е показала, че Русия не спазва собствените си ангажименти. Като съседи на Украйна участието в такива гаранции за сигурност означава инвестиция в нашата собствена сигурност“.

Той подчерта, че натискът върху Русия, включително чрез санкции, не трябва да отслабва, докато не бъде постигнат мир.

„Всички ние (участниците в срещата – б.ред.) сме съгласни, че единството и трансатлантическата координация в подкрепа на Украйна остават наш източник на сила пред продължаващото агресивно поведение на Русия. Прекратяването на нападенията над цивилни хора и гражданска инфраструктура е първата стъпка на Русия, за да покаже, че е ангажирана с действителни мирни преговори. Как можем да вярваме на Русия, ако тя продължава да убива невинни хора?“, написа румънският президент и допълни, че „никакво решение за Украйна не може да бъде взето без Украйна“.

От своя страна румънската министърка на външните работи Оана Цою заяви по румънската национална телевизия ТеВеРе (TVR), че има голяма разлика между преговори, проведени по време на атаки с дронове, и разговори при съществуващо примирие. Тя посочи, че Румъния подкрепя варианта, който предвижда примирие и запазване на санкциите срещу Русия, докато текат преговорите.