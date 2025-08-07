Новини
Свят »
Германия »
Германия удължава граничния контрол след септември под натиска на миграционната криза

Германия удължава граничния контрол след септември под натиска на миграционната криза

7 Август, 2025 16:39 611 14

  • германия-
  • граничен контрол-
  • септември-
  • миграционна криза

Министър Александър Добриндт отстоява спорните откази на достъп за търсещи убежище въпреки критиките и съдебни решения; дипломатическо напрежение с Полша и възможен дипломатически пробив с Афганистан

Германия удължава граничния контрол след септември под натиска на миграционната криза - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският вътрешен министър Александър Добриндт обяви, че засилените гранични проверки ще продължат и след първоначално планирания им край през септември. Това решение идва на фона на растящ политически натиск за ограничаване на притока на търсещи убежище, особено от страна на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), съобщава изданието Politico, предава News.bg.

„Ще продължим да поддържаме граничните проверки и ще позволим граничният контрол и отказите да останат в сила и след септември“, заяви Добриндт в интервю за подкаста Table Today. С това той потвърди подкрепата си за спорната практика по отказ на достъп до страната, включително за лица, търсещи убежище.

Мерките, въведени още в началото на май, предизвикаха дипломатическо напрежение със съседни страни, включително Полша. През юни берлински съд постанови, че отказите на търсещи убежище на границата противоречат на европейското право. Министърът обаче поясни, че решението се отнася до конкретен случай с трима сомалийци.

Политиката на Добриндт съответства на ангажиментите на канцлера Фридрих Мерц за ограничаване на нелегалната миграция, oтговор на растящата подкрепа за АзГ в навечерието на предсрочните избори, насрочени за 23 февруари.

В своето изказване министърът заяви, че Германия отново е активна част от европейските усилия за справяне с незаконната миграция и вече не е „в капан на кризата“.

Добриндт допълни, че се работи по организирането на допълнителни полети за депортиране на криминално проявени лица от Сирия и Афганистан. През юли 81 афганистанци с отхвърлени молби за убежище и съдебни присъди са били депортирани през Катар.

Същевременно, според медийни публикации, Германия е разрешила на двама представители на управляващия талибански режим да работят в дипломатически мисии в страната. Това се разглежда като потенциален сигнал за възстановяване на дипломатическите отношения с Афганистан, прекъснати след завземането на властта от талибаните през 2021 г.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Евро фашизъм:

    Забавна случка. Урсула фон дер Лайен, говорейки в Хелзинки, беше освиркана от тълпата. Обръщайки се към публиката, тя каза, че човекът, който ѝ отправя обвинения, трябва да се радва, че живее във Финландия, а не в тоталитарна Русия, където ще бъде незабавно арестуван.

    По това време мъжът беше връзван от полицията пред очите ѝ.

    16:40 07.08.2025

  • 2 БОЗА

    10 3 Отговор
    Нито Шенген вече е Шенген...нито ЕС вече е съюз...и сами си го направиха...евро ТКЗСто се самозакри... ;-)

    16:40 07.08.2025

  • 3 Урсула 1984

    8 3 Отговор
    Сбогом Шенген!

    16:48 07.08.2025

  • 4 Уса

    5 2 Отговор
    Под натиска на мистър Тръмп.Германия отдавна се е предала на мигрантите и Русия може да я превземе за 1 седмица,както Хитлер е превзел Франция,като на парад.Бъдете реалисти и Бог да благославя Тръмп и Путин вечна дружба и любов

    16:55 07.08.2025

  • 5 Анонимен

    8 0 Отговор
    Германия не е убежище за хора от цял свят.Никой и никога няма право да заличи с вълшебна пръчка това което е градено от хилядолетия по тези свещени земи.Управляващите трябва да се съобразяват с желанията на народа,а не да вземат решения в ущърб на тези настроения.

    16:57 07.08.2025

  • 6 Що за Шенген ще е

    7 3 Отговор
    Без граничния контрол а? Кажете бе шенгенци?

    16:57 07.08.2025

  • 7 Алтернатива за Германия

    6 3 Отговор
    Направо казаха че възстановяват границите. Всич за Шенген не им пука. Обаче с Великобритания щяло друго да е ... Разбирайте и на ЕС му слагат черта, не само на Шенген

    16:59 07.08.2025

  • 8 Шенген и ЕС не ни интересува

    6 0 Отговор
    Ще продължим да поддържаме граничните проверки и ще позволим граничният контрол и отказите да останат в сила и след септември“, заяви Добриндт....

    17:09 07.08.2025

  • 9 нема лабаво

    2 1 Отговор
    Шенген отвори вратите без ключ,
    Европа една без граници, стени,
    пътуваме леко без паспорт, без стрес.
    свободата в джоба си носим, нали?

    17:15 07.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Съветският пeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор
    Аааабббббввв...

    17:16 07.08.2025

  • 12 Този

    2 0 Отговор
    контро е само отчитане на дейност и харчене на държавна пара.. Застанали на магистралта и селективен контрол. А те бежанците по магистралата влизат... само

    17:17 07.08.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp0бат

    2 1 Отговор
    Путин лично е забранил удара по кортежа на Зеленски в Сумска област. Според източници, руските въоръжени сили е можело ударят с ракети мястото, където Зеленски е пристигнал вечерта на 6 август, но е било отказано. Разузнавачите са получили сателитни снимки и агентурни доклади за изпращането на кортежа на Зеленски до командния пункт в Сумска област няколко часа преди пристигането му и са предали информацията на Генералния щаб. След получаване на информацията и аварийния доклад обаче, Путин е дал отрицателен отговор

    Коментиран от #14

    17:17 07.08.2025

  • 14 Бесен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Съветският пeHиc аkp0бат":

    На кой му пука, бе? Спри да спамиш на всяка статия. Света не се върти около зеленски, путин, украйна и русия.

    17:49 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания