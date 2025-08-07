Германия удължава граничния контрол след септември под натиска на миграционната криза

Германският вътрешен министър Александър Добриндт обяви, че засилените гранични проверки ще продължат и след първоначално планирания им край през септември. Това решение идва на фона на растящ политически натиск за ограничаване на притока на търсещи убежище, особено от страна на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), съобщава изданието Politico, предава News.bg.
„Ще продължим да поддържаме граничните проверки и ще позволим граничният контрол и отказите да останат в сила и след септември“, заяви Добриндт в интервю за подкаста Table Today. С това той потвърди подкрепата си за спорната практика по отказ на достъп до страната, включително за лица, търсещи убежище.
Мерките, въведени още в началото на май, предизвикаха дипломатическо напрежение със съседни страни, включително Полша. През юни берлински съд постанови, че отказите на търсещи убежище на границата противоречат на европейското право. Министърът обаче поясни, че решението се отнася до конкретен случай с трима сомалийци.
Политиката на Добриндт съответства на ангажиментите на канцлера Фридрих Мерц за ограничаване на нелегалната миграция, oтговор на растящата подкрепа за АзГ в навечерието на предсрочните избори, насрочени за 23 февруари.
В своето изказване министърът заяви, че Германия отново е активна част от европейските усилия за справяне с незаконната миграция и вече не е „в капан на кризата“.
Добриндт допълни, че се работи по организирането на допълнителни полети за депортиране на криминално проявени лица от Сирия и Афганистан. През юли 81 афганистанци с отхвърлени молби за убежище и съдебни присъди са били депортирани през Катар.
Същевременно, според медийни публикации, Германия е разрешила на двама представители на управляващия талибански режим да работят в дипломатически мисии в страната. Това се разглежда като потенциален сигнал за възстановяване на дипломатическите отношения с Афганистан, прекъснати след завземането на властта от талибаните през 2021 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Забавна случка. Урсула фон дер Лайен, говорейки в Хелзинки, беше освиркана от тълпата. Обръщайки се към публиката, тя каза, че човекът, който ѝ отправя обвинения, трябва да се радва, че живее във Финландия, а не в тоталитарна Русия, където ще бъде незабавно арестуван.
По това време мъжът беше връзван от полицията пред очите ѝ.
16:40 07.08.2025
2 БОЗА
16:40 07.08.2025
3 Урсула 1984
16:48 07.08.2025
4 Уса
16:55 07.08.2025
5 Анонимен
16:57 07.08.2025
6 Що за Шенген ще е
16:57 07.08.2025
7 Алтернатива за Германия
16:59 07.08.2025
8 Шенген и ЕС не ни интересува
17:09 07.08.2025
9 нема лабаво
Европа една без граници, стени,
пътуваме леко без паспорт, без стрес.
свободата в джоба си носим, нали?
17:15 07.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Съветският пeHиc аkp0бат
17:16 07.08.2025
12 Този
17:17 07.08.2025
13 Съветският пeHиc аkp0бат
Коментиран от #14
17:17 07.08.2025
14 Бесен
До коментар #13 от "Съветският пeHиc аkp0бат":На кой му пука, бе? Спри да спамиш на всяка статия. Света не се върти около зеленски, путин, украйна и русия.
17:49 07.08.2025