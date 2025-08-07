Германия удължава граничния контрол след септември под натиска на миграционната криза

Германският вътрешен министър Александър Добриндт обяви, че засилените гранични проверки ще продължат и след първоначално планирания им край през септември. Това решение идва на фона на растящ политически натиск за ограничаване на притока на търсещи убежище, особено от страна на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), съобщава изданието Politico, предава News.bg.

„Ще продължим да поддържаме граничните проверки и ще позволим граничният контрол и отказите да останат в сила и след септември“, заяви Добриндт в интервю за подкаста Table Today. С това той потвърди подкрепата си за спорната практика по отказ на достъп до страната, включително за лица, търсещи убежище.

Мерките, въведени още в началото на май, предизвикаха дипломатическо напрежение със съседни страни, включително Полша. През юни берлински съд постанови, че отказите на търсещи убежище на границата противоречат на европейското право. Министърът обаче поясни, че решението се отнася до конкретен случай с трима сомалийци.

Политиката на Добриндт съответства на ангажиментите на канцлера Фридрих Мерц за ограничаване на нелегалната миграция, oтговор на растящата подкрепа за АзГ в навечерието на предсрочните избори, насрочени за 23 февруари.

В своето изказване министърът заяви, че Германия отново е активна част от европейските усилия за справяне с незаконната миграция и вече не е „в капан на кризата“.

Добриндт допълни, че се работи по организирането на допълнителни полети за депортиране на криминално проявени лица от Сирия и Афганистан. През юли 81 афганистанци с отхвърлени молби за убежище и съдебни присъди са били депортирани през Катар.

Същевременно, според медийни публикации, Германия е разрешила на двама представители на управляващия талибански режим да работят в дипломатически мисии в страната. Това се разглежда като потенциален сигнал за възстановяване на дипломатическите отношения с Афганистан, прекъснати след завземането на властта от талибаните през 2021 г.