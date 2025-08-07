Грък арестуван с 35 килограма канабис на летището във Виена

На летище Виена-Швехат бяха задържани около 35 килограма канабис, скрити в два куфара, съобщи австрийската агенция АПА, предава БТА.

По информация на полицейската дирекция на провинция Долна Австрия, арестуван е 28-годишен гръцки гражданин. По нареждане на прокуратурата в Корнойбург той е задържан в местния затвор.

Служителите от криминалната служба на граничната полиция в Швехат са били уведомени за случая още вчера. Според информацията наркотикът е пътувал с багаж от Банкок, като крайната дестинация е била Женева.

Куфарите с канабис са били регистрирани на името на гръцкия гражданин, който е бил задържан непосредствено преди да се качи на полет за Швейцария.