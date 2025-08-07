Грък арестуван с 35 килограма канабис на летището във Виена

На летище Виена-Швехат бяха задържани около 35 килограма канабис, скрити в два куфара, съобщи австрийската агенция АПА, предава БТА.
По информация на полицейската дирекция на провинция Долна Австрия, арестуван е 28-годишен гръцки гражданин. По нареждане на прокуратурата в Корнойбург той е задържан в местния затвор.
Служителите от криминалната служба на граничната полиция в Швехат са били уведомени за случая още вчера. Според информацията наркотикът е пътувал с багаж от Банкок, като крайната дестинация е била Женева.
Куфарите с канабис са били регистрирани на името на гръцкия гражданин, който е бил задържан непосредствено преди да се качи на полет за Швейцария.
1 Брендо
19:57 07.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И това сега да ви питам
20:03 07.08.2025
4 Митьо Ушите
20:07 07.08.2025
5 Кой квот му падне
20:15 07.08.2025
6 Цвете
20:25 07.08.2025
7 Хеми значи бензин
Коментиран от #8
20:30 07.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.