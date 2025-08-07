Новини
Грък арестуван с 35 килограма канабис на летището във Виена

7 Август, 2025 19:55 592 8

Арестуван е гръцки гражданин, пътуващ от Банкок за Женева

Грък арестуван с 35 килограма канабис на летището във Виена - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

На летище Виена-Швехат бяха задържани около 35 килограма канабис, скрити в два куфара, съобщи австрийската агенция АПА, предава БТА.

По информация на полицейската дирекция на провинция Долна Австрия, арестуван е 28-годишен гръцки гражданин. По нареждане на прокуратурата в Корнойбург той е задържан в местния затвор.

Служителите от криминалната служба на граничната полиция в Швехат са били уведомени за случая още вчера. Според информацията наркотикът е пътувал с багаж от Банкок, като крайната дестинация е била Женева.

Куфарите с канабис са били регистрирани на името на гръцкия гражданин, който е бил задържан непосредствено преди да се качи на полет за Швейцария.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брендо

    8 0 Отговор
    Кокошкар, да бъде окаушен.

    19:57 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И това сега да ви питам

    13 0 Отговор
    Може ли да е новина за българска медия ? Грък и Виена..... и къде тук е интересното за българският читател? А нещо боливиец в САЩ няма ли ?

    20:03 07.08.2025

  • 4 Митьо Ушите

    5 0 Отговор
    Ееее и кво толкова ,човека си е търсил и той място под слънцето .

    20:07 07.08.2025

  • 5 Кой квот му падне

    6 0 Отговор
    Такива статии буха. Ама дали е нещо важно или баба Мара пръднала все тая. Щом стигнахме и до там полицейски сводки на провинция Долна Австрия да публикуваме и то такива дето са на 17 страница нещата са съвсем за психиатър

    20:15 07.08.2025

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    Добре че полицията работи, ама много добре. Успех и на нашите граница. 👍

    20:25 07.08.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор
    Не правете реклами на това цгнско летище.

    Коментиран от #8

    20:30 07.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

