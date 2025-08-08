Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Когато нещата се променят с насилие, това винаги се връща лошо

Вучич: Когато нещата се променят с насилие, това винаги се връща лошо

8 Август, 2025 05:38, обновена 8 Август, 2025 04:41 502 0

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • президент

Сръбският президент призова сънародниците си към диалог и взаимно уважение

Вучич: Когато нещата се променят с насилие, това винаги се връща лошо - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич призова сънародниците си към диалог и взаимно уважение тази вечер с публикация в един от официалните си профили в платформата "Инстаграм", предаде БТА.

"Трябва да се вслушваме, да говорим и същевременно да проявяваме уважение един към друг на всяко място", каза Вучич в каченото там видео.

По неговите думи е много важно сърбите да "помнят урока, който мислех, че вече всички са научили", добави той.

"И това е - когато променяме нещата със сила, когато използваме насилие, трябва много добре да знаем, че това винаги ще ни се връща зле в бъдеще", продължи Вучич.

Той заяви, че властта трябва да се сменя след провеждането на избори и всеки, който се кандидатира на тях, трябва да спечели доверието на хората чрез "труд, старание, всеотдайност и ангажираност".

Във видеото Вучич разказа абстрактна история за млад човек, който критикува управляващите и призовава за смяната им чрез насилие, а историята бе илюстрирана с черно-бяла анимация.

Вучич направи видео публикацията в профила си в "Инстаграм" тази вечер на фона на нова фаза в 9-месечните антиправителствени протести, в които граждани и студенти се събират пред частните домове на членове на правителството и други висши администратори и представители на управляващата Сръбска прогресивна партия, като скандират искания за провеждане на нови парламентарни избори.

На 1 ноември 2024 г. в Нови Сад падна козирката на жп гарата и причини смъртта на 16 души, като рани тежко още един човек. След инцидента избухна вълна от социално недоволство с антикорупционни искания, студентите блокираха над 60 факултета и оглавиха масови протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство в политическата кариера на Александър Вучич.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания