Вашингтон и Москва планират примирие! Текстът затвърждава руския контрол върху превзетите украински територии?

Съединените щати и Русия работят по проектоспоразумение за прекратяване на войната в Украйна, което може да признае контрола на Москва върху окупираните територии, съобщава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.
Целта на преговорите е да се постигне сделка преди евентуална среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която може да се състои още следващата седмица. Според източниците, дискусиите се фокусират върху оформянето на бъдещи граници, включително възможно признаване на руската анексия на Крим и окупираните части от Донецка и Луганска област.
Русия настоява за официално признаване на анексираните територии като част от всяко споразумение. Това би изисквало от украинския президент Володимир Зеленски да нареди изтегляне на украинските сили от районите, които Киев все още контролира в Донбас.
В замяна Москва би прекратила офанзивните си действия в Херсонска и Запорожка области, като се ангажира да запази текущата фронтова линия, твърдят източниците на агенцията. Споразумението, ако бъде постигнато, ще има за цел да "замрази" конфликта и да отвори пътя за по-широки преговори за окончателен мирен договор.
Източниците подчертават, че дискусиите са в ранен етап и условията по сделката могат да претърпят промени.
Белият дом не е коментирал информацията на Bloomberg, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също отказа да коментира информацията. Украинското правителство е отказало коментар по предложените параметри на споразумението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохохол
Коментиран от #4, #6
22:08 08.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ОЩЕ, ОЩЕЕЕ
Коментиран от #26
22:08 08.08.2025
4 Ватенка
До коментар #1 от "Хохохол":Избиха един милион от нашите.
Коментиран от #9
22:09 08.08.2025
5 Абсурд
Коментиран от #24
22:09 08.08.2025
6 Битката рошавия
До коментар #1 от "Хохохол":Що не спазиха Минските , а слушат англосаксите.
Коментиран от #64
22:09 08.08.2025
7 Дон Корлеоне
Коментиран от #19
22:10 08.08.2025
8 Бен Вафлек
22:10 08.08.2025
9 Хохохоляк
До коментар #4 от "Ватенка":Избиха 2.5 млн от нашите😇🤯
22:11 08.08.2025
10 Атина Палада
Коментиран от #12, #14, #17
22:12 08.08.2025
11 Майна
Ще унищожат лондонсити"
Тръмп ще изсмучи всичко от ЕС
Не му се сърдете
Вие защо не се справите с тези които ви унищожават - правителствата
Той спря климатичните политики
Смея мигрантите
Безработицата в САЩ от години стигна0@%
Забрани смяна на пол за непълнолетни
Премахва данъци..
Отменя цензура
Обяви война на наркокартелите..
А , вие ?
Те ще се разберат с Путин..
Вие се ..оправяйте, щом нямате топки
Коментиран от #15
22:13 08.08.2025
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #10 от "Атина Палада":Земетресението в Камчатка размести много пластове След него дойдоха на крак в Кремъл Че и чакаха седмица да ги приемат Трусът е бил хоризонтален Следващият ще е вертикален И те така те
22:17 08.08.2025
13 А какво стана с Киев за 3 дня?
Коментиран от #22, #56
22:17 08.08.2025
14 Така е
До коментар #10 от "Атина Палада":Замразен конфликт дефакто е загуба за Русия и съгласяване с факта, че не може да постигне целите си. Но колко още ще може да воюва, защото е на предела на възможностите си ?
Коментиран от #43
22:17 08.08.2025
15 Тръмп
До коментар #11 от "Майна":Боклуците започнахте да ме харесвате.
Коментиран от #21
22:17 08.08.2025
16 Ганя Путинофила
След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
Ето затова съм върл путинофил!
22:18 08.08.2025
17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #10 от "Атина Палада":Нищо не става от пияната руска Измет.
22:19 08.08.2025
18 Дрът русофил
22:19 08.08.2025
19 хаха🤣
До коментар #7 от "Дон Корлеоне":Хаяско няма избор, свършиха и парите и бензина и картофите 🤣 🤣 🤣
22:19 08.08.2025
20 горски
И стига ходихте по врачки да изяснявате "какво ще, ако евентулано и много предполагаемо е вероятно".
Путин ви каза какво иска и няма да има тън - мън. Или правите каквото той ви каже или продължавате да "настъпвате" към полската граница. Украйна НЯМА карти. И хора няма. И оръжие няма да получи, защото натото няма какво да и даде. А и да е и даде нещо, то укра няма хора дето да ползват това оръжие. Три години Зеленски и Западът говориха за война до победен край. На четвъртата се сетиха за прекратяване веднага, още вчера.... Странно. Киев нямат територии които да разменят. Освен Полша да предложат.
Коментиран от #25, #29, #30
22:19 08.08.2025
21 Те...
До коментар #15 от "Тръмп":Боклуците го избраха.
22:19 08.08.2025
22 Механик
До коментар #13 от "А какво стана с Киев за 3 дня?":На мен козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!
22:20 08.08.2025
23 Ще замразят като в Корея!
Путин прати Рашата за зелен хайвер за 200 години напред!
Коментиран от #38
22:21 08.08.2025
24 Това е само като начало
До коментар #5 от "Абсурд":за да започнат преговорите въобще с временно прекъсване на огъня. Медите обаче са пропуснали основното. Че след прекъсването да няма зареждане на оръжия от запада или нхлуване на миротворци.
22:21 08.08.2025
25 Седни си.
До коментар #20 от "горски":Слаб 2.И 50 копейки не спечели.
Коментиран от #40
22:22 08.08.2025
26 Нищо такова
До коментар #3 от "ОЩЕ, ОЩЕЕЕ":не следва
22:22 08.08.2025
27 Моряка
Коментиран от #32
22:22 08.08.2025
28 Попето
Коментиран от #34
22:22 08.08.2025
29 не си разбрал смисъла
До коментар #20 от "горски":на споразумението. Идеята на Путин била да върне тези територии на Украйна, но да сложи свое правителство.
Размяната е един вид - територии срещу политическа власт. Това и целта на Русия, поставяне на проруско правителство. Путин е решил сега да направи последен опит да постигне това, което не успя да направи по военен път.
Коментиран от #33, #50
22:23 08.08.2025
30 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #20 от "горски":Нищо не става от пияната руска Измет.
Коментиран от #35, #37
22:23 08.08.2025
31 демократ
22:24 08.08.2025
32 Путин
До коментар #27 от "Моряка":изобщо не се интересува от територии, освен от една - Киев.
22:25 08.08.2025
33 ЪХЪ
До коментар #29 от "не си разбрал смисъла":Когато изплува крайцера Москва и Пригожин се съживи
ЪХЪ.
22:26 08.08.2025
34 това са безспорни
До коментар #28 от "Попето":факти. мисля, че войната скоро изобщо няма да приключи.
22:27 08.08.2025
35 Град Козлодуй
До коментар #30 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
22:28 08.08.2025
36 Уса
Коментиран от #39, #58
22:28 08.08.2025
37 Горски
До коментар #30 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":От украинската най - вече.
Коментиран от #44
22:28 08.08.2025
38 Ти какво очакваш
До коментар #23 от "Ще замразят като в Корея!":от милиционер-таксиджия в Ленинград?
Коментиран от #41
22:29 08.08.2025
39 Мишел
До коментар #36 от "Уса":"На Кремъл ще са необходими поне 89 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 юли, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,3 милиона жертви, което е 6 пъти повече от украинските жертви, пише The Economist. "
Коментиран от #51
22:30 08.08.2025
40 Горски
До коментар #25 от "Седни си.":Нищо другия път. Колко по 50 имам, ама както и да е.
22:30 08.08.2025
41 да питам
До коментар #38 от "Ти какво очакваш":значи е верно че Пуся е бил шофьорче на такси към КГБ ?
Коментиран от #46
22:31 08.08.2025
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВРЪЩАТ ЛИ Я ИЛИ НЕ ?
......
ЗА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ Е ЯСНО :))
22:32 08.08.2025
43 Атина Палада
До коментар #14 от "Така е":За мен не са на предела на възможностите си,защото Русия не е започнала да воюва .Това в Украйна е тренировка.Финансов и военен ресурс не й липсва..
Коментиран от #45
22:33 08.08.2025
44 Кретен!
До коментар #37 от "Горски":Кога украинци са обявили СВО?Единствено нещастника путин го обяви.Преди три години.
Карлика обрече рашата на вечен позор.
22:34 08.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Не, обикновено таксиджийче
До коментар #41 от "да питам":Изгонват го от КГБ в ГДР-то. Става таксиджия. Кмета Собчак на Ленинград го приютява в кметството. После Елцин го обявява за Цар!
Руският Цар винаги трябва да е от КГБ!
22:36 08.08.2025
47 Оти да се лажеме?
Коментиран от #57
22:38 08.08.2025
48 Механик
Че та кога бяха във война???
Или, БЯХА и СА във война, а вие ни разправяхте, че "Путин нападна бедната украина"?????
А, Злето е безгласна буква. Ползваха го като "мОма англичнка".
Коментиран от #54
22:38 08.08.2025
49 Силиций
22:41 08.08.2025
50 Атина Палада
До коментар #29 от "не си разбрал смисъла":Няма никакво споразумение.А това кой какво си мисли е отделен въпрос. Няма как тези територии да се върнат в Украйна,защото са вписани в руската конституция .Колкото до това по военен път какво е постигнал .....целите си ги постигна,а те далеч не са за превземането на Украйна,тъй като Украйна не е проблема на Русия.И това го казват световни известни геополитици.
Коментиран от #52, #66
22:41 08.08.2025
51 Аааааа нема..нема
До коментар #39 от "Мишел":И си търси работа.Спират ви парите.Килограм картофи удари 2 долара.В Раша.
22:43 08.08.2025
52 Пръц..
До коментар #50 от "Атина Палада":И Замириса на руска прАдня.
22:44 08.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Само питам
До коментар #48 от "Механик":Колега много си пиян вече.
22:45 08.08.2025
55 Я пък тоя
Пак съм изпуснал нещо.
Мама... И телефон, че не ми стобщава тези неща!
А примирие с Украйна кога 😂
22:46 08.08.2025
56 смолата
До коментар #13 от "А какво стана с Киев за 3 дня?":Хахаха, викаш съвсем опозорени ще вземат териториите, които искаха. Със срам и сведени глави, докато украинците с гордо вдигнати глави ще се изтеглят от двете републики. Да бяха капитулирали руснаците преди 3 год, да вземат републиките от победоносните украинци и да не се изтребват като кучета взаимно!
22:48 08.08.2025
57 Атина Палада
До коментар #47 от "Оти да се лажеме?":Не ти се отдава мисленето..Руснаците не са в Украйна да завземат декари.Нито пък воюват в Украйна .Цял свят политиците вече говорят открито,нашия форумец тук ръси още приказките от 2022 г ,където медиите крещяха ,че Русия нападнала Украйна:)))
Коментиран от #61
22:49 08.08.2025
58 Сесесере
До коментар #36 от "Уса":Мечтата на пояния путинофил!
22:52 08.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Москва не вярва на сълзи
Коментиран от #62
23:00 08.08.2025
61 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #57 от "Атина Палада":Путлер ще го ликвидират неговите.
23:11 08.08.2025
62 Кравар
До коментар #60 от "Москва не вярва на сълзи":Ами ако не измамим ттъпите руснаци кой друг?
23:15 08.08.2025
63 🤣......
23:23 08.08.2025
64 Минските
До коментар #6 от "Битката рошавия":са в историята. Настоящето го определя САЩ.
23:26 08.08.2025
65 000
23:26 08.08.2025
66 Глупости
До коментар #50 от "Атина Палада":Целите са 2 :
1. Поставяне на проруско правителство в Украйна.
2. Демилитаризация на Украйна / вкл. и да няма военни заводи и производства/.
Какво е постигнал ? Нищо. И никога няма да го постигне.
23:30 08.08.2025
67 Пак
23:33 08.08.2025