Вашингтон и Москва планират примирие! Текстът затвърждава руския контрол върху превзетите украински територии?
  Тема: Украйна

Вашингтон и Москва планират примирие! Текстът затвърждава руския контрол върху превзетите украински територии?

8 Август, 2025 22:05 1 822 67

Проектът на текста би трябвало да бъде представен за дискусии по време на планираната среща на високо равнище между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин още следващата седмица

Вашингтон и Москва планират примирие! Текстът затвърждава руския контрол върху превзетите украински територии? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати и Русия работят по проектоспоразумение за прекратяване на войната в Украйна, което може да признае контрола на Москва върху окупираните територии, съобщава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Целта на преговорите е да се постигне сделка преди евентуална среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която може да се състои още следващата седмица. Според източниците, дискусиите се фокусират върху оформянето на бъдещи граници, включително възможно признаване на руската анексия на Крим и окупираните части от Донецка и Луганска област.

Русия настоява за официално признаване на анексираните територии като част от всяко споразумение. Това би изисквало от украинския президент Володимир Зеленски да нареди изтегляне на украинските сили от районите, които Киев все още контролира в Донбас.

В замяна Москва би прекратила офанзивните си действия в Херсонска и Запорожка области, като се ангажира да запази текущата фронтова линия, твърдят източниците на агенцията. Споразумението, ако бъде постигнато, ще има за цел да "замрази" конфликта и да отвори пътя за по-широки преговори за окончателен мирен договор.

Източниците подчертават, че дискусиите са в ранен етап и условията по сделката могат да претърпят промени.

Белият дом не е коментирал информацията на Bloomberg, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също отказа да коментира информацията. Украинското правителство е отказало коментар по предложените параметри на споразумението.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 24 гласа.
  • 1 Хохохол

    42 5 Отговор
    И що ядохме жабета🤔

    Коментиран от #4, #6

    22:08 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ОЩЕ, ОЩЕЕЕ

    35 6 Отговор
    ПО СРЕДАТА НА РЕКАТА ДО КРЕМЕНЧУК , ОТ ТАМ ДО МОЛДОВА..............НЕЩО ТАКОВА СЛЕДВА

    Коментиран от #26

    22:08 08.08.2025

  • 4 Ватенка

    11 38 Отговор

    До коментар #1 от "Хохохол":

    Избиха един милион от нашите.

    Коментиран от #9

    22:09 08.08.2025

  • 5 Абсурд

    43 9 Отговор
    Путин да спре войната, заради тези територии. Това ще е загуба и голямо унижение за Русия, защото целите на СВО са съвсем различни и нямат нищо общо с територии..

    Коментиран от #24

    22:09 08.08.2025

  • 6 Битката рошавия

    44 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хохохол":

    Що не спазиха Минските , а слушат англосаксите.

    Коментиран от #64

    22:09 08.08.2025

  • 7 Дон Корлеоне

    12 43 Отговор
    Хаяско клекна на краварите

    Коментиран от #19

    22:10 08.08.2025

  • 8 Бен Вафлек

    9 41 Отговор
    хахаха, путин си мисли, че ще се измъкне от правосъдие..

    22:10 08.08.2025

  • 9 Хохохоляк

    22 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ватенка":

    Избиха 2.5 млн от нашите😇🤯

    22:11 08.08.2025

  • 10 Атина Палада

    44 8 Отговор
    Бля ,бля, Русия няма да замрази конфликта а ще воюва до отстраняване първопричините,което ще създаде траен мир...При замразен конфликт не може да има траен мир.

    Коментиран от #12, #14, #17

    22:12 08.08.2025

  • 11 Майна

    26 7 Отговор
    Няма да има..
    Ще унищожат лондонсити"
    Тръмп ще изсмучи всичко от ЕС
    Не му се сърдете
    Вие защо не се справите с тези които ви унищожават - правителствата
    Той спря климатичните политики
    Смея мигрантите
    Безработицата в САЩ от години стигна0@%
    Забрани смяна на пол за непълнолетни
    Премахва данъци..
    Отменя цензура
    Обяви война на наркокартелите..
    А , вие ?
    Те ще се разберат с Путин..
    Вие се ..оправяйте, щом нямате топки

    Коментиран от #15

    22:13 08.08.2025

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 12 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Земетресението в Камчатка размести много пластове След него дойдоха на крак в Кремъл Че и чакаха седмица да ги приемат Трусът е бил хоризонтален Следващият ще е вертикален И те така те

    22:17 08.08.2025

  • 13 А какво стана с Киев за 3 дня?

    10 26 Отговор
    Маскалия капитулира.

    Коментиран от #22, #56

    22:17 08.08.2025

  • 14 Така е

    22 7 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Замразен конфликт дефакто е загуба за Русия и съгласяване с факта, че не може да постигне целите си. Но колко още ще може да воюва, защото е на предела на възможностите си ?

    Коментиран от #43

    22:17 08.08.2025

  • 15 Тръмп

    7 15 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    Боклуците започнахте да ме харесвате.

    Коментиран от #21

    22:17 08.08.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    10 30 Отговор
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    Ето затова съм върл путинофил!

    22:18 08.08.2025

  • 17 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    11 26 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Нищо не става от пияната руска Измет.

    22:19 08.08.2025

  • 18 Дрът русофил

    10 21 Отговор
    Маскалите продават нефт на безценица за да не изпукат от глад!

    22:19 08.08.2025

  • 19 хаха🤣

    11 17 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Корлеоне":

    Хаяско няма избор, свършиха и парите и бензина и картофите 🤣 🤣 🤣

    22:19 08.08.2025

  • 20 горски

    30 9 Отговор
    Ха ха ха..... колко жалко и некадърно се опитват да внушат на Русия какво да прави !!! Размяна на територии ще има само от Украйна към Русия. Евро господарите са уплашени, треска ги тресе, с капитулацията на Украйна си тръгват и те. Целия мисирски апарат е впрегнат да представи пред жинжъра, че Украйна побеждава. РАЗМЯНА на територии няма да има. Киев няма каво да РАЗМЕНЯ.
    И стига ходихте по врачки да изяснявате "какво ще, ако евентулано и много предполагаемо е вероятно".
    Путин ви каза какво иска и няма да има тън - мън. Или правите каквото той ви каже или продължавате да "настъпвате" към полската граница. Украйна НЯМА карти. И хора няма. И оръжие няма да получи, защото натото няма какво да и даде. А и да е и даде нещо, то укра няма хора дето да ползват това оръжие. Три години Зеленски и Западът говориха за война до победен край. На четвъртата се сетиха за прекратяване веднага, още вчера.... Странно. Киев нямат територии които да разменят. Освен Полша да предложат.

    Коментиран от #25, #29, #30

    22:19 08.08.2025

  • 21 Те...

    12 6 Отговор

    До коментар #15 от "Тръмп":

    Боклуците го избраха.

    22:19 08.08.2025

  • 22 Механик

    8 15 Отговор

    До коментар #13 от "А какво стана с Киев за 3 дня?":

    На мен козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!

    22:20 08.08.2025

  • 23 Ще замразят като в Корея!

    11 15 Отговор
    Украинците ще се въоражат до зъби, включително с удрено оръжие!
    Путин прати Рашата за зелен хайвер за 200 години напред!

    Коментиран от #38

    22:21 08.08.2025

  • 24 Това е само като начало

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Абсурд":

    за да започнат преговорите въобще с временно прекъсване на огъня. Медите обаче са пропуснали основното. Че след прекъсването да няма зареждане на оръжия от запада или нхлуване на миротворци.

    22:21 08.08.2025

  • 25 Седни си.

    9 10 Отговор

    До коментар #20 от "горски":

    Слаб 2.И 50 копейки не спечели.

    Коментиран от #40

    22:22 08.08.2025

  • 26 Нищо такова

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "ОЩЕ, ОЩЕЕЕ":

    не следва

    22:22 08.08.2025

  • 27 Моряка

    15 9 Отговор
    Не си правете вестникарски иллюзии.Путин няма да спре войната,докато не си вземе чсто руските области Харковска,Николаевска и Одеска.А от там до Приднестровието са часове.Повервайте ми.Стоенчо Памперсов може да не поверва,но и не грабва Калашника да изпълни Натюфския си дълг към Украинската менте държава.

    Коментиран от #32

    22:22 08.08.2025

  • 28 Попето

    12 11 Отговор
    Ако Путин допусне подобно развитие на нещата, това ще е огромна грешка и предателство спрямо жертвите на войната, а и спрямо всички руснаци.

    Коментиран от #34

    22:22 08.08.2025

  • 29 не си разбрал смисъла

    6 12 Отговор

    До коментар #20 от "горски":

    на споразумението. Идеята на Путин била да върне тези територии на Украйна, но да сложи свое правителство.
    Размяната е един вид - територии срещу политическа власт. Това и целта на Русия, поставяне на проруско правителство. Путин е решил сега да направи последен опит да постигне това, което не успя да направи по военен път.

    Коментиран от #33, #50

    22:23 08.08.2025

  • 30 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    11 13 Отговор

    До коментар #20 от "горски":

    Нищо не става от пияната руска Измет.

    Коментиран от #35, #37

    22:23 08.08.2025

  • 31 демократ

    13 10 Отговор
    Киев никога не е бил руски.

    22:24 08.08.2025

  • 32 Путин

    8 8 Отговор

    До коментар #27 от "Моряка":

    изобщо не се интересува от територии, освен от една - Киев.

    22:25 08.08.2025

  • 33 ЪХЪ

    8 9 Отговор

    До коментар #29 от "не си разбрал смисъла":

    Когато изплува крайцера Москва и Пригожин се съживи
    ЪХЪ.

    22:26 08.08.2025

  • 34 това са безспорни

    11 4 Отговор

    До коментар #28 от "Попето":

    факти. мисля, че войната скоро изобщо няма да приключи.

    22:27 08.08.2025

  • 35 Град Козлодуй

    9 12 Отговор

    До коментар #30 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    22:28 08.08.2025

  • 36 Уса

    17 10 Отговор
    Русия си взема териториите а украинския народ беси Зеленски на площада,както винаги е ставало и ще стане отново.Режима на Зеленски е мразен от украинците и им трябва само малко свобода и анархия.За да избегнат това запада бърза да сложи нов президент,но партизанските групи ще се върнат от горите и вземат власта.Ще има масови публични екзекуции на бандеровци,защото много преди войната с Русия тези примати са безчинствали с народа

    Коментиран от #39, #58

    22:28 08.08.2025

  • 37 Горски

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    От украинската най - вече.

    Коментиран от #44

    22:28 08.08.2025

  • 38 Ти какво очакваш

    8 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ще замразят като в Корея!":

    от милиционер-таксиджия в Ленинград?

    Коментиран от #41

    22:29 08.08.2025

  • 39 Мишел

    10 9 Отговор

    До коментар #36 от "Уса":

    "На Кремъл ще са необходими поне 89 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 юли, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,3 милиона жертви, което е 6 пъти повече от украинските жертви, пише The Economist. "

    Коментиран от #51

    22:30 08.08.2025

  • 40 Горски

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Седни си.":

    Нищо другия път. Колко по 50 имам, ама както и да е.

    22:30 08.08.2025

  • 41 да питам

    9 9 Отговор

    До коментар #38 от "Ти какво очакваш":

    значи е верно че Пуся е бил шофьорче на такси към КГБ ?

    Коментиран от #46

    22:31 08.08.2025

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 6 Отговор
    А АЛЯСКА ?
    ВРЪЩАТ ЛИ Я ИЛИ НЕ ?
    ......
    ЗА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ Е ЯСНО :))

    22:32 08.08.2025

  • 43 Атина Палада

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    За мен не са на предела на възможностите си,защото Русия не е започнала да воюва .Това в Украйна е тренировка.Финансов и военен ресурс не й липсва..

    Коментиран от #45

    22:33 08.08.2025

  • 44 Кретен!

    4 8 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    Кога украинци са обявили СВО?Единствено нещастника путин го обяви.Преди три години.
    Карлика обрече рашата на вечен позор.

    22:34 08.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Не, обикновено таксиджийче

    5 11 Отговор

    До коментар #41 от "да питам":

    Изгонват го от КГБ в ГДР-то. Става таксиджия. Кмета Собчак на Ленинград го приютява в кметството. После Елцин го обявява за Цар!
    Руският Цар винаги трябва да е от КГБ!

    22:36 08.08.2025

  • 47 Оти да се лажеме?

    2 8 Отговор
    Няма как в такава ситуация на завладени солидно количество територии да се сключи дипломатическо примирие без териториални отстъпки. Ако Украйна има надеждна защита, която периодично успява да възстанови и възвърне окупирни територии, или да зявладее руски земи, нещата биха изглеждали по друг начин. Руснаците обаче са така зомбирани, че са склонни дори с цената на хиляди жертви да завземат няколко декара земя повече. Според някои източници живота на един руски войник на украинския фронт съответства на около 30 декра окупирана украинска земя. Цялата схема е заради Крим. Русия дори да бъде принудена да се изтегли от всичките области Донецк, Луганск, Херсон или Днепровск, за Крим не може да се преговаря. До началото на СВО Крим не беше признат за руска територия от нито една държава (ако не броим българския президент). Той поне засега ще остане официално признат за руски на този етап, макар и без желание от световната общност като цяло, това ще бъде гарантирано от силните на деня. Така може би и в бъдеще Русия ще извива ръцете на световната справедливост, докато най накрая сама се разпадне като всяка мощна империя или бъде завладяна от други по агресивни сили..

    Коментиран от #57

    22:38 08.08.2025

  • 48 Механик

    10 3 Отговор
    Москва и Вашингтон планират "ПРИМИРИЕ"????
    Че та кога бяха във война???
    Или, БЯХА и СА във война, а вие ни разправяхте, че "Путин нападна бедната украина"?????
    А, Злето е безгласна буква. Ползваха го като "мОма англичнка".

    Коментиран от #54

    22:38 08.08.2025

  • 49 Силиций

    10 1 Отговор
    Ама те : Вашингтон и Москва във война ли са,че да планират примирие?

    22:41 08.08.2025

  • 50 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "не си разбрал смисъла":

    Няма никакво споразумение.А това кой какво си мисли е отделен въпрос. Няма как тези територии да се върнат в Украйна,защото са вписани в руската конституция .Колкото до това по военен път какво е постигнал .....целите си ги постигна,а те далеч не са за превземането на Украйна,тъй като Украйна не е проблема на Русия.И това го казват световни известни геополитици.

    Коментиран от #52, #66

    22:41 08.08.2025

  • 51 Аааааа нема..нема

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    И си търси работа.Спират ви парите.Килограм картофи удари 2 долара.В Раша.

    22:43 08.08.2025

  • 52 Пръц..

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    И Замириса на руска прАдня.

    22:44 08.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Колега много си пиян вече.

    22:45 08.08.2025

  • 55 Я пък тоя

    2 3 Отговор
    Ха, Вашингтон и Москва във война ли са та планират примирие?
    Пак съм изпуснал нещо.
    Мама... И телефон, че не ми стобщава тези неща!
    А примирие с Украйна кога 😂

    22:46 08.08.2025

  • 56 смолата

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "А какво стана с Киев за 3 дня?":

    Хахаха, викаш съвсем опозорени ще вземат териториите, които искаха. Със срам и сведени глави, докато украинците с гордо вдигнати глави ще се изтеглят от двете републики. Да бяха капитулирали руснаците преди 3 год, да вземат републиките от победоносните украинци и да не се изтребват като кучета взаимно!

    22:48 08.08.2025

  • 57 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Оти да се лажеме?":

    Не ти се отдава мисленето..Руснаците не са в Украйна да завземат декари.Нито пък воюват в Украйна .Цял свят политиците вече говорят открито,нашия форумец тук ръси още приказките от 2022 г ,където медиите крещяха ,че Русия нападнала Украйна:)))

    Коментиран от #61

    22:49 08.08.2025

  • 58 Сесесере

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Уса":

    Мечтата на пояния путинофил!

    22:52 08.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Москва не вярва на сълзи

    5 3 Отговор
    Среща няма да има и сделка няма да има. Това е измама от САЩ.

    Коментиран от #62

    23:00 08.08.2025

  • 61 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 6 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Путлер ще го ликвидират неговите.

    23:11 08.08.2025

  • 62 Кравар

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Москва не вярва на сълзи":

    Ами ако не измамим ттъпите руснаци кой друг?

    23:15 08.08.2025

  • 63 🤣......

    3 2 Отговор
    Смотаната путинска армия чака Тръмп да им подари някаква победа защото те немогат да победят Украйна, толкова за великата и непобедима руска армия.

    23:23 08.08.2025

  • 64 Минските

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Битката рошавия":

    са в историята. Настоящето го определя САЩ.

    23:26 08.08.2025

  • 65 000

    2 0 Отговор
    Русия ще реши, никой друг. Тя ще диктува условията, не запада. Примерие тяма да има. Краха на запада е пълен.

    23:26 08.08.2025

  • 66 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Целите са 2 :

    1. Поставяне на проруско правителство в Украйна.
    2. Демилитаризация на Украйна / вкл. и да няма военни заводи и производства/.

    Какво е постигнал ? Нищо. И никога няма да го постигне.

    23:30 08.08.2025

  • 67 Пак

    0 0 Отговор
    Да питам, защо Тръмпито трябва да определя каква ще е съдбата на Украина, след като продължава да твърди че е война на Обама и Байдън, а не негова?!? Деменция?!? Когнитивен дисонанс?!? Шизофрения?!?

    23:33 08.08.2025

