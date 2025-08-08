Вашингтон и Москва планират примирие! Текстът затвърждава руския контрол върху превзетите украински територии?

Съединените щати и Русия работят по проектоспоразумение за прекратяване на войната в Украйна, което може да признае контрола на Москва върху окупираните територии, съобщава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Целта на преговорите е да се постигне сделка преди евентуална среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която може да се състои още следващата седмица. Според източниците, дискусиите се фокусират върху оформянето на бъдещи граници, включително възможно признаване на руската анексия на Крим и окупираните части от Донецка и Луганска област.

Русия настоява за официално признаване на анексираните територии като част от всяко споразумение. Това би изисквало от украинския президент Володимир Зеленски да нареди изтегляне на украинските сили от районите, които Киев все още контролира в Донбас.

В замяна Москва би прекратила офанзивните си действия в Херсонска и Запорожка области, като се ангажира да запази текущата фронтова линия, твърдят източниците на агенцията. Споразумението, ако бъде постигнато, ще има за цел да "замрази" конфликта и да отвори пътя за по-широки преговори за окончателен мирен договор.

Източниците подчертават, че дискусиите са в ранен етап и условията по сделката могат да претърпят промени.

Белият дом не е коментирал информацията на Bloomberg, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също отказа да коментира информацията. Украинското правителство е отказало коментар по предложените параметри на споразумението.