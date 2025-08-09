Новини
Лондонската полиция започна арести на митинг в подкрепа на „Действие в Палестина"

9 Август, 2025 16:41 807 34

Сред десетките задържани има и пенсионери

Лондонската полиция започна арести на митинг в подкрепа на „Действие в Палестина“ - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полицията започна арести на митинг в подкрепа на пропалестинското движение „Действие в Палестина“ в Лондон. Стотици поддръжници на организацията се събраха близо до Парламентарния площад срещу Уестминстърския дворец, протестирайки срещу забраната ѝ.

Активисти, държащи плакати с надпис „Аз съм против геноцида, подкрепям „Действие в Палестина“, организираха седящ протест. Полицейски служители задържат по един човек от тълпата и ги отвеждат до полицейските коли, които дежурят наблизо. Броят на задържаните вече възлиза на десетки демонстранти, включително пенсионери.

Много от демонстрантите дойдоха и с палестински знамена и транспаранти с надписи „Спрете геноцида сега“, „Спрете гладуването на Газа“, „Спрете доставките на оръжие за Израел“. Те скандират лозунги „Свобода за Палестина“, а арестите са посрещнати с викове „Срам“, адресирани към полицията. В същото време близо до резиденцията на британския премиер Киър Стармър се провежда митинг с хиляди хора в знак на солидарност с Палестина.

На 5 юли движението „Действие в Палестина“ беше добавено към списъка с организации, забранени във Великобритания, по предложение на министъра на вътрешните работи Ивет Купър. Нейната инициатива беше подкрепена от двете камари на парламента. Членството в организацията, присъствието на нейните заседания и всякаква форма на подкрепа за нейната дейност са се превърнали в престъпление, с максимално наказание от 14 години затвор.

На 20 юни активисти от „Действие в Палестина“ влязоха във военновъздушната база „Брайз Нортън“ в Оксфордшир, Южна Англия, и повредиха два самолета-цистерни „Вояджър“ на Кралските военновъздушни сили. Движението обясни действията си, като заяви, че Лондон е „участник в геноцида в Газа и военните престъпления в Близкия изток“, защото „продължава да изпраща военни доставки, да прелита разузнавателни самолети над анклава и да зарежда американски или израелски изтребители“.

Откакто движението беше забранено, над 100 души бяха задържани на протести в негова подкрепа. Тази седмица първите трима протестиращи, включително двама пенсионери, бяха обвинени в нарушаване на Закона за тероризма. Активисти от „Действие в Палестина“ заявиха, че няма да спрат протестите, защото възнамеряват да претоварят британската съдебна система, принуждавайки властите да отменят забраната.

Великобритания
