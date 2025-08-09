Лондонската полиция започна арести на митинг в подкрепа на „Действие в Палестина“

Полицията започна арести на митинг в подкрепа на пропалестинското движение „Действие в Палестина“ в Лондон. Стотици поддръжници на организацията се събраха близо до Парламентарния площад срещу Уестминстърския дворец, протестирайки срещу забраната ѝ.
Активисти, държащи плакати с надпис „Аз съм против геноцида, подкрепям „Действие в Палестина“, организираха седящ протест. Полицейски служители задържат по един човек от тълпата и ги отвеждат до полицейските коли, които дежурят наблизо. Броят на задържаните вече възлиза на десетки демонстранти, включително пенсионери.
Много от демонстрантите дойдоха и с палестински знамена и транспаранти с надписи „Спрете геноцида сега“, „Спрете гладуването на Газа“, „Спрете доставките на оръжие за Израел“. Те скандират лозунги „Свобода за Палестина“, а арестите са посрещнати с викове „Срам“, адресирани към полицията. В същото време близо до резиденцията на британския премиер Киър Стармър се провежда митинг с хиляди хора в знак на солидарност с Палестина.
На 5 юли движението „Действие в Палестина“ беше добавено към списъка с организации, забранени във Великобритания, по предложение на министъра на вътрешните работи Ивет Купър. Нейната инициатива беше подкрепена от двете камари на парламента. Членството в организацията, присъствието на нейните заседания и всякаква форма на подкрепа за нейната дейност са се превърнали в престъпление, с максимално наказание от 14 години затвор.
На 20 юни активисти от „Действие в Палестина“ влязоха във военновъздушната база „Брайз Нортън“ в Оксфордшир, Южна Англия, и повредиха два самолета-цистерни „Вояджър“ на Кралските военновъздушни сили. Движението обясни действията си, като заяви, че Лондон е „участник в геноцида в Газа и военните престъпления в Близкия изток“, защото „продължава да изпраща военни доставки, да прелита разузнавателни самолети над анклава и да зарежда американски или израелски изтребители“.
Откакто движението беше забранено, над 100 души бяха задържани на протести в негова подкрепа. Тази седмица първите трима протестиращи, включително двама пенсионери, бяха обвинени в нарушаване на Закона за тероризма. Активисти от „Действие в Палестина“ заявиха, че няма да спрат протестите, защото възнамеряват да претоварят британската съдебна система, принуждавайки властите да отменят забраната.
1 Урсула 1984
Коментиран от #7
16:42 09.08.2025
2 Страшно нещо било плакат да държиш
Коментиран от #30, #34
16:43 09.08.2025
3 Има такъв
16:44 09.08.2025
4 После пак кажете
16:45 09.08.2025
5 Пожари,
16:49 09.08.2025
6 НАБЛЮДАТЕЛ
16:50 09.08.2025
7 Фактииии
До коментар #1 от "Урсула 1984":Огънят край Сунгурларе придоби катастрофални размери: Погълна винзавод, има опасност и за Винекс Славянци
Коментиран от #10
16:52 09.08.2025
8 Кви стотици бре?
16:54 09.08.2025
9 Уса
16:55 09.08.2025
10 ИМА ГОСПОД
До коментар #7 от "Фактииии":Сега богатите да питат Боко и Шиши къде е водата на България и защо няма самолети за гасене.
16:56 09.08.2025
11 Удри!
16:56 09.08.2025
12 Злобното Джуджи
В затвора и после на фронта да чистят мините разхвърляни от съплемениците им от племето руси 😆
16:56 09.08.2025
13 Ама да бееее
16:59 09.08.2025
15 Ама да бееее
Министърът на външните работи заяви, че дълбоко съжалява, че Обединеното кралство няма правомощия да сложи край на войната и твърди, че оръжията му не се използват в Гааза. Британският външен министър заяви, че е „ужасен, отвратен“ от „гротескните“ нападения срещу гладуващи палестинци, търсещи храна, от страна на израелските военни, заявявайки, че ще има допълнителни санкции, ако войната не приключи скоро.)......бооооклук лъжлив...
17:02 09.08.2025
16 Ама да бееее
Лами каза, че Обединеното кралство не може самостоятелно да сложи край на войната. „Иска ми се да можехме, но истината е... ние не сме в състояние да направим това, точно както Обединеното кралство. Трябва да работим в партньорство със съюзниците си, това сме правили. И се страхувам, че ако не видим края на тази война, ще има още действия.“......бооооклук лъжлив...
17:03 09.08.2025
18 Ама да бееее
Коментиран от #28
17:05 09.08.2025
19 Ра би Жа коб
Големо важно!
Коментиран от #20
17:06 09.08.2025
20 гайтанджиева
До коментар #19 от "Ра би Жа коб":Това е руска Измет.
17:09 09.08.2025
21 Я не се правете на интересни
17:09 09.08.2025
23 Ама да бееее
„Ще продължим да оказваме натиск, ще продължим да действаме, ще продължим да призоваваме израелското правителство да се вслуша в 83% от обществеността, която ги призовава сега да преминат към прекратяване на огъня, за да могат заложниците да излязат.“
На въпрос от предаването „Добро утро, Великобритания“ по ITV какво още планира да направи, ако Израел не се съгласи да прекрати конфликта, Лами отговори: „Ами, ние обявихме редица санкции през последните няколко месеца.“„Ще има още, очевидно, и ние продължаваме да обмисляме всички тези варианти, ако не видим промяна в поведението и страданието, което наблюдаваме, не приключи.“........бооооклук лъжлив...
17:12 09.08.2025
24 АБВ
17:12 09.08.2025
25 вампир
17:15 09.08.2025
26 Това е пичове, точно така е..
17:19 09.08.2025
27 Ватманяк
17:23 09.08.2025
30 Наистина е страшно,
До коментар #2 от "Страшно нещо било плакат да държиш":у проссия за подобно нещо дават директно 7 години затвор.
17:32 09.08.2025
31 Пожари....
17:33 09.08.2025
33 Плюя ви аз
17:38 09.08.2025
34 Медуня
До коментар #2 от "Страшно нещо било плакат да държиш":иди в руской блато да го направиш...
17:49 09.08.2025