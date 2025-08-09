Новини
Убит е висш командир на "Хизбула"

9 Август, 2025 17:37 524 14

  • ливан-
  • хизбула-
  • командир-
  • дрон-
  • убит-
  • път-
  • кола

Командир на специалните сили загина при атака с израелски дрон

Убит е висш командир на "Хизбула" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Безпилотен летателен апарат на израелските военновъздушни сили е стрелял по автомобил, движещ се по магистралата Айтарун-Айната в Южен Ливан, убивайки един от членовете на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула, съобщи телевизионният канал Sky News Arabia, позовавайки се на източници от ливанската служба за сигурност.

Според тяхна информация, дронът е унищожил напълно автомобила, като е изстрелял три ракети по него. Починалият шиитски командир Хади Али Ханафир е принадлежал към специалните сили „Радван“. Преди това е имало няколко опита за покушение срещу него.

На 8 август пресслужбата на израелската армия съобщи, че командирът на специалното разузнавателно звено Мохамед Хамза Шахад е бил убит при атака с дрон.


Ливан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 pyzcламска

    5 1 Отговор
    мъка

    17:39 09.08.2025

  • 2 И отново израелските изрооди

    3 5 Отговор
    Атакуват Южен Ливан. Хизбула е партия която има дори министри в парламента на Ливан!

    17:42 09.08.2025

  • 3 Удри Биби!

    7 2 Отговор
    Бий копейката с лопатата!!

    17:44 09.08.2025

  • 4 Тролей

    6 1 Отговор
    Митрофанова каза да викаме ,че са убити деца на опашка за хуманитарна помощ.

    17:44 09.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мехасмухар

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Поредният международен":

    погледни на горе

    17:45 09.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    5 1 Отговор
    Зеленски е жив, освободи Украйна от 90% руснаци 👍

    17:45 09.08.2025

  • 8 Че то не е ли нормално

    1 2 Отговор
    Да стреляш по автомобили движещи се по магистралата ? И в България би трябвало да може щом ЕС го подкрепя. Не е ли така?

    Коментиран от #9

    17:46 09.08.2025

  • 9 Ку-ку

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Че то не е ли нормално":

    Ние си се трепем и без никой да стреля по автомобилите.....без война даваме повече жертви от Израел, например....ама това е защото "Ганьо е умен, безсмъртен и знае всичко"......

    Коментиран от #10

    17:50 09.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Че естествено че да

    0 1 Отговор
    стреляш по автомобили, движещи се по магистрала е позволено на всякъде и е абсолютно законно за всеки атлантик, нацист и ционист в ЕС. Питайте Урсулата и ЕК ако не вярвате.

    Коментиран от #13

    17:51 09.08.2025

  • 12 и модараза

    0 0 Отговор
    е от 80%-ните

    17:51 09.08.2025

  • 13 в маати

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Че естествено че да":

    мое ли да стреляме?

    17:52 09.08.2025

  • 14 Чурулик чурулик

    0 0 Отговор
    Кадирови баща и син реват безутешно в двореца.
    Бункерната е неразположена ,не си вдига телефона.
    Митя си отвори нова Финландия.

    17:52 09.08.2025