Убит е висш командир на "Хизбула"

Безпилотен летателен апарат на израелските военновъздушни сили е стрелял по автомобил, движещ се по магистралата Айтарун-Айната в Южен Ливан, убивайки един от членовете на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула, съобщи телевизионният канал Sky News Arabia, позовавайки се на източници от ливанската служба за сигурност.
Според тяхна информация, дронът е унищожил напълно автомобила, като е изстрелял три ракети по него. Починалият шиитски командир Хади Али Ханафир е принадлежал към специалните сили „Радван“. Преди това е имало няколко опита за покушение срещу него.
На 8 август пресслужбата на израелската армия съобщи, че командирът на специалното разузнавателно звено Мохамед Хамза Шахад е бил убит при атака с дрон.
17:39 09.08.2025
17:42 09.08.2025
17:44 09.08.2025
17:44 09.08.2025
До коментар #5 от "Поредният международен":погледни на горе
17:45 09.08.2025
17:45 09.08.2025
17:46 09.08.2025
До коментар #8 от "Че то не е ли нормално":Ние си се трепем и без никой да стреля по автомобилите.....без война даваме повече жертви от Израел, например....ама това е защото "Ганьо е умен, безсмъртен и знае всичко"......
Коментиран от #10
17:50 09.08.2025
17:51 09.08.2025
17:51 09.08.2025
