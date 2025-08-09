Убит е висш командир на "Хизбула"

Безпилотен летателен апарат на израелските военновъздушни сили е стрелял по автомобил, движещ се по магистралата Айтарун-Айната в Южен Ливан, убивайки един от членовете на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула, съобщи телевизионният канал Sky News Arabia, позовавайки се на източници от ливанската служба за сигурност.

Според тяхна информация, дронът е унищожил напълно автомобила, като е изстрелял три ракети по него. Починалият шиитски командир Хади Али Ханафир е принадлежал към специалните сили „Радван“. Преди това е имало няколко опита за покушение срещу него.

На 8 август пресслужбата на израелската армия съобщи, че командирът на специалното разузнавателно звено Мохамед Хамза Шахад е бил убит при атака с дрон.