На Острова задържаха 365 души на протест в подкрепа на забранената група "Палестинско действие"

На Острова задържаха 365 души на протест в подкрепа на забранената група "Палестинско действие"

9 Август, 2025 18:13, обновена 10 Август, 2025 03:07

Извършват се още арести

На Острова задържаха 365 души на протест в подкрепа на забранената група "Палестинско действие" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

365 души са арестувани за подкрепа на забранената група „Действие за Палестина“, а други петима са задържани за нападение над полицаи, след като протестиращи се събраха в центъра на Лондон, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Стотици присъстваха на днешната демонстрация пред британския парламент. Полицията предупреди, че ще арестува всеки, който изрази подкрепа за „Действие за Палестина“.

В актуализация, публикувана в социалната мрежа „Екс“, Скотланд Ярд съобщи, че 365 души са били арестувани за подкрепа на забранена организация.

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители. Никой не е сериозно ранен, добавиха силите на реда.

Задържаните протестиращи са били отведени в пунктове за обработка на затворници в района на Уестминстър, като онези, чиито данни са били потвърдени, са били освободени под гаранция, с условие да не присъстват на по-нататъшни протести в подкрепа на „Действие за Палестина“.

Групи протестиращи се събраха около статуите на Махатма Ганди и Нелсън Мандела на площада пред парламента, скандирайки пропалестински послания.

Членството или подкрепата за „Действие в Палестина“ е престъпление, наказуемо с до 14 години затвор съгласно Закона за тероризма от 2000 г.

По-рано тази седмица бяха посочени първите трима души, обвинени в подкрепа на „Действие в Палестина“ в Англия и Уелс.

Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че е ясно заявено, че „забраната на „Действие за Палестина“ не е свързано с Палестина и не засяга свободата на протест срещу правата на палестинците“. „Тя се отнася само за конкретна и тясна организация, чиито дейности не отразяват и не представляват хилядите хора в цялата страна, които продължават да упражняват основните си права да протестират по различни въпроси. Свободата на протест е крайъгълен камък на нашата демокрация и ние я защитаваме яростно“, допълни той

Решението за забрана се основава „на сериозните атаки, извършени от групата, включващи насилие, значителни наранявания и обширни криминални щети“, уточни той.


Великобритания
