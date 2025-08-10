Десетки хиляди в Израел протестираха срещу разширяване на войната в Газа. Хуманитарна помощ уби 14-годишно момче ВИДЕО

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Тел Авив, за да протестират срещу плановете на правителството да разшири войната в Газа, съобщава ДПА, цитирана от БТА, като се позовава на израелски медии.

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас" и отведени в ивицата Газа. Семействата се опасяват, че планираните военни операции ще застрашат живота на техните близки.

"Моят Йоси беше убит заради интензивността на боевете. Той беше ударен от ракета на ВВС на мястото, където беше държан", каза пред тълпата Нира Шараби, вдовицата на убития заложник Йоси Шараби, според в. "Аарец".

В петък кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху одобри планове за разширяване на военната операция и превземане на град Газа, най-големият градски център в опустошената от войната палестинска територия, вероятно с цел да се установи контрол над цялата крайбрежна зона.

Военните смятат, че заложниците се държат в райони извън техния контрол, които може да включват град Газа.

Израелските власти оценяват, че 50 заложници остават в плен на "Хамас". За около 20 от тях се смята, че са живи.

Войната в Газа беше предизвикана от терористичните атаки на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при които загинаха около 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници, припомня ДПА. При ответните масирани въздушни удари и наземна офанзива в ивицата Газа от страна на Израел загинаха повече от 61 000 души, според данни на здравните власти, контролирани от "Хамас".

Международният натиск върху Нетаняху да сключи мирно споразумение се засилва на фона на нарастващата тревога от увеличаващия се брой на жертвите в Газа и широко разпространения глад.

В същото време полицията в Лондон съобщи, че е арестувала 466 души за участие в протест в подкрепа на забранената група "Действие за Палестина". Членството в нея и подкрепата за нея е провинение, което може да доведе до затвор до 14 години по британските закони за борба с тероризма.

Други осем са били задържани за други провинения, включително нападение срещу полицаи.

Момче на 14 години е загинало, след като е било ударено от контейнер хуманитарна помощ, спуснат по въздух в ивицата Газа, съобщиха днес местни медици, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Инцидентът се е случил край бежанския лагер „Нусейрат“ в централната част на Газа, съобщи контролираното от екстремисткото движение „Хамас“ здравно министерство на анклава. ДПА отбелязва, че информацията не може да бъде проверена по независим начин.

След месеци блокирани доставки по въздуха, в края на миналия месец Израел позволи ограничено стоварване на доставки по въздуха и в по-малък мащаб – транспортиране по земя в Газа.

Вчера палестинските власти съобщиха, че шестима души, най-вече деца, са били ранени в град Газа, след като контейнер с хуманитарна помощ удря балкон, довеждайки до срутването му.

Спускането на хуманитарна помощ по въздух предизвика спорове, като критиците смятат, че то е неефективно и опасно. Те отбелязват, че значително повече може да бъде доставена с камиони, ако Израел позволи това.

Но доставките с камиони също се считат за ненадеждни, като много пратки биват ограбвани, преди да достигнат до най-нуждаещите се, както от цивилни, така и от въоръжени групировки.

Според израелските военни днес самолети от Германия, Нидерландия, Гърция, Италия, ОАЕ и Йордания са пуснали 106 контейнера помощ над Газа.

Ръководителят на канцеларията на германския канцлер Фридрих Мерц Торстен Фрай отхвърли обвиненията, че Берлин е извършил рискована промяна на политиката си спрямо Израел, прекратявайки оръжейния си износ за него, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Не бива да има каквото и да е съмнение, че основните принципи на германската израелска политика остават непроменени. Германия ще продължи да подкрепя Израел с всичко необходимо, за да защитава съществуването и сигурността си“, заяви Фрай пред агенцията.

Той уточни, че ограниченията се отнасят единствено до военното оборудване, което може да се използва в ивицата Газа. Представителят на германските власти описа това като внимателно преценена реакция спрямо обявените от Израел планове да разшири военната операция и да поеме контрол над град Газа.

Фрай предупреди, че подобно настъпление ще има тежка цена за цивилното население. Той подчерта, че прекъсването на доставките не важи за оборудването за самоотбраната на Израел като системи за военновъздушна и морска отбрана.

„В тези сфери Израел, разбира се, ще продължи да получава толкова подкрепа, колкото е възможно“, заяви той.

По-рано премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обвини Германия, че с решението си „награждава“ палестинското движение „Хамас“.

„Вместо да подкрепи справедливата война на Израел срещу „Хамас“, който нанесе най-лошата атака срещу евреите от Холокоста насам, Германия награждава тероризма на „Хамас“ с оръжейно ембарго срещу Израел“, пише в изявление от канцеларията му.

Решението предизвиква политически спорове в Германия.

Ходът на Мерц получи подкрепа от вицеканцлера Ларс Клингбайл, който е лидер на лявоцентристката Социалдемократическа партия - младши коалиционен партньор на Мерц. Но в собствената му Християндемократическа партия (ХДС), както и в баварската ѝ посестрима партия - Християнсоциалния съюз (ХСС), има разделения, отбелязва ДПА.

Специалисти по външна политика от парламентарната група на ХДС/ХСС утре ще обсъдят въпроса. Срещите на групата са обичайни, когато се случват важни събития, но набързо организираната дискусия по време на лятната ваканция подсказва колко деликатен е проблемът.