Тръмп номинира говорителя на Държавния департамент Тами Брус за зам.-постоянен представител на страната в ООН ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира говорителя на Държавния департамент Тами Брус за заместник-постоянен представител на страната в ООН.
„С удоволствие обявявам, че номинирам Тами Брус, изтъкната патриотка, телевизионна личност и автор на бестселъри, за следващ заместник-постоянен представител на Съединените щати в ООН, с ранг на посланик“, написа той в Truth Social.
Брус е говорител на Държавния департамент от януари.
През май Тръмп номинира бившия си съветник по националната сигурност Майк Уолц за постоянен представител в ООН.
Fox News съобщи, че отстраняването на Уолц е свързано със скандалния инцидент със Signal Messenger, когато главният редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг е бил случайно поканен на разговор с висши служители на американската администрация.
В края на юли Комисията по външни отношения на Сената препоръча номинацията на Уолц за поста постоянен представител в ООН.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КОИТО ГОРЕ ДОЛУ ЗНАЯТ КЪДЕ СЕ НАМИРАТ
ДЪРЖАВИТЕ НА КАРТАТА НА СВЕТА :)
04:50 10.08.2025
2 Гориил
04:56 10.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Уса
Коментиран от #5
05:20 10.08.2025
5 Гориил
До коментар #4 от "Уса":Ами европейските лакеи?
Коментиран от #6
05:27 10.08.2025
6 Уса
До коментар #5 от "Гориил":Тях трябва ние да изгоним от България завинаги заедно с тяхното потекло до 9то коляно или избием на площада,както е казал великия Васил Левски
05:31 10.08.2025