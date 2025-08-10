Тръмп номинира говорителя на Държавния департамент Тами Брус за зам.-постоянен представител на страната в ООН ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира говорителя на Държавния департамент Тами Брус за заместник-постоянен представител на страната в ООН.

„С удоволствие обявявам, че номинирам Тами Брус, изтъкната патриотка, телевизионна личност и автор на бестселъри, за следващ заместник-постоянен представител на Съединените щати в ООН, с ранг на посланик“, написа той в Truth Social.

Брус е говорител на Държавния департамент от януари.

През май Тръмп номинира бившия си съветник по националната сигурност Майк Уолц за постоянен представител в ООН.

Fox News съобщи, че отстраняването на Уолц е свързано със скандалния инцидент със Signal Messenger, когато главният редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг е бил случайно поканен на разговор с висши служители на американската администрация.

В края на юли Комисията по външни отношения на Сената препоръча номинацията на Уолц за поста постоянен представител в ООН.