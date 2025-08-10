Над 22 000 души участваха в първа генерална репетиция на парада в Пекин

Първата цялостна репетиция на парада в чест на 80-годишнината от Победата над милитаристична Япония се проведе на площад Тянанмън в Пекин, съобщи аг. Синхуа.
„В нощта от събота срещу неделя на площад Тянанмън в Пекин се проведе генерална репетиция на тържествата в чест на 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война“, се казва в съобщението.
Според агенцията около 22 000 души са участвали в събитието.
В края на август - началото на септември руският президент Владимир Путин ще посети Китай, по време на което ще участва в събития, посветени на 80-годишнината от Победата във Втората световна война и Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия. По-специално, на 3 септември в Пекин ще се проведе мащабен военен парад, където Китай ще представи модерна национално произведена техника, която е в неговия арсенал.
1 Последния Софиянец
08:41 10.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14
08:41 10.08.2025
3 иван костов
08:42 10.08.2025
4 Древен
Според мен ще е нещо грандиозно...
Само женските батальони на китайците са по-вече от цялата войска на Натютю...
Гледайте и сравнявяйте ...
08:47 10.08.2025
6 Пич
Коментиран от #7, #8, #9, #10, #26
08:49 10.08.2025
10 Механик
До коментар #6 от "Пич":А руските падат.
Коментиран от #12
08:53 10.08.2025
11 Госあ
08:55 10.08.2025
14 Госあ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Самураите да внимават в картинката, защото ще го отнесат зловещо тоя път ! Един китайски философ в миналото е казал за японците - че когато са силни се държат като разбойници, а когато са слаби - като слуги. В момент се държат като слуги на краварите и онези ги нахъсват срещу Поднебесната, а имат да получават ресто от там !
Коментиран от #24
09:00 10.08.2025
15 Китай въведе национални субсидии за
Родителите на деца на 3 или по-малка възраст ще получават парична субсидия от 3600 юана (502 долара) годишно за всяко. Националните субсидии се прилагат със задна дата от 1 януари 2025 г., съобщи информационна агенция Синхуа. Тя ще предоставя годишни парични плащания в размер на 3600 юана (502 долара) годишно за всяко дете под тригодишна възраст, което е законно родено и има китайско гражданство. Субсидията ще се изплаща, докато детето навърши три години. За деца, родени преди 1 януари 2025 г., които все още са под три години, субсидията ще бъде разпределена пропорционално въз основа на броя на допустимите месеци.
Коментиран от #18
09:00 10.08.2025
16 Механик
До коментар #12 от "Пич":Не му обръщай внимание. Почне ли да краде никове, значи любимата му Украина отново е претърпяла някаква непоправима загуба.
Следващата му степен на възпаляване е да кълне и да обижда.
Много интересен случай е от психиатрична гледна точка.
Коментиран от #21
09:02 10.08.2025
17 индийският премиер Нарендра Моди
09:03 10.08.2025
18 Китай въведе национални субсидии
До коментар #15 от "Китай въведе национални субсидии за":Например, ако частна детска градина таксува 800 юана на дете на месец, докато еквивалентната държавна детска градина таксува 500 юана, след като политиката влезе в сила, семействата с деца в държавни детски градини няма да плащат нищо, докато тези в частните детски градини ще плащат само разликата от 300 юана.
Коментиран от #23
09:05 10.08.2025
20 Хора влезте в нета
Коментиран от #25
09:09 10.08.2025
22 И това какво го интересува
09:21 10.08.2025
23 Атина Палада
До коментар #18 от "Китай въведе национални субсидии":В Китай няма пенсионери защото възрастните не получават пенсия.Който оцеле.Работи се до смърт.
09:27 10.08.2025
24 Абе тупан
До коментар #14 от "Госあ":Като толкова изписа за Иеясу ⛩,представи си какво можеше да ти се случи ако си по негово време с тази антияпонска реторика ! 🗡😔
09:31 10.08.2025
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "Хора влезте в нета":Вие още ли сравнявате Китай с останалия свят
09:37 10.08.2025
26 На баба ти хвърчилото
До коментар #6 от "Пич":3,14чкеее и ти хвърчиш като пθичка от кулон на кулон …
09:42 10.08.2025