Над 22 000 души участваха в първа генерална репетиция на парада в Пекин

Над 22 000 души участваха в първа генерална репетиция на парада в Пекин

10 Август, 2025 08:37 859 26

Тя се проведе на площад Тянанмън

Над 22 000 души участваха в първа генерална репетиция на парада в Пекин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първата цялостна репетиция на парада в чест на 80-годишнината от Победата над милитаристична Япония се проведе на площад Тянанмън в Пекин, съобщи аг. Синхуа.

„В нощта от събота срещу неделя на площад Тянанмън в Пекин се проведе генерална репетиция на тържествата в чест на 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война“, се казва в съобщението.

Според агенцията около 22 000 души са участвали в събитието.

В края на август - началото на септември руският президент Владимир Путин ще посети Китай, по време на което ще участва в събития, посветени на 80-годишнината от Победата във Втората световна война и Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия. По-специално, на 3 септември в Пекин ще се проведе мащабен военен парад, където Китай ще представи модерна национално произведена техника, която е в неговия арсенал.


Китай
  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    От Берлин са карали директно руските войски в Китай където са прочистили от Японците.

    08:41 10.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    и тия ли са победили ,,самураите,,?

    Коментиран от #14

    08:41 10.08.2025

  • 3 иван костов

    4 2 Отговор
    Колкото трите армии на балтийските паразити!

    08:42 10.08.2025

  • 4 Древен

    7 1 Отговор
    Ти да видиш...
    Според мен ще е нещо грандиозно...
    Само женските батальони на китайците са по-вече от цялата войска на Натютю...
    Гледайте и сравнявяйте ...

    08:47 10.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    3 2 Отговор
    Вече качествено и на добра цена оръжие може да се купува от Китай ! Особено самолетите им - наистина хвърчат !!!

    Коментиран от #7, #8, #9, #10, #26

    08:49 10.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    А руските падат.

    Коментиран от #12

    08:53 10.08.2025

  • 11 Госあ

    0 1 Отговор
    На 3 септември съм там ! Ще размахвам червеното знаме ! Кеф, А !

    08:55 10.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Госあ

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Самураите да внимават в картинката, защото ще го отнесат зловещо тоя път ! Един китайски философ в миналото е казал за японците - че когато са силни се държат като разбойници, а когато са слаби - като слуги. В момент се държат като слуги на краварите и онези ги нахъсват срещу Поднебесната, а имат да получават ресто от там !

    Коментиран от #24

    09:00 10.08.2025

  • 15 Китай въведе национални субсидии за

    5 0 Отговор
    за грижи за деца, за да повиши раждаемостта
    Родителите на деца на 3 или по-малка възраст ще получават парична субсидия от 3600 юана (502 долара) годишно за всяко. Националните субсидии се прилагат със задна дата от 1 януари 2025 г., съобщи информационна агенция Синхуа. Тя ще предоставя годишни парични плащания в размер на 3600 юана (502 долара) годишно за всяко дете под тригодишна възраст, което е законно родено и има китайско гражданство. Субсидията ще се изплаща, докато детето навърши три години. За деца, родени преди 1 януари 2025 г., които все още са под три години, субсидията ще бъде разпределена пропорционално въз основа на броя на допустимите месеци. 

    Коментиран от #18

    09:00 10.08.2025

  • 16 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Не му обръщай внимание. Почне ли да краде никове, значи любимата му Украина отново е претърпяла някаква непоправима загуба.
    Следващата му степен на възпаляване е да кълне и да обижда.
    Много интересен случай е от психиатрична гледна точка.

    Коментиран от #21

    09:02 10.08.2025

  • 17 индийският премиер Нарендра Моди

    4 0 Отговор
    ще посети Китай по покана на 31 август и ще участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун заяви в петък, че Китай приветства премиера Моди в Китай за срещата на върха на ШОС в Тяндзин. Вярваме, че с обединените усилия на всички страни срещата на върха в Тяндзин ще бъде събитие на солидарност, приятелство и ползотворни резултати, а ШОС ще навлезе в нов етап на висококачествено развитие, характеризиращо се с по-голяма солидарност, координация, динамика и продуктивност.

    09:03 10.08.2025

  • 18 Китай въведе национални субсидии

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Китай въведе национални субсидии за":

    Например, ако частна детска градина таксува 800 юана на дете на месец, докато еквивалентната държавна детска градина таксува 500 юана, след като политиката влезе в сила, семействата с деца в държавни детски градини няма да плащат нищо, докато тези в частните детски градини ще плащат само разликата от 300 юана.

    Коментиран от #23

    09:05 10.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хора влезте в нета

    3 1 Отговор
    И прочетете програмата на Китай за националните субсидии ! В Глобал Таймс е има публикувана. Вижте за какво става дума и сравнете с копторите Европа и САЩ

    Коментиран от #25

    09:09 10.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И това какво го интересува

    0 0 Отговор
    Целокупният български народ?

    09:21 10.08.2025

  • 23 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Китай въведе национални субсидии":

    В Китай няма пенсионери защото възрастните не получават пенсия.Който оцеле.Работи се до смърт.

    09:27 10.08.2025

  • 24 Абе тупан

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Като толкова изписа за Иеясу ⛩,представи си какво можеше да ти се случи ако си по негово време с тази антияпонска реторика ! 🗡😔

    09:31 10.08.2025

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хора влезте в нета":

    Вие още ли сравнявате Китай с останалия свят

    09:37 10.08.2025

  • 26 На баба ти хвърчилото

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    3,14чкеее и ти хвърчиш като пθичка от кулон на кулон …

    09:42 10.08.2025

