Над 22 000 души участваха в първа генерална репетиция на парада в Пекин

Първата цялостна репетиция на парада в чест на 80-годишнината от Победата над милитаристична Япония се проведе на площад Тянанмън в Пекин, съобщи аг. Синхуа.

„В нощта от събота срещу неделя на площад Тянанмън в Пекин се проведе генерална репетиция на тържествата в чест на 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война“, се казва в съобщението.

Според агенцията около 22 000 души са участвали в събитието.

В края на август - началото на септември руският президент Владимир Путин ще посети Китай, по време на което ще участва в събития, посветени на 80-годишнината от Победата във Втората световна война и Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия. По-специално, на 3 септември в Пекин ще се проведе мащабен военен парад, където Китай ще представи модерна национално произведена техника, която е в неговия арсенал.