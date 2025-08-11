Новини
Свят »
Испания »
Евакуираните заради пожарите в Испания вече са близо 1 400

Евакуираните заради пожарите в Испания вече са близо 1 400

11 Август, 2025 03:23, обновена 11 Август, 2025 03:25 431 2

  • испания-
  • пожари-
  • евакуация

Най-засегнати са провинциите Леон и Самора

Евакуираните заради пожарите в Испания вече са близо 1 400 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Увеличава се броят на евакуираните заради пожарите в испанските провинции Леон и Самора, предаде БНР.

Броят на хората, напуснали домовете си вече приближава 1400 души.

Най-малко осем пожара избухнаха в провинция Леон този уикенд, засягайки райони със значителна културна стойност като например Лас Медулас, обект на световното културно наследство. Няколко града в близост до древните римски златни мини бяха евакуирани. Според доклад на пожарната има изгорели къщи.

Освен това по време на настоящата гореща вълна в град Оренсе, също в провинция Леон, са регистрирани два пожара, които са изпепелили 1000 хектара.

Огънятт в две общини в провинция Самора все още не е овладян. Пламъците избухнаха и наложиха евакуацията на около 350 души.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    0 2 Отговор
    Ужас!
    Дано се оправи човекът!

    03:26 11.08.2025

  • 2 Госあ

    1 0 Отговор
    Европа гори, в Брюксел се занимават със сделки, независимо в какъв цвят ги оцветяват…

    04:00 11.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания