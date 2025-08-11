Евакуираните заради пожарите в Испания вече са близо 1 400

Увеличава се броят на евакуираните заради пожарите в испанските провинции Леон и Самора, предаде БНР.
Броят на хората, напуснали домовете си вече приближава 1400 души.
Най-малко осем пожара избухнаха в провинция Леон този уикенд, засягайки райони със значителна културна стойност като например Лас Медулас, обект на световното културно наследство. Няколко града в близост до древните римски златни мини бяха евакуирани. Според доклад на пожарната има изгорели къщи.
Освен това по време на настоящата гореща вълна в град Оренсе, също в провинция Леон, са регистрирани два пожара, които са изпепелили 1000 хектара.
Огънятт в две общини в провинция Самора все още не е овладян. Пламъците избухнаха и наложиха евакуацията на около 350 души.
